Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 18.

24.08.2019 11:06
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 18.200,10 0,00 494,74
İş Bankası (C) 5,49 2,62 21,19
İş Bankası (Kur.) 170.000,00 0,00 249,78
İş Fin.Kir. 2,10 -3,67 -54,64
İş Girişim 2,51 -1,18 23,04
İş GMYO 0,86 -2,27 -20,37
İş Y. Men. Değ. 3,90 10,80 111,17
İş Yat. Ort. 1,25 6,84 69,35
İşbir Holding 369,50 9,16 168,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71
İttifak Holding 5,99 1,70 93,23
İz Hayvancılık Tarım 4,52 -4,44 -31,41
İzmir Demir Çelik 1,56 1,96 -6,02
İzmir Fırça 1,61 1,26 -22,22
İzocam 20,06 -0,59 -6,35
Jantsa Jant Sanayi 35,30 -1,23 36,76
Kafein Yazılım 6,43 -1,68 -6,65
Kapital Yat. Holding 1,52 -10,59 -47,04
Kaplamin 5,99 -0,66 66,39
Kardemir (A) 2,01 4,69 17,43
Kardemir (B) 2,00 3,09 16,21
Kardemir (D) 2,04 2,51 -0,77
Karel Elektronik 8,39 1,70 101,20
Karsan Otomotiv 1,08 -0,92 -15,62
Karsu Tekstil 2,06 13,81 64,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 -0,93 43,24
Kartonsan 297,50 -0,40 -6,73
Katmerciler Ekipman 2,44 -1,21 -18,90
Kent Gıda 111,70 -2,70 -6,13
Kerevitaş Gıda 1,97 -7,08 9,44
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,76 1,73 0,57
Klimasan Klima 11,55 -3,91 197,69
Koç Holding 17,88 -0,72 29,11
Konfrut Gıda 36,00 2,16 50,75
Konya Çimento 170,70 -1,73 -4,10
Kordsa Teknik Tekstil 11,64 4,86 23,03
Koza Altın 64,75 0,08 26,22
Koza Madencilik 8,13 -8,86 12,60
Körfez GMYO 1,40 -1,41 14,75
Kristal Kola 0,88 1,15 -16,19
Kron Telekomünikasyon 8,44 0,60 -2,99
Kuştur Kuşadası Turizm 22,78 -7,02 66,16
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 -2,68 -3,54
Kütahya Porselen 4,91 2,51 7,91
Lider Faktoring 2,12 3,41 -5,78
Link Bilgisayar 9,30 -3,63 11,78
Logo Yazılım 39,26 -3,30 44,66
Lokman Hekim Sağlık 3,48 -2,25 -22,67
Lüks Kadife 5,35 5,52 10,31
Makina Takım 1,35 1,50 -12,34
Mardin Çimento 2,68 -2,90 -3,49
Marka Yatırım Holding 0,67 4,69 8,06
Marmaris Altınyunus 18,84 1,18 7,29
Marshall 26,50 -0,45 5,08
Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54
Martı Otel 0,68 -2,86 17,24
Mavi Giyim 37,22 4,32 15,52
Mazhar Zorlu Holding 4,87 -9,81 27,82
Mega Polietilen 1,81 -2,16 -11,27
Menderes Tekstil 0,65 -2,99 -9,72
Mensa 0,16 0,00 14,29
Merit Turizm 11,99 -1,96 100,17
Merko Gıda 0,68 -1,45 -32,67
Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69
Metemtur Otelcilik 1,48 6,47 40,95
Metro Holding 1,21 1,68 59,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 -1,45 15,25
Migros Ticaret 18,61 0,76 24,90
Milpa 1,49 2,76 4,24
Mistral GMYO 1,26 5,00 -17,65
MLP Sağlık 13,59 14,88 27,01
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 6,06 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,39 0,00 -25,27
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 0,25
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,20 5,62
Net Holding 1,53 4,79 -21,94
Netaş Telekom. 6,34 -3,06 -1,86
Niğbaş Niğde Beton 12,90 13,36 222,50
Nuh Çimento 6,12 -1,77 -11,69
Nurol GMYO 2,12 -3,64 0,95
Odaş Elektrik 1,40 -15,15 -0,57
Olmuksan-IP 3,23 0,62 -4,15
Orge Enerji Elektrik 3,31 -2,93 6,09
Orma Orman Mahsulleri 1,10 -5,17 -8,33
Osmanlı Menkul 1,47 -8,70 -14,53
Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -2,08 -12,96
Otokar 128,00 -1,39 49,03
Oyak Yat. Ort. 2,14 -9,70 35,16
Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 -5,76 76,47
Özak GMYO 1,46 3,55 0,75
Özbal Çelik Boru 1,23 1,65 -10,87
Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53
Özerden Plastik 2,56 -5,19 5,02
Panora GMYO 4,20 -1,87 14,23
Park Elek.Madencilik 3,01 6,74 24,90
Parsan 14,28 -3,84 63,01
Pegasus 69,30 14,64 202,36
Peker GMYO 3,13 -8,21 -61,94
Penguen Gıda 1,40 -2,78 29,63
Pera GMYO 0,58 -1,69 -24,68
Pergamon Dış Ticaret 6,09 -0,65 -0,29
Petkim 3,36 -2,04 -14,67
Petrokent Turizm 76,95 1,92 12,01
Pınar Et ve Un 6,34 -0,94 42,89
Pınar Su 1,33 1,53 6,40
Pınar Süt 6,41 0,16 3,11
Plastikkart 3,19 -10,89 18,15
Polisan Holding 2,21 -1,78 -26,70
Politeknik Metal 69,75 12,50 98,91
Prizma Press Matbaacılık 3,07 -4,36 98,06
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.095,00 0,89
QNB Finans Fin. Kir. 4,09 -0,97 -39,85
QNB Finansbank 6,12 -1,45 -32,08
Ral Yatırım Holding 4,96 -1,39 169,57
Ray Sigorta 2,12 -0,93 52,52
Reysaş GMYO 1,14 11,76 65,22
Reysaş Lojistik 0,99 6,45 33,78
Rhea Girişim 0,71 1,43 7,58
Rodrigo Tekstil 4,88 -2,40 156,84
Royal Halı 0,86 -1,15 -13,13
RTA Laboratuvarları 1,17 0,00 -27,93
Sabancı Holding 8,83 2,79 22,09
Safkar Ege Soğutmacılık 1,58 0,64 1,92
Salix Yatırım Holding 4,00 -4,76 3,90
Sanel Mühendislik 4,88 1,04 123,85
Sanifoam Sünger 1,87 1,63 49,60
Sanko Pazarlama 2,48 6,44 25,00
Saray Matbaacılık 1,17 0,00 17,00
Sarkuysan 3,36 0,30 6,91
Sasa Polyester 5,91 -1,50 2,85
Say Reklamcılık 0,98 13,95 4,26
Sekuro Plastik 2,53 2,43 -14,53
Selçuk Ecza Deposu 4,84 9,75 78,04
Selçuk Gıda 1,70 -5,03 27,82
Senkron Güvenlik 2,03 -9,38 103,00
Serve Film Prodüksiyon 1,89 -10,00 -3,08
Servet GMYO 4,10 -5,53 -12,77
Seyitler Kimya 5,30 -5,36 37,66
Silverline Endüstri 1,17 4,46 -12,69
Sinpaş GMYO 0,75 -3,85 102,70
Smartiks Yazılım 2,46 -1,20
Soda Sanayii 5,64 7,22 -16,63
Sodaş Sodyum Sanayii 6,84 -1,72 23,28
Söktaş 1,54 -19,79 21,26
Sönmez Filament 4,53 -24,88 45,19
Sönmez Pamuklu 3,63 -11,68 16,35
Sumaş Suni Tahta 6,00 -4,15 -10,39
Şeker Fin. Kir. 3,65 3,99 29,43
Şekerbank 0,90 1,12 -18,18
Şişe Cam 4,27 3,39 -22,11
Şok Marketler 10,75 -5,54 0,00
T. Halk Bankası 5,65 7,41 -19,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,60 9,02 -31,76
T.S.K.B. 0,85 3,66 4,94
T.Tuborg 7,81 -7,68 -1,56
Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26
Tat Gıda 4,72 -4,26 23,56
TAV Havalimanları 23,06 -1,28 4,86
Taze Kuru Gıda 5,42 1,50 -20,29
Tek-Art Turizm 0,69 -4,17 -18,82
Tekfen Holding 21,68 3,24 10,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 0,00 -31,65
Temapol Polimer Plastik 3,12 4,35 1,96
TGS Dış Ticaret 3,52 -4,61 49,79
Tofaş Oto. Fab. 17,80 -5,57 14,75
Torunlar GMYO 1,84 -3,16 21,85
Trabzon Liman 6,83 -1,87 -0,71
Trabzonspor Sportif 1,10 2,80 -20,06
Trakya Cam 2,54 8,09 -12,08
Trend GMYO 1,37 13,22 7,87
TSKB GMYO 0,78 1,30 -4,88
Tuğçelik 2,34 -0,43 9,86
Tukaş 4,37 -6,22 163,25
Turcas Petrol 1,58 11,27 12,06
Turkcell 12,58 1,04 3,37
Tümosan Motor ve Traktör 3,83 -1,03 -14,89
Tüpraş 132,00 4,93 26,51
Türk Hava Yolları 11,19 -1,84 -30,54
Türk Prysmian Kablo 1,95 0,00 13,07
Türk Telekom 5,41 4,84 38,72
Türk Traktör 37,00 -5,37 6,02
Türker Proje Gayrimenkul 24,00 2,13 -25,33
Ufuk Yatırım 1,93 24,52 69,30
Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 1,32 35,09
Ulusoy Elektrik 26,08 2,76 63,41
Ulusoy Un Sanayi 2,50 -3,47 20,19
Umpaş Holding 0,38 -7,32 -30,91
Uşak Seramik 1,13 3,67 1,80
Utopya Turizm 3,30 5,43 -19,51
Uzertaş Boya 1,15 -3,36 91,67
Ülker Bisküvi 17,47 2,04 19,09
Ünye Çimento 2,59 0,39 -22,58
Vakıf Fin. Kir. 1,56 5,41 -12,36
Vakıf GMYO 1,75 -1,69 -10,11
Vakıf Yat. Ort. 1,74 -7,45 14,47
Vakıflar Bankası 4,54 3,89 16,41
Vakko Tekstil 3,40 -0,29 30,35
Vanet Gıda 1,58 0,00 21,54
Verusa Holding 14,84 1,57 -10,60
Verusaturk Girisim 3,17 -0,63 -4,23
Vestel 10,63 7,16 91,53
Vestel Beyaz Eşya 15,10 0,53 54,59
Viking Kağıt 0,95 -1,04 -13,64
Yapı Kredi Koray GMYO 2,07 41,78 20,35
Yapı ve Kredi Bank. 2,51 0,40 56,87
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,78 -3,81 -0,36
Yataş 5,29 -5,70 18,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,80 1,27 -14,89
Yeni Gimat GMYO 8,70 0,35 21,16
Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,48 0,85 -1,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.250,00 -4,66 2,32
Yonga Mobilya 6,73 -10,27 3,69
Yünsa 4,04 5,21 -3,23
Zorlu Enerji 1,16 1,75 -5,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA
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