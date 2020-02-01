Yatırımcı rehberi (9)

01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 2,33 32,67 İş Bankası (B) 44.400,20 0,91 47,12 İş Bankası (C) 7,25 -1,09 13,10 İş Bankası (Kur.) 315.000,10 5,35 50,00 İş Fin.Kir. 4,36 -0,91 14,74 İş Girişim 5,28 -7,69 38,95 İş GMYO 1,88 3,30 6,82 İş Y. Men. Değ. 4,94 1,86 9,78 İş Yat. Ort. 1,97 -0,51 7,07 İşbir Holding 467,30 -6,35 8,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 12,90 İttifak Holding 3,30 -5,71 -11,29 İz Hayvancılık Tarım 2,69 -2,54 2,81 İzmir Demir Çelik 10,36 12,24 26,50 İzmir Fırça 1,75 -0,57 -2,78 Jantsa Jant Sanayi 58,15 -7,18 -0,26 Kafein Yazılım 15,80 7,85 41,83 Kapital Yat. Holding 3,20 3,23 32,23 Kaplamin 5,55 3,16 0,00 Kardemir (A) 2,81 -5,70 6,04 Kardemir (B) 2,80 -5,72 6,06 Kardemir (D) 2,82 -6,62 6,02 Karel Elektronik 17,30 -8,80 19,06 Karsan Otomotiv 1,70 3,66 7,59 Karsu Tekstil 3,04 -1,30 -6,17 Karsusan Su Ürünleri San. 7,89 -4,36 -15,97 Kartonsan 447,00 -6,88 14,64 Katmerciler Ekipman 4,17 0,24 8,59 Kent Gıda 192,20 -4,28 9,33 Kerevitaş Gıda 3,41 0,59 4,60 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -6,12 -16,36 Kiler GMYO 3,93 4,24 3,69 Klimasan Klima 21,18 11,59 -4,08 Koç Holding 19,54 -6,33 -3,84 Konfrut Gıda 8,35 0,00 6,78 Konya Çimento 276,60 -8,17 1,95 Kordsa Teknik Tekstil 14,06 -1,61 7,49 Koza Altın 80,15 0,00 8,24 Koza Madencilik 10,59 -1,40 5,58 Körfez GMYO 3,01 5,24 25,94 Kristal Kola 2,10 13,51 39,07 Kron Telekomünikasyon 17,99 -11,12 41,43 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 2,54 5,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,92 0,00 16,36 Kütahya Porselen 9,51 12,95 43,66 Lider Faktoring 4,76 -0,21 29,70 Link Bilgisayar 23,00 8,08 26,72 Logo Yazılım 62,15 -4,38 2,22 Lokman Hekim Sağlık 5,89 1,03 1,90 Lüks Kadife 10,54 14,07 21,99 Makina Takım 2,12 -1,85 12,77 Mardin Çimento 5,47 -2,32 -7,60 Marka Yatırım Holding 1,49 2,05 26,27 Marmaris Altınyunus 95,50 -2,95 34,51 Marshall 49,50 -2,27 4,12 Martı GMYO 1,68 20,86 66,34 Martı Otel 1,20 4,35 31,87 Mavi Giyim 56,95 -5,87 -1,64 Mazhar Zorlu Holding 16,15 7,67 33,58 Mega Polietilen 2,53 9,52 15,00 Menderes Tekstil 1,45 4,32 10,69 Mensa 0,39 -2,50 21,88 Merit Turizm 23,98 2,04 23,35 Merko Gıda 1,18 0,00 12,38 Metal Gayrimenkul 1,02 -7,27 12,09 Metemtur Otelcilik 1,95 4,28 9,55 Metro Holding 1,45 -3,33 5,07 Metro Petrol ve Tesisleri 2,24 -9,68 14,29 Metro Yatırım Ortaklığı 5,91 10,47 -27,22 Migros Ticaret 25,20 0,08 4,05 Milpa 2,92 1,04 33,33 Mistral GMYO 2,15 0,94 13,76 MLP Sağlık 17,42 -1,14 8,88 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 0,96 -7,89 Mondi Tire Kutsan 8,29 -5,90 100,24 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.077,40 0,13 0,39 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,72 -13,33 47,17 Net Holding 2,41 -6,23 -7,31 Netaş Telekom. 14,83 -1,98 13,55 Niğbaş Niğde Beton 5,90 21,65 -4,84 Nuh Çimento 11,68 2,01 -1,68 Nurol GMYO 4,31 1,17 20,73 Odaş Elektrik 2,12 4,43 46,64 Olmuksan-IP 7,81 12,21 24,36 Orge Enerji Elektrik 5,63 -2,43 13,51 Orma Orman Mahsulleri 5,54 8,63 100,72 Osmanlı Menkul 6,06 -8,60 44,29 Ostim Endüstriyel Yat 2,13 3,90 26,79 Otokar 162,30 -2,81 2,08 Oyak Yat. Ort. 2,47 -0,40 6,01 Oylum Sınai Yatırımlar 5,53 7,80 8,64 Özak GMYO 3,50 10,41 36,19 Özbal Çelik Boru 2,22 -3,48 32,93 Özderici GMYO 1,88 -9,62 19,75 Özerden Plastik 2,44 -8,61 7,02 Panora GMYO 6,34 2,26 2,26 Papilon Savunma 10,67 7,45 37,68 Park Elek.Madencilik 3,56 0,56 16,72 Parsan 17,72 -3,96 4,60 Pegasus 68,60 -6,67 -20,60 Peker GMYO 3,16 1,61 0,96 Penguen Gıda 3,47 9,81 67,63 Pera GMYO 1,13 -3,42 20,21 Pergamon Dış Ticaret 10,51 6,27 31,05 Petkim 4,03 -0,98 5,77 Petrokent Turizm 207,70 19,44 62,14 Pınar Et ve Un 10,09 -0,59 10,03 Pınar Su 3,05 15,53 31,47 Pınar Süt 14,03 -1,20 10,73 Plastikkart 9,61 -1,44 3,67 Polisan Holding 3,38 1,50 11,55 Politeknik Metal 74,10 1,16 -3,77 Prizma Press Matbaacılık 4,84 -3,39 12,56 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.152,10 0,18 4,00 QNB Finans Fin. Kir. 126,10 -14,16 -2,32 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 574,90 0,72 0,42 QNB Finans Portföy Altın BYF 27,24 1,95 4,65 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 41,15 -3,11 3,13 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,62 0,53 0,44 QNB Finansbank 49,44 -10,03 31,84 Ral Yatırım Holding 6,40 0,00 -5,88 Ray Sigorta 4,43 6,24 29,53 Reysaş GMYO 6,49 -35,36 41,39 Reysaş Lojistik 7,08 -44,43 61,64 Rhea Girişim 1,63 18,98 36,97 Rodrigo Tekstil 1,95 1,56 7,73 Royal Halı 2,27 35,12 65,69 RTA Laboratuvarları 2,39 0,84 3,02 Sabancı Holding 9,75 -5,06 2,20 Safkar Ege Soğutmacılık 2,17 -1,36 -0,46 Salix Yatırım Holding 7,49 -18,14 3,88 Sanel Mühendislik 4,00 -0,74 -1,23 Sanifoam Sünger 5,46 -3,70 9,20 Sanko Pazarlama 7,83 4,26 1,16 Saray Matbaacılık 2,85 13,55 59,22 Sarkuysan 6,17 8,63 27,74 Sasa Polyester 8,15 0,49 5,43 Say Reklamcılık 2,52 5,44 12,50 Sekuro Plastik 5,44 0,93 1,49 Selçuk Ecza Deposu 7,16 4,53 17,38 Selçuk Gıda 1,73 0,58 0,58 Senkron Güvenlik 2,96 -4,52 8,42 Serve Film Prodüksiyon 1,53 6,99 -3,77 Servet GMYO 12,98 2,61 52,71 Seyitler Kimya 7,26 0,55 6,92 Silverline Endüstri 3,11 -5,76 43,98 Sinpaş GMYO 1,41 -6,62 21,55 Smartiks Yazılım 10,46 -12,03 6,63 Soda Sanayii 6,65 0,00 7,61 Sodaş Sodyum Sanayii 16,00 42,86 63,77 Söktaş 3,84 18,15 44,91 Sönmez Filament 6,66 6,05 36,48 Sönmez Pamuklu 7,32 14,73 48,78 Sumaş Suni Tahta 10,98 8,18 10,91 Şeker Fin. Kir. 4,95 -1,79 3,56 Şekerbank 1,39 -1,42 6,11 Şişe Cam 5,56 7,34 5,50 Şok Marketler 10,80 -5,26 0,37 T. Halk Bankası 6,92 -1,28 17,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,94 -3,00 0,78 T.S.K.B. 1,37 5,38 13,22 T.Tuborg 15,93 4,60 33,87 Taç Tarım Ürünleri 2,94 -1,34 -5,77 Tat Gıda 7,30 -5,32 16,06 TAV Havalimanları 27,24 -4,76 -6,65 Taze Kuru Gıda 7,25 5,38 0,14 Tek-Art Turizm 1,38 0,00 9,52 Tekfen Holding 19,25 -3,27 -0,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,44 -16,52 100,95 Temapol Polimer Plastik 6,07 -5,30 16,28 TGS Dış Ticaret 5,80 -6,45 24,20 Tofaş Oto. Fab. 26,40 -5,10 -1,71 Torunlar GMYO 2,97 -3,88 8,00 Trabzon Liman 11,70 -3,70 9,76 Trabzonspor Sportif 2,72 -9,33 26,51 Trakya Cam 4,03 16,81 15,14 Trend GMYO 2,67 -1,11 21,36 TSKB GMYO 1,71 14,77 27,61 Tuğçelik 4,21 -3,00 6,58 Tukaş 14,50 -6,75 17,41 Turcas Petrol 3,36 1,82 25,84 Turkcell 14,10 -2,15 2,17 Tümosan Motor ve Traktör 6,91 -3,22 7,80 Tüpraş 112,60 -5,85 -11,20 Türk Hava Yolları 13,68 -5,91 -5,39 Türk Prysmian Kablo 3,98 -6,35 53,08 Türk Telekom 7,75 -3,73 5,16 Türk Traktör 60,30 3,08 8,84 Türker Proje Gayrimenkul 43,14 -2,04 2,71 Ufuk Yatırım 4,62 23,20 79,07 Ulaşlar Turizm Yat. 2,65 10,42 25,00 Ulusoy Elektrik 32,40 -5,32 21,80 Ulusoy Un Sanayi 4,06 -4,25 6,28 Umpaş Holding 0,67 4,69 8,06 Uşak Seramik 1,91 6,70 13,02 Utopya Turizm 6,11 6,08 24,19 Uzertaş Boya 2,22 8,29 0,00 Ülker Bisküvi 23,34 -6,64 4,38 Ünye Çimento 5,24 -3,32 -2,60 Vakıf Fin. Kir. 2,36 -1,67 -2,48 Vakıf GMYO 2,75 -4,51 11,34 Vakıf Yat. Ort. 2,46 1,23 5,58 Vakıflar Bankası 6,60 -2,08 19,78 Vakko Tekstil 5,84 -3,31 28,63 Vanet Gıda 1,42 -0,70 -0,70 Verusa Holding 20,76 1,27 11,85 Verusaturk Girisim 6,65 5,89 23,38 Vestel 13,91 -1,97 10,22 Vestel Beyaz Eşya 24,74 -8,23 14,54 Viking Kağıt 3,96 13,14 111,76 Yapı Kredi Koray GMYO 2,84 -0,70 17,36 Yapı ve Kredi Bank. 2,97 -3,26 19,76 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,94 9,37 26,63 Yataş 8,40 -6,67 14,44 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,24 -4,27 39,13 Yeni Gimat GMYO 12,74 -1,24 -2,08 Yeşil GMYO 0,70 6,06 9,37 Yeşil Yapı 0,73 4,29 10,61 Yeşil Yatırım Holding 10,53 -0,38 -6,23 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.717,70 4,74 26,24 Yonga Mobilya 8,00 -3,15 -13,42 Yükselen Çelik 7,79 -2,62 27,08 Yünsa 14,01 -14,10 38,85 Zorlu Enerji 1,66 -1,78 1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

Kaynak: AA