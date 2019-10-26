Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 16.
26.10.2019 11:20
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|16.990,00
|-2,91
|455,19
|İş Bankası (C)
|6,02
|-1,31
|32,89
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|-12,33
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,50
|14,68
|-46,00
|İş Girişim
|2,62
|5,22
|28,43
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,87
|1,04
|109,55
|İş Yat. Ort.
|1,35
|3,85
|82,90
|İşbir Holding
|355,00
|3,02
|158,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|2,22
|-45,24
|İttifak Holding
|4,06
|-0,73
|96,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,53
|-1,43
|-16,08
|İzmir Demir Çelik
|2,93
|17,67
|76,51
|İzmir Fırça
|1,85
|1,09
|-10,63
|Jantsa Jant Sanayi
|50,95
|3,51
|97,39
|Kafein Yazılım
|6,85
|3,01
|-0,55
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|0,75
|-5,92
|Kaplamin
|4,43
|7,26
|23,06
|Kardemir (A)
|2,19
|4,29
|27,95
|Kardemir (B)
|2,20
|5,26
|27,83
|Kardemir (D)
|2,23
|4,69
|8,47
|Karel Elektronik
|11,29
|12,90
|170,74
|Karsan Otomotiv
|1,18
|4,42
|-7,81
|Karsu Tekstil
|1,93
|-3,02
|54,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,62
|4,38
|105,95
|Kartonsan
|323,00
|3,36
|1,26
|Katmerciler Ekipman
|3,17
|9,69
|5,36
|Kent Gıda
|117,90
|3,51
|-0,92
|Kerevitaş Gıda
|2,75
|3,38
|52,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|5,00
|20,00
|Kiler GMYO
|1,95
|4,28
|11,43
|Klimasan Klima
|12,24
|24,90
|215,47
|Koç Holding
|18,74
|2,13
|35,32
|Konfrut Gıda
|43,66
|8,88
|82,83
|Konya Çimento
|211,00
|4,46
|18,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,84
|6,09
|25,15
|Koza Altın
|69,40
|4,20
|35,28
|Koza Madencilik
|8,75
|5,80
|21,19
|Körfez GMYO
|1,44
|2,86
|18,03
|Kristal Kola
|1,14
|0,88
|8,57
|Kron Telekomünikasyon
|8,70
|-1,69
|0,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,40
|-2,02
|41,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|2,56
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,28
|4,97
|16,04
|Lider Faktoring
|2,97
|6,45
|32,00
|Link Bilgisayar
|10,53
|4,36
|26,56
|Logo Yazılım
|39,76
|6,03
|46,50
|Lokman Hekim Sağlık
|3,80
|5,56
|-15,56
|Lüks Kadife
|7,62
|13,39
|57,11
|Makina Takım
|1,42
|4,41
|-7,79
|Mardin Çimento
|5,76
|10,77
|107,42
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-1,32
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|23,06
|-1,87
|31,32
|Marshall
|30,60
|6,03
|21,33
|Martı GMYO
|0,74
|4,23
|13,85
|Martı Otel
|0,75
|4,17
|29,31
|Mavi Giyim
|45,00
|6,18
|39,66
|Mazhar Zorlu Holding
|5,52
|2,79
|44,88
|Mega Polietilen
|1,84
|1,10
|-9,80
|Menderes Tekstil
|0,83
|10,67
|15,28
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|11,21
|-10,25
|87,15
|Merko Gıda
|0,80
|2,56
|-20,79
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|4,17
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|-1,99
|40,95
|Metro Holding
|2,85
|19,25
|275,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,44
|7,46
|30,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|8,47
|8,47
|Migros Ticaret
|20,46
|0,99
|37,32
|Milpa
|2,10
|2,44
|46,92
|Mistral GMYO
|1,35
|0,75
|-11,76
|MLP Sağlık
|15,05
|8,51
|40,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|2,13
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|2,55
|-13,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.071,50
|0,07
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|7,35
|10,36
|Net Holding
|1,73
|2,98
|-11,73
|Netaş Telekom.
|9,16
|2,92
|41,80
|Niğbaş Niğde Beton
|6,80
|-2,72
|70,00
|Nuh Çimento
|9,40
|13,66
|35,64
|Nurol GMYO
|2,84
|6,77
|35,24
|Odaş Elektrik
|1,65
|3,12
|17,18
|Olmuksan-IP
|4,12
|2,74
|22,26
|Orge Enerji Elektrik
|3,61
|5,56
|15,71
|Orma Orman Mahsulleri
|3,29
|4,78
|174,17
|Osmanlı Menkul
|1,80
|11,80
|4,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,24
|8,77
|14,81
|Otokar
|136,70
|4,35
|59,16
|Oyak Yat. Ort.
|1,99
|-1,00
|25,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,55
|4,08
|150,00
|Özak GMYO
|1,90
|6,74
|31,11
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|2,40
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,07
|1,90
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,27
|4,13
|13,04
|Panora GMYO
|4,65
|1,09
|26,47
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|-7,56
|11,62
|Parsan
|13,02
|2,84
|48,63
|Pegasus
|67,00
|6,43
|192,32
|Peker GMYO
|2,99
|0,67
|-63,64
|Penguen Gıda
|1,52
|2,70
|40,74
|Pera GMYO
|0,76
|10,14
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,41
|1,42
|4,95
|Petkim
|3,54
|0,57
|-10,10
|Petrokent Turizm
|109,40
|11,63
|59,24
|Pınar Et ve Un
|6,89
|4,71
|55,29
|Pınar Su
|1,63
|8,67
|30,40
|Pınar Süt
|8,92
|5,56
|43,48
|Plastikkart
|4,57
|12,01
|69,26
|Polisan Holding
|2,58
|-3,37
|-14,42
|Politeknik Metal
|67,30
|5,07
|91,92
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|-18,41
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.088,30
|-0,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|30,46
|21,84
|347,94
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|555,20
|-0,38
|8,35
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,06
|0,85
|27,40
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,85
|1,73
|12,35
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,14
|2,88
|27,68
|QNB Finansbank
|18,74
|1,35
|107,99
|Ral Yatırım Holding
|6,18
|-12,71
|235,87
|Ray Sigorta
|2,35
|3,52
|69,06
|Reysaş GMYO
|1,56
|12,23
|126,09
|Reysaş Lojistik
|1,22
|19,61
|64,86
|Rhea Girişim
|0,81
|8,00
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|2,31
|-1,70
|21,58
|Royal Halı
|1,06
|1,92
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,49
|7,97
|-8,22
|Sabancı Holding
|8,75
|1,51
|20,98
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|3,61
|10,95
|Salix Yatırım Holding
|5,62
|0,36
|45,97
|Sanel Mühendislik
|3,79
|-7,79
|73,85
|Sanifoam Sünger
|2,10
|4,48
|68,00
|Sanko Pazarlama
|4,11
|22,32
|107,15
|Saray Matbaacılık
|1,13
|4,63
|13,00
|Sarkuysan
|3,67
|1,10
|16,78
|Sasa Polyester
|6,58
|6,13
|14,52
|Say Reklamcılık
|1,19
|1,71
|26,60
|Sekuro Plastik
|3,23
|6,25
|9,12
|Selçuk Ecza Deposu
|5,66
|4,04
|108,21
|Selçuk Gıda
|1,69
|-0,59
|27,07
|Senkron Güvenlik
|2,87
|-3,04
|187,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,81
|0,56
|-7,18
|Servet GMYO
|5,06
|-0,78
|7,66
|Seyitler Kimya
|4,80
|0,00
|24,68
|Silverline Endüstri
|1,53
|8,51
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,85
|0,00
|129,73
|Smartiks Yazılım
|2,50
|2,46
|Soda Sanayii
|5,77
|-1,03
|-14,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|0,00
|35,17
|Söktaş
|1,57
|4,67
|23,62
|Sönmez Filament
|3,96
|3,94
|26,92
|Sönmez Pamuklu
|3,87
|8,71
|24,04
|Sumaş Suni Tahta
|8,08
|12,22
|20,68
|Şeker Fin. Kir.
|4,02
|1,26
|42,55
|Şekerbank
|1,02
|6,25
|-7,27
|Şişe Cam
|4,46
|0,68
|-18,65
|Şok Marketler
|9,55
|-2,75
|-11,16
|T. Halk Bankası
|5,52
|-2,13
|-21,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,18
|30,05
|165,77
|T.S.K.B.
|0,89
|2,30
|9,88
|T.Tuborg
|8,36
|3,34
|5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|3,62
|-1,09
|-28,46
|Tat Gıda
|4,75
|0,42
|24,35
|TAV Havalimanları
|24,34
|0,00
|10,68
|Taze Kuru Gıda
|11,45
|5,53
|68,38
|Tek-Art Turizm
|0,79
|6,76
|-7,06
|Tekfen Holding
|18,24
|7,87
|-7,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,79
|5,68
|-6,06
|Temapol Polimer Plastik
|3,86
|3,76
|26,14
|TGS Dış Ticaret
|3,20
|3,90
|36,17
|Tofaş Oto. Fab.
|22,00
|2,14
|41,83
|Torunlar GMYO
|1,71
|5,56
|13,25
|Trabzon Liman
|8,57
|7,80
|24,59
|Trabzonspor Sportif
|1,32
|0,00
|-4,08
|Trakya Cam
|3,04
|3,05
|5,23
|Trend GMYO
|1,54
|1,32
|21,26
|TSKB GMYO
|0,91
|0,00
|10,98
|Tuğçelik
|2,86
|-3,05
|34,27
|Tukaş
|5,42
|15,81
|226,51
|Turcas Petrol
|1,83
|2,81
|29,79
|Turkcell
|12,85
|3,71
|5,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,82
|7,59
|7,11
|Tüpraş
|126,40
|1,77
|21,15
|Türk Hava Yolları
|11,90
|3,12
|-26,13
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|5,58
|20,60
|Türk Telekom
|5,80
|5,07
|48,72
|Türk Traktör
|42,40
|4,02
|21,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,36
|12,33
|16,24
|Ufuk Yatırım
|1,81
|0,56
|58,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,63
|2,52
|42,98
|Ulusoy Elektrik
|25,30
|3,27
|58,52
|Ulusoy Un Sanayi
|3,23
|9,49
|55,29
|Umpaş Holding
|0,42
|-2,33
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,36
|3,82
|22,52
|Utopya Turizm
|3,50
|2,64
|-14,63
|Uzertaş Boya
|1,14
|5,56
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,85
|-0,32
|28,49
|Ünye Çimento
|3,13
|4,68
|-6,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|13,74
|4,63
|Vakıf GMYO
|1,84
|5,75
|-5,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|2,66
|26,97
|Vakıflar Bankası
|4,55
|0,44
|16,67
|Vakko Tekstil
|3,97
|6,43
|52,20
|Vanet Gıda
|1,62
|2,53
|24,62
|Verusa Holding
|16,86
|8,35
|1,78
|Verusaturk Girisim
|3,25
|1,88
|5,43
|Vestel
|10,34
|7,71
|86,31
|Vestel Beyaz Eşya
|16,10
|14,59
|64,83
|Viking Kağıt
|1,23
|1,65
|11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,95
|2,63
|13,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|3,90
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,01
|6,08
|43,73
|Yataş
|6,20
|5,08
|38,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|9,68
|8,51
|Yeni Gimat GMYO
|10,20
|0,39
|42,05
|Yeşil GMYO
|0,50
|0,00
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,45
|2,27
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,43
|4,30
|8,31
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.559,70
|0,10
|16,40
|Yonga Mobilya
|6,82
|0,15
|5,07
|Yünsa
|5,11
|7,81
|22,40
|Zorlu Enerji
|1,20
|2,56
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA