Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:



Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 20.750,00 3,18 578,06 İş Bankası (C) 6,60 9,09 45,70 İş Bankası (Kur.) 169.168,90 10,64 248,07 İş Fin.Kir. 2,92 -2,67 -36,93 İş Girişim 2,74 0,00 34,31 İş GMYO 1,01 0,00 -6,48 İş Portföy BIST 30 HY BYF 35,92 3,82 13,10 İş Y. Men. Değ. 2,89 -0,69 56,48 İş Yat. Ort. 1,05 -0,94 42,26 İşbir Holding 289,90 -1,73 110,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 2,78 -55,95 İttifak Holding 6,06 -5,31 95,48 İz Hayvancılık Tarım 5,26 -2,95 -20,18 İzmir Demir Çelik 1,64 2,50 -1,20 İzmir Fırça 1,64 -1,20 -20,77 İzocam 23,04 0,61 7,56 Jantsa Jant Sanayi 30,20 1,55 17,00 Kafein Yazılım 7,16 0,14 3,95 Kapital Yat. Holding 1,95 -1,52 -32,06 Kaplamin 3,40 1,80 -5,56 Kardemir (A) 2,14 -0,47 25,03 Kardemir (B) 2,12 -1,85 23,18 Kardemir (D) 2,21 -1,78 7,50 Karel Elektronik 6,29 -0,63 50,84 Karsan Otomotiv 1,25 2,46 -2,34 Karsu Tekstil 1,27 -7,30 1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,24 -1,13 41,62 Kartonsan 311,10 -1,71 -2,47 Katmerciler Ekipman 2,10 8,81 -30,20 Kent Gıda 122,70 0,16 3,11 Kerevitaş Gıda 1,87 9,36 3,89 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,94 10,86 10,86 Klimasan Klima 9,20 2,29 137,12 Koç Holding 17,76 1,25 28,24 Konfrut Gıda 31,90 1,59 33,58 Konya Çimento 181,00 0,84 1,69 Kordsa Teknik Tekstil 11,89 -1,90 25,67 Koza Altın 49,34 -6,64 -3,82 Koza Madencilik 6,27 -11,44 -13,16 Körfez GMYO 1,62 -3,57 32,79 Kristal Kola 0,86 -2,27 -18,10 Kron Telekomünikasyon 8,44 0,48 -2,99 Kuştur Kuşadası Turizm 22,50 -13,46 64,12 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 0,85 4,42 Kütahya Porselen 4,97 3,33 9,23 Lider Faktoring 2,05 1,49 -8,89 Link Bilgisayar 10,25 8,01 23,20 Logo Yazılım 41,02 -1,63 51,14 Lokman Hekim Sağlık 3,83 2,96 -14,89 Lüks Kadife 4,69 13,01 -3,30 Makina Takım 1,27 -5,93 -17,53 Mardin Çimento 2,75 4,56 -0,97 Marka Yatırım Holding 0,64 -1,54 3,23 Marmaris Altınyunus 18,60 0,32 5,92 Marshall 25,92 0,47 2,78 Martı GMYO 0,63 5,00 -3,08 Martı Otel 0,64 3,23 10,34 Mavi Giyim 41,50 3,23 28,80 Mazhar Zorlu Holding 4,96 -6,42 30,18 Mega Polietilen 1,72 9,55 -15,69 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94 Mensa 0,18 0,00 28,57 Merit Turizm 12,40 -3,73 107,01 Merko Gıda 0,70 6,06 -30,69 Metal Gayrimenkul 0,71 0,00 -18,39 Metemtur Otelcilik 1,27 4,10 20,95 Metro Holding 0,99 -1,98 30,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 1,77 4,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -1,61 3,39 Migros Ticaret 14,42 6,58 -3,22 Milpa 1,42 0,71 -0,65 Mistral GMYO 1,12 2,75 -26,80 MLP Sağlık 11,30 -2,33 5,61 MMC San. ve Tic. Yat. 1,07 -0,93 -2,73 Mondi Tire Kutsan 1,54 3,36 -17,20 Net Holding 1,72 4,24 -12,24 Netaş Telekom. 7,07 2,46 9,44 Niğbaş Niğde Beton 9,36 6,73 134,00 Nuh Çimento 6,29 -0,16 -9,24 Nurol GMYO 2,32 -6,07 10,48 Odaş Elektrik 1,48 4,96 5,11 Olmuksan-IP 3,40 2,10 0,89 Orge Enerji Elektrik 3,34 -3,75 7,05 Orma Orman Mahsulleri 1,20 0,00 0,00 Osmanlı Menkul 1,24 1,64 -27,91 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -3,77 -5,56 Otokar 112,30 -1,49 30,75 Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 -29,26 Oylum Sınai Yatırımlar 1,77 41,60 73,53 Özak GMYO 2,37 7,24 12,32 Özbal Çelik Boru 1,15 -8,00 -16,67 Özderici GMYO 0,72 4,35 -69,36 Özerden Plastik 2,98 1,02 22,25 Panora GMYO 4,24 2,17 15,32 Park Elek.Madencilik 2,60 4,00 7,88 Parsan 14,82 -0,27 69,18 Pegasus 46,52 2,02 102,97 Peker GMYO 4,04 -3,12 -50,88 Penguen Gıda 1,48 -3,27 37,04 Pera GMYO 0,50 -1,96 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,21 1,64 1,68 Petkim 4,01 -1,23 1,84 Petrokent Turizm 74,80 -0,20 8,88 Pınar Et ve Un 5,98 5,10 34,78 Pınar Su 1,28 2,40 2,40 Pınar Süt 6,92 1,62 11,31 Plastikkart 3,00 3,09 11,11 Polisan Holding 2,21 -0,45 -26,70 Politeknik Metal 55,55 -3,22 58,41 Prizma Press Matbaacılık 2,07 1,47 33,55 QNB Finans Fin. Kir. 4,43 4,48 -34,85 QNB Finansbank 6,95 -0,71 -22,86 Ral Yatırım Holding 4,88 2,52 165,22 Ray Sigorta 2,21 -0,45 58,99 Reysaş GMYO 0,80 2,56 15,94 Reysaş Lojistik 0,73 2,82 -1,35 Rhea Girişim 0,83 -8,79 25,76 Rodrigo Tekstil 3,76 42,42 97,89 Royal Halı 0,86 2,38 -13,13 RTA Laboratuvarları 1,33 3,91 -23,56 Sabancı Holding 9,11 6,05 25,96 Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 7,88 14,82 Salix Yatırım Holding 3,60 -21,23 -6,49 Sanel Mühendislik 3,65 3,11 67,43 Sanifoam Sünger 1,71 -0,58 36,80 Sanko Pazarlama 2,24 2,28 1,61 Saray Matbaacılık 1,15 4,55 15,00 Sarkuysan 3,28 -0,61 4,37 Sasa Polyester 6,79 1,80 18,17 Say Reklamcılık 0,81 -4,71 -13,83 Sekuro Plastik 2,64 0,76 -10,81 Selçuk Ecza Deposu 4,46 -8,61 64,06 Selçuk Gıda 1,72 -2,27 29,32 Senkron Güvenlik 4,57 -28,48 357,00 Serve Film Prodüksiyon 2,59 -2,63 32,82 Servet GMYO 4,64 3,34 -1,28 Seyitler Kimya 5,95 4,39 54,55 Silverline Endüstri 1,12 0,90 -16,42 Sinpaş GMYO 0,68 7,94 83,78 Smartiks Yazılım 2,63 -0,38 Soda Sanayii 6,40 0,63 -5,40 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 0,43 26,16 Söktaş 1,44 2,86 13,39 Sönmez Filament 4,23 11,90 35,58 Sönmez Pamuklu 3,45 -2,27 10,58 Sumaş Suni Tahta 6,80 -1,45 -2,86 Şeker Fin. Kir. 3,73 0,27 32,27 Şekerbank 0,99 2,06 -10,00 Şişe Cam 5,06 -2,50 -7,70 Şok Marketler 9,74 1,88 -9,40 T. Halk Bankası 6,07 5,75 -13,53 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,77 0,00 -30,76 T.S.K.B. 0,82 10,81 1,23 T.Tuborg 7,76 0,00 -2,19 Taç Tarım Ürünleri 4,20 -1,87 -17,00 Tat Gıda 4,44 5,46 16,23 TAV Havalimanları 24,88 -7,85 13,14 Taze Kuru Gıda 5,53 -1,95 -18,68 Tek-Art Turizm 0,75 2,74 -11,76 Tekfen Holding 25,08 -3,39 27,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,34 -6,40 -21,21 Temapol Polimer Plastik 2,87 -2,05 -6,21 TGS Dış Ticaret 3,85 2,39 63,83 Tofaş Oto. Fab. 19,12 -0,93 23,26 Torunlar GMYO 1,97 2,07 30,46 Trabzon Liman 7,29 -5,94 5,98 Trabzonspor Sportif 1,09 6,86 -20,79 Trakya Cam 2,92 -0,34 1,08 Trend GMYO 1,10 -3,51 -13,39 TSKB GMYO 0,73 1,39 -10,98 Tuğçelik 2,06 1,98 -3,29 Tukaş 4,27 -16,44 157,23 Turcas Petrol 1,41 4,44 0,00 Turkcell 12,83 0,23 5,42 Tümosan Motor ve Traktör 4,06 4,91 -9,78 Tüpraş 114,60 -0,35 9,84 Türk Hava Yolları 13,34 3,49 -17,19 Türk Prysmian Kablo 1,95 10,80 13,07 Türk Telekom 5,28 6,02 35,38 Türk Traktör 33,00 4,23 -5,44 Türker Proje Gayrimenkul 24,92 0,65 -22,46 Ufuk Yatırım 1,16 -7,94 1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 1,48 20,18 Ulusoy Elektrik 20,72 -0,38 29,82 Ulusoy Un Sanayi 2,29 3,15 10,10 Umpaş Holding 0,39 -2,50 -29,09 Uşak Seramik 1,04 1,96 -6,31 Utopya Turizm 3,04 -3,80 -25,85 Uzertaş Boya 1,02 6,25 70,00 Ülker Bisküvi 18,98 -2,37 29,38 Ünye Çimento 2,81 12,40 -19,02 Vakıf Fin. Kir. 1,46 -0,68 -17,98 Vakıf GMYO 1,75 -1,13 -12,06 Vakıf Yat. Ort. 1,34 6,35 -11,84 Vakıflar Bankası 4,88 16,47 25,13 Vakko Tekstil 2,88 0,35 10,41 Vanet Gıda 1,80 -6,25 38,46 Verusa Holding 16,52 -8,48 -0,48 Verusaturk Girisim 3,19 0,00 -3,63 Vestel 11,24 -9,06 102,52 Vestel Beyaz Eşya 17,35 -2,53 77,63 Viking Kağıt 1,02 -12,82 -7,27 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 2,10 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 10,37 66,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -0,40 -10,39 Yataş 4,72 2,16 5,59 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 9,52 -2,13 Yeni Gimat GMYO 8,19 -0,49 14,06 Yeşil GMYO 0,28 7,69 3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,05 -7,63 4,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.625,00 1,78 19,37 Yonga Mobilya 7,94 -3,76 20,30 Yünsa 4,29 -4,67 2,76 Zorlu Enerji 1,23 4,24 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA