Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 17.
19.10.2019 11:07
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.500,00
|-0,11
|471,86
|İş Bankası (C)
|6,10
|2,18
|34,66
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,18
|0,93
|-52,92
|İş Girişim
|2,49
|1,63
|22,06
|İş GMYO
|0,94
|1,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,83
|0,79
|107,38
|İş Yat. Ort.
|1,30
|3,17
|76,13
|İşbir Holding
|344,60
|-2,16
|150,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|7,14
|-46,43
|İttifak Holding
|4,09
|-0,24
|97,90
|İz Hayvancılık Tarım
|5,61
|3,89
|-14,87
|İzmir Demir Çelik
|2,49
|13,18
|50,00
|İzmir Fırça
|1,83
|2,81
|-11,59
|Jantsa Jant Sanayi
|49,22
|6,35
|90,69
|Kafein Yazılım
|6,65
|1,53
|-3,45
|Kapital Yat. Holding
|2,68
|7,20
|-6,62
|Kaplamin
|4,13
|-1,67
|14,72
|Kardemir (A)
|2,10
|0,96
|22,69
|Kardemir (B)
|2,09
|0,00
|21,44
|Kardemir (D)
|2,13
|0,95
|3,61
|Karel Elektronik
|10,00
|-0,20
|139,81
|Karsan Otomotiv
|1,13
|0,89
|-11,72
|Karsu Tekstil
|1,99
|13,07
|59,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,30
|46,00
|97,30
|Kartonsan
|312,50
|-0,95
|-2,03
|Katmerciler Ekipman
|2,89
|2,12
|-3,94
|Kent Gıda
|113,90
|-0,61
|-4,29
|Kerevitaş Gıda
|2,66
|5,98
|47,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|11,11
|14,29
|Kiler GMYO
|1,87
|-0,53
|6,86
|Klimasan Klima
|9,80
|-7,11
|152,58
|Koç Holding
|18,35
|0,60
|32,50
|Konfrut Gıda
|40,10
|-1,13
|67,92
|Konya Çimento
|202,00
|0,05
|13,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|-5,18
|17,96
|Koza Altın
|66,60
|1,06
|29,82
|Koza Madencilik
|8,27
|-10,59
|14,54
|Körfez GMYO
|1,40
|0,00
|14,75
|Kristal Kola
|1,13
|0,00
|7,62
|Kron Telekomünikasyon
|8,85
|0,34
|1,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,80
|-5,71
|44,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|0,86
|3,54
|Kütahya Porselen
|5,03
|2,24
|10,55
|Lider Faktoring
|2,79
|-7,31
|24,00
|Link Bilgisayar
|10,09
|0,40
|21,27
|Logo Yazılım
|37,50
|-1,73
|38,17
|Lokman Hekim Sağlık
|3,60
|-2,17
|-20,00
|Lüks Kadife
|6,72
|15,27
|38,56
|Makina Takım
|1,36
|1,49
|-11,69
|Mardin Çimento
|5,20
|3,38
|87,25
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|23,50
|2,53
|33,83
|Marshall
|28,86
|0,21
|14,43
|Martı GMYO
|0,71
|1,43
|9,23
|Martı Otel
|0,72
|1,41
|24,14
|Mavi Giyim
|42,38
|-1,85
|31,53
|Mazhar Zorlu Holding
|5,37
|-5,79
|40,94
|Mega Polietilen
|1,82
|-5,21
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,49
|2,46
|108,51
|Merko Gıda
|0,78
|5,41
|-22,77
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|-2,70
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|2,03
|43,81
|Metro Holding
|2,39
|11,68
|214,47
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|2,29
|21,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,18
|-0,84
|0,00
|Migros Ticaret
|20,26
|3,05
|35,97
|Milpa
|2,05
|3,02
|43,42
|Mistral GMYO
|1,34
|0,00
|-12,42
|MLP Sağlık
|13,87
|1,69
|29,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-6,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,57
|1,95
|-15,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|0,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,66
|-1,04
|Net Holding
|1,68
|0,00
|-14,29
|Netaş Telekom.
|8,90
|1,71
|37,77
|Niğbaş Niğde Beton
|6,99
|-6,80
|74,75
|Nuh Çimento
|8,27
|-4,17
|19,33
|Nurol GMYO
|2,66
|5,14
|26,67
|Odaş Elektrik
|1,60
|1,27
|13,63
|Olmuksan-IP
|4,01
|2,30
|18,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,42
|-0,29
|9,62
|Orma Orman Mahsulleri
|3,14
|3,63
|161,67
|Osmanlı Menkul
|1,61
|10,27
|-6,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|3,64
|5,56
|Otokar
|131,00
|0,92
|52,52
|Oyak Yat. Ort.
|2,01
|15,52
|26,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,45
|-0,41
|140,20
|Özak GMYO
|1,78
|11,25
|22,83
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|0,00
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,05
|3,96
|-55,32
|Özerden Plastik
|2,18
|3,32
|8,56
|Panora GMYO
|4,60
|1,77
|25,11
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|-4,90
|20,75
|Parsan
|12,66
|1,04
|44,52
|Pegasus
|62,95
|2,11
|174,65
|Peker GMYO
|2,97
|-1,00
|-63,89
|Penguen Gıda
|1,48
|1,37
|37,04
|Pera GMYO
|0,69
|-1,43
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|6,32
|1,28
|3,48
|Petkim
|3,52
|1,73
|-10,60
|Petrokent Turizm
|98,00
|0,62
|42,65
|Pınar Et ve Un
|6,58
|0,61
|48,30
|Pınar Su
|1,50
|-0,66
|20,00
|Pınar Süt
|8,45
|-2,20
|35,92
|Plastikkart
|4,08
|0,99
|51,11
|Polisan Holding
|2,67
|-2,55
|-11,44
|Politeknik Metal
|64,05
|-6,56
|82,65
|Prizma Press Matbaacılık
|4,78
|-2,05
|208,39
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,60
|0,14
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,00
|-3,85
|267,65
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|557,30
|-1,55
|8,76
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,85
|-1,00
|26,33
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,24
|-1,09
|10,44
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,52
|-0,83
|24,11
|QNB Finansbank
|18,49
|18,91
|105,22
|Ral Yatırım Holding
|7,08
|-8,65
|284,78
|Ray Sigorta
|2,27
|-0,44
|63,31
|Reysaş GMYO
|1,39
|-2,11
|101,45
|Reysaş Lojistik
|1,02
|-1,92
|37,84
|Rhea Girişim
|0,75
|0,00
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,35
|-10,98
|23,68
|Royal Halı
|1,04
|0,97
|5,05
|RTA Laboratuvarları
|1,38
|4,55
|-14,99
|Sabancı Holding
|8,62
|-4,33
|19,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,66
|-1,78
|7,08
|Salix Yatırım Holding
|5,60
|1,82
|45,45
|Sanel Mühendislik
|4,11
|-21,26
|88,53
|Sanifoam Sünger
|2,01
|-0,99
|60,80
|Sanko Pazarlama
|3,36
|0,30
|69,35
|Saray Matbaacılık
|1,08
|1,89
|8,00
|Sarkuysan
|3,63
|3,12
|15,50
|Sasa Polyester
|6,20
|2,99
|7,90
|Say Reklamcılık
|1,17
|0,00
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,04
|1,00
|2,70
|Selçuk Ecza Deposu
|5,44
|7,30
|100,11
|Selçuk Gıda
|1,70
|4,29
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,96
|-1,66
|196,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|1,12
|-7,69
|Servet GMYO
|5,10
|-0,97
|8,51
|Seyitler Kimya
|4,80
|-3,03
|24,68
|Silverline Endüstri
|1,41
|3,68
|5,22
|Sinpaş GMYO
|0,85
|7,59
|129,73
|Smartiks Yazılım
|2,44
|-2,79
|Soda Sanayii
|5,83
|-0,51
|-13,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|2,88
|35,17
|Söktaş
|1,50
|-0,66
|18,11
|Sönmez Filament
|3,81
|-2,06
|22,12
|Sönmez Pamuklu
|3,56
|2,89
|14,10
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|0,00
|7,53
|Şeker Fin. Kir.
|3,97
|5,87
|40,78
|Şekerbank
|0,96
|-2,04
|-12,73
|Şişe Cam
|4,43
|3,99
|-19,19
|Şok Marketler
|9,82
|-2,09
|-8,65
|T. Halk Bankası
|5,64
|-0,53
|-19,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,74
|36,56
|104,36
|T.S.K.B.
|0,87
|-2,25
|7,41
|T.Tuborg
|8,09
|0,00
|1,96
|Taç Tarım Ürünleri
|3,66
|1,39
|-27,67
|Tat Gıda
|4,73
|0,42
|23,82
|TAV Havalimanları
|24,34
|-2,01
|10,68
|Taze Kuru Gıda
|10,85
|52,82
|59,56
|Tek-Art Turizm
|0,74
|4,23
|-12,94
|Tekfen Holding
|16,91
|-7,85
|-13,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,64
|1,15
|-11,11
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|0,00
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,08
|0,00
|31,06
|Tofaş Oto. Fab.
|21,54
|0,94
|38,87
|Torunlar GMYO
|1,62
|0,62
|7,28
|Trabzon Liman
|7,95
|-0,75
|15,57
|Trabzonspor Sportif
|1,32
|4,76
|-4,08
|Trakya Cam
|2,95
|1,03
|2,12
|Trend GMYO
|1,52
|2,70
|19,69
|TSKB GMYO
|0,91
|5,81
|10,98
|Tuğçelik
|2,95
|3,51
|38,50
|Tukaş
|4,68
|6,85
|181,93
|Turcas Petrol
|1,78
|0,56
|26,24
|Turkcell
|12,39
|-2,59
|1,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,48
|1,13
|-0,44
|Tüpraş
|124,20
|-2,13
|19,04
|Türk Hava Yolları
|11,54
|-0,69
|-28,37
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|0,00
|14,23
|Türk Telekom
|5,52
|0,91
|41,54
|Türk Traktör
|40,76
|-0,59
|16,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,26
|25,51
|3,48
|Ufuk Yatırım
|1,80
|-0,55
|57,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|3,92
|39,47
|Ulusoy Elektrik
|24,50
|0,57
|53,51
|Ulusoy Un Sanayi
|2,95
|3,51
|41,83
|Umpaş Holding
|0,43
|-2,27
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,31
|3,15
|18,02
|Utopya Turizm
|3,41
|1,79
|-16,83
|Uzertaş Boya
|1,08
|-5,26
|80,00
|Ülker Bisküvi
|18,91
|2,88
|28,90
|Ünye Çimento
|2,99
|-4,17
|-10,63
|Vakıf Fin. Kir.
|1,31
|2,34
|-8,01
|Vakıf GMYO
|1,74
|-0,57
|-10,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|0,00
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,53
|0,89
|16,15
|Vakko Tekstil
|3,73
|1,36
|43,00
|Vanet Gıda
|1,58
|2,60
|21,54
|Verusa Holding
|15,56
|5,28
|-6,07
|Verusaturk Girisim
|3,19
|0,31
|3,49
|Vestel
|9,60
|-2,44
|72,97
|Vestel Beyaz Eşya
|14,05
|-3,96
|43,84
|Viking Kağıt
|1,21
|4,31
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|0,00
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|2,21
|44,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,78
|-5,50
|35,48
|Yataş
|5,90
|-5,75
|31,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|2,20
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,16
|-0,29
|41,50
|Yeşil GMYO
|0,50
|-3,85
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,44
|4,76
|69,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|0,00
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.557,10
|-11,41
|16,28
|Yonga Mobilya
|6,81
|-1,87
|4,92
|Yünsa
|4,74
|0,85
|13,54
|Zorlu Enerji
|1,17
|-3,31
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA