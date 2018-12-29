Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00
170,13
İş Bankası (B) 2.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|170,13
|İş Bankası (B)
|2.900,00
|-3,27
|131,93
|İş Bankası (C)
|4,40
|1,15
|-34,13
|İş Bankası (Kur.)
|68.949,00
|32,85
|791,31
|İş Fin.Kir.
|4,58
|-11,41
|228,65
|İş Girişim
|2,03
|-0,49
|16,67
|İş GMYO
|1,06
|1,92
|-13,37
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|31,50
|-1,50
|-17,37
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|-0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|15,33
|İşbir Holding
|135,70
|-7,05
|-26,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,74
|-2,63
|85,00
|İttifak Holding
|3,10
|-3,73
|33,05
|İz Hayvancılık Tarım
|6,69
|-3,88
|252,11
|İzmir Demir Çelik
|1,65
|-2,37
|-49,07
|İzmir Fırça
|2,05
|0,00
|-77,84
|İzocam
|21,48
|-2,36
|-18,76
|Jantsa Jant Sanayi
|27,70
|1,61
|-9,91
|Kafein Yazılım
|6,95
|-3,20
|Kapital Yat. Holding
|2,56
|-12,63
|106,45
|Kaplamin
|4,50
|42,86
|14,80
|Kardemir (A)
|1,79
|-3,24
|-39,32
|Kardemir (B)
|1,79
|-3,24
|-38,91
|Kardemir (D)
|2,14
|-6,96
|-33,33
|Karel Elektronik
|4,12
|4,83
|-29,09
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,60
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,23
|1,65
|-37,88
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,54
|-9,23
|-28,48
|Kartonsan
|326,20
|-3,63
|17,23
|Katmerciler Ekipman
|5,81
|-1,53
|-51,42
|Kent Gıda
|119,60
|1,70
|-12,38
|Kerevitaş Gıda
|1,77
|-2,21
|-58,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|2,94
|0,00
|Kiler GMYO
|1,74
|-6,95
|-52,46
|Klimasan Klima
|3,92
|-0,76
|-19,18
|Koç Holding
|14,03
|-1,68
|-22,44
|Konfrut Gıda
|22,74
|-3,48
|59,02
|Konya Çimento
|177,90
|-1,00
|-30,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,46
|-4,83
|28,85
|Koza Altın
|50,30
|-0,30
|31,68
|Koza Madencilik
|7,28
|-1,09
|13,04
|Körfez GMYO
|1,22
|-3,94
|-26,51
|Kristal Kola
|1,03
|1,41
|-40,84
|Kron Telekomünikasyon
|8,87
|1,14
|-52,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|-0,74
|68,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|-3,42
|-68,62
|Kütahya Porselen
|4,50
|-2,81
|-35,91
|Lider Faktoring
|2,21
|-5,15
|-18,63
|Link Bilgisayar
|8,20
|0,00
|-42,50
|Logo Yazılım
|26,30
|-0,38
|-55,23
|Lokman Hekim Sağlık
|4,19
|1,70
|-30,50
|Lüks Kadife
|4,61
|1,10
|-2,12
|Makina Takım
|1,62
|11,72
|-19,00
|Mardin Çimento
|3,35
|4,69
|-12,99
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-10,00
|-62,72
|Marmaris Altınyunus
|17,50
|-2,02
|-7,89
|Marshall
|25,20
|-1,18
|-51,35
|Martı GMYO
|0,64
|0,00
|-69,81
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|-36,96
|Mavi Giyim
|32,24
|-0,56
|-43,80
|Mazhar Zorlu Holding
|3,95
|2,07
|-1,00
|Mega Polietilen
|2,06
|-5,07
|80,70
|Menderes Tekstil
|0,73
|0,00
|-12,05
|Merit Turizm
|5,99
|-3,39
|1,70
|Merko Gıda
|1,00
|-11,50
|-24,81
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|6,67
|-38,46
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|-1,89
|-29,73
|Metro Holding
|0,76
|-2,56
|-23,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,10
|-5,98
|-60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|-0,83
|-42,60
|Migros Ticaret
|15,08
|-0,85
|-47,14
|Milpa
|1,34
|-2,90
|-37,96
|Mistral GMYO
|1,48
|4,96
|-28,07
|MLP Sağlık
|10,57
|-2,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|7,29
|-25,90
|Mondi Tire Kutsan
|1,85
|-5,13
|2,21
|Net Holding
|1,99
|0,51
|-9,95
|Netaş Telekom.
|6,46
|-2,86
|-59,22
|Niğbaş Niğde Beton
|3,78
|40,52
|302,13
|Nuh Çimento
|7,76
|-0,51
|-14,79
|Nurol GMYO
|2,12
|-1,85
|-55,37
|Odaş Elektrik
|1,91
|-6,83
|-68,17
|Olmuksan-IP
|3,42
|-0,29
|-25,23
|Orge Enerji Elektrik
|2,94
|-1,34
|-27,30
|Orma Orman Mahsulleri
|1,28
|12,28
|13,27
|Osmanlı Menkul
|1,75
|2,94
|-43,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|-4,39
|-33,13
|Otokar
|87,40
|2,34
|-27,60
|Oyak Yat. Ort.
|1,46
|19,67
|47,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|-1,90
|-39,41
|Özak GMYO
|2,11
|-2,76
|-9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,37
|-2,84
|-49,10
|Özderici GMYO
|2,00
|65,29
|174,55
|Özerden Plastik
|2,50
|-3,85
|-8,09
|Panora GMYO
|4,14
|0,24
|-6,26
|Park Elek.Madencilik
|2,38
|-2,86
|-42,93
|Parsan
|8,90
|-9,64
|-23,93
|Pegasus
|22,86
|-1,80
|-32,37
|Peker GMYO
|20,88
|8,19
|Penguen Gıda
|1,18
|-4,84
|-47,09
|Pera GMYO
|0,70
|9,37
|-20,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,90
|0,23
|132,38
|Petkim
|4,98
|-3,11
|-25,80
|Petrokent Turizm
|68,70
|-0,43
|44,69
|Pınar Et ve Un
|5,09
|-2,49
|-44,71
|Pınar Su
|1,25
|0,81
|-30,56
|Pınar Süt
|6,62
|-1,93
|-45,36
|Plastikkart
|2,25
|1,81
|-22,15
|Polisan Holding
|6,22
|3,67
|-28,01
|Politeknik Metal
|34,50
|4,04
|3,60
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|-3,05
|-1,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|7,72
|58,85
|97,95
|QNB Finansbank
|9,02
|-10,78
|65,12
|Ral Yatırım Holding
|1,75
|0,00
|-12,58
|Ray Sigorta
|1,40
|-5,41
|-22,65
|Reysaş GMYO
|0,69
|-2,82
|-45,67
|Reysaş Lojistik
|0,74
|-2,63
|-42,19
|Rhea Girişim
|0,67
|-1,47
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|-6,03
|-37,46
|Royal Halı
|0,96
|12,94
|5,49
|RTA Laboratuvarları
|1,74
|-5,43
|-36,96
|Sabancı Holding
|7,41
|-2,37
|-31,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,91
|-1,55
|Salix Yatırım Holding
|3,85
|1,58
|-50,64
|Sanel Mühendislik
|2,27
|-1,73
|32,75
|Sanifoam Sünger
|1,25
|-0,79
|-25,60
|Sanko Pazarlama
|2,30
|0,00
|-18,44
|Saray Matbaacılık
|0,99
|-4,81
|-7,48
|Sarkuysan
|3,39
|-1,45
|8,15
|Sasa Polyester
|8,09
|-3,23
|3,27
|Say Reklamcılık
|0,93
|-5,10
|-44,31
|Sekuro Plastik
|2,95
|-2,64
|-65,70
|Selçuk Ecza Deposu
|2,79
|0,36
|-20,34
|Selçuk Gıda
|1,27
|3,25
|68,27
|Senkron Güvenlik
|1,10
|-10,57
|-40,86
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|-1,02
|214,52
|Servet GMYO
|4,68
|10,64
|53,95
|Seyitler Kimya
|3,93
|-5,53
|-23,81
|Silverline Endüstri
|1,36
|-2,86
|-21,74
|Sinpaş GMYO
|0,36
|-16,28
|-47,52
|Soda Sanayii
|7,09
|-0,70
|63,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|2,50
|80,42
|Söktaş
|1,25
|-4,58
|-24,70
|Sönmez Filament
|3,10
|3,19
|-23,42
|Sönmez Pamuklu
|3,09
|-0,32
|-21,97
|Sumaş Suni Tahta
|6,85
|-2,14
|Şeker Fin. Kir.
|2,87
|8,30
|18,50
|Şekerbank
|1,09
|-3,54
|-40,44
|Şişe Cam
|5,62
|7,46
|23,53
|Şok Marketler
|10,65
|-3,62
|T. Halk Bankası
|7,05
|-0,56
|-32,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,86
|-13,85
|421,11
|T.S.K.B.
|0,77
|2,67
|-36,01
|T.Tuborg
|9,70
|1,68
|-2,13
|Taç Tarım Ürünleri
|5,40
|-1,64
|122,22
|Tat Gıda
|3,77
|0,53
|-26,59
|TAV Havalimanları
|23,50
|2,00
|9,51
|Taze Kuru Gıda
|6,80
|2,41
|-16,56
|Tek-Art Turizm
|0,83
|-9,78
|10,28
|Tekfen Holding
|20,34
|-8,13
|24,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,94
|-1,01
|-42,91
|Temapol Polimer Plastik
|3,14
|9,79
|-34,17
|TGS Dış Ticaret
|2,41
|-3,60
|33,45
|Tofaş Oto. Fab.
|16,47
|0,30
|-47,12
|Torunlar GMYO
|1,51
|-1,95
|-53,83
|Trabzon Liman
|8,35
|-0,60
|Trabzonspor Sportif
|1,54
|-6,10
|-30,00
|Trakya Cam
|2,96
|-1,66
|-26,47
|Trend GMYO
|1,27
|1,60
|TSKB GMYO
|0,81
|3,85
|10,96
|Tuğçelik
|2,12
|-0,93
|-33,33
|Tukaş
|1,59
|-4,79
|-28,70
|Turcas Petrol
|1,41
|-3,42
|-43,92
|Turkcell
|12,00
|0,50
|-16,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,44
|-1,33
|-41,50
|Tüpraş
|117,50
|-1,51
|8,95
|Türk Hava Yolları
|16,01
|-1,96
|2,04
|Türk Prysmian Kablo
|1,74
|-1,14
|-30,49
|Türk Telekom
|3,88
|-2,02
|-39,75
|Türk Traktör
|33,70
|1,38
|-52,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,52
|13,95
|-13,42
|Ufuk Yatırım
|1,13
|-0,88
|-63,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,10
|-0,90
|-35,67
|Ulusoy Elektrik
|15,55
|-0,13
|71,60
|Ulusoy Un Sanayi
|2,09
|-2,79
|-24,82
|Umpaş Holding
|0,55
|13,22
|-4,75
|Uşak Seramik
|1,13
|-5,83
|-43,14
|Utopya Turizm
|4,09
|2,25
|-8,91
|Uzertaş Boya
|0,60
|1,69
|-47,37
|Ülker Bisküvi
|14,43
|-2,30
|-25,37
|Ünye Çimento
|3,47
|0,29
|-5,80
|Vakıf Fin. Kir.
|1,76
|8,64
|8,68
|Vakıf GMYO
|2,00
|2,56
|-20,42
|Vakıf Yat. Ort.
|1,50
|-10,71
|5,63
|Vakıflar Bankası
|3,89
|-0,51
|-41,72
|Vakko Tekstil
|2,74
|-5,84
|-6,96
|Vanet Gıda
|1,62
|-51,35
|-49,38
|Verusa Holding
|16,35
|-6,03
|-28,62
|Verusaturk Girisim
|3,28
|-2,96
|38,98
|Vestel
|5,50
|-2,65
|-27,34
|Vestel Beyaz Eşya
|11,90
|-1,24
|40,33
|Viking Kağıt
|1,10
|-0,90
|-8,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|0,00
|-26,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,60
|-1,23
|-42,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,75
|0,00
|12,41
|Yataş
|4,33
|-2,48
|-46,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,94
|-10,48
|-10,01
|Yeni Gimat GMYO
|7,99
|-1,72
|-4,14
|Yeşil GMYO
|0,27
|8,00
|-57,14
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|-74,51
|Yeşil Yatırım Holding
|9,62
|-0,72
|-39,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.049,00
|1,86
|13,56
|Yonga Mobilya
|6,70
|-6,94
|124,36
|Yünsa
|4,25
|-0,47
|-5,56
|Zorlu Enerji
|1,24
|-1,59
|-21,52
(Sürecek)
Kaynak: AA