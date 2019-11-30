Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,00
266,01
İş Bankası (B) 20.
30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|20.750,00
|-12,63
|578,06
|İş Bankası (C)
|6,15
|-1,28
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|155.000,00
|-3,13
|218,92
|İş Fin.Kir.
|2,71
|1,50
|-41,47
|İş Girişim
|2,96
|1,02
|45,10
|İş GMYO
|1,13
|0,89
|4,63
|İş Y. Men. Değ.
|4,25
|3,91
|130,12
|İş Yat. Ort.
|1,58
|8,22
|114,06
|İşbir Holding
|400,00
|0,50
|191,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-4,76
|-52,38
|İttifak Holding
|3,71
|0,27
|79,52
|İz Hayvancılık Tarım
|4,78
|-4,59
|-27,47
|İzmir Demir Çelik
|4,28
|10,03
|157,83
|İzmir Fırça
|1,70
|-0,58
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|53,35
|8,70
|106,69
|Kafein Yazılım
|10,26
|13,62
|48,96
|Kapital Yat. Holding
|2,48
|-0,80
|-13,59
|Kaplamin
|4,95
|9,76
|37,50
|Kardemir (A)
|2,36
|6,55
|45,67
|Kardemir (B)
|2,36
|6,58
|44,91
|Kardemir (D)
|2,39
|6,54
|22,82
|Karel Elektronik
|15,28
|6,11
|266,43
|Karsan Otomotiv
|1,44
|3,60
|21,08
|Karsu Tekstil
|2,14
|6,47
|71,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,59
|16,77
|105,14
|Kartonsan
|334,50
|2,61
|4,87
|Katmerciler Ekipman
|3,26
|4,15
|8,35
|Kent Gıda
|125,30
|1,79
|5,29
|Kerevitaş Gıda
|2,86
|2,88
|58,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|3,04
|2,36
|73,71
|Klimasan Klima
|17,32
|1,82
|346,40
|Koç Holding
|20,02
|-2,25
|44,56
|Konfrut Gıda
|7,44
|5,38
|55,78
|Konya Çimento
|234,00
|2,95
|31,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,90
|4,66
|25,78
|Koza Altın
|73,40
|-1,28
|43,08
|Koza Madencilik
|9,19
|-3,36
|27,29
|Körfez GMYO
|1,73
|7,45
|41,80
|Kristal Kola
|1,39
|0,00
|32,38
|Kron Telekomünikasyon
|11,90
|18,17
|36,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,35
|-11,03
|26,55
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,40
|-4,11
|23,89
|Kütahya Porselen
|6,12
|4,62
|34,51
|Lider Faktoring
|3,21
|1,58
|42,67
|Link Bilgisayar
|16,56
|37,20
|99,04
|Logo Yazılım
|52,55
|3,55
|93,63
|Lokman Hekim Sağlık
|4,82
|9,02
|8,29
|Lüks Kadife
|7,20
|1,12
|48,45
|Makina Takım
|1,72
|2,99
|11,69
|Mardin Çimento
|5,11
|-3,58
|84,01
|Marka Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|66,13
|Marmaris Altınyunus
|27,60
|11,11
|57,18
|Marshall
|43,00
|8,26
|70,50
|Martı GMYO
|0,93
|-1,06
|43,08
|Martı Otel
|0,89
|3,49
|53,45
|Mavi Giyim
|45,28
|2,07
|40,53
|Mazhar Zorlu Holding
|5,50
|-1,79
|44,36
|Mega Polietilen
|1,87
|3,31
|-8,33
|Menderes Tekstil
|0,94
|0,00
|30,56
|Mensa
|0,24
|41,18
|71,43
|Merit Turizm
|16,90
|5,69
|182,14
|Merko Gıda
|0,99
|3,13
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|2,20
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,66
|1,84
|58,10
|Metro Holding
|1,40
|2,94
|84,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,88
|3,87
|70,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,99
|46,57
|153,39
|Migros Ticaret
|22,12
|-2,98
|48,46
|Milpa
|2,10
|3,96
|46,92
|Mistral GMYO
|1,69
|4,97
|10,46
|MLP Sağlık
|15,47
|2,45
|44,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,12
|1,44
|13,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|-0,01
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,80
|6,98
|Net Holding
|2,16
|5,37
|10,20
|Netaş Telekom.
|12,65
|24,02
|95,82
|Niğbaş Niğde Beton
|6,34
|-2,46
|58,50
|Nuh Çimento
|11,54
|4,15
|66,52
|Nurol GMYO
|3,37
|3,69
|60,48
|Odaş Elektrik
|1,58
|-1,86
|12,21
|Olmuksan-IP
|6,79
|0,00
|101,48
|Orge Enerji Elektrik
|4,50
|12,78
|44,23
|Orma Orman Mahsulleri
|2,70
|-9,70
|125,00
|Osmanlı Menkul
|2,81
|17,08
|63,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,31
|3,15
|21,30
|Otokar
|149,50
|5,65
|74,06
|Oyak Yat. Ort.
|2,18
|1,40
|37,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|2,41
|358,82
|Özak GMYO
|2,24
|1,36
|54,57
|Özbal Çelik Boru
|1,67
|11,33
|21,01
|Özderici GMYO
|1,38
|0,73
|-41,28
|Özerden Plastik
|2,10
|0,00
|4,58
|Panora GMYO
|5,65
|4,63
|53,66
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|-2,33
|21,99
|Parsan
|14,19
|2,60
|61,99
|Pegasus
|72,55
|-3,97
|216,54
|Peker GMYO
|3,33
|3,74
|-59,51
|Penguen Gıda
|1,83
|4,57
|69,44
|Pera GMYO
|0,86
|-7,53
|11,69
|Pergamon Dış Ticaret
|7,04
|5,55
|15,27
|Petkim
|3,59
|-3,23
|-8,83
|Petrokent Turizm
|129,90
|3,92
|89,08
|Pınar Et ve Un
|8,75
|2,70
|97,21
|Pınar Su
|2,10
|-1,41
|68,00
|Pınar Süt
|12,18
|10,53
|95,92
|Plastikkart
|6,46
|6,08
|139,26
|Polisan Holding
|2,74
|0,00
|-9,12
|Politeknik Metal
|76,80
|-0,26
|119,01
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|-4,18
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,00
|0,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|61,60
|29,96
|805,88
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|553,00
|0,51
|7,92
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,14
|-0,12
|22,72
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|37,91
|-0,13
|18,80
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,55
|-0,44
|18,51
|QNB Finansbank
|27,10
|18,96
|200,78
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|-0,71
|280,43
|Ray Sigorta
|2,84
|6,77
|104,32
|Reysaş GMYO
|2,48
|-1,20
|259,42
|Reysaş Lojistik
|1,88
|16,77
|154,05
|Rhea Girişim
|0,95
|2,15
|43,94
|Rodrigo Tekstil
|1,93
|4,32
|1,58
|Royal Halı
|1,12
|2,75
|13,13
|RTA Laboratuvarları
|2,72
|15,25
|67,55
|Sabancı Holding
|9,10
|-1,62
|25,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,63
|-2,40
|5,15
|Salix Yatırım Holding
|5,70
|-1,04
|48,05
|Sanel Mühendislik
|3,90
|8,64
|78,90
|Sanifoam Sünger
|3,07
|34,65
|145,60
|Sanko Pazarlama
|6,97
|24,02
|251,30
|Saray Matbaacılık
|1,36
|7,09
|36,00
|Sarkuysan
|3,90
|0,26
|24,09
|Sasa Polyester
|6,37
|1,76
|10,86
|Say Reklamcılık
|1,71
|-5,00
|81,91
|Sekuro Plastik
|4,23
|2,42
|42,91
|Selçuk Ecza Deposu
|5,53
|3,17
|103,42
|Selçuk Gıda
|1,82
|-0,55
|36,84
|Senkron Güvenlik
|2,79
|1,82
|179,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,67
|-2,34
|-14,36
|Servet GMYO
|6,95
|-0,43
|49,00
|Seyitler Kimya
|5,45
|0,00
|41,56
|Silverline Endüstri
|1,97
|1,55
|47,01
|Sinpaş GMYO
|0,90
|7,14
|143,24
|Smartiks Yazılım
|6,08
|44,42
|Soda Sanayii
|5,80
|0,87
|-14,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,31
|-1,54
|49,77
|Söktaş
|2,06
|10,16
|62,20
|Sönmez Filament
|4,69
|0,00
|50,32
|Sönmez Pamuklu
|4,66
|8,37
|49,36
|Sumaş Suni Tahta
|8,58
|5,93
|28,14
|Şeker Fin. Kir.
|4,36
|2,11
|54,61
|Şekerbank
|1,18
|9,26
|7,27
|Şişe Cam
|4,99
|5,72
|-8,98
|Şok Marketler
|9,90
|-2,17
|-7,91
|T. Halk Bankası
|5,77
|-0,35
|-17,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,46
|-4,13
|173,30
|T.S.K.B.
|1,03
|1,98
|27,16
|T.Tuborg
|10,10
|-2,04
|27,30
|Taç Tarım Ürünleri
|3,47
|-1,70
|-31,42
|Tat Gıda
|5,78
|12,67
|51,31
|TAV Havalimanları
|26,90
|-2,75
|22,32
|Taze Kuru Gıda
|8,00
|0,38
|17,65
|Tek-Art Turizm
|0,97
|2,11
|14,12
|Tekfen Holding
|18,90
|-0,74
|-3,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,93
|-1,01
|-1,35
|Temapol Polimer Plastik
|5,19
|10,43
|69,61
|TGS Dış Ticaret
|4,01
|1,78
|76,13
|Tofaş Oto. Fab.
|24,28
|-0,65
|56,53
|Torunlar GMYO
|2,35
|0,00
|55,63
|Trabzon Liman
|9,07
|1,23
|31,86
|Trabzonspor Sportif
|2,03
|26,09
|47,52
|Trakya Cam
|3,30
|6,11
|14,23
|Trend GMYO
|1,96
|5,38
|54,33
|TSKB GMYO
|1,12
|7,69
|36,59
|Tuğçelik
|3,28
|2,82
|53,99
|Tukaş
|8,65
|13,52
|421,08
|Turcas Petrol
|2,36
|5,83
|67,38
|Turkcell
|13,56
|3,67
|15,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,39
|-1,10
|19,78
|Tüpraş
|123,90
|-1,43
|18,75
|Türk Hava Yolları
|13,66
|0,15
|-15,21
|Türk Prysmian Kablo
|2,03
|11,92
|49,26
|Türk Telekom
|6,76
|-4,92
|73,33
|Türk Traktör
|47,36
|0,98
|35,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,40
|2,95
|19,48
|Ufuk Yatırım
|2,09
|-1,42
|83,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,93
|5,46
|69,30
|Ulusoy Elektrik
|25,72
|1,26
|61,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,49
|0,58
|67,79
|Umpaş Holding
|0,45
|-11,76
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,86
|11,38
|67,57
|Utopya Turizm
|4,47
|12,59
|9,02
|Uzertaş Boya
|1,54
|-3,75
|156,67
|Ülker Bisküvi
|21,66
|0,28
|47,65
|Ünye Çimento
|3,67
|7,94
|9,70
|Vakıf Fin. Kir.
|2,03
|-8,97
|42,56
|Vakıf GMYO
|2,21
|-5,56
|13,52
|Vakıf Yat. Ort.
|2,18
|-10,66
|43,42
|Vakıflar Bankası
|5,13
|1,18
|31,54
|Vakko Tekstil
|4,44
|6,22
|70,22
|Vanet Gıda
|1,45
|-2,03
|11,54
|Verusa Holding
|17,33
|3,90
|4,61
|Verusaturk Girisim
|3,74
|-1,58
|21,33
|Vestel
|11,01
|2,51
|98,38
|Vestel Beyaz Eşya
|17,27
|1,71
|76,81
|Viking Kağıt
|1,43
|0,70
|30,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,22
|0,91
|29,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|-4,38
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,80
|12,19
|107,89
|Yataş
|6,09
|1,50
|36,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,56
|18,18
|65,96
|Yeni Gimat GMYO
|12,39
|-0,16
|72,55
|Yeşil GMYO
|0,51
|-5,56
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,50
|-1,96
|92,31
|Yeşil Yatırım Holding
|11,68
|-3,23
|21,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.521,60
|-4,48
|14,67
|Yonga Mobilya
|6,73
|-0,74
|3,69
|Yükselen Çelik
|5,27
|-3,13
|Yünsa
|8,07
|7,03
|93,30
|Zorlu Enerji
|1,36
|-2,16
|10,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA