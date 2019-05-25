Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00
253,92
İş Bankası (B) 16.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|16.690,10
|-14,66
|445,39
|İş Bankası (C)
|5,04
|1,00
|11,26
|İş Bankası (Kur.)
|155.100,00
|-0,29
|219,12
|İş Fin.Kir.
|5,00
|-5,12
|7,99
|İş Girişim
|2,30
|-4,96
|12,75
|İş GMYO
|0,94
|-2,08
|-12,96
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|30,84
|-0,64
|-2,90
|İş Y. Men. Değ.
|2,80
|0,00
|51,61
|İş Yat. Ort.
|0,87
|-1,14
|17,87
|İşbir Holding
|205,00
|-5,09
|48,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|6,50
|-7,80
|109,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,30
|-8,93
|-19,58
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|-4,24
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,53
|-5,56
|-26,09
|İzocam
|21,00
|-0,94
|-1,96
|Jantsa Jant Sanayi
|24,16
|-3,90
|-6,40
|Kafein Yazılım
|6,32
|-7,47
|-8,24
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|-2,86
|-40,77
|Kaplamin
|3,27
|-0,91
|-9,17
|Kardemir (A)
|2,07
|-1,43
|13,74
|Kardemir (B)
|2,06
|-0,96
|12,57
|Kardemir (D)
|2,10
|0,00
|-3,67
|Karel Elektronik
|5,29
|-6,87
|26,86
|Karsan Otomotiv
|1,07
|-1,83
|-16,41
|Karsu Tekstil
|1,22
|-2,40
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,23
|-5,94
|41,35
|Kartonsan
|307,80
|1,42
|-3,50
|Katmerciler Ekipman
|2,99
|-12,06
|-49,06
|Kent Gıda
|130,00
|-5,80
|9,24
|Kerevitaş Gıda
|1,54
|-4,94
|-14,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,64
|-3,53
|-6,29
|Klimasan Klima
|9,08
|-3,51
|129,29
|Koç Holding
|15,14
|-0,07
|9,32
|Konfrut Gıda
|27,54
|-6,20
|15,33
|Konya Çimento
|164,00
|-4,32
|-7,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,05
|-2,11
|27,37
|Koza Altın
|46,80
|2,41
|-8,77
|Koza Madencilik
|6,82
|0,59
|-5,54
|Körfez GMYO
|1,26
|-5,26
|3,28
|Kristal Kola
|0,79
|-1,25
|-24,76
|Kron Telekomünikasyon
|7,65
|-4,14
|-12,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,10
|0,56
|32,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|1,92
|-6,19
|Kütahya Porselen
|4,29
|-2,28
|-5,71
|Lider Faktoring
|2,04
|-8,11
|-9,33
|Link Bilgisayar
|11,41
|-3,22
|37,14
|Logo Yazılım
|31,86
|-3,57
|17,39
|Lokman Hekim Sağlık
|3,38
|-13,33
|-24,89
|Lüks Kadife
|3,88
|-8,71
|-20,00
|Makina Takım
|1,24
|-0,80
|-19,48
|Mardin Çimento
|2,63
|-4,71
|-5,29
|Marka Yatırım Holding
|0,47
|-30,88
|-24,19
|Marmaris Altınyunus
|16,71
|-0,06
|-4,84
|Marshall
|26,48
|-5,23
|5,00
|Martı GMYO
|0,61
|3,39
|-6,15
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|32,22
|-2,19
|0,00
|Mazhar Zorlu Holding
|3,86
|3,76
|1,31
|Mega Polietilen
|1,60
|-5,88
|-21,57
|Menderes Tekstil
|0,63
|0,00
|-12,50
|Mensa
|0,20
|11,11
|42,86
|Merit Turizm
|7,00
|-6,29
|16,86
|Merko Gıda
|0,59
|-6,35
|-41,58
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|6,67
|-8,05
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|1,01
|-4,76
|Metro Holding
|0,92
|22,67
|21,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,06
|0,95
|-3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,17
|2,63
|-0,85
|Migros Ticaret
|11,63
|-2,10
|-21,95
|Milpa
|1,44
|5,88
|0,75
|Mistral GMYO
|1,23
|8,85
|-19,61
|MLP Sağlık
|10,70
|5,84
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|-10,10
|-19,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,42
|-3,40
|-23,66
|Net Holding
|1,48
|-3,27
|-24,49
|Netaş Telekom.
|5,68
|-5,18
|-12,07
|Niğbaş Niğde Beton
|7,34
|5,46
|83,50
|Nuh Çimento
|5,88
|-2,85
|-15,15
|Nurol GMYO
|2,05
|1,49
|-2,38
|Odaş Elektrik
|1,19
|-5,56
|-15,49
|Olmuksan-IP
|3,26
|-3,83
|-3,26
|Orge Enerji Elektrik
|2,87
|1,06
|-8,01
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|4,35
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,31
|-9,66
|-23,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,90
|-4,26
|-16,67
|Otokar
|99,00
|-2,08
|15,27
|Oyak Yat. Ort.
|0,95
|-6,86
|-41,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|0,95
|3,92
|Özak GMYO
|2,10
|-9,48
|-0,47
|Özbal Çelik Boru
|1,06
|-3,64
|-23,19
|Özderici GMYO
|0,67
|-6,94
|-71,49
|Özerden Plastik
|3,10
|3,68
|27,17
|Panora GMYO
|4,10
|0,24
|9,70
|Park Elek.Madencilik
|1,89
|-4,55
|-21,58
|Parsan
|11,26
|-0,71
|28,54
|Pegasus
|29,60
|2,56
|29,14
|Peker GMYO
|3,92
|9,19
|-52,34
|Penguen Gıda
|1,37
|-1,44
|26,85
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|0,83
|-0,45
|Petkim
|4,56
|-1,30
|-9,52
|Petrokent Turizm
|64,70
|-0,84
|-5,82
|Pınar Et ve Un
|5,29
|-1,86
|19,23
|Pınar Su
|1,18
|-4,84
|-5,60
|Pınar Süt
|6,15
|-0,16
|-1,08
|Plastikkart
|2,74
|-4,20
|1,48
|Polisan Holding
|2,09
|-9,13
|-30,68
|Politeknik Metal
|51,40
|1,78
|46,58
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|-0,59
|8,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,97
|2,06
|-41,62
|QNB Finansbank
|6,74
|16,41
|-25,19
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|10,67
|142,39
|Ray Sigorta
|2,38
|-5,93
|71,22
|Reysaş GMYO
|0,65
|-9,72
|-5,80
|Reysaş Lojistik
|0,64
|-5,88
|-13,51
|Rhea Girişim
|0,66
|-2,94
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|-2,17
|-5,26
|Royal Halı
|0,88
|7,32
|-11,11
|RTA Laboratuvarları
|1,24
|-6,77
|-28,74
|Sabancı Holding
|7,15
|-0,83
|-1,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,46
|2,10
|-5,82
|Salix Yatırım Holding
|3,35
|15,52
|-12,99
|Sanel Mühendislik
|3,73
|9,71
|71,10
|Sanifoam Sünger
|1,64
|-3,53
|31,20
|Sanko Pazarlama
|2,03
|-2,43
|-7,92
|Saray Matbaacılık
|0,94
|-8,74
|-6,00
|Sarkuysan
|3,19
|-0,31
|-6,45
|Sasa Polyester
|5,99
|15,41
|0,34
|Say Reklamcılık
|0,81
|-6,90
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,31
|-5,71
|-21,96
|Selçuk Ecza Deposu
|4,28
|1,66
|57,44
|Selçuk Gıda
|1,51
|-1,31
|13,53
|Senkron Güvenlik
|5,22
|0,00
|422,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,81
|0,72
|44,10
|Servet GMYO
|3,35
|-8,97
|-28,72
|Seyitler Kimya
|4,19
|1,21
|8,83
|Silverline Endüstri
|1,04
|0,00
|-22,39
|Sinpaş GMYO
|0,37
|-5,13
|0,00
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,51
|-12,54
|Soda Sanayii
|7,36
|-3,41
|3,66
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,78
|1,19
|22,20
|Söktaş
|1,22
|-5,43
|-3,94
|Sönmez Filament
|3,09
|-1,90
|-0,96
|Sönmez Pamuklu
|2,99
|-5,38
|-4,17
|Sumaş Suni Tahta
|6,83
|-1,01
|-2,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,16
|-0,32
|12,06
|Şekerbank
|0,87
|-1,14
|-20,91
|Şişe Cam
|5,07
|-4,34
|-10,58
|Şok Marketler
|7,89
|5,48
|-26,60
|T. Halk Bankası
|5,40
|8,43
|-23,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,76
|-8,70
|-30,82
|T.S.K.B.
|0,67
|-2,90
|-17,28
|T.Tuborg
|7,42
|2,20
|-6,48
|Taç Tarım Ürünleri
|4,09
|-6,19
|-19,17
|Tat Gıda
|4,16
|-3,48
|8,90
|TAV Havalimanları
|23,06
|0,87
|4,86
|Taze Kuru Gıda
|5,39
|-4,43
|-20,74
|Tek-Art Turizm
|0,68
|-1,45
|-20,00
|Tekfen Holding
|22,88
|-3,87
|16,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,83
|-11,17
|-38,38
|Temapol Polimer Plastik
|2,81
|0,72
|-8,17
|TGS Dış Ticaret
|3,06
|-2,24
|30,21
|Tofaş Oto. Fab.
|15,63
|-4,58
|0,76
|Torunlar GMYO
|1,92
|-0,52
|27,15
|Trabzon Liman
|8,05
|-4,28
|-4,05
|Trabzonspor Sportif
|0,86
|-3,37
|-37,50
|Trakya Cam
|2,89
|0,00
|-4,62
|Trend GMYO
|1,20
|-1,64
|-5,51
|TSKB GMYO
|0,68
|-1,45
|-17,07
|Tuğçelik
|1,95
|-2,50
|-8,45
|Tukaş
|3,51
|-0,28
|111,45
|Turcas Petrol
|1,24
|-8,82
|-12,06
|Turkcell
|11,37
|0,62
|-6,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,69
|-10,00
|-18,00
|Tüpraş
|118,20
|-1,50
|13,29
|Türk Hava Yolları
|11,96
|-0,50
|-25,76
|Türk Prysmian Kablo
|1,70
|-2,30
|-1,43
|Türk Telekom
|4,17
|-0,48
|6,92
|Türk Traktör
|25,64
|0,23
|-26,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,08
|2,91
|-25,08
|Ufuk Yatırım
|1,11
|-1,77
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,24
|3,33
|8,77
|Ulusoy Elektrik
|21,12
|0,57
|32,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,09
|-3,24
|0,48
|Umpaş Holding
|0,34
|-10,53
|-38,18
|Uşak Seramik
|0,96
|-4,95
|-13,51
|Utopya Turizm
|2,92
|-6,41
|-28,78
|Uzertaş Boya
|0,89
|-1,11
|48,33
|Ülker Bisküvi
|17,77
|-1,06
|21,13
|Ünye Çimento
|2,44
|-6,15
|-29,68
|Vakıf Fin. Kir.
|1,24
|0,81
|-30,34
|Vakıf GMYO
|1,52
|-3,18
|-23,62
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|-1,75
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|3,58
|-0,56
|-8,21
|Vakko Tekstil
|2,74
|-1,79
|5,05
|Vanet Gıda
|1,38
|-10,39
|6,15
|Verusa Holding
|17,76
|-1,33
|6,99
|Verusaturk Girisim
|2,89
|1,76
|-12,69
|Vestel
|9,44
|5,12
|70,09
|Vestel Beyaz Eşya
|13,22
|5,68
|35,35
|Viking Kağıt
|1,02
|-0,97
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,37
|3,01
|-20,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,91
|-1,55
|19,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-0,79
|-10,39
|Yataş
|3,88
|-0,77
|-13,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|3,85
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|1,15
|10,02
|Yeşil GMYO
|0,25
|-3,85
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,21
|-4,50
|-25,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.449,90
|0,41
|11,41
|Yonga Mobilya
|5,95
|0,85
|-9,85
|Yünsa
|4,07
|0,25
|-2,51
|Zorlu Enerji
|1,10
|-5,17
|-10,57
(Sürecek)
Kaynak: AA
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