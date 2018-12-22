Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13
İş Bankası (B) 2.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|19,16
|170,13
|İş Bankası (B)
|2.998,00
|-4,70
|139,77
|İş Bankası (C)
|4,35
|5,84
|-34,88
|İş Bankası (Kur.)
|51.899,90
|-2,67
|570,91
|İş Fin.Kir.
|5,17
|2,99
|270,99
|İş Girişim
|2,04
|4,08
|17,24
|İş GMYO
|1,04
|2,97
|-15,01
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|31,98
|2,11
|-16,11
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,98
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,91
|-1,09
|15,33
|İşbir Holding
|146,00
|-8,46
|-20,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,76
|55,10
|90,00
|İttifak Holding
|3,22
|-6,67
|38,20
|İz Hayvancılık Tarım
|6,96
|16,19
|266,32
|İzmir Demir Çelik
|1,69
|1,81
|-47,84
|İzmir Fırça
|2,05
|-2,38
|-77,84
|İzocam
|22,00
|-0,99
|-16,79
|Jantsa Jant Sanayi
|27,26
|10,36
|-11,35
|Kafein Yazılım
|7,18
|17,70
|Kapital Yat. Holding
|2,93
|-3,93
|136,29
|Kaplamin
|3,15
|0,64
|-19,64
|Kardemir (A)
|1,85
|3,93
|-37,29
|Kardemir (B)
|1,85
|3,93
|-36,86
|Kardemir (D)
|2,30
|6,98
|-28,35
|Karel Elektronik
|3,93
|4,52
|-32,36
|Karsan Otomotiv
|1,25
|-1,57
|-19,87
|Karsu Tekstil
|1,21
|1,68
|-38,89
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,90
|35,42
|-21,21
|Kartonsan
|338,50
|-0,50
|21,65
|Katmerciler Ekipman
|5,90
|0,34
|-50,67
|Kent Gıda
|117,60
|1,12
|-13,85
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|2,84
|-57,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|-5,56
|-2,86
|Kiler GMYO
|1,87
|3,31
|-48,91
|Klimasan Klima
|3,95
|3,40
|-18,56
|Koç Holding
|14,27
|-0,42
|-21,11
|Konfrut Gıda
|23,56
|2,43
|64,76
|Konya Çimento
|179,70
|3,22
|-29,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,94
|1,33
|35,39
|Koza Altın
|50,45
|-4,00
|32,07
|Koza Madencilik
|7,36
|-3,03
|14,29
|Körfez GMYO
|1,27
|-1,55
|-23,49
|Kristal Kola
|1,05
|0,96
|-41,67
|Kron Telekomünikasyon
|8,77
|0,92
|-52,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,12
|0,75
|69,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|5,41
|-67,51
|Kütahya Porselen
|4,63
|5,76
|-34,06
|Lider Faktoring
|2,33
|0,43
|-14,21
|Link Bilgisayar
|8,20
|1,11
|-42,50
|Logo Yazılım
|26,40
|-5,78
|-55,06
|Lokman Hekim Sağlık
|4,12
|-0,72
|-31,66
|Lüks Kadife
|4,56
|9,88
|-3,18
|Makina Takım
|1,45
|13,28
|-27,50
|Mardin Çimento
|3,20
|15,94
|-16,88
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|-6,67
|-58,58
|Marmaris Altınyunus
|17,86
|2,64
|-6,00
|Marshall
|25,50
|0,00
|-50,77
|Martı GMYO
|0,64
|-8,57
|-69,81
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|-36,96
|Mavi Giyim
|32,42
|-4,25
|-43,48
|Mazhar Zorlu Holding
|3,87
|9,94
|-3,01
|Mega Polietilen
|2,17
|3,83
|90,35
|Menderes Tekstil
|0,73
|-8,75
|-12,05
|Merit Turizm
|6,20
|-1,59
|5,26
|Merko Gıda
|1,13
|10,78
|-15,04
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|4,17
|-42,31
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|1,92
|-28,38
|Metro Holding
|0,78
|-3,70
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|-11,36
|-57,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|-7,69
|-42,12
|Migros Ticaret
|15,21
|5,33
|-46,68
|Milpa
|1,38
|-9,21
|-36,11
|Mistral GMYO
|1,41
|5,22
|-31,47
|MLP Sağlık
|10,80
|-6,41
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|-12,73
|-30,94
|Mondi Tire Kutsan
|1,95
|2,63
|7,73
|Net Holding
|1,98
|0,51
|-10,41
|Netaş Telekom.
|6,65
|1,53
|-58,02
|Niğbaş Niğde Beton
|2,69
|9,80
|186,17
|Nuh Çimento
|7,80
|0,78
|-14,35
|Nurol GMYO
|2,16
|-3,57
|-54,53
|Odaş Elektrik
|2,05
|-0,49
|-65,83
|Olmuksan-IP
|3,43
|4,57
|-25,01
|Orge Enerji Elektrik
|2,98
|13,31
|-26,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|21,28
|0,88
|Osmanlı Menkul
|1,70
|3,66
|-45,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|5,56
|-30,06
|Otokar
|85,40
|3,70
|-29,25
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|-18,12
|23,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|7,14
|-38,24
|Özak GMYO
|2,17
|2,84
|-7,26
|Özbal Çelik Boru
|1,41
|0,71
|-47,61
|Özderici GMYO
|1,21
|-58,56
|66,10
|Özerden Plastik
|2,60
|-3,35
|-4,42
|Panora GMYO
|4,13
|-0,48
|-6,49
|Park Elek.Madencilik
|2,45
|3,38
|-41,25
|Parsan
|9,85
|-1,70
|-15,81
|Pegasus
|23,28
|7,28
|-31,12
|Peker GMYO
|19,30
|0,31
|Penguen Gıda
|1,24
|1,64
|-44,39
|Pera GMYO
|0,64
|-8,57
|-27,27
|Pergamon Dış Ticaret
|8,88
|1,25
|131,86
|Petkim
|5,14
|-0,19
|-23,41
|Petrokent Turizm
|69,00
|6,15
|45,32
|Pınar Et ve Un
|5,22
|2,96
|-43,29
|Pınar Su
|1,24
|1,64
|-31,11
|Pınar Süt
|6,75
|1,35
|-44,29
|Plastikkart
|2,21
|-1,78
|-23,53
|Polisan Holding
|6,00
|14,07
|-30,56
|Politeknik Metal
|33,16
|-3,04
|-0,42
|Prizma Press Matbaacılık
|1,64
|-1,20
|1,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,86
|-6,36
|24,62
|QNB Finansbank
|10,11
|39,06
|85,07
|Ral Yatırım Holding
|1,75
|14,38
|-12,58
|Ray Sigorta
|1,48
|2,07
|-18,23
|Reysaş GMYO
|0,71
|-19,32
|-44,09
|Reysaş Lojistik
|0,76
|5,56
|-40,63
|Rhea Girişim
|0,68
|-4,23
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|1,53
|-33,44
|Royal Halı
|0,85
|-4,49
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|1,84
|-16,74
|-33,33
|Sabancı Holding
|7,59
|3,27
|-29,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,94
|7,78
|Salix Yatırım Holding
|3,79
|6,16
|-51,41
|Sanel Mühendislik
|2,31
|5,00
|35,09
|Sanifoam Sünger
|1,26
|-1,56
|-25,00
|Sanko Pazarlama
|2,30
|-1,71
|-18,44
|Saray Matbaacılık
|1,04
|8,33
|-2,80
|Sarkuysan
|3,44
|-0,58
|9,75
|Sasa Polyester
|8,36
|2,33
|6,71
|Say Reklamcılık
|0,98
|13,95
|-41,32
|Sekuro Plastik
|3,03
|5,94
|-64,77
|Selçuk Ecza Deposu
|2,78
|0,00
|-20,62
|Selçuk Gıda
|1,23
|5,13
|62,97
|Senkron Güvenlik
|1,23
|-1,60
|-33,87
|Serve Film Prodüksiyon
|1,97
|-1,50
|217,74
|Servet GMYO
|4,23
|5,22
|39,14
|Seyitler Kimya
|4,16
|8,33
|-19,35
|Silverline Endüstri
|1,40
|-4,11
|-19,44
|Sinpaş GMYO
|0,43
|34,37
|-37,32
|Soda Sanayii
|7,14
|-4,29
|65,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,00
|-2,44
|76,02
|Söktaş
|1,31
|3,97
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,08
|1,65
|-25,78
|Sönmez Pamuklu
|3,10
|0,32
|-21,72
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|-2,78
|Şeker Fin. Kir.
|2,65
|3,52
|9,42
|Şekerbank
|1,13
|4,63
|-38,25
|Şişe Cam
|5,23
|-2,43
|14,96
|Şok Marketler
|11,05
|0,73
|T. Halk Bankası
|7,09
|6,46
|-32,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,50
|28,95
|504,89
|T.S.K.B.
|0,75
|5,63
|-37,67
|T.Tuborg
|9,54
|-2,15
|-3,74
|Taç Tarım Ürünleri
|5,49
|64,86
|125,93
|Tat Gıda
|3,75
|-1,32
|-26,98
|TAV Havalimanları
|23,04
|5,11
|7,36
|Taze Kuru Gıda
|6,64
|-1,04
|-18,53
|Tek-Art Turizm
|0,92
|2,22
|22,24
|Tekfen Holding
|22,14
|2,69
|35,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,97
|2,06
|-42,33
|Temapol Polimer Plastik
|2,86
|1,42
|-40,04
|TGS Dış Ticaret
|5,00
|5,93
|38,43
|Tofaş Oto. Fab.
|16,42
|-0,48
|-47,28
|Torunlar GMYO
|1,54
|0,65
|-52,91
|Trabzon Liman
|8,40
|1,45
|Trabzonspor Sportif
|1,64
|17,99
|-25,45
|Trakya Cam
|3,01
|0,33
|-25,23
|Trend GMYO
|1,25
|-1,57
|TSKB GMYO
|0,78
|4,00
|6,85
|Tuğçelik
|2,14
|3,88
|-32,70
|Tukaş
|1,67
|10,60
|-25,11
|Turcas Petrol
|1,46
|0,69
|-41,93
|Turkcell
|11,94
|-0,93
|-16,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|0,90
|-40,71
|Tüpraş
|119,30
|-3,56
|10,61
|Türk Hava Yolları
|16,33
|9,16
|4,08
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|3,53
|-29,69
|Türk Telekom
|3,96
|6,74
|-38,51
|Türk Traktör
|33,24
|-2,12
|-52,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,54
|3,78
|-24,01
|Ufuk Yatırım
|1,14
|0,00
|-62,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,11
|-1,77
|-35,09
|Ulusoy Elektrik
|15,57
|0,13
|71,82
|Ulusoy Un Sanayi
|2,15
|-2,71
|-22,66
|Umpaş Holding
|0,53
|-3,64
|-15,87
|Uşak Seramik
|1,20
|-2,67
|-39,61
|Utopya Turizm
|4,00
|2,56
|-10,91
|Uzertaş Boya
|0,59
|-6,35
|-48,25
|Ülker Bisküvi
|14,77
|-1,80
|-23,61
|Ünye Çimento
|3,46
|-0,29
|-6,07
|Vakıf Fin. Kir.
|1,62
|-0,61
|0,04
|Vakıf GMYO
|1,95
|-2,99
|-22,41
|Vakıf Yat. Ort.
|1,68
|-38,24
|18,31
|Vakıflar Bankası
|3,91
|2,62
|-41,42
|Vakko Tekstil
|2,91
|0,00
|-1,19
|Vanet Gıda
|3,33
|-4,86
|4,06
|Verusa Holding
|17,40
|12,69
|-24,04
|Verusaturk Girisim
|3,38
|4,00
|43,22
|Vestel
|5,65
|2,73
|-25,36
|Vestel Beyaz Eşya
|12,05
|2,47
|42,10
|Viking Kağıt
|1,11
|0,00
|-7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|-8,11
|-26,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,62
|2,53
|-42,07
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,75
|10,00
|12,41
|Yataş
|4,44
|6,22
|-45,09
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,05
|-11,76
|0,52
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|0,00
|-2,46
|Yeşil GMYO
|0,25
|-3,85
|-60,32
|Yeşil Yapı
|0,25
|-7,41
|-75,49
|Yeşil Yatırım Holding
|9,69
|-3,96
|-39,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.011,50
|-12,54
|11,48
|Yonga Mobilya
|7,20
|0,00
|141,11
|Yünsa
|4,27
|1,67
|-5,11
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,61
|-20,25
(Sürecek)
Kaynak: AA