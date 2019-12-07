Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 142.800,00 -15,00 211,11
İş Bankası (B) 21.
07.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:18
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|-15,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|21.100,10
|1,69
|589,50
|İş Bankası (C)
|6,20
|0,81
|36,87
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|9,68
|249,78
|İş Fin.Kir.
|3,05
|12,55
|-34,13
|İş Girişim
|3,93
|32,77
|92,65
|İş GMYO
|1,24
|9,73
|14,81
|İş Y. Men. Değ.
|4,39
|3,29
|137,70
|İş Yat. Ort.
|1,58
|0,00
|114,06
|İşbir Holding
|418,10
|4,53
|204,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|15,00
|-45,24
|İttifak Holding
|4,00
|7,82
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|4,50
|-5,86
|-31,71
|İzmir Demir Çelik
|4,40
|2,80
|165,06
|İzmir Fırça
|1,71
|0,59
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|56,60
|6,09
|119,28
|Kafein Yazılım
|11,45
|11,60
|66,23
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|1,61
|-12,20
|Kaplamin
|5,39
|8,89
|49,72
|Kardemir (A)
|2,40
|1,69
|48,14
|Kardemir (B)
|2,39
|1,27
|46,75
|Kardemir (D)
|2,41
|0,84
|23,85
|Karel Elektronik
|15,13
|-0,98
|262,83
|Karsan Otomotiv
|1,47
|2,08
|23,60
|Karsu Tekstil
|2,52
|17,76
|101,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,00
|5,40
|116,22
|Kartonsan
|359,10
|7,35
|12,58
|Katmerciler Ekipman
|3,52
|7,98
|17,00
|Kent Gıda
|130,00
|3,75
|9,24
|Kerevitaş Gıda
|3,04
|6,29
|68,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|38,89
|42,86
|Kiler GMYO
|2,98
|-1,97
|70,29
|Klimasan Klima
|17,83
|2,94
|359,55
|Koç Holding
|20,14
|0,60
|45,43
|Konfrut Gıda
|7,96
|6,99
|66,67
|Konya Çimento
|248,30
|6,11
|39,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,85
|7,98
|35,82
|Koza Altın
|74,75
|1,84
|45,71
|Koza Madencilik
|9,77
|6,31
|35,32
|Körfez GMYO
|1,96
|13,29
|60,66
|Kristal Kola
|1,52
|9,35
|44,76
|Kron Telekomünikasyon
|13,63
|14,54
|56,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,75
|13,83
|44,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,47
|5,00
|30,09
|Kütahya Porselen
|6,47
|5,72
|42,20
|Lider Faktoring
|3,55
|10,59
|57,78
|Link Bilgisayar
|20,12
|21,50
|141,83
|Logo Yazılım
|55,90
|6,37
|105,97
|Lokman Hekim Sağlık
|5,08
|5,39
|14,13
|Lüks Kadife
|8,60
|19,44
|77,32
|Makina Takım
|1,84
|6,98
|19,48
|Mardin Çimento
|5,33
|4,31
|91,93
|Marka Yatırım Holding
|1,27
|23,30
|104,84
|Marmaris Altınyunus
|49,66
|79,93
|182,80
|Marshall
|45,00
|4,65
|78,43
|Martı GMYO
|1,07
|15,05
|64,62
|Martı Otel
|0,99
|11,24
|70,69
|Mavi Giyim
|48,00
|6,01
|48,98
|Mazhar Zorlu Holding
|7,30
|32,73
|91,60
|Mega Polietilen
|1,93
|3,21
|-5,39
|Menderes Tekstil
|0,99
|5,32
|37,50
|Mensa
|0,24
|0,00
|71,43
|Merit Turizm
|17,00
|0,59
|183,81
|Merko Gıda
|1,05
|6,06
|3,96
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|-5,38
|1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|3,61
|63,81
|Metro Holding
|1,50
|7,14
|97,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,99
|5,85
|80,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,23
|8,03
|173,73
|Migros Ticaret
|23,20
|4,88
|55,70
|Milpa
|2,16
|2,86
|51,12
|Mistral GMYO
|1,76
|4,14
|15,03
|MLP Sağlık
|14,80
|-4,33
|38,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|1,06
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|2,31
|8,96
|24,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,25
|-3,99
|Net Holding
|2,32
|7,41
|18,37
|Netaş Telekom.
|13,12
|3,72
|103,10
|Niğbaş Niğde Beton
|5,15
|-18,77
|28,75
|Nuh Çimento
|12,05
|4,42
|73,88
|Nurol GMYO
|3,43
|1,78
|63,33
|Odaş Elektrik
|1,86
|17,72
|32,10
|Olmuksan-IP
|7,49
|10,31
|122,26
|Orge Enerji Elektrik
|4,97
|10,44
|59,29
|Orma Orman Mahsulleri
|2,83
|4,81
|135,83
|Osmanlı Menkul
|3,32
|18,15
|93,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,65
|25,95
|52,78
|Otokar
|148,00
|-1,00
|72,32
|Oyak Yat. Ort.
|2,26
|3,67
|42,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,69
|21,58
|457,84
|Özak GMYO
|2,41
|7,59
|66,30
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|8,38
|31,16
|Özderici GMYO
|1,41
|2,17
|-40,00
|Özerden Plastik
|2,13
|1,43
|6,07
|Panora GMYO
|6,06
|7,26
|64,82
|Papilon Savunma
|5,28
|Park Elek.Madencilik
|3,03
|3,06
|25,73
|Parsan
|15,00
|5,71
|71,23
|Pegasus
|74,85
|3,17
|226,57
|Peker GMYO
|3,56
|6,91
|-56,71
|Penguen Gıda
|1,86
|1,64
|72,22
|Pera GMYO
|0,94
|9,30
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|7,26
|3,12
|18,87
|Petkim
|3,59
|0,00
|-8,83
|Petrokent Turizm
|124,00
|-4,54
|80,49
|Pınar Et ve Un
|9,05
|3,43
|103,97
|Pınar Su
|2,26
|7,62
|80,80
|Pınar Süt
|13,05
|7,14
|109,91
|Plastikkart
|8,75
|35,45
|224,07
|Polisan Holding
|2,77
|1,09
|-8,12
|Politeknik Metal
|74,95
|-2,41
|113,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|-1,79
|147,10
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,80
|0,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|60,00
|-2,60
|782,35
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|554,70
|0,31
|8,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,28
|0,58
|23,44
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|38,30
|1,03
|20,03
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,20
|-1,70
|16,49
|QNB Finansbank
|25,60
|-5,54
|184,13
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|0,00
|280,43
|Ray Sigorta
|3,41
|20,07
|145,32
|Reysaş GMYO
|3,06
|23,39
|343,48
|Reysaş Lojistik
|2,54
|35,11
|243,24
|Rhea Girişim
|1,14
|20,00
|72,73
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|-2,59
|-1,05
|Royal Halı
|1,16
|3,57
|17,17
|RTA Laboratuvarları
|2,89
|6,25
|78,02
|Sabancı Holding
|9,32
|2,42
|28,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,75
|7,36
|12,89
|Salix Yatırım Holding
|5,80
|1,75
|50,65
|Sanel Mühendislik
|3,90
|0,00
|78,90
|Sanifoam Sünger
|3,54
|15,31
|183,20
|Sanko Pazarlama
|8,75
|25,54
|341,01
|Saray Matbaacılık
|1,52
|11,76
|52,00
|Sarkuysan
|4,78
|22,56
|52,10
|Sasa Polyester
|7,12
|11,77
|23,91
|Say Reklamcılık
|2,10
|22,81
|123,40
|Sekuro Plastik
|4,62
|9,22
|56,08
|Selçuk Ecza Deposu
|6,17
|11,57
|126,97
|Selçuk Gıda
|1,83
|0,55
|37,59
|Senkron Güvenlik
|3,04
|8,96
|204,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|2,40
|-12,31
|Servet GMYO
|6,80
|-2,16
|45,78
|Seyitler Kimya
|5,90
|8,26
|53,25
|Silverline Endüstri
|2,11
|7,11
|57,46
|Sinpaş GMYO
|0,81
|-10,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|9,57
|57,40
|Soda Sanayii
|5,93
|2,24
|-12,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,05
|8,90
|63,11
|Söktaş
|2,13
|3,40
|67,72
|Sönmez Filament
|4,83
|2,99
|54,81
|Sönmez Pamuklu
|4,68
|0,43
|50,00
|Sumaş Suni Tahta
|9,37
|9,21
|39,94
|Şeker Fin. Kir.
|4,56
|4,59
|61,70
|Şekerbank
|1,20
|1,69
|9,09
|Şişe Cam
|5,13
|2,81
|-6,43
|Şok Marketler
|9,91
|0,10
|-7,81
|T. Halk Bankası
|5,87
|1,73
|-16,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|51,20
|10,20
|201,19
|T.S.K.B.
|1,16
|12,62
|43,21
|T.Tuborg
|10,50
|3,96
|32,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,35
|-3,46
|-33,79
|Tat Gıda
|6,44
|11,42
|68,59
|TAV Havalimanları
|27,46
|2,08
|24,87
|Taze Kuru Gıda
|7,82
|-2,25
|15,00
|Tek-Art Turizm
|1,06
|9,28
|24,71
|Tekfen Holding
|18,22
|-3,60
|-7,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,98
|1,71
|0,34
|Temapol Polimer Plastik
|5,15
|-0,77
|68,30
|TGS Dış Ticaret
|4,90
|22,19
|115,22
|Tofaş Oto. Fab.
|24,90
|2,55
|60,53
|Torunlar GMYO
|2,67
|13,62
|76,82
|Trabzon Liman
|10,27
|13,23
|49,30
|Trabzonspor Sportif
|2,05
|0,99
|48,97
|Trakya Cam
|3,38
|2,42
|17,00
|Trend GMYO
|2,19
|11,73
|72,44
|TSKB GMYO
|1,20
|7,14
|46,34
|Tuğçelik
|3,85
|17,38
|80,75
|Tukaş
|9,57
|10,64
|476,51
|Turcas Petrol
|2,44
|3,39
|73,05
|Turkcell
|13,84
|2,06
|17,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,61
|4,08
|24,67
|Tüpraş
|122,00
|-1,53
|16,93
|Türk Hava Yolları
|13,72
|0,44
|-14,84
|Türk Prysmian Kablo
|2,17
|6,90
|59,55
|Türk Telekom
|7,23
|6,95
|85,38
|Türk Traktör
|52,00
|9,80
|49,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,20
|12,50
|34,41
|Ufuk Yatırım
|2,38
|13,88
|108,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,07
|7,25
|81,58
|Ulusoy Elektrik
|25,56
|-0,62
|60,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,79
|8,60
|82,21
|Umpaş Holding
|0,48
|6,67
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,89
|1,61
|70,27
|Utopya Turizm
|4,70
|5,15
|14,63
|Uzertaş Boya
|2,45
|59,09
|308,33
|Ülker Bisküvi
|21,72
|0,28
|48,06
|Ünye Çimento
|4,01
|9,26
|19,86
|Vakıf Fin. Kir.
|2,09
|2,96
|46,77
|Vakıf GMYO
|2,36
|6,79
|21,23
|Vakıf Yat. Ort.
|2,22
|1,83
|46,05
|Vakıflar Bankası
|5,10
|-0,58
|30,77
|Vakko Tekstil
|4,62
|4,05
|77,12
|Vanet Gıda
|1,48
|2,07
|13,85
|Verusa Holding
|18,00
|3,87
|8,66
|Verusaturk Girisim
|4,66
|24,60
|51,17
|Vestel
|12,15
|10,35
|118,92
|Vestel Beyaz Eşya
|18,98
|9,90
|94,32
|Viking Kağıt
|1,67
|16,78
|51,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,38
|7,21
|38,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|2,92
|54,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,76
|-0,69
|106,45
|Yataş
|6,54
|7,39
|46,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,82
|16,67
|93,62
|Yeni Gimat GMYO
|12,85
|3,71
|78,96
|Yeşil GMYO
|0,54
|5,88
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,52
|4,00
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,05
|3,17
|25,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.599,80
|3,10
|18,23
|Yonga Mobilya
|6,80
|1,04
|4,77
|Yükselen Çelik
|6,47
|22,77
|Yünsa
|11,03
|36,68
|164,20
|Zorlu Enerji
|1,47
|8,09
|19,51
(Sürecek)
Kaynak: AA