Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 18.
07.09.2019 11:12
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.100,10
|3,43
|491,47
|İş Bankası (C)
|5,83
|5,81
|28,70
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|-11,18
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,20
|1,38
|-52,48
|İş Girişim
|2,55
|-2,67
|25,00
|İş GMYO
|0,89
|1,14
|-17,59
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|2,63
|111,17
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|70,71
|İşbir Holding
|355,00
|5,97
|158,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|8,82
|-55,95
|İttifak Holding
|6,42
|5,94
|107,10
|İz Hayvancılık Tarım
|4,68
|3,31
|-28,98
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|1,27
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,81
|9,70
|-12,56
|İzocam
|20,14
|0,00
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|36,80
|-0,49
|42,57
|Kafein Yazılım
|7,05
|9,64
|2,35
|Kapital Yat. Holding
|1,74
|10,13
|-39,37
|Kaplamin
|5,40
|-16,92
|50,00
|Kardemir (A)
|2,10
|3,45
|22,69
|Kardemir (B)
|2,10
|3,45
|22,02
|Kardemir (D)
|2,17
|6,37
|5,55
|Karel Elektronik
|8,73
|2,95
|109,35
|Karsan Otomotiv
|1,15
|4,55
|-10,16
|Karsu Tekstil
|1,98
|3,66
|58,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|-3,10
|35,14
|Kartonsan
|308,20
|2,63
|-3,38
|Katmerciler Ekipman
|2,76
|3,76
|-8,26
|Kent Gıda
|111,90
|1,91
|-5,97
|Kerevitaş Gıda
|2,33
|2,19
|29,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|54,17
|5,71
|Kiler GMYO
|1,92
|4,92
|9,71
|Klimasan Klima
|11,25
|-1,14
|189,95
|Koç Holding
|18,02
|3,03
|30,12
|Konfrut Gıda
|35,34
|2,49
|47,99
|Konya Çimento
|179,00
|1,70
|0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,85
|0,94
|25,25
|Koza Altın
|64,30
|-5,99
|25,34
|Koza Madencilik
|7,80
|-4,65
|8,03
|Körfez GMYO
|1,45
|2,84
|18,85
|Kristal Kola
|0,97
|1,04
|-7,62
|Kron Telekomünikasyon
|9,15
|8,28
|5,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,50
|-3,33
|56,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|5,36
|4,42
|Kütahya Porselen
|4,96
|1,85
|9,01
|Lider Faktoring
|2,30
|2,68
|2,22
|Link Bilgisayar
|9,72
|2,75
|16,83
|Logo Yazılım
|38,24
|3,35
|40,90
|Lokman Hekim Sağlık
|3,71
|3,06
|-17,56
|Lüks Kadife
|5,30
|-0,93
|9,28
|Makina Takım
|1,46
|2,82
|-5,19
|Mardin Çimento
|2,79
|4,89
|0,47
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|4,48
|12,90
|Marmaris Altınyunus
|21,76
|12,69
|23,92
|Marshall
|29,80
|12,71
|18,16
|Martı GMYO
|0,67
|3,08
|3,08
|Martı Otel
|0,70
|2,94
|20,69
|Mavi Giyim
|38,00
|2,98
|17,94
|Mazhar Zorlu Holding
|5,28
|11,16
|38,58
|Mega Polietilen
|1,92
|2,13
|-5,88
|Menderes Tekstil
|0,73
|10,61
|1,39
|Mensa
|0,19
|11,76
|35,71
|Merit Turizm
|11,88
|-2,54
|98,33
|Merko Gıda
|0,75
|5,63
|-25,74
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,46
|-3,95
|39,05
|Metro Holding
|1,31
|0,77
|72,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|6,61
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|1,45
|18,64
|Migros Ticaret
|20,56
|11,44
|37,99
|Milpa
|1,47
|-6,37
|2,85
|Mistral GMYO
|1,30
|4,00
|-15,03
|MLP Sağlık
|13,84
|-0,22
|29,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,58
|-3,66
|-15,05
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.056,90
|0,41
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,40
|-0,93
|Net Holding
|1,68
|1,82
|-14,29
|Netaş Telekom.
|6,95
|3,58
|7,59
|Niğbaş Niğde Beton
|15,01
|8,53
|275,25
|Nuh Çimento
|6,58
|4,28
|-5,05
|Nurol GMYO
|2,33
|6,39
|10,95
|Odaş Elektrik
|1,69
|9,74
|20,02
|Olmuksan-IP
|3,65
|10,27
|8,31
|Orge Enerji Elektrik
|3,42
|2,70
|9,62
|Orma Orman Mahsulleri
|1,24
|6,90
|3,33
|Osmanlı Menkul
|1,42
|-5,33
|-17,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|8,08
|-0,93
|Otokar
|131,10
|0,46
|52,64
|Oyak Yat. Ort.
|2,31
|11,06
|45,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,98
|8,79
|94,12
|Özak GMYO
|1,61
|9,52
|11,10
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|4,03
|-6,52
|Özderici GMYO
|1,07
|33,75
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,62
|0,38
|7,48
|Panora GMYO
|4,42
|3,76
|20,21
|Park Elek.Madencilik
|3,43
|8,20
|42,32
|Parsan
|14,70
|2,58
|67,81
|Pegasus
|65,95
|-6,98
|187,74
|Peker GMYO
|3,15
|1,61
|-61,70
|Penguen Gıda
|1,51
|2,03
|39,81
|Pera GMYO
|0,64
|6,67
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|6,20
|2,48
|1,52
|Petkim
|3,52
|2,62
|-10,60
|Petrokent Turizm
|76,50
|-2,55
|11,35
|Pınar Et ve Un
|6,52
|0,31
|46,95
|Pınar Su
|1,39
|2,96
|11,20
|Pınar Süt
|7,10
|3,80
|14,20
|Plastikkart
|3,39
|5,61
|25,56
|Polisan Holding
|2,38
|2,15
|-21,06
|Politeknik Metal
|82,90
|13,41
|136,41
|Prizma Press Matbaacılık
|3,75
|-8,76
|141,94
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.094,80
|-0,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,95
|24,06
|-27,21
|QNB Finansbank
|9,44
|47,96
|4,77
|Ral Yatırım Holding
|6,15
|23,49
|234,24
|Ray Sigorta
|2,15
|1,42
|54,68
|Reysaş GMYO
|1,21
|7,08
|75,36
|Reysaş Lojistik
|1,06
|4,95
|43,24
|Rhea Girişim
|0,75
|-3,85
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|5,15
|5,32
|171,05
|Royal Halı
|0,84
|1,20
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|9,40
|-21,15
|Sabancı Holding
|8,68
|-1,03
|20,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|7,84
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|3,75
|-0,53
|-2,60
|Sanel Mühendislik
|5,15
|-0,39
|136,24
|Sanifoam Sünger
|1,97
|4,23
|57,60
|Sanko Pazarlama
|2,50
|1,21
|26,00
|Saray Matbaacılık
|1,22
|1,67
|22,00
|Sarkuysan
|3,39
|-0,29
|7,87
|Sasa Polyester
|6,04
|3,96
|5,12
|Say Reklamcılık
|1,12
|8,74
|19,15
|Sekuro Plastik
|2,86
|7,12
|-3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|4,91
|0,41
|80,62
|Selçuk Gıda
|1,65
|-2,94
|24,06
|Senkron Güvenlik
|2,08
|2,46
|108,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,88
|-1,05
|-3,59
|Servet GMYO
|4,19
|-0,24
|-10,85
|Seyitler Kimya
|4,60
|-6,12
|19,48
|Silverline Endüstri
|1,36
|8,80
|1,49
|Sinpaş GMYO
|0,72
|1,41
|94,59
|Smartiks Yazılım
|2,59
|1,97
|Soda Sanayii
|5,72
|3,62
|-15,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,19
|1,27
|29,58
|Söktaş
|1,53
|2,68
|20,47
|Sönmez Filament
|4,38
|-1,35
|40,38
|Sönmez Pamuklu
|3,63
|3,12
|16,35
|Sumaş Suni Tahta
|5,90
|0,00
|-11,88
|Şeker Fin. Kir.
|3,71
|-1,59
|31,56
|Şekerbank
|0,94
|2,17
|-14,55
|Şişe Cam
|4,46
|3,00
|-18,65
|Şok Marketler
|10,99
|4,27
|2,23
|T. Halk Bankası
|6,08
|7,04
|-13,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,08
|8,73
|-28,94
|T.S.K.B.
|0,86
|2,38
|6,17
|T.Tuborg
|8,13
|1,88
|2,47
|Taç Tarım Ürünleri
|3,37
|-3,44
|-33,40
|Tat Gıda
|4,75
|1,71
|24,35
|TAV Havalimanları
|23,42
|-0,76
|6,50
|Taze Kuru Gıda
|5,67
|2,53
|-16,62
|Tek-Art Turizm
|0,73
|2,82
|-14,12
|Tekfen Holding
|20,56
|-0,77
|4,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,50
|16,28
|-15,82
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|0,32
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|3,43
|-2,56
|45,96
|Tofaş Oto. Fab.
|18,98
|7,41
|22,36
|Torunlar GMYO
|1,77
|-1,12
|17,22
|Trabzon Liman
|7,27
|4,60
|5,69
|Trabzonspor Sportif
|1,42
|13,60
|3,19
|Trakya Cam
|2,62
|2,75
|-9,31
|Trend GMYO
|1,52
|14,29
|19,69
|TSKB GMYO
|0,82
|2,50
|0,00
|Tuğçelik
|2,41
|1,69
|13,15
|Tukaş
|4,17
|0,97
|151,20
|Turcas Petrol
|1,82
|5,81
|29,08
|Turkcell
|12,97
|0,31
|6,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,07
|4,09
|-9,56
|Tüpraş
|128,50
|1,98
|23,16
|Türk Hava Yolları
|11,65
|3,10
|-27,68
|Türk Prysmian Kablo
|2,03
|2,53
|17,70
|Türk Telekom
|5,54
|4,53
|42,05
|Türk Traktör
|39,00
|12,20
|11,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,88
|11,07
|-16,37
|Ufuk Yatırım
|1,90
|-8,21
|66,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|5,03
|46,49
|Ulusoy Elektrik
|27,00
|-0,74
|69,17
|Ulusoy Un Sanayi
|2,51
|-4,20
|20,67
|Umpaş Holding
|0,41
|7,89
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,32
|9,09
|18,92
|Utopya Turizm
|3,34
|2,45
|-18,54
|Uzertaş Boya
|1,08
|-5,26
|80,00
|Ülker Bisküvi
|18,76
|4,69
|27,88
|Ünye Çimento
|2,72
|3,03
|-18,70
|Vakıf Fin. Kir.
|1,34
|4,69
|-5,90
|Vakıf GMYO
|1,93
|3,76
|-0,86
|Vakıf Yat. Ort.
|1,90
|11,11
|25,00
|Vakıflar Bankası
|4,83
|4,09
|23,85
|Vakko Tekstil
|3,83
|6,09
|46,83
|Vanet Gıda
|1,75
|8,02
|34,62
|Verusa Holding
|15,00
|0,13
|-9,64
|Verusaturk Girisim
|3,27
|-2,39
|-1,21
|Vestel
|11,37
|3,27
|104,86
|Vestel Beyaz Eşya
|15,26
|0,93
|56,23
|Viking Kağıt
|0,97
|2,11
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,85
|-2,12
|7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|6,55
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|0,36
|Yataş
|6,14
|12,25
|37,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,85
|4,94
|-9,57
|Yeni Gimat GMYO
|9,23
|1,65
|28,54
|Yeşil GMYO
|0,30
|15,38
|11,11
|Yeşil Yapı
|0,28
|12,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,87
|3,79
|2,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.151,00
|0,04
|-2,18
|Yonga Mobilya
|6,62
|0,30
|1,99
|Yünsa
|5,23
|24,52
|25,27
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,85
|-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA