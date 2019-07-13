Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:



Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 18.497,90 -10,85 504,47 İş Bankası (C) 6,09 -7,73 34,44 İş Bankası (Kur.) 111.000,00 -34,39 128,39 İş Fin.Kir. 2,87 -1,71 -38,01 İş Girişim 2,59 -5,47 26,96 İş GMYO 1,00 -0,99 -7,41 İş Y. Men. Değ. 2,90 0,35 57,03 İş Yat. Ort. 1,04 -0,95 40,90 İşbir Holding 295,80 2,04 114,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -5,41 -58,33 İttifak Holding 6,45 6,44 108,06 İz Hayvancılık Tarım 4,89 -7,03 -25,80 İzmir Demir Çelik 1,55 -5,49 -6,63 İzmir Fırça 1,58 -3,66 -23,67 İzocam 22,70 -1,48 5,98 Jantsa Jant Sanayi 30,00 -0,66 16,23 Kafein Yazılım 7,01 -2,09 1,77 Kapital Yat. Holding 1,85 -5,13 -35,54 Kaplamin 3,34 -1,76 -7,22 Kardemir (A) 2,06 -3,74 20,35 Kardemir (B) 2,05 -3,30 19,11 Kardemir (D) 2,12 -4,07 3,12 Karel Elektronik 6,05 -3,82 45,08 Karsan Otomotiv 1,14 -8,80 -10,94 Karsu Tekstil 1,27 0,00 1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,35 2,10 44,59 Kartonsan 304,30 -2,19 -4,60 Katmerciler Ekipman 1,96 -6,67 -34,85 Kent Gıda 120,40 -1,87 1,18 Kerevitaş Gıda 1,99 6,42 10,56 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,84 -5,15 5,14 Klimasan Klima 10,10 9,78 160,31 Koç Holding 17,98 1,24 29,83 Konfrut Gıda 31,00 -2,82 29,82 Konya Çimento 174,50 -3,59 -1,97 Kordsa Teknik Tekstil 12,00 0,93 26,84 Koza Altın 51,90 5,19 1,17 Koza Madencilik 6,22 -0,80 -13,85 Körfez GMYO 1,58 -2,47 29,51 Kristal Kola 0,85 -1,16 -19,05 Kron Telekomünikasyon 8,11 -3,91 -6,78 Kuştur Kuşadası Turizm 22,70 0,89 65,57 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 -5,08 -0,88 Kütahya Porselen 4,91 -1,21 7,91 Lider Faktoring 1,98 -3,41 -12,00 Link Bilgisayar 9,98 -2,63 19,95 Logo Yazılım 41,50 1,17 52,91 Lokman Hekim Sağlık 3,69 -3,66 -18,00 Lüks Kadife 4,47 -4,69 -7,84 Makina Takım 1,34 5,51 -12,99 Mardin Çimento 2,74 -0,36 -1,33 Marka Yatırım Holding 0,62 -3,13 0,00 Marmaris Altınyunus 17,92 -3,66 2,05 Marshall 24,76 -4,48 -1,82 Martı GMYO 0,61 -3,17 -6,15 Martı Otel 0,67 4,69 15,52 Mavi Giyim 41,00 -1,20 27,25 Mazhar Zorlu Holding 4,71 -5,04 23,62 Mega Polietilen 1,65 -4,07 -19,12 Menderes Tekstil 0,65 -2,99 -9,72 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 14,00 12,90 133,72 Merko Gıda 0,67 -4,29 -33,66 Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,45 14,17 38,10 Metro Holding 0,95 -4,04 25,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -3,48 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,16 -4,92 -1,69 Migros Ticaret 13,69 -5,06 -8,12 Milpa 1,35 -4,93 -5,55 Mistral GMYO 1,09 -2,68 -28,76 MLP Sağlık 10,42 -7,79 -2,62 MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 -4,67 -7,27 Mondi Tire Kutsan 1,50 -2,60 -19,35 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60 Net Holding 1,60 -6,98 -18,37 Netaş Telekom. 6,65 -5,94 2,94 Niğbaş Niğde Beton 9,70 3,63 142,50 Nuh Çimento 6,16 -2,07 -11,11 Nurol GMYO 2,36 1,72 12,38 Odaş Elektrik 1,34 -9,46 -4,83 Olmuksan-IP 3,26 -4,12 -3,26 Orge Enerji Elektrik 3,23 -3,29 3,53 Orma Orman Mahsulleri 1,10 -8,33 -8,33 Osmanlı Menkul 1,23 -0,81 -28,49 Ostim Endüstriyel Yat 0,97 -4,90 -10,19 Otokar 115,50 2,85 34,48 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 -29,26 Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 3,39 79,41 Özak GMYO 1,52 -6,62 4,89 Özbal Çelik Boru 1,16 0,87 -15,94 Özderici GMYO 0,68 -5,56 -71,06 Özerden Plastik 2,89 -3,02 18,56 Panora GMYO 4,17 -1,65 13,41 Park Elek.Madencilik 2,60 0,00 7,88 Parsan 14,53 -1,96 65,87 Pegasus 45,94 -1,25 100,44 Peker GMYO 3,91 -3,22 -52,46 Penguen Gıda 1,39 -6,08 28,70 Pera GMYO 0,49 -2,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,19 -0,32 1,35 Petkim 3,86 -3,74 -1,97 Petrokent Turizm 74,35 -0,60 8,22 Pınar Et ve Un 6,18 3,34 39,29 Pınar Su 1,27 -0,78 1,60 Pınar Süt 6,75 -2,46 8,57 Plastikkart 2,84 -5,33 5,19 Polisan Holding 2,11 -4,52 -30,01 Politeknik Metal 54,55 -1,80 55,56 Prizma Press Matbaacılık 2,27 9,66 46,45 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.036,30 -1,42 QNB Finans Fin. Kir. 4,37 -1,35 -35,74 QNB Finansbank 6,62 -4,75 -26,53 Ral Yatırım Holding 4,70 -3,69 155,43 Ray Sigorta 2,19 -0,90 57,55 Reysaş GMYO 0,76 -5,00 10,14 Reysaş Lojistik 0,73 0,00 -1,35 Rhea Girişim 0,82 -1,20 24,24 Rodrigo Tekstil 3,54 -5,85 86,32 Royal Halı 0,82 -4,65 -17,17 RTA Laboratuvarları 1,27 -4,51 -27,01 Sabancı Holding 8,93 -1,98 23,47 Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 3,37 18,69 Salix Yatırım Holding 3,65 1,39 -5,19 Sanel Mühendislik 3,62 -0,82 66,06 Sanifoam Sünger 1,61 -5,85 28,80 Sanko Pazarlama 1,92 -4,76 -3,23 Saray Matbaacılık 1,14 -0,87 14,00 Sarkuysan 3,25 -0,91 3,41 Sasa Polyester 6,20 -8,69 7,90 Say Reklamcılık 0,87 7,41 -7,45 Sekuro Plastik 2,47 -6,44 -16,55 Selçuk Ecza Deposu 4,45 -0,22 63,70 Selçuk Gıda 1,55 -9,88 16,54 Senkron Güvenlik 3,94 -13,79 294,00 Serve Film Prodüksiyon 2,35 -9,27 20,51 Servet GMYO 4,29 -7,54 -8,72 Seyitler Kimya 5,80 -2,52 50,65 Silverline Endüstri 1,09 -2,68 -18,66 Sinpaş GMYO 0,58 -14,71 56,76 Smartiks Yazılım 2,57 -2,28 Soda Sanayii 6,04 -5,63 -10,72 Sodaş Sodyum Sanayii 6,85 -2,14 23,46 Söktaş 1,47 2,08 15,75 Sönmez Filament 4,25 0,47 36,22 Sönmez Pamuklu 3,42 -0,87 9,62 Sumaş Suni Tahta 6,76 -0,59 -3,43 Şeker Fin. Kir. 3,74 0,27 32,62 Şekerbank 0,94 -5,05 -14,55 Şişe Cam 4,74 -6,32 -13,54 Şok Marketler 9,68 -0,62 -9,95 T. Halk Bankası 5,86 -3,46 -16,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,52 -2,12 -32,23 T.S.K.B. 0,79 -3,66 -2,47 T.Tuborg 7,74 -0,26 -2,45 Taç Tarım Ürünleri 3,91 -6,90 -22,73 Tat Gıda 4,33 -2,48 13,35 TAV Havalimanları 24,30 -2,33 10,50 Taze Kuru Gıda 5,33 -3,62 -21,62 Tek-Art Turizm 0,72 -4,00 -15,29 Tekfen Holding 23,74 -5,34 20,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,21 -5,56 -25,59 Temapol Polimer Plastik 2,83 -1,39 -7,52 TGS Dış Ticaret 3,69 -4,16 57,02 Tofaş Oto. Fab. 18,35 -4,03 18,30 Torunlar GMYO 1,86 -5,58 23,18 Trabzon Liman 6,98 -4,25 1,47 Trabzonspor Sportif 1,00 -8,26 -27,33 Trakya Cam 2,73 -6,51 -5,50 Trend GMYO 1,13 2,73 -11,02 TSKB GMYO 0,70 -4,11 -14,63 Tuğçelik 2,01 -2,43 -5,63 Tukaş 4,12 -3,51 148,19 Turcas Petrol 1,37 -2,84 -2,84 Turkcell 13,30 3,66 9,29 Tümosan Motor ve Traktör 3,89 -4,19 -13,56 Tüpraş 124,00 8,20 18,85 Türk Hava Yolları 11,95 -10,42 -25,82 Türk Prysmian Kablo 1,87 -4,10 8,43 Türk Telekom 5,30 0,38 35,90 Türk Traktör 30,70 -6,97 -12,03 Türker Proje Gayrimenkul 23,76 -4,65 -26,07 Ufuk Yatırım 1,13 -2,59 -0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -1,46 18,42 Ulusoy Elektrik 22,92 10,62 43,61 Ulusoy Un Sanayi 2,34 2,18 12,50 Umpaş Holding 0,40 2,56 -27,27 Uşak Seramik 1,01 -2,88 -9,01 Utopya Turizm 3,15 3,62 -23,17 Uzertaş Boya 1,05 2,94 75,00 Ülker Bisküvi 17,65 -7,01 20,31 Ünye Çimento 2,53 -9,96 -27,09 Vakıf Fin. Kir. 1,36 -6,85 -23,60 Vakıf GMYO 1,64 -6,29 -17,59 Vakıf Yat. Ort. 1,29 -3,73 -15,13 Vakıflar Bankası 4,71 -3,48 20,77 Vakko Tekstil 2,83 -1,74 8,50 Vanet Gıda 1,70 -5,56 30,77 Verusa Holding 14,82 -10,29 -10,72 Verusaturk Girisim 3,19 0,00 -3,63 Vestel 9,79 -12,90 76,40 Vestel Beyaz Eşya 15,51 -10,61 58,79 Viking Kağıt 0,96 -5,88 -12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 -5,48 -19,77 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 -7,52 53,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,46 -1,60 -11,83 Yataş 4,72 0,00 5,59 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -2,17 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,73 13,22 Yeşil GMYO 0,26 -7,14 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,90 -11,44 -7,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.525,00 -3,81 14,82 Yonga Mobilya 7,20 -9,32 9,09 Yünsa 4,20 -2,10 0,60 Zorlu Enerji 1,15 -6,50 -6,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)