Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B) 20.

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B) 20.750,00 3,18 578,06
İş Bankası (C) 6,60 9,09 45,70
İş Bankası (Kur.) 169.168,90 10,64 248,07
İş Fin.Kir. 2,92 -2,67 -36,93
İş Girişim 2,74 0,00 34,31
İş GMYO 1,01 0,00 -6,48
İş Portföy BIST 30 HY BYF 35,92 3,82 13,10
İş Y. Men. Değ. 2,89 -0,69 56,48
İş Yat. Ort. 1,05 -0,94 42,26
İşbir Holding 289,90 -1,73 110,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 2,78 -55,95
İttifak Holding 6,06 -5,31 95,48
İz Hayvancılık Tarım 5,26 -2,95 -20,18
İzmir Demir Çelik 1,64 2,50 -1,20
İzmir Fırça 1,64 -1,20 -20,77
İzocam 23,04 0,61 7,56
Jantsa Jant Sanayi 30,20 1,55 17,00
Kafein Yazılım 7,16 0,14 3,95
Kapital Yat. Holding 1,95 -1,52 -32,06
Kaplamin 3,40 1,80 -5,56
Kardemir (A) 2,14 -0,47 25,03
Kardemir (B) 2,12 -1,85 23,18
Kardemir (D) 2,21 -1,78 7,50
Karel Elektronik 6,29 -0,63 50,84
Karsan Otomotiv 1,25 2,46 -2,34
Karsu Tekstil 1,27 -7,30 1,60
Karsusan Su Ürünleri San. 5,24 -1,13 41,62
Kartonsan 311,10 -1,71 -2,47
Katmerciler Ekipman 2,10 8,81 -30,20
Kent Gıda 122,70 0,16 3,11
Kerevitaş Gıda 1,87 9,36 3,89
Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29
Kiler GMYO 1,94 10,86 10,86
Klimasan Klima 9,20 2,29 137,12
Koç Holding 17,76 1,25 28,24
Konfrut Gıda 31,90 1,59 33,58
Konya Çimento 181,00 0,84 1,69
Kordsa Teknik Tekstil 11,89 -1,90 25,67
Koza Altın 49,34 -6,64 -3,82
Koza Madencilik 6,27 -11,44 -13,16
Körfez GMYO 1,62 -3,57 32,79
Kristal Kola 0,86 -2,27 -18,10
Kron Telekomünikasyon 8,44 0,48 -2,99
Kuştur Kuşadası Turizm 22,50 -13,46 64,12
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 0,85 4,42
Kütahya Porselen 4,97 3,33 9,23
Lider Faktoring 2,05 1,49 -8,89
Link Bilgisayar 10,25 8,01 23,20
Logo Yazılım 41,02 -1,63 51,14
Lokman Hekim Sağlık 3,83 2,96 -14,89
Lüks Kadife 4,69 13,01 -3,30
Makina Takım 1,27 -5,93 -17,53
Mardin Çimento 2,75 4,56 -0,97
Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 3,23
Marmaris Altınyunus 18,60 0,32 5,92
Marshall 25,92 0,47 2,78
Martı GMYO 0,63 5,00 -3,08
Martı Otel 0,64 3,23 10,34
Mavi Giyim 41,50 3,23 28,80
Mazhar Zorlu Holding 4,96 -6,42 30,18
Mega Polietilen 1,72 9,55 -15,69
Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 12,40 -3,73 107,01
Merko Gıda 0,70 6,06 -30,69
Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39
Metemtur Otelcilik 1,27 4,10 20,95
Metro Holding 0,99 -1,98 30,26
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 1,77 4,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -1,61 3,39
Migros Ticaret 14,42 6,58 -3,22
Milpa 1,42 0,71 -0,65
Mistral GMYO 1,12 2,75 -26,80
MLP Sağlık 11,30 -2,33 5,61
MMC San. ve Tic. Yat. 1,07 -0,93 -2,73
Mondi Tire Kutsan 1,54 3,36 -17,20
Net Holding 1,72 4,24 -12,24
Netaş Telekom. 7,07 2,46 9,44
Niğbaş Niğde Beton 9,36 6,73 134,00
Nuh Çimento 6,29 -0,16 -9,24
Nurol GMYO 2,32 -6,07 10,48
Odaş Elektrik 1,48 4,96 5,11
Olmuksan-IP 3,40 2,10 0,89
Orge Enerji Elektrik 3,34 -3,75 7,05
Orma Orman Mahsulleri 1,20 0,00 0,00
Osmanlı Menkul 1,24 1,64 -27,91
Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -3,77 -5,56
Otokar 112,30 -1,49 30,75
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 -29,26
Oylum Sınai Yatırımlar 1,77 41,60 73,53
Özak GMYO 2,37 7,24 12,32
Özbal Çelik Boru 1,15 -8,00 -16,67
Özderici GMYO 0,72 4,35 -69,36
Özerden Plastik 2,98 1,02 22,25
Panora GMYO 4,24 2,17 15,32
Park Elek.Madencilik 2,60 4,00 7,88
Parsan 14,82 -0,27 69,18
Pegasus 46,52 2,02 102,97
Peker GMYO 4,04 -3,12 -50,88
Penguen Gıda 1,48 -3,27 37,04
Pera GMYO 0,50 -1,96 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,21 1,64 1,68
Petkim 4,01 -1,23 1,84
Petrokent Turizm 74,80 -0,20 8,88
Pınar Et ve Un 5,98 5,10 34,78
Pınar Su 1,28 2,40 2,40
Pınar Süt 6,92 1,62 11,31
Plastikkart 3,00 3,09 11,11
Polisan Holding 2,21 -0,45 -26,70
Politeknik Metal 55,55 -3,22 58,41
Prizma Press Matbaacılık 2,07 1,47 33,55
QNB Finans Fin. Kir. 4,43 4,48 -34,85
QNB Finansbank 6,95 -0,71 -22,86
Ral Yatırım Holding 4,88 2,52 165,22
Ray Sigorta 2,21 -0,45 58,99
Reysaş GMYO 0,80 2,56 15,94
Reysaş Lojistik 0,73 2,82 -1,35
Rhea Girişim 0,83 -8,79 25,76
Rodrigo Tekstil 3,76 42,42 97,89
Royal Halı 0,86 2,38 -13,13
RTA Laboratuvarları 1,33 3,91 -23,56
Sabancı Holding 9,11 6,05 25,96
Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 7,88 14,82
Salix Yatırım Holding 3,60 -21,23 -6,49
Sanel Mühendislik 3,65 3,11 67,43
Sanifoam Sünger 1,71 -0,58 36,80
Sanko Pazarlama 2,24 2,28 1,61
Saray Matbaacılık 1,15 4,55 15,00
Sarkuysan 3,28 -0,61 4,37
Sasa Polyester 6,79 1,80 18,17
Say Reklamcılık 0,81 -4,71 -13,83
Sekuro Plastik 2,64 0,76 -10,81
Selçuk Ecza Deposu 4,46 -8,61 64,06
Selçuk Gıda 1,72 -2,27 29,32
Senkron Güvenlik 4,57 -28,48 357,00
Serve Film Prodüksiyon 2,59 -2,63 32,82
Servet GMYO 4,64 3,34 -1,28
Seyitler Kimya 5,95 4,39 54,55
Silverline Endüstri 1,12 0,90 -16,42
Sinpaş GMYO 0,68 7,94 83,78
Smartiks Yazılım 2,63 -0,38
Soda Sanayii 6,40 0,63 -5,40
Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,43 26,16
Söktaş 1,44 2,86 13,39
Sönmez Filament 4,23 11,90 35,58
Sönmez Pamuklu 3,45 -2,27 10,58
Sumaş Suni Tahta 6,80 -1,45 -2,86
Şeker Fin. Kir. 3,73 0,27 32,27
Şekerbank 0,99 2,06 -10,00
Şişe Cam 5,06 -2,50 -7,70
Şok Marketler 9,74 1,88 -9,40
T. Halk Bankası 6,07 5,75 -13,53
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,77 0,00 -30,76
T.S.K.B. 0,82 10,81 1,23
T.Tuborg 7,76 0,00 -2,19
Taç Tarım Ürünleri 4,20 -1,87 -17,00
Tat Gıda 4,44 5,46 16,23
TAV Havalimanları 24,88 -7,85 13,14
Taze Kuru Gıda 5,53 -1,95 -18,68
Tek-Art Turizm 0,75 2,74 -11,76
Tekfen Holding 25,08 -3,39 27,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,34 -6,40 -21,21
Temapol Polimer Plastik 2,87 -2,05 -6,21
TGS Dış Ticaret 3,85 2,39 63,83
Tofaş Oto. Fab. 19,12 -0,93 23,26
Torunlar GMYO 1,97 2,07 30,46
Trabzon Liman 7,29 -5,94 5,98
Trabzonspor Sportif 1,09 6,86 -20,79
Trakya Cam 2,92 -0,34 1,08
Trend GMYO 1,10 -3,51 -13,39
TSKB GMYO 0,73 1,39 -10,98
Tuğçelik 2,06 1,98 -3,29
Tukaş 4,27 -16,44 157,23
Turcas Petrol 1,41 4,44 0,00
Turkcell 12,83 0,23 5,42
Tümosan Motor ve Traktör 4,06 4,91 -9,78
Tüpraş 114,60 -0,35 9,84
Türk Hava Yolları 13,34 3,49 -17,19
Türk Prysmian Kablo 1,95 10,80 13,07
Türk Telekom 5,28 6,02 35,38
Türk Traktör 33,00 4,23 -5,44
Türker Proje Gayrimenkul 24,92 0,65 -22,46
Ufuk Yatırım 1,16 -7,94 1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 1,48 20,18
Ulusoy Elektrik 20,72 -0,38 29,82
Ulusoy Un Sanayi 2,29 3,15 10,10
Umpaş Holding 0,39 -2,50 -29,09
Uşak Seramik 1,04 1,96 -6,31
Utopya Turizm 3,04 -3,80 -25,85
Uzertaş Boya 1,02 6,25 70,00
Ülker Bisküvi 18,98 -2,37 29,38
Ünye Çimento 2,81 12,40 -19,02
Vakıf Fin. Kir. 1,46 -0,68 -17,98
Vakıf GMYO 1,75 -1,13 -12,06
Vakıf Yat. Ort. 1,34 6,35 -11,84
Vakıflar Bankası 4,88 16,47 25,13
Vakko Tekstil 2,88 0,35 10,41
Vanet Gıda 1,80 -6,25 38,46
Verusa Holding 16,52 -8,48 -0,48
Verusaturk Girisim 3,19 0,00 -3,63
Vestel 11,24 -9,06 102,52
Vestel Beyaz Eşya 17,35 -2,53 77,63
Viking Kağıt 1,02 -12,82 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 2,10 -15,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 10,37 66,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -0,40 -10,39
Yataş 4,72 2,16 5,59
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 9,52 -2,13
Yeni Gimat GMYO 8,19 -0,49 14,06
Yeşil GMYO 0,28 7,69 3,70
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,05 -7,63 4,36
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.625,00 1,78 19,37
Yonga Mobilya 7,94 -3,76 20,30
Yünsa 4,29 -4,67 2,76
Zorlu Enerji 1,23 4,24 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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