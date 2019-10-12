Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 17.
12.10.2019 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.520,10
|-4,52
|472,51
|İş Bankası (C)
|5,97
|-2,93
|31,79
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,16
|0,00
|-53,35
|İş Girişim
|2,45
|-5,04
|20,10
|İş GMYO
|0,93
|-3,12
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|3,80
|-3,31
|105,76
|İş Yat. Ort.
|1,26
|-2,33
|70,71
|İşbir Holding
|352,20
|0,63
|156,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|-8,70
|-50,00
|İttifak Holding
|4,10
|-14,58
|98,39
|İz Hayvancılık Tarım
|5,40
|-10,30
|-18,06
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-7,56
|32,53
|İzmir Fırça
|1,78
|-6,81
|-14,01
|Jantsa Jant Sanayi
|46,28
|5,90
|79,30
|Kafein Yazılım
|6,55
|-5,35
|-4,91
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-13,79
|-12,89
|Kaplamin
|4,20
|-6,67
|16,67
|Kardemir (A)
|2,08
|-2,35
|21,52
|Kardemir (B)
|2,09
|-1,42
|21,44
|Kardemir (D)
|2,11
|-2,31
|2,64
|Karel Elektronik
|10,02
|-1,76
|140,29
|Karsan Otomotiv
|1,12
|-4,27
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,76
|-9,74
|40,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|-5,30
|35,14
|Kartonsan
|315,50
|-6,32
|-1,09
|Katmerciler Ekipman
|2,83
|-8,41
|-5,94
|Kent Gıda
|114,60
|-3,05
|-3,70
|Kerevitaş Gıda
|2,51
|-2,71
|39,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|1,88
|-4,08
|7,43
|Klimasan Klima
|10,55
|-6,39
|171,91
|Koç Holding
|18,24
|-2,88
|31,71
|Konfrut Gıda
|40,56
|-0,39
|69,85
|Konya Çimento
|201,90
|-4,63
|13,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,77
|-8,19
|24,41
|Koza Altın
|65,90
|-3,23
|28,46
|Koza Madencilik
|9,25
|-3,44
|28,12
|Körfez GMYO
|1,40
|-6,67
|14,75
|Kristal Kola
|1,13
|-3,42
|7,62
|Kron Telekomünikasyon
|8,82
|-7,35
|1,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|4,90
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|-8,66
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,92
|-5,38
|8,13
|Lider Faktoring
|3,01
|20,40
|33,78
|Link Bilgisayar
|10,05
|-8,39
|20,79
|Logo Yazılım
|38,16
|-4,12
|40,60
|Lokman Hekim Sağlık
|3,68
|-4,66
|-18,22
|Lüks Kadife
|5,83
|-5,36
|20,21
|Makina Takım
|1,34
|-8,22
|-12,99
|Mardin Çimento
|5,03
|30,99
|81,13
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|-10,59
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|22,92
|0,17
|30,52
|Marshall
|28,80
|-9,89
|14,20
|Martı GMYO
|0,70
|-11,39
|7,69
|Martı Otel
|0,71
|-16,47
|22,41
|Mavi Giyim
|43,18
|-5,76
|34,02
|Mazhar Zorlu Holding
|5,70
|1,79
|49,61
|Mega Polietilen
|1,92
|-8,13
|-5,88
|Menderes Tekstil
|0,75
|-7,41
|4,17
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|12,19
|6,93
|103,51
|Merko Gıda
|0,74
|-9,76
|-26,73
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|-5,13
|40,95
|Metro Holding
|2,14
|8,63
|181,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|-3,68
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|-7,03
|0,85
|Migros Ticaret
|19,66
|-8,13
|31,95
|Milpa
|1,99
|2,58
|39,23
|Mistral GMYO
|1,34
|-4,29
|-12,42
|MLP Sağlık
|13,64
|-3,74
|27,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|-7,23
|-17,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.068,40
|0,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,73
|0,00
|Net Holding
|1,68
|-6,15
|-14,29
|Netaş Telekom.
|8,75
|-12,50
|35,45
|Niğbaş Niğde Beton
|7,50
|-16,67
|87,50
|Nuh Çimento
|8,63
|7,61
|24,53
|Nurol GMYO
|2,53
|-1,56
|20,48
|Odaş Elektrik
|1,58
|-10,23
|12,21
|Olmuksan-IP
|3,92
|-2,24
|16,32
|Orge Enerji Elektrik
|3,43
|-5,51
|9,94
|Orma Orman Mahsulleri
|3,03
|-32,67
|152,50
|Osmanlı Menkul
|1,46
|-11,52
|-15,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|-5,17
|1,85
|Otokar
|129,80
|-6,01
|51,13
|Oyak Yat. Ort.
|1,74
|-2,25
|9,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,46
|5,13
|141,18
|Özak GMYO
|1,60
|-4,76
|10,41
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|-5,30
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,01
|-9,01
|-57,02
|Özerden Plastik
|2,11
|-5,38
|5,07
|Panora GMYO
|4,52
|-0,22
|22,93
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|-27,32
|26,97
|Parsan
|12,53
|-0,63
|43,04
|Pegasus
|61,65
|0,90
|168,98
|Peker GMYO
|3,00
|-2,28
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,46
|-10,98
|35,19
|Pera GMYO
|0,70
|-5,41
|-9,09
|Pergamon Dış Ticaret
|6,24
|-2,80
|2,17
|Petkim
|3,46
|-1,98
|-12,13
|Petrokent Turizm
|97,40
|-16,75
|41,78
|Pınar Et ve Un
|6,54
|-1,95
|47,40
|Pınar Su
|1,51
|-0,66
|20,80
|Pınar Süt
|8,64
|-6,09
|38,98
|Plastikkart
|4,04
|3,06
|49,63
|Polisan Holding
|2,74
|-4,20
|-9,12
|Politeknik Metal
|68,55
|-14,10
|95,48
|Prizma Press Matbaacılık
|4,88
|-6,69
|214,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,10
|-1,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|26,00
|26,83
|282,35
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|566,10
|3,30
|10,48
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,10
|1,62
|27,61
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,63
|-4,14
|11,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,70
|0,93
|25,14
|QNB Finansbank
|15,55
|-4,31
|72,59
|Ral Yatırım Holding
|7,75
|-0,64
|321,20
|Ray Sigorta
|2,28
|-2,56
|64,03
|Reysaş GMYO
|1,42
|10,08
|105,80
|Reysaş Lojistik
|1,04
|-0,95
|40,54
|Rhea Girişim
|0,75
|-6,25
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|11,39
|38,95
|Royal Halı
|1,03
|3,00
|4,04
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|-5,71
|-18,69
|Sabancı Holding
|9,01
|-1,21
|24,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|-4,52
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|5,50
|21,15
|42,86
|Sanel Mühendislik
|5,22
|-14,57
|139,45
|Sanifoam Sünger
|2,03
|-7,31
|62,40
|Sanko Pazarlama
|3,35
|23,62
|68,84
|Saray Matbaacılık
|1,06
|-2,75
|6,00
|Sarkuysan
|3,52
|-1,40
|12,00
|Sasa Polyester
|6,02
|-3,22
|4,77
|Say Reklamcılık
|1,17
|0,00
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,01
|-1,31
|1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|5,07
|0,20
|86,50
|Selçuk Gıda
|1,63
|0,00
|22,56
|Senkron Güvenlik
|3,01
|-5,94
|201,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|-1,66
|-8,72
|Servet GMYO
|5,15
|-4,28
|9,57
|Seyitler Kimya
|4,95
|-3,88
|28,57
|Silverline Endüstri
|1,36
|-2,86
|1,49
|Sinpaş GMYO
|0,79
|-15,05
|113,51
|Smartiks Yazılım
|2,51
|-6,69
|Soda Sanayii
|5,86
|1,56
|-13,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,29
|-4,33
|31,39
|Söktaş
|1,51
|-11,70
|18,90
|Sönmez Filament
|3,89
|-5,58
|24,68
|Sönmez Pamuklu
|3,46
|-5,46
|10,90
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|-5,01
|7,53
|Şeker Fin. Kir.
|3,75
|-4,82
|32,98
|Şekerbank
|0,98
|-4,85
|-10,91
|Şişe Cam
|4,26
|-4,05
|-22,30
|Şok Marketler
|10,03
|-7,13
|-6,70
|T. Halk Bankası
|5,67
|-9,42
|-19,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,44
|-1,40
|49,65
|T.S.K.B.
|0,89
|-2,20
|9,88
|T.Tuborg
|8,09
|-2,53
|1,96
|Taç Tarım Ürünleri
|3,61
|-6,96
|-28,66
|Tat Gıda
|4,71
|-4,07
|23,30
|TAV Havalimanları
|24,84
|4,37
|12,96
|Taze Kuru Gıda
|7,10
|-15,48
|4,41
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-8,97
|-16,47
|Tekfen Holding
|18,35
|-2,19
|-6,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,61
|-4,74
|-12,12
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|-6,06
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,08
|-9,14
|31,06
|Tofaş Oto. Fab.
|21,34
|-3,44
|37,58
|Torunlar GMYO
|1,61
|-12,97
|6,62
|Trabzon Liman
|8,01
|-2,32
|16,45
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|-11,89
|-8,44
|Trakya Cam
|2,92
|3,18
|1,08
|Trend GMYO
|1,48
|-5,73
|16,54
|TSKB GMYO
|0,86
|-3,37
|4,88
|Tuğçelik
|2,85
|6,74
|33,80
|Tukaş
|4,38
|-29,58
|163,86
|Turcas Petrol
|1,77
|-4,84
|25,53
|Turkcell
|12,72
|-2,60
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,43
|-9,78
|-1,56
|Tüpraş
|126,90
|-9,16
|21,63
|Türk Hava Yolları
|11,62
|-2,11
|-27,87
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|-4,83
|14,23
|Türk Telekom
|5,47
|0,00
|40,26
|Türk Traktör
|41,00
|-4,65
|17,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,50
|-3,28
|-17,55
|Ufuk Yatırım
|1,81
|-4,74
|58,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|-9,47
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|24,36
|-4,17
|52,63
|Ulusoy Un Sanayi
|2,85
|-6,56
|37,02
|Umpaş Holding
|0,44
|-13,73
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,27
|-3,79
|14,41
|Utopya Turizm
|3,35
|-3,74
|-18,29
|Uzertaş Boya
|1,14
|-8,06
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,38
|-11,89
|25,29
|Ünye Çimento
|3,12
|8,71
|-6,74
|Vakıf Fin. Kir.
|1,28
|-5,88
|-10,11
|Vakıf GMYO
|1,75
|-6,91
|-10,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|-0,53
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,49
|-7,80
|15,13
|Vakko Tekstil
|3,68
|-8,68
|41,08
|Vanet Gıda
|1,54
|-4,94
|18,46
|Verusa Holding
|14,78
|-10,86
|-10,78
|Verusaturk Girisim
|3,18
|-4,22
|3,16
|Vestel
|9,84
|0,61
|77,30
|Vestel Beyaz Eşya
|14,63
|-2,47
|49,78
|Viking Kağıt
|1,16
|-2,52
|5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|-8,65
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|-3,42
|41,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,00
|-8,05
|43,37
|Yataş
|6,26
|-4,28
|40,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-4,21
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|10,19
|-1,07
|41,91
|Yeşil GMYO
|0,52
|26,83
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,42
|5,00
|61,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|-5,75
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.886,30
|17,99
|31,26
|Yonga Mobilya
|6,94
|-7,34
|6,92
|Yünsa
|4,70
|-3,09
|12,58
|Zorlu Enerji
|1,21
|-4,72
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA