Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 220.000,00 2,33 32,67
İş Bankası (B) 44.
01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|2,33
|32,67
|İş Bankası (B)
|44.400,20
|0,91
|47,12
|İş Bankası (C)
|7,25
|-1,09
|13,10
|İş Bankası (Kur.)
|315.000,10
|5,35
|50,00
|İş Fin.Kir.
|4,36
|-0,91
|14,74
|İş Girişim
|5,28
|-7,69
|38,95
|İş GMYO
|1,88
|3,30
|6,82
|İş Y. Men. Değ.
|4,94
|1,86
|9,78
|İş Yat. Ort.
|1,97
|-0,51
|7,07
|İşbir Holding
|467,30
|-6,35
|8,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,30
|-5,71
|-11,29
|İz Hayvancılık Tarım
|2,69
|-2,54
|2,81
|İzmir Demir Çelik
|10,36
|12,24
|26,50
|İzmir Fırça
|1,75
|-0,57
|-2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|58,15
|-7,18
|-0,26
|Kafein Yazılım
|15,80
|7,85
|41,83
|Kapital Yat. Holding
|3,20
|3,23
|32,23
|Kaplamin
|5,55
|3,16
|0,00
|Kardemir (A)
|2,81
|-5,70
|6,04
|Kardemir (B)
|2,80
|-5,72
|6,06
|Kardemir (D)
|2,82
|-6,62
|6,02
|Karel Elektronik
|17,30
|-8,80
|19,06
|Karsan Otomotiv
|1,70
|3,66
|7,59
|Karsu Tekstil
|3,04
|-1,30
|-6,17
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,89
|-4,36
|-15,97
|Kartonsan
|447,00
|-6,88
|14,64
|Katmerciler Ekipman
|4,17
|0,24
|8,59
|Kent Gıda
|192,20
|-4,28
|9,33
|Kerevitaş Gıda
|3,41
|0,59
|4,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-6,12
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,93
|4,24
|3,69
|Klimasan Klima
|21,18
|11,59
|-4,08
|Koç Holding
|19,54
|-6,33
|-3,84
|Konfrut Gıda
|8,35
|0,00
|6,78
|Konya Çimento
|276,60
|-8,17
|1,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,06
|-1,61
|7,49
|Koza Altın
|80,15
|0,00
|8,24
|Koza Madencilik
|10,59
|-1,40
|5,58
|Körfez GMYO
|3,01
|5,24
|25,94
|Kristal Kola
|2,10
|13,51
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|17,99
|-11,12
|41,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|2,54
|5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,92
|0,00
|16,36
|Kütahya Porselen
|9,51
|12,95
|43,66
|Lider Faktoring
|4,76
|-0,21
|29,70
|Link Bilgisayar
|23,00
|8,08
|26,72
|Logo Yazılım
|62,15
|-4,38
|2,22
|Lokman Hekim Sağlık
|5,89
|1,03
|1,90
|Lüks Kadife
|10,54
|14,07
|21,99
|Makina Takım
|2,12
|-1,85
|12,77
|Mardin Çimento
|5,47
|-2,32
|-7,60
|Marka Yatırım Holding
|1,49
|2,05
|26,27
|Marmaris Altınyunus
|95,50
|-2,95
|34,51
|Marshall
|49,50
|-2,27
|4,12
|Martı GMYO
|1,68
|20,86
|66,34
|Martı Otel
|1,20
|4,35
|31,87
|Mavi Giyim
|56,95
|-5,87
|-1,64
|Mazhar Zorlu Holding
|16,15
|7,67
|33,58
|Mega Polietilen
|2,53
|9,52
|15,00
|Menderes Tekstil
|1,45
|4,32
|10,69
|Mensa
|0,39
|-2,50
|21,88
|Merit Turizm
|23,98
|2,04
|23,35
|Merko Gıda
|1,18
|0,00
|12,38
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|-7,27
|12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,95
|4,28
|9,55
|Metro Holding
|1,45
|-3,33
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,24
|-9,68
|14,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,91
|10,47
|-27,22
|Migros Ticaret
|25,20
|0,08
|4,05
|Milpa
|2,92
|1,04
|33,33
|Mistral GMYO
|2,15
|0,94
|13,76
|MLP Sağlık
|17,42
|-1,14
|8,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,96
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,29
|-5,90
|100,24
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.077,40
|0,13
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,72
|-13,33
|47,17
|Net Holding
|2,41
|-6,23
|-7,31
|Netaş Telekom.
|14,83
|-1,98
|13,55
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|21,65
|-4,84
|Nuh Çimento
|11,68
|2,01
|-1,68
|Nurol GMYO
|4,31
|1,17
|20,73
|Odaş Elektrik
|2,12
|4,43
|46,64
|Olmuksan-IP
|7,81
|12,21
|24,36
|Orge Enerji Elektrik
|5,63
|-2,43
|13,51
|Orma Orman Mahsulleri
|5,54
|8,63
|100,72
|Osmanlı Menkul
|6,06
|-8,60
|44,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,13
|3,90
|26,79
|Otokar
|162,30
|-2,81
|2,08
|Oyak Yat. Ort.
|2,47
|-0,40
|6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,53
|7,80
|8,64
|Özak GMYO
|3,50
|10,41
|36,19
|Özbal Çelik Boru
|2,22
|-3,48
|32,93
|Özderici GMYO
|1,88
|-9,62
|19,75
|Özerden Plastik
|2,44
|-8,61
|7,02
|Panora GMYO
|6,34
|2,26
|2,26
|Papilon Savunma
|10,67
|7,45
|37,68
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|0,56
|16,72
|Parsan
|17,72
|-3,96
|4,60
|Pegasus
|68,60
|-6,67
|-20,60
|Peker GMYO
|3,16
|1,61
|0,96
|Penguen Gıda
|3,47
|9,81
|67,63
|Pera GMYO
|1,13
|-3,42
|20,21
|Pergamon Dış Ticaret
|10,51
|6,27
|31,05
|Petkim
|4,03
|-0,98
|5,77
|Petrokent Turizm
|207,70
|19,44
|62,14
|Pınar Et ve Un
|10,09
|-0,59
|10,03
|Pınar Su
|3,05
|15,53
|31,47
|Pınar Süt
|14,03
|-1,20
|10,73
|Plastikkart
|9,61
|-1,44
|3,67
|Polisan Holding
|3,38
|1,50
|11,55
|Politeknik Metal
|74,10
|1,16
|-3,77
|Prizma Press Matbaacılık
|4,84
|-3,39
|12,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.152,10
|0,18
|4,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,10
|-14,16
|-2,32
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|574,90
|0,72
|0,42
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,24
|1,95
|4,65
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|41,15
|-3,11
|3,13
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,62
|0,53
|0,44
|QNB Finansbank
|49,44
|-10,03
|31,84
|Ral Yatırım Holding
|6,40
|0,00
|-5,88
|Ray Sigorta
|4,43
|6,24
|29,53
|Reysaş GMYO
|6,49
|-35,36
|41,39
|Reysaş Lojistik
|7,08
|-44,43
|61,64
|Rhea Girişim
|1,63
|18,98
|36,97
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|1,56
|7,73
|Royal Halı
|2,27
|35,12
|65,69
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|0,84
|3,02
|Sabancı Holding
|9,75
|-5,06
|2,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,17
|-1,36
|-0,46
|Salix Yatırım Holding
|7,49
|-18,14
|3,88
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-0,74
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,46
|-3,70
|9,20
|Sanko Pazarlama
|7,83
|4,26
|1,16
|Saray Matbaacılık
|2,85
|13,55
|59,22
|Sarkuysan
|6,17
|8,63
|27,74
|Sasa Polyester
|8,15
|0,49
|5,43
|Say Reklamcılık
|2,52
|5,44
|12,50
|Sekuro Plastik
|5,44
|0,93
|1,49
|Selçuk Ecza Deposu
|7,16
|4,53
|17,38
|Selçuk Gıda
|1,73
|0,58
|0,58
|Senkron Güvenlik
|2,96
|-4,52
|8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|6,99
|-3,77
|Servet GMYO
|12,98
|2,61
|52,71
|Seyitler Kimya
|7,26
|0,55
|6,92
|Silverline Endüstri
|3,11
|-5,76
|43,98
|Sinpaş GMYO
|1,41
|-6,62
|21,55
|Smartiks Yazılım
|10,46
|-12,03
|6,63
|Soda Sanayii
|6,65
|0,00
|7,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,00
|42,86
|63,77
|Söktaş
|3,84
|18,15
|44,91
|Sönmez Filament
|6,66
|6,05
|36,48
|Sönmez Pamuklu
|7,32
|14,73
|48,78
|Sumaş Suni Tahta
|10,98
|8,18
|10,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,95
|-1,79
|3,56
|Şekerbank
|1,39
|-1,42
|6,11
|Şişe Cam
|5,56
|7,34
|5,50
|Şok Marketler
|10,80
|-5,26
|0,37
|T. Halk Bankası
|6,92
|-1,28
|17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,94
|-3,00
|0,78
|T.S.K.B.
|1,37
|5,38
|13,22
|T.Tuborg
|15,93
|4,60
|33,87
|Taç Tarım Ürünleri
|2,94
|-1,34
|-5,77
|Tat Gıda
|7,30
|-5,32
|16,06
|TAV Havalimanları
|27,24
|-4,76
|-6,65
|Taze Kuru Gıda
|7,25
|5,38
|0,14
|Tek-Art Turizm
|1,38
|0,00
|9,52
|Tekfen Holding
|19,25
|-3,27
|-0,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,44
|-16,52
|100,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,07
|-5,30
|16,28
|TGS Dış Ticaret
|5,80
|-6,45
|24,20
|Tofaş Oto. Fab.
|26,40
|-5,10
|-1,71
|Torunlar GMYO
|2,97
|-3,88
|8,00
|Trabzon Liman
|11,70
|-3,70
|9,76
|Trabzonspor Sportif
|2,72
|-9,33
|26,51
|Trakya Cam
|4,03
|16,81
|15,14
|Trend GMYO
|2,67
|-1,11
|21,36
|TSKB GMYO
|1,71
|14,77
|27,61
|Tuğçelik
|4,21
|-3,00
|6,58
|Tukaş
|14,50
|-6,75
|17,41
|Turcas Petrol
|3,36
|1,82
|25,84
|Turkcell
|14,10
|-2,15
|2,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,91
|-3,22
|7,80
|Tüpraş
|112,60
|-5,85
|-11,20
|Türk Hava Yolları
|13,68
|-5,91
|-5,39
|Türk Prysmian Kablo
|3,98
|-6,35
|53,08
|Türk Telekom
|7,75
|-3,73
|5,16
|Türk Traktör
|60,30
|3,08
|8,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,14
|-2,04
|2,71
|Ufuk Yatırım
|4,62
|23,20
|79,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,65
|10,42
|25,00
|Ulusoy Elektrik
|32,40
|-5,32
|21,80
|Ulusoy Un Sanayi
|4,06
|-4,25
|6,28
|Umpaş Holding
|0,67
|4,69
|8,06
|Uşak Seramik
|1,91
|6,70
|13,02
|Utopya Turizm
|6,11
|6,08
|24,19
|Uzertaş Boya
|2,22
|8,29
|0,00
|Ülker Bisküvi
|23,34
|-6,64
|4,38
|Ünye Çimento
|5,24
|-3,32
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,36
|-1,67
|-2,48
|Vakıf GMYO
|2,75
|-4,51
|11,34
|Vakıf Yat. Ort.
|2,46
|1,23
|5,58
|Vakıflar Bankası
|6,60
|-2,08
|19,78
|Vakko Tekstil
|5,84
|-3,31
|28,63
|Vanet Gıda
|1,42
|-0,70
|-0,70
|Verusa Holding
|20,76
|1,27
|11,85
|Verusaturk Girisim
|6,65
|5,89
|23,38
|Vestel
|13,91
|-1,97
|10,22
|Vestel Beyaz Eşya
|24,74
|-8,23
|14,54
|Viking Kağıt
|3,96
|13,14
|111,76
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,84
|-0,70
|17,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,97
|-3,26
|19,76
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,94
|9,37
|26,63
|Yataş
|8,40
|-6,67
|14,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,24
|-4,27
|39,13
|Yeni Gimat GMYO
|12,74
|-1,24
|-2,08
|Yeşil GMYO
|0,70
|6,06
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,73
|4,29
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|10,53
|-0,38
|-6,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.717,70
|4,74
|26,24
|Yonga Mobilya
|8,00
|-3,15
|-13,42
|Yükselen Çelik
|7,79
|-2,62
|27,08
|Yünsa
|14,01
|-14,10
|38,85
|Zorlu Enerji
|1,66
|-1,78
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA