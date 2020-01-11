Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 200.250,00 13,46 20,76
İş Bankası (B) 35.
11.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.250,00
|13,46
|20,76
|İş Bankası (B)
|35.549,90
|10,23
|17,79
|İş Bankası (C)
|6,65
|5,39
|3,74
|İş Bankası (Kur.)
|228.228,00
|2,35
|8,68
|İş Fin.Kir.
|3,99
|0,76
|5,00
|İş Girişim
|3,69
|1,93
|-2,89
|İş GMYO
|1,82
|3,41
|3,41
|İş Y. Men. Değ.
|4,56
|2,47
|1,33
|İş Yat. Ort.
|1,83
|4,57
|-0,54
|İşbir Holding
|437,50
|2,94
|1,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|7,81
|11,29
|İttifak Holding
|3,59
|-1,64
|-3,49
|İz Hayvancılık Tarım
|4,15
|0,97
|-2,12
|İzmir Demir Çelik
|9,29
|2,65
|13,43
|İzmir Fırça
|1,74
|-0,57
|-3,33
|Jantsa Jant Sanayi
|60,45
|4,22
|3,69
|Kafein Yazılım
|11,24
|2,65
|0,90
|Kapital Yat. Holding
|2,39
|-4,40
|-1,24
|Kaplamin
|5,40
|4,85
|-2,70
|Kardemir (A)
|2,80
|4,09
|5,66
|Kardemir (B)
|2,81
|5,24
|6,44
|Kardemir (D)
|2,84
|5,58
|6,77
|Karel Elektronik
|14,95
|4,69
|2,89
|Karsan Otomotiv
|1,51
|0,67
|-4,43
|Karsu Tekstil
|2,99
|0,34
|-7,72
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|-3,23
|-4,15
|Kartonsan
|427,00
|10,42
|9,52
|Katmerciler Ekipman
|3,73
|0,00
|-2,86
|Kent Gıda
|208,00
|12,49
|18,32
|Kerevitaş Gıda
|3,14
|0,00
|-3,68
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|3,77
|0,00
|Kiler GMYO
|3,66
|1,67
|-3,43
|Klimasan Klima
|18,07
|-9,10
|-18,16
|Koç Holding
|20,54
|1,18
|1,08
|Konfrut Gıda
|7,78
|3,73
|-0,51
|Konya Çimento
|281,40
|9,58
|3,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,00
|2,28
|-0,61
|Koza Altın
|77,60
|1,70
|4,79
|Koza Madencilik
|10,34
|-2,18
|3,09
|Körfez GMYO
|2,34
|10,38
|-2,09
|Kristal Kola
|1,56
|1,30
|3,31
|Kron Telekomünikasyon
|12,88
|3,21
|1,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-2,04
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,54
|-1,91
|-6,67
|Kütahya Porselen
|7,53
|11,39
|13,75
|Lider Faktoring
|3,56
|-0,84
|-3,00
|Link Bilgisayar
|17,24
|0,94
|-5,01
|Logo Yazılım
|57,30
|-3,45
|-5,76
|Lokman Hekim Sağlık
|5,69
|1,61
|-1,56
|Lüks Kadife
|8,65
|5,49
|0,12
|Makina Takım
|1,86
|1,64
|-1,06
|Mardin Çimento
|5,41
|-2,70
|-8,61
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|3,54
|-0,85
|Marmaris Altınyunus
|83,60
|13,74
|17,75
|Marshall
|48,80
|6,32
|2,65
|Martı GMYO
|1,31
|24,76
|29,70
|Martı Otel
|1,02
|13,33
|12,09
|Mavi Giyim
|56,45
|1,71
|-2,50
|Mazhar Zorlu Holding
|16,44
|31,73
|35,98
|Mega Polietilen
|2,19
|1,39
|-0,45
|Menderes Tekstil
|1,29
|5,74
|-1,53
|Mensa
|0,34
|6,25
|6,25
|Merit Turizm
|23,82
|17,57
|22,53
|Merko Gıda
|1,03
|0,00
|-1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|2,35
|-2,25
|Metro Holding
|1,34
|0,00
|-2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,21
|-3,07
|12,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,40
|-15,36
|-33,50
|Migros Ticaret
|24,46
|2,86
|0,99
|Milpa
|2,09
|0,00
|-4,57
|Mistral GMYO
|1,80
|-1,10
|-4,76
|MLP Sağlık
|15,91
|2,18
|-0,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,09
|-6,03
|-4,39
|Mondi Tire Kutsan
|5,96
|33,93
|43,96
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,75
|6,69
|0,24
|Net Holding
|2,56
|4,49
|-1,54
|Netaş Telekom.
|13,16
|-0,83
|0,77
|Niğbaş Niğde Beton
|5,27
|-4,18
|-15,00
|Nuh Çimento
|11,75
|5,29
|-1,09
|Nurol GMYO
|3,66
|5,78
|2,52
|Odaş Elektrik
|2,43
|17,96
|15,71
|Olmuksan-IP
|6,37
|3,75
|1,43
|Orge Enerji Elektrik
|5,08
|3,46
|2,42
|Orma Orman Mahsulleri
|2,71
|6,27
|-1,81
|Osmanlı Menkul
|4,35
|11,54
|3,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,69
|6,96
|0,60
|Otokar
|160,30
|-1,48
|0,82
|Oyak Yat. Ort.
|2,28
|0,44
|-2,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,05
|2,85
|-0,79
|Özak GMYO
|2,68
|3,47
|4,28
|Özbal Çelik Boru
|1,68
|5,66
|0,60
|Özderici GMYO
|1,48
|-0,67
|-5,73
|Özerden Plastik
|2,76
|15,00
|21,05
|Panora GMYO
|6,10
|-2,71
|-1,61
|Papilon Savunma
|8,13
|6,00
|4,90
|Park Elek.Madencilik
|3,04
|1,33
|-0,33
|Parsan
|17,52
|3,00
|3,42
|Pegasus
|78,10
|-6,02
|-9,61
|Peker GMYO
|3,19
|5,63
|1,92
|Penguen Gıda
|2,01
|2,03
|-2,90
|Pera GMYO
|0,95
|4,40
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,06
|1,64
|0,50
|Petkim
|3,91
|3,17
|2,62
|Petrokent Turizm
|123,90
|-2,21
|-3,28
|Pınar Et ve Un
|9,24
|2,10
|0,76
|Pınar Su
|2,30
|4,55
|-0,86
|Pınar Süt
|12,70
|2,75
|0,24
|Plastikkart
|9,41
|1,84
|1,51
|Polisan Holding
|3,07
|2,33
|1,32
|Politeknik Metal
|72,50
|-3,97
|-5,84
|Prizma Press Matbaacılık
|4,96
|5,53
|15,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,80
|-0,01
|4,96
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,00
|0,72
|8,44
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|564,40
|-1,79
|-1,41
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,31
|-1,13
|1,08
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|41,50
|4,40
|4,01
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,83
|0,04
|1,38
|QNB Finansbank
|42,34
|24,60
|12,91
|Ral Yatırım Holding
|7,03
|3,53
|3,38
|Ray Sigorta
|3,28
|-0,61
|-4,09
|Reysaş GMYO
|5,26
|19,00
|14,60
|Reysaş Lojistik
|5,74
|26,43
|31,05
|Rhea Girişim
|1,18
|3,51
|-0,84
|Rodrigo Tekstil
|1,77
|-1,67
|-2,21
|Royal Halı
|1,40
|6,87
|2,19
|RTA Laboratuvarları
|2,29
|6,02
|-1,29
|Sabancı Holding
|10,28
|6,75
|7,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,11
|1,44
|-3,21
|Salix Yatırım Holding
|7,90
|-1,25
|9,57
|Sanel Mühendislik
|4,05
|2,79
|0,00
|Sanifoam Sünger
|5,85
|5,22
|17,00
|Sanko Pazarlama
|7,53
|4,29
|-2,71
|Saray Matbaacılık
|1,72
|9,55
|-3,91
|Sarkuysan
|4,76
|2,59
|-1,45
|Sasa Polyester
|7,77
|0,39
|0,52
|Say Reklamcılık
|2,21
|5,74
|-1,34
|Sekuro Plastik
|5,29
|2,92
|-1,31
|Selçuk Ecza Deposu
|6,14
|4,07
|0,66
|Selçuk Gıda
|1,69
|-2,31
|-1,74
|Senkron Güvenlik
|2,66
|0,76
|-2,56
|Serve Film Prodüksiyon
|1,52
|-3,18
|-4,40
|Servet GMYO
|12,70
|38,65
|49,41
|Seyitler Kimya
|6,80
|0,15
|0,15
|Silverline Endüstri
|2,21
|10,50
|2,31
|Sinpaş GMYO
|1,46
|29,20
|25,86
|Smartiks Yazılım
|9,66
|7,33
|-1,53
|Soda Sanayii
|6,32
|2,76
|2,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,51
|1,60
|-2,66
|Söktaş
|2,89
|8,24
|9,06
|Sönmez Filament
|5,18
|6,37
|6,15
|Sönmez Pamuklu
|5,58
|9,63
|13,41
|Sumaş Suni Tahta
|9,11
|1,22
|-7,98
|Şeker Fin. Kir.
|4,86
|6,35
|1,67
|Şekerbank
|1,36
|5,43
|3,82
|Şişe Cam
|5,31
|0,76
|0,76
|Şok Marketler
|10,57
|3,02
|-1,77
|T. Halk Bankası
|6,47
|7,48
|9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,64
|4,94
|2,39
|T.S.K.B.
|1,21
|4,31
|0,00
|T.Tuborg
|13,48
|10,95
|13,28
|Taç Tarım Ürünleri
|3,07
|1,99
|-1,60
|Tat Gıda
|6,83
|3,80
|8,59
|TAV Havalimanları
|29,40
|1,52
|0,75
|Taze Kuru Gıda
|6,79
|5,76
|-6,22
|Tek-Art Turizm
|1,43
|17,21
|13,49
|Tekfen Holding
|19,98
|6,16
|3,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,05
|3,06
|20,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,13
|2,60
|-1,72
|TGS Dış Ticaret
|4,95
|12,76
|6,00
|Tofaş Oto. Fab.
|27,02
|2,35
|0,60
|Torunlar GMYO
|2,68
|1,52
|-2,55
|Trabzon Liman
|10,46
|3,56
|-1,88
|Trabzonspor Sportif
|2,34
|7,34
|8,84
|Trakya Cam
|3,47
|0,00
|-0,86
|Trend GMYO
|2,36
|12,38
|7,27
|TSKB GMYO
|1,33
|1,53
|-0,75
|Tuğçelik
|3,84
|2,40
|-2,78
|Tukaş
|11,96
|-1,73
|-3,16
|Turcas Petrol
|2,94
|6,52
|10,11
|Turkcell
|14,49
|4,55
|5,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,95
|5,95
|8,42
|Tüpraş
|125,40
|-0,16
|-1,10
|Türk Hava Yolları
|14,40
|0,98
|-0,41
|Türk Prysmian Kablo
|2,63
|6,05
|1,15
|Türk Telekom
|7,84
|7,84
|6,38
|Türk Traktör
|59,00
|8,66
|6,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,06
|-1,48
|-4,62
|Ufuk Yatırım
|2,50
|-2,34
|-3,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,13
|3,40
|0,47
|Ulusoy Elektrik
|25,60
|-1,23
|-3,76
|Ulusoy Un Sanayi
|3,78
|1,89
|-1,05
|Umpaş Holding
|0,67
|-9,46
|8,06
|Uşak Seramik
|1,68
|1,82
|-0,59
|Utopya Turizm
|4,91
|3,37
|-0,20
|Uzertaş Boya
|2,23
|7,73
|0,45
|Ülker Bisküvi
|24,94
|10,16
|11,54
|Ünye Çimento
|5,16
|-1,34
|-4,09
|Vakıf Fin. Kir.
|2,22
|-2,20
|-8,26
|Vakıf GMYO
|2,34
|0,43
|-5,26
|Vakıf Yat. Ort.
|2,27
|1,34
|-2,58
|Vakıflar Bankası
|5,98
|11,36
|8,53
|Vakko Tekstil
|4,57
|1,78
|0,66
|Vanet Gıda
|1,40
|0,00
|-2,10
|Verusa Holding
|19,26
|2,18
|3,77
|Verusaturk Girisim
|5,62
|3,12
|4,27
|Vestel
|14,15
|6,63
|12,12
|Vestel Beyaz Eşya
|25,56
|11,13
|18,33
|Viking Kağıt
|3,68
|55,93
|96,79
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,43
|3,40
|0,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,69
|10,70
|8,47
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,76
|13,04
|7,81
|Yataş
|8,04
|7,77
|9,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,59
|6,71
|-1,24
|Yeni Gimat GMYO
|13,19
|2,49
|1,38
|Yeşil GMYO
|0,64
|3,23
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,66
|3,13
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,90
|-0,46
|-2,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.305,00
|3,38
|12,22
|Yonga Mobilya
|8,44
|-6,22
|-8,66
|Yükselen Çelik
|6,29
|1,29
|2,61
|Yünsa
|11,09
|9,05
|9,91
|Zorlu Enerji
|1,63
|3,16
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA