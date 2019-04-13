Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 86.445,00 19,99 88,33
İş Bankası (B) 7.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|86.445,00
|19,99
|88,33
|İş Bankası (B)
|7.631,70
|74,44
|149,39
|İş Bankası (C)
|5,61
|-4,43
|23,84
|İş Bankası (Kur.)
|98.000,00
|-2,00
|101,64
|İş Fin.Kir.
|7,78
|3,60
|68,03
|İş Girişim
|2,94
|-4,85
|44,12
|İş GMYO
|0,95
|0,00
|-12,04
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|33,85
|-3,34
|6,58
|İş Y. Men. Değ.
|2,41
|2,99
|30,49
|İş Yat. Ort.
|0,78
|-1,27
|5,68
|İşbir Holding
|163,00
|-1,81
|18,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|-3,33
|-65,48
|İttifak Holding
|4,64
|11,00
|49,68
|İz Hayvancılık Tarım
|4,29
|-15,05
|-34,90
|İzmir Demir Çelik
|1,72
|2,38
|3,61
|İzmir Fırça
|1,70
|-5,56
|-17,87
|İzocam
|20,44
|-1,35
|-4,58
|Jantsa Jant Sanayi
|28,00
|1,82
|0,72
|Kafein Yazılım
|6,60
|-7,04
|-4,18
|Kapital Yat. Holding
|1,90
|-9,52
|-33,80
|Kaplamin
|3,34
|-2,34
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,37
|-2,07
|30,22
|Kardemir (B)
|2,33
|-2,92
|27,32
|Kardemir (D)
|2,42
|-2,81
|11,01
|Karel Elektronik
|6,36
|-11,05
|52,52
|Karsan Otomotiv
|1,49
|-2,61
|16,41
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,00
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,75
|7,48
|55,41
|Kartonsan
|323,30
|-2,71
|1,35
|Katmerciler Ekipman
|4,56
|-9,70
|-22,32
|Kent Gıda
|127,70
|4,24
|7,31
|Kerevitaş Gıda
|1,50
|-0,66
|-16,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|-3,57
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,09
|-3,24
|19,43
|Klimasan Klima
|6,91
|-2,54
|74,49
|Koç Holding
|16,55
|-3,89
|19,51
|Konfrut Gıda
|25,54
|1,11
|6,95
|Konya Çimento
|181,50
|-2,05
|1,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,40
|1,79
|20,49
|Koza Altın
|42,50
|-3,50
|-17,15
|Koza Madencilik
|5,75
|-1,71
|-20,36
|Körfez GMYO
|1,23
|-0,81
|0,82
|Kristal Kola
|0,80
|-3,61
|-23,81
|Kron Telekomünikasyon
|7,83
|-3,69
|-10,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,39
|2,05
|21,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,35
|-13,46
|19,47
|Kütahya Porselen
|4,13
|-3,50
|-9,23
|Lider Faktoring
|2,15
|-3,59
|-4,44
|Link Bilgisayar
|13,20
|0,23
|58,65
|Logo Yazılım
|37,76
|-2,63
|39,13
|Lokman Hekim Sağlık
|4,37
|-2,67
|-2,89
|Lüks Kadife
|4,26
|-5,54
|-12,16
|Makina Takım
|1,33
|-2,92
|-13,64
|Mardin Çimento
|3,28
|-2,09
|0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|-1,69
|-6,45
|Marmaris Altınyunus
|16,24
|-0,67
|-7,52
|Marshall
|23,30
|-2,35
|-7,61
|Martı GMYO
|0,64
|-1,54
|-1,54
|Martı Otel
|0,61
|5,17
|5,17
|Mavi Giyim
|36,70
|-7,04
|13,90
|Mazhar Zorlu Holding
|3,62
|-6,70
|-4,99
|Mega Polietilen
|2,05
|-3,76
|0,49
|Menderes Tekstil
|0,69
|0,00
|-4,17
|Mensa
|0,23
|-4,17
|64,29
|Merit Turizm
|8,80
|11,11
|46,91
|Merko Gıda
|0,72
|5,88
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|0,00
|0,95
|Metro Holding
|0,79
|-2,47
|3,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,00
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,33
|-5,00
|12,71
|Migros Ticaret
|13,65
|-5,21
|-8,39
|Milpa
|1,44
|-2,04
|0,75
|Mistral GMYO
|1,22
|1,67
|-20,26
|MLP Sağlık
|12,39
|-6,28
|15,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|5,00
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,96
|-3,92
|5,38
|Net Holding
|1,68
|-6,67
|-14,29
|Netaş Telekom.
|7,57
|-6,66
|17,18
|Niğbaş Niğde Beton
|7,29
|2,24
|82,25
|Nuh Çimento
|7,11
|0,57
|-8,14
|Nurol GMYO
|2,13
|0,47
|1,43
|Odaş Elektrik
|1,56
|-0,64
|10,79
|Olmuksan-IP
|3,85
|-2,78
|14,24
|Orge Enerji Elektrik
|3,13
|-3,69
|0,32
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|1,77
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,52
|-5,00
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|-1,80
|0,93
|Otokar
|105,90
|-1,03
|23,30
|Oyak Yat. Ort.
|1,10
|-5,17
|-32,52
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,09
|0,93
|6,86
|Özak GMYO
|2,60
|12,55
|23,22
|Özbal Çelik Boru
|1,22
|5,17
|-11,59
|Özderici GMYO
|0,81
|-2,41
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,90
|-1,69
|16,00
|Panora GMYO
|4,26
|-1,62
|12,70
|Park Elek.Madencilik
|2,34
|0,43
|-2,90
|Parsan
|10,25
|10,93
|17,01
|Pegasus
|29,72
|0,54
|29,67
|Peker GMYO
|3,83
|-0,78
|-53,43
|Penguen Gıda
|1,41
|-6,62
|30,56
|Pera GMYO
|0,49
|-5,77
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,99
|14,32
|14,45
|Petkim
|4,52
|-3,83
|-10,32
|Petrokent Turizm
|66,65
|-0,45
|-2,98
|Pınar Et ve Un
|7,02
|0,72
|37,11
|Pınar Su
|1,28
|0,00
|2,40
|Pınar Süt
|7,27
|4,15
|9,82
|Plastikkart
|3,88
|-3,48
|43,70
|Polisan Holding
|3,20
|-5,33
|4,96
|Politeknik Metal
|41,24
|0,10
|17,60
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|-1,74
|9,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,60
|-3,97
|-32,35
|QNB Finansbank
|6,64
|0,30
|-26,30
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|-11,20
|80,98
|Ray Sigorta
|2,13
|-5,33
|53,24
|Reysaş GMYO
|0,88
|-6,38
|27,54
|Reysaş Lojistik
|0,72
|-1,37
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,73
|-2,67
|10,61
|Rodrigo Tekstil
|2,82
|2,17
|48,42
|Royal Halı
|1,36
|-0,73
|37,37
|RTA Laboratuvarları
|1,36
|-4,90
|-21,84
|Sabancı Holding
|7,90
|-3,42
|9,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,14
|5,41
|14,55
|Salix Yatırım Holding
|2,40
|11,63
|-37,66
|Sanel Mühendislik
|2,50
|1,63
|14,68
|Sanifoam Sünger
|1,89
|-5,03
|51,20
|Sanko Pazarlama
|2,16
|-0,46
|-6,49
|Saray Matbaacılık
|1,06
|0,95
|6,00
|Sarkuysan
|3,33
|-1,77
|-2,35
|Sasa Polyester
|8,12
|-2,05
|-0,85
|Say Reklamcılık
|0,84
|-1,18
|-10,64
|Sekuro Plastik
|2,97
|-3,26
|0,34
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|-1,03
|38,35
|Selçuk Gıda
|1,53
|15,04
|15,04
|Senkron Güvenlik
|4,61
|9,76
|361,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,40
|5,73
|23,08
|Servet GMYO
|3,96
|-8,97
|-15,74
|Seyitler Kimya
|3,74
|-6,50
|-2,86
|Silverline Endüstri
|1,15
|-3,36
|-14,18
|Sinpaş GMYO
|0,40
|0,00
|8,11
|Soda Sanayii
|7,26
|0,14
|2,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,80
|5,41
|23,81
|Söktaş
|1,52
|-0,65
|19,69
|Sönmez Filament
|3,32
|0,30
|6,41
|Sönmez Pamuklu
|3,14
|-0,32
|0,64
|Sumaş Suni Tahta
|7,28
|-1,49
|4,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,16
|0,00
|12,06
|Şekerbank
|1,05
|-2,78
|-4,55
|Şişe Cam
|6,08
|2,70
|7,23
|Şok Marketler
|9,26
|0,98
|-13,86
|T. Halk Bankası
|6,21
|-2,05
|-11,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,18
|4,82
|-20,79
|T.S.K.B.
|0,75
|-3,85
|-7,41
|T.Tuborg
|8,59
|-3,59
|8,27
|Taç Tarım Ürünleri
|3,72
|-7,92
|-26,48
|Tat Gıda
|4,26
|-3,84
|11,52
|TAV Havalimanları
|24,14
|-8,42
|9,77
|Taze Kuru Gıda
|5,96
|-1,32
|-12,35
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-1,37
|-15,29
|Tekfen Holding
|24,26
|4,93
|23,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,56
|-5,54
|-13,80
|Temapol Polimer Plastik
|2,89
|-0,34
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|2,75
|1,85
|17,02
|Tofaş Oto. Fab.
|19,00
|-1,96
|22,49
|Torunlar GMYO
|2,28
|0,44
|50,99
|Trabzon Liman
|9,25
|-1,60
|10,25
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|-1,08
|-33,14
|Trakya Cam
|3,31
|-0,30
|9,24
|Trend GMYO
|1,40
|-1,41
|10,24
|TSKB GMYO
|0,75
|1,35
|-8,54
|Tuğçelik
|2,14
|-18,94
|0,47
|Tukaş
|3,88
|-4,67
|133,73
|Turcas Petrol
|1,39
|-3,47
|-1,42
|Turkcell
|12,49
|-1,81
|2,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,37
|-1,35
|-2,89
|Tüpraş
|129,80
|-3,57
|24,41
|Türk Hava Yolları
|13,89
|-4,54
|-13,78
|Türk Prysmian Kablo
|1,95
|-2,99
|10,80
|Türk Telekom
|4,38
|-2,67
|12,31
|Türk Traktör
|31,20
|-3,35
|-10,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,86
|-1,40
|-16,43
|Ufuk Yatırım
|1,15
|3,60
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|-2,13
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|19,20
|3,56
|20,30
|Ulusoy Un Sanayi
|2,39
|1,70
|14,90
|Umpaş Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,01
|-2,88
|-9,01
|Utopya Turizm
|6,94
|-1,42
|69,27
|Uzertaş Boya
|1,10
|1,85
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,65
|0,00
|27,13
|Ünye Çimento
|3,23
|-4,15
|-6,92
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|-4,05
|-20,22
|Vakıf GMYO
|1,89
|-4,55
|-5,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,14
|0,88
|-25,00
|Vakıflar Bankası
|4,31
|-4,86
|10,51
|Vakko Tekstil
|2,99
|0,34
|9,12
|Vanet Gıda
|1,43
|-7,74
|10,00
|Verusa Holding
|21,12
|1,54
|27,23
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-3,96
|-4,83
|Vestel
|12,74
|-0,93
|129,55
|Vestel Beyaz Eşya
|17,15
|3,63
|42,68
|Viking Kağıt
|1,01
|-1,94
|-8,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|-3,38
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-3,64
|32,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,49
|-2,35
|-10,75
|Yataş
|4,71
|-10,46
|5,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,83
|0,00
|-11,70
|Yeni Gimat GMYO
|8,80
|-0,79
|9,59
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|8,70
|-3,33
|-9,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.239,90
|2,57
|1,86
|Yonga Mobilya
|6,52
|8,67
|-1,21
|Yünsa
|4,34
|-4,41
|3,96
|Zorlu Enerji
|1,25
|-4,58
|1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA