Yatırımcı rehberi (9)

07.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:30

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 41.900,00 -2,63 38,83 İş Bankası (C) 5,99 4,90 -6,55 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 -22,77 85,72 İş Fin.Kir. 3,16 0,96 -16,84 İş Girişim 4,07 7,67 7,11 İş GMYO 1,69 3,68 -3,98 İş Y. Men. Değ. 4,60 -2,95 2,22 İş Yat. Ort. 2,95 19,43 60,33 İşbir Holding 579,80 2,33 34,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 5,08 0,00 İttifak Holding 2,80 15,23 -24,73 İz Hayvancılık Tarım 2,58 6,61 -1,39 İzmir Demir Çelik 10,25 0,49 25,15 İzmir Fırça 2,19 10,05 21,67 Jantsa Jant Sanayi 54,80 -4,53 -6,00 Kafein Yazılım 13,60 5,02 22,08 Kapital Yat. Holding 3,32 0,61 37,19 Kaplamin 6,22 -0,96 12,07 Kardemir (A) 2,58 1,18 -2,64 Kardemir (B) 2,59 1,17 -1,89 Kardemir (D) 2,68 3,08 0,75 Karel Elektronik 14,05 4,07 -3,30 Karsan Otomotiv 1,85 10,78 17,09 Karsu Tekstil 2,56 0,79 -20,99 Kartonsan 376,40 -0,95 -3,46 Katmerciler Ekipman 3,49 2,05 -9,11 Kent Gıda 220,50 0,73 25,43 Kerevitaş Gıda 3,45 2,37 5,83 Kervansaray Yat. Holding 0,47 11,90 -14,55 Kiler GMYO 2,82 -5,69 -25,59 Klimasan Klima 17,30 -8,13 -21,65 Koç Holding 17,40 1,16 -14,37 Konfrut Gıda 7,01 -5,27 -10,36 Konya Çimento 240,00 0,42 -11,54 Kordsa Teknik Tekstil 12,84 -7,82 -1,83 Koza Altın 75,00 2,74 1,28 Koza Madencilik 11,20 -0,88 11,67 Körfez GMYO 2,31 3,59 -3,35 Kristal Kola 1,72 5,52 13,91 Kron Telekomünikasyon 19,52 -9,55 53,46 Kuştur Kuşadası Turizm 30,00 30,43 26,58 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 2,56 -3,03 Kütahya Porselen 8,45 1,81 27,64 Lider Faktoring 3,87 6,91 5,45 Link Bilgisayar 25,38 2,34 39,83 Logo Yazılım 80,00 5,54 31,58 Lokman Hekim Sağlık 6,90 8,32 19,38 Lüks Kadife 10,00 4,17 15,74 Makina Takım 1,78 1,14 -5,32 Mardin Çimento 5,33 4,10 -9,97 Marka Yatırım Holding 1,31 4,80 11,02 Marmaris Altınyunus 78,00 -0,57 9,86 Marshall 50,55 -4,53 6,33 Martı GMYO 1,22 12,96 20,79 Martı Otel 0,95 5,56 4,40 Mavi Giyim 54,10 1,12 -6,56 Mazhar Zorlu Holding 13,90 -6,08 14,97 Mega Polietilen 2,49 -8,12 13,18 Menderes Tekstil 1,72 -2,82 31,30 Mensa 0,33 -10,81 3,13 Merit Turizm 18,43 -3,00 -5,20 Merko Gıda 1,16 0,00 10,48 Metal Gayrimenkul 0,84 -1,18 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,61 1,26 -9,55 Metro Holding 1,35 12,50 -2,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 4,21 1,02 Metro Yatırım Ortaklığı 6,16 14,07 -24,14 Migros Ticaret 22,92 5,33 -5,37 Milpa 2,77 4,92 26,48 Mistral GMYO 1,76 6,67 -6,88 MLP Sağlık 18,04 21,16 12,75 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 14,12 -14,91 Mondi Tire Kutsan 6,65 10,28 60,63 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 0,13 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,50 14,57 53,30 Net Holding 1,98 -1,00 -23,85 Netaş Telekom. 13,95 7,81 6,81 Niğbaş Niğde Beton 6,40 -4,48 3,23 Nuh Çimento 10,48 11,37 -11,78 Nurol GMYO 3,53 0,86 -1,12 Odaş Elektrik 2,07 5,61 43,18 Olmuksan-IP 4,35 -3,33 69,86 Orge Enerji Elektrik 4,83 2,77 -2,62 Orma Orman Mahsulleri 4,60 6,98 66,67 Osmanlı Menkul 6,59 -8,47 56,90 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 7,73 32,74 Otokar 149,60 -0,93 -5,91 Oyak Yat. Ort. 7,77 100,26 233,48 Oylum Sınai Yatırımlar 2,88 -4,95 -6,76 Özak GMYO 3,04 7,42 18,29 Özbal Çelik Boru 2,15 28,74 33,39 Özderici GMYO 1,77 12,74 12,74 Özerden Plastik 2,26 -6,61 -0,88 Panora GMYO 5,97 6,04 -3,71 Papilon Savunma 9,74 6,68 25,68 Park Elek.Madencilik 3,00 2,74 -1,64 Parsan 14,48 3,35 -14,52 Pegasus 48,08 -10,96 -44,35 Peker GMYO 2,78 -0,36 -11,18 Penguen Gıda 4,15 -5,47 100,48 Pera GMYO 1,00 5,26 6,38 Pergamon Dış Ticaret 8,40 10,96 4,74 Petkim 3,54 -2,75 -7,09 Petrokent Turizm 179,70 -3,59 40,28 Pınar Et ve Un 9,30 -2,11 1,42 Pınar Su 2,64 2,33 13,79 Pınar Süt 11,94 0,08 -5,76 Plastikkart 9,24 2,90 -0,32 Polisan Holding 2,57 0,00 -15,18 Politeknik Metal 73,50 9,41 -3,38 Prizma Press Matbaacılık 5,34 -2,73 24,19 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 -0,26 4,69 QNB Finans Fin. Kir. 151,50 13,06 17,35 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 585,90 -2,22 2,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 29,40 1,73 12,95 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,62 4,73 -5,71 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,50 -2,56 -0,09 QNB Finansbank 52,00 34,72 38,67 Ral Yatırım Holding 8,75 9,92 28,68 Ray Sigorta 3,37 4,33 -1,46 Reysaş GMYO 7,82 2,22 70,37 Reysaş Lojistik 8,39 6,88 91,55 Rhea Girişim 1,99 2,05 67,23 Rodrigo Tekstil 1,85 2,78 2,21 Royal Halı 2,09 4,50 52,55 RTA Laboratuvarları 2,20 8,37 -5,17 Sabancı Holding 9,26 8,81 -2,94 Safkar Ege Soğutmacılık 4,00 18,69 83,49 Salix Yatırım Holding 4,89 -2,20 -32,18 Sanel Mühendislik 3,89 5,14 -3,95 Sanifoam Sünger 5,80 3,76 16,00 Sanko Pazarlama 6,88 7,50 -11,11 Saray Matbaacılık 1,99 -18,44 11,17 Sarkuysan 5,37 6,76 11,18 Sasa Polyester 8,40 -3,67 8,67 Say Reklamcılık 3,28 1,86 46,43 Sekuro Plastik 4,86 2,32 -9,33 Selçuk Ecza Deposu 6,40 -2,59 4,92 Selçuk Gıda 1,51 2,72 -12,21 Senkron Güvenlik 2,50 5,49 -8,42 Serve Film Prodüksiyon 1,75 20,69 10,06 Servet GMYO 11,25 5,63 32,35 Seyitler Kimya 9,47 4,30 39,47 Silverline Endüstri 2,21 -1,34 2,31 Sinpaş GMYO 1,23 0,00 6,03 Smartiks Yazılım 8,56 6,07 -12,74 Soda Sanayii 5,80 0,17 -6,15 Sodaş Sodyum Sanayii 14,81 2,35 51,59 Söktaş 3,01 6,36 13,58 Sönmez Filament 5,68 10,08 16,39 Sönmez Pamuklu 5,70 11,76 15,85 Sumaş Suni Tahta 9,50 5,56 -4,04 Şeker Fin. Kir. 4,39 -3,09 -8,16 Şekerbank 1,15 3,60 -12,21 Şişe Cam 4,83 0,00 -8,35 Şok Marketler 8,72 2,59 -18,96 T. Halk Bankası 6,07 1,51 2,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 35,98 -0,72 -17,48 T.S.K.B. 1,13 2,73 -6,61 T.Tuborg 15,00 -2,02 26,05 Taç Tarım Ürünleri 2,60 2,36 -16,67 Tat Gıda 6,49 3,02 3,18 TAV Havalimanları 19,24 -5,50 -34,06 Taze Kuru Gıda 6,65 2,78 -8,15 Tek-Art Turizm 1,36 4,62 7,94 Tekfen Holding 15,25 2,69 -21,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,17 34,15 94,52 Temapol Polimer Plastik 5,13 -3,02 -1,72 TGS Dış Ticaret 5,41 0,93 15,85 Tofaş Oto. Fab. 26,02 -2,03 -3,13 Torunlar GMYO 2,74 7,03 -0,36 Trabzon Liman 11,29 5,51 5,91 Trabzonspor Sportif 6,26 5,21 191,16 Trakya Cam 3,27 -2,10 -6,57 Trend GMYO 2,10 0,48 -4,55 TSKB GMYO 1,79 3,47 33,58 Tuğçelik 5,46 18,70 38,23 Tukaş 12,47 13,36 0,97 Turcas Petrol 3,25 -1,52 21,72 Turkcell 14,57 5,27 5,58 Tümosan Motor ve Traktör 5,92 -2,31 -7,64 Tüpraş 94,75 -6,47 -25,28 Türk Hava Yolları 11,14 -5,19 -22,96 Türk Prysmian Kablo 3,51 0,29 35,00 Türk Telekom 7,80 3,59 5,83 Türk Traktör 59,00 -0,51 6,50 Türker Proje Gayrimenkul 44,40 -2,42 5,71 Ufuk Yatırım 4,20 10,82 62,79 Ulaşlar Turizm Yat. 2,08 4,52 -1,89 Ulusoy Elektrik 32,50 7,26 22,18 Ulusoy Un Sanayi 3,87 13,16 1,31 Umpaş Holding 0,53 10,42 -14,52 Uşak Seramik 1,71 -2,84 1,18 Utopya Turizm 5,03 6,12 2,24 Uzertaş Boya 2,09 0,97 -5,86 Ülker Bisküvi 23,00 12,30 2,86 Ünye Çimento 4,55 6,31 -15,43 Vakıf Fin. Kir. 2,11 10,47 -12,81 Vakıf GMYO 2,49 4,62 0,81 Vakıf Yat. Ort. 2,27 10,19 -2,58 Vakıflar Bankası 5,54 4,53 0,54 Vakko Tekstil 6,03 14,86 32,82 Vanet Gıda 1,29 0,78 -9,79 Verusa Holding 19,13 -3,38 3,07 Verusaturk Girisim 4,08 0,99 -24,30 Vestel 13,22 -5,57 4,75 Vestel Beyaz Eşya 20,96 2,24 -2,96 Viking Kağıt 2,91 11,07 55,61 Yapı Kredi Koray GMYO 2,90 16,47 19,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 6,11 -2,02 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,46 3,61 18,98 Yataş 7,40 -2,89 0,82 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 4,69 24,84 Yeni Gimat GMYO 12,80 -0,39 -1,61 Yeşil GMYO 0,68 7,94 6,25 Yeşil Yapı 0,67 3,08 1,52 Yeşil Yatırım Holding 14,06 12,93 25,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.460,00 5,66 51,44 Yonga Mobilya 9,80 2,08 6,06 Yükselen Çelik 8,40 -0,71 37,03 Yünsa 11,60 2,11 14,97 Zorlu Enerji 1,40 5,26 -14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA