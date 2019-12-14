Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 128.000,10 -10,36 178,87
İş Bankası (B) 21.
14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.000,10
|-10,36
|178,87
|İş Bankası (B)
|21.999,90
|4,26
|618,90
|İş Bankası (C)
|6,25
|0,81
|37,97
|İş Bankası (Kur.)
|152.000,00
|-10,59
|212,74
|İş Fin.Kir.
|3,19
|4,59
|-31,10
|İş Girişim
|3,55
|-9,67
|74,02
|İş GMYO
|1,36
|9,68
|25,93
|İş Y. Men. Değ.
|4,35
|-0,91
|135,54
|İş Yat. Ort.
|1,59
|0,63
|115,41
|İşbir Holding
|446,60
|6,82
|225,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|-2,17
|-46,43
|İttifak Holding
|3,95
|-1,25
|91,13
|İz Hayvancılık Tarım
|4,33
|-3,78
|-34,29
|İzmir Demir Çelik
|4,22
|-4,09
|154,22
|İzmir Fırça
|1,86
|8,77
|-10,14
|Jantsa Jant Sanayi
|56,60
|0,00
|119,28
|Kafein Yazılım
|10,80
|-5,68
|56,80
|Kapital Yat. Holding
|2,31
|-8,33
|-19,51
|Kaplamin
|5,39
|0,00
|49,72
|Kardemir (A)
|2,48
|3,33
|53,08
|Kardemir (B)
|2,47
|3,35
|51,66
|Kardemir (D)
|2,49
|3,32
|27,96
|Karel Elektronik
|15,07
|-0,40
|261,39
|Karsan Otomotiv
|1,50
|2,04
|26,13
|Karsu Tekstil
|2,60
|3,17
|108,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,12
|1,50
|119,46
|Kartonsan
|380,00
|5,82
|19,13
|Katmerciler Ekipman
|3,62
|2,84
|20,32
|Kent Gıda
|131,20
|0,92
|10,25
|Kerevitaş Gıda
|3,01
|-0,99
|67,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|22,00
|74,29
|Kiler GMYO
|3,10
|4,03
|77,14
|Klimasan Klima
|17,17
|-3,70
|342,53
|Koç Holding
|20,44
|1,49
|47,59
|Konfrut Gıda
|7,60
|-4,52
|59,13
|Konya Çimento
|261,90
|5,48
|47,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,68
|-1,32
|34,02
|Koza Altın
|73,75
|-1,34
|43,76
|Koza Madencilik
|9,44
|-3,38
|30,75
|Körfez GMYO
|2,00
|2,04
|63,93
|Kristal Kola
|1,52
|0,00
|44,76
|Kron Telekomünikasyon
|12,82
|-5,94
|47,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,52
|29,22
|86,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|9,52
|42,48
|Kütahya Porselen
|6,56
|1,39
|44,18
|Lider Faktoring
|3,56
|0,28
|58,22
|Link Bilgisayar
|17,54
|-12,82
|110,82
|Logo Yazılım
|52,20
|-6,62
|92,34
|Lokman Hekim Sağlık
|5,06
|-0,39
|13,68
|Lüks Kadife
|9,23
|7,33
|90,31
|Makina Takım
|1,85
|0,54
|20,13
|Mardin Çimento
|5,43
|1,88
|95,53
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|-5,51
|93,55
|Marmaris Altınyunus
|52,50
|5,72
|198,97
|Marshall
|47,66
|5,91
|88,98
|Martı GMYO
|1,06
|-0,93
|63,08
|Martı Otel
|0,98
|-1,01
|68,97
|Mavi Giyim
|48,34
|0,71
|50,03
|Mazhar Zorlu Holding
|7,99
|9,45
|109,71
|Mega Polietilen
|1,92
|-0,52
|-5,88
|Menderes Tekstil
|1,10
|11,11
|52,78
|Mensa
|0,26
|8,33
|85,71
|Merit Turizm
|18,21
|7,12
|204,01
|Merko Gıda
|1,00
|-4,76
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|4,55
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|-1,16
|61,90
|Metro Holding
|1,31
|-12,67
|72,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,85
|-7,04
|68,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,99
|23,53
|238,14
|Migros Ticaret
|24,34
|4,91
|63,36
|Milpa
|2,17
|0,46
|51,82
|Mistral GMYO
|1,84
|4,55
|20,26
|MLP Sağlık
|14,85
|0,34
|38,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|3,30
|42,86
|77,42
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,73
|-3,92
|Net Holding
|2,27
|-2,16
|15,82
|Netaş Telekom.
|13,59
|3,58
|110,37
|Niğbaş Niğde Beton
|6,20
|20,39
|55,00
|Nuh Çimento
|12,09
|0,33
|74,46
|Nurol GMYO
|3,49
|1,75
|66,19
|Odaş Elektrik
|2,03
|9,14
|44,17
|Olmuksan-IP
|6,68
|-10,81
|98,22
|Orge Enerji Elektrik
|4,80
|-3,42
|53,85
|Orma Orman Mahsulleri
|2,71
|-4,24
|125,83
|Osmanlı Menkul
|3,59
|8,13
|108,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|4,85
|60,19
|Otokar
|144,90
|-2,09
|68,71
|Oyak Yat. Ort.
|2,32
|2,65
|46,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|-9,31
|405,88
|Özak GMYO
|2,43
|0,83
|67,68
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|0,00
|31,16
|Özderici GMYO
|1,44
|2,13
|-38,72
|Özerden Plastik
|2,09
|-1,88
|4,08
|Panora GMYO
|5,57
|-8,09
|51,49
|Papilon Savunma
|7,80
|47,73
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|0,66
|26,56
|Parsan
|15,03
|0,20
|71,58
|Pegasus
|79,60
|6,35
|247,29
|Peker GMYO
|3,18
|-10,67
|-61,33
|Penguen Gıda
|1,90
|2,15
|75,93
|Pera GMYO
|0,95
|1,06
|23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|7,89
|8,68
|29,19
|Petkim
|3,61
|0,56
|-8,32
|Petrokent Turizm
|132,00
|6,45
|92,14
|Pınar Et ve Un
|8,74
|-3,43
|96,99
|Pınar Su
|2,20
|-2,65
|76,00
|Pınar Süt
|13,59
|4,14
|118,60
|Plastikkart
|9,25
|5,71
|242,59
|Polisan Holding
|3,00
|8,30
|-0,49
|Politeknik Metal
|75,00
|0,07
|113,88
|Prizma Press Matbaacılık
|4,06
|6,01
|161,94
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.098,90
|0,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|61,60
|2,67
|805,88
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|559,10
|0,79
|9,11
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,60
|1,32
|25,06
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|38,81
|1,33
|21,62
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,78
|2,87
|19,84
|QNB Finansbank
|27,32
|6,72
|203,22
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|0,71
|283,15
|Ray Sigorta
|3,42
|0,29
|146,04
|Reysaş GMYO
|4,15
|35,62
|501,45
|Reysaş Lojistik
|3,35
|31,89
|352,70
|Rhea Girişim
|1,12
|-1,75
|69,70
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|0,00
|-1,05
|Royal Halı
|1,13
|-2,59
|14,14
|RTA Laboratuvarları
|2,23
|-22,84
|37,37
|Sabancı Holding
|9,48
|1,72
|31,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,86
|6,29
|19,98
|Salix Yatırım Holding
|5,90
|1,72
|53,25
|Sanel Mühendislik
|4,25
|8,97
|94,95
|Sanifoam Sünger
|3,92
|10,73
|213,60
|Sanko Pazarlama
|7,59
|-13,26
|282,55
|Saray Matbaacılık
|1,55
|1,97
|55,00
|Sarkuysan
|4,57
|-4,39
|45,41
|Sasa Polyester
|7,40
|3,93
|28,79
|Say Reklamcılık
|2,10
|0,00
|123,40
|Sekuro Plastik
|4,54
|-1,73
|53,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,95
|-3,57
|118,87
|Selçuk Gıda
|2,32
|26,78
|74,44
|Senkron Güvenlik
|3,02
|-0,66
|202,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,64
|-4,09
|-15,90
|Servet GMYO
|6,67
|-1,91
|42,99
|Seyitler Kimya
|6,21
|5,25
|61,30
|Silverline Endüstri
|2,01
|-4,74
|50,00
|Sinpaş GMYO
|0,79
|-2,47
|113,51
|Smartiks Yazılım
|6,99
|-26,96
|Soda Sanayii
|5,87
|-1,01
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,16
|1,22
|65,09
|Söktaş
|2,14
|0,47
|68,50
|Sönmez Filament
|4,79
|-0,83
|53,53
|Sönmez Pamuklu
|4,80
|2,56
|53,85
|Sumaş Suni Tahta
|10,39
|10,89
|55,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|-1,32
|59,57
|Şekerbank
|1,22
|1,67
|10,91
|Şişe Cam
|5,00
|-2,53
|-8,80
|Şok Marketler
|9,62
|-2,93
|-10,51
|T. Halk Bankası
|5,76
|-1,87
|-17,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,74
|-10,66
|169,07
|T.S.K.B.
|1,15
|-0,86
|41,98
|T.Tuborg
|10,65
|1,43
|34,23
|Taç Tarım Ürünleri
|3,21
|-4,18
|-36,56
|Tat Gıda
|6,22
|-3,42
|62,83
|TAV Havalimanları
|27,26
|-0,73
|23,96
|Taze Kuru Gıda
|7,40
|-5,37
|8,82
|Tek-Art Turizm
|1,10
|3,77
|29,41
|Tekfen Holding
|18,10
|-0,66
|-7,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,45
|15,77
|16,16
|Temapol Polimer Plastik
|4,97
|-3,50
|62,42
|TGS Dış Ticaret
|4,77
|-2,65
|109,51
|Tofaş Oto. Fab.
|25,04
|0,56
|61,43
|Torunlar GMYO
|2,63
|-1,50
|74,17
|Trabzon Liman
|10,39
|1,17
|51,05
|Trabzonspor Sportif
|2,57
|25,37
|86,76
|Trakya Cam
|3,37
|-0,30
|16,65
|Trend GMYO
|2,13
|-2,74
|67,72
|TSKB GMYO
|1,33
|10,83
|62,20
|Tuğçelik
|3,91
|1,56
|83,57
|Tukaş
|10,60
|10,76
|538,55
|Turcas Petrol
|2,50
|2,46
|77,30
|Turkcell
|13,73
|-0,79
|17,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,82
|3,74
|29,33
|Tüpraş
|121,10
|-0,74
|16,07
|Türk Hava Yolları
|13,82
|0,73
|-14,21
|Türk Prysmian Kablo
|2,61
|20,28
|91,90
|Türk Telekom
|7,18
|-0,69
|84,10
|Türk Traktör
|51,05
|-1,83
|46,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,90
|-7,64
|24,14
|Ufuk Yatırım
|2,72
|14,29
|138,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|3,38
|87,72
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|-0,70
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,74
|-1,32
|79,81
|Umpaş Holding
|0,48
|0,00
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,75
|-7,41
|57,66
|Utopya Turizm
|4,58
|-2,55
|11,71
|Uzertaş Boya
|2,63
|7,35
|338,33
|Ülker Bisküvi
|21,70
|-0,09
|47,92
|Ünye Çimento
|4,05
|1,00
|21,05
|Vakıf Fin. Kir.
|2,19
|4,78
|53,79
|Vakıf GMYO
|2,45
|3,81
|25,85
|Vakıf Yat. Ort.
|2,23
|0,45
|46,71
|Vakıflar Bankası
|5,18
|1,57
|32,82
|Vakko Tekstil
|4,46
|-3,46
|70,99
|Vanet Gıda
|1,46
|-1,35
|12,31
|Verusa Holding
|17,04
|-5,33
|2,86
|Verusaturk Girisim
|4,50
|-3,43
|45,98
|Vestel
|12,80
|5,35
|130,63
|Vestel Beyaz Eşya
|19,90
|4,85
|103,74
|Viking Kağıt
|1,66
|-0,60
|50,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,45
|2,94
|42,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|-1,62
|51,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,65
|-1,91
|102,51
|Yataş
|6,42
|-1,83
|43,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,57
|-13,74
|67,02
|Yeni Gimat GMYO
|13,58
|5,68
|89,12
|Yeşil GMYO
|0,52
|-3,70
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,53
|1,92
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,22
|-6,89
|16,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.850,00
|9,62
|29,60
|Yonga Mobilya
|7,40
|8,82
|14,01
|Yükselen Çelik
|6,06
|-6,34
|Yünsa
|11,13
|0,91
|166,60
|Zorlu Enerji
|1,55
|5,44
|26,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA