Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13 İş Bankası (B) 3.146,00 -0,13 151,61 İş Bankası (C) 4,11 0,00 -38,47 İş Bankası (Kur.) 53.323,00 -3,01 589,31 İş Fin.Kir. 5,02 -1,57 260,23 İş Girişim 1,96 -17,99 12,64 İş GMYO 1,01 -4,72 -17,46 İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,32 -3,51 -17,84 İş Y. Men. Değ. 2,04 -1,45 -4,33 İş Yat. Ort. 0,92 4,55 16,60 İşbir Holding 159,50 -0,19 -13,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 22,50 22,50 İttifak Holding 3,45 -26,44 48,07 İz Hayvancılık Tarım 5,99 -22,51 215,26 İzmir Demir Çelik 1,66 -7,26 -48,77 İzmir Fırça 2,10 -26,06 -77,30 İzocam 22,22 -3,89 -15,96 Jantsa Jant Sanayi 24,70 -3,74 -19,67 Kafein Yazılım 6,10 -11,72 Kapital Yat. Holding 3,05 1,33 145,97 Kaplamin 3,13 -0,95 -20,15 Kardemir (A) 1,78 -11,00 -39,66 Kardemir (B) 1,78 -10,55 -39,25 Kardemir (D) 2,15 -11,16 -33,02 Karel Elektronik 3,76 -8,96 -35,28 Karsan Otomotiv 1,27 0,00 -18,59 Karsu Tekstil 1,19 -1,65 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 2,88 -24,80 -41,82 Kartonsan 340,20 -4,97 22,26 Katmerciler Ekipman 5,88 -10,77 -50,84 Kent Gıda 116,30 -5,06 -14,80 Kerevitaş Gıda 1,76 -9,28 -58,79 Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 2,86 Kiler GMYO 1,81 -10,84 -50,55 Klimasan Klima 3,82 -9,48 -21,24 Koç Holding 14,33 -5,10 -20,78 Konfrut Gıda 23,00 -6,43 60,84 Konya Çimento 174,10 -10,72 -31,73 Kordsa Teknik Tekstil 9,81 -1,31 33,61 Koza Altın 52,55 -3,58 37,57 Koza Madencilik 7,59 -6,06 17,86 Körfez GMYO 1,29 -4,44 -22,29 Kristal Kola 1,04 -2,80 -42,22 Kron Telekomünikasyon 8,69 -7,06 -53,03 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 -8,57 68,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -11,77 -69,17 Kütahya Porselen 4,47 -6,29 -37,66 Lider Faktoring 2,32 -12,12 -14,58 Link Bilgisayar 8,11 -5,15 -43,13 Logo Yazılım 28,02 -9,14 -52,31 Lokman Hekim Sağlık 4,15 -6,11 -31,17 Lüks Kadife 4,15 -1,43 -11,89 Makina Takım 1,28 4,07 -36,00 Mardin Çimento 2,76 -6,12 -28,31 Marka Yatırım Holding 0,75 7,14 -55,62 Marmaris Altınyunus 17,40 -7,94 -8,42 Marshall 25,50 -2,22 -50,77 Martı GMYO 0,70 6,06 -66,98 Martı Otel 0,58 -1,69 -36,96 Mavi Giyim 33,86 -9,17 -40,97 Mazhar Zorlu Holding 3,52 -5,63 -11,78 Mega Polietilen 2,09 -16,73 83,33 Menderes Tekstil 0,80 19,40 -3,61 Merit Turizm 6,30 6,78 6,96 Merko Gıda 1,02 2,00 -23,31 Metal Gayrimenkul 0,72 0,00 -44,62 Metemtur Otelcilik 1,04 -5,45 -29,73 Metro Holding 0,81 2,53 -18,18 Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 -1,49 -52,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 -1,52 -37,30 Migros Ticaret 14,44 -5,44 -49,38 Milpa 1,52 -10,06 -29,63 Mistral GMYO 1,34 2,03 -34,87 MLP Sağlık 11,54 -5,49 MMC San. ve Tic. Yat. 1,10 6,80 -20,86 Mondi Tire Kutsan 1,90 -11,21 4,97 Net Holding 1,97 -3,43 -10,86 Netaş Telekom. 6,55 -9,15 -58,65 Niğbaş Niğde Beton 2,45 54,09 160,64 Nuh Çimento 7,74 -3,25 -15,01 Nurol GMYO 2,24 1,36 -52,84 Odaş Elektrik 2,06 -15,92 -65,67 Olmuksan-IP 3,28 -6,02 -28,29 Orge Enerji Elektrik 2,63 -5,73 -34,97 Orma Orman Mahsulleri 0,94 -21,01 -16,81 Osmanlı Menkul 1,64 -2,96 -47,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -2,70 -33,74 Otokar 82,35 -3,68 -31,78 Oyak Yat. Ort. 1,49 25,21 50,48 Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 -7,55 -42,35 Özak GMYO 2,11 -1,40 -9,83 Özbal Çelik Boru 1,40 -4,76 -47,98 Özderici GMYO 2,92 -66,05 300,84 Özerden Plastik 2,69 -0,37 -1,11 Panora GMYO 4,15 -0,48 -6,03 Park Elek.Madencilik 2,37 -11,57 -43,17 Parsan 10,02 -17,60 -14,36 Pegasus 21,70 -10,92 -35,80 Peker GMYO 19,24 5,31 Penguen Gıda 1,22 -8,96 -45,29 Pera GMYO 0,70 1,45 -20,45 Pergamon Dış Ticaret 8,77 -3,41 128,99 Petkim 5,15 -0,77 -23,27 Petrokent Turizm 65,00 -5,80 36,90 Pınar Et ve Un 5,07 -4,88 -44,92 Pınar Su 1,22 -6,15 -32,22 Pınar Süt 6,66 -6,85 -45,03 Plastikkart 2,25 -3,02 -22,15 Polisan Holding 5,26 -19,08 -39,12 Politeknik Metal 34,20 -6,46 2,70 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,78 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 5,19 21,55 33,08 QNB Finansbank 7,27 -1,76 33,08 Ral Yatırım Holding 1,53 2,00 -23,57 Ray Sigorta 1,45 -3,97 -19,89 Reysaş GMYO 0,88 35,38 -30,71 Reysaş Lojistik 0,72 -1,37 -43,75 Rhea Girişim 0,71 7,58 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,96 -5,31 -34,45 Royal Halı 0,89 -3,26 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,21 1,38 -19,93 Sabancı Holding 7,35 -2,91 -31,95 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -9,09 Salix Yatırım Holding 3,57 -10,75 -54,23 Sanel Mühendislik 2,20 -4,35 28,65 Sanifoam Sünger 1,28 -5,88 -23,81 Sanko Pazarlama 2,34 2,18 -17,03 Saray Matbaacılık 0,96 -1,03 -10,28 Sarkuysan 3,46 6,79 10,38 Sasa Polyester 8,17 -8,00 4,29 Say Reklamcılık 0,86 -5,49 -48,50 Sekuro Plastik 2,86 -13,33 -66,74 Selçuk Ecza Deposu 2,78 -8,85 -20,62 Selçuk Gıda 1,17 -1,68 55,02 Senkron Güvenlik 1,25 -3,85 -32,80 Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,00 222,58 Servet GMYO 4,02 6,07 32,24 Seyitler Kimya 3,84 -1,54 -25,55 Silverline Endüstri 1,46 -11,52 -15,99 Sinpaş GMYO 0,32 3,23 -53,36 Soda Sanayii 7,46 2,19 72,43 Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,82 80,42 Söktaş 1,26 1,61 -24,10 Sönmez Filament 3,03 -4,42 -26,99 Sönmez Pamuklu 3,09 -4,92 -21,97 Sumaş Suni Tahta 7,20 1,98 Şeker Fin. Kir. 2,56 4,49 5,70 Şekerbank 1,08 -8,47 -40,98 Şişe Cam 5,36 0,56 17,82 Şok Marketler 10,97 -4,28 T. Halk Bankası 6,66 -9,26 -36,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,98 -17,63 369,11 T.S.K.B. 0,71 -7,79 -40,99 T.Tuborg 9,75 -0,81 -1,62 Taç Tarım Ürünleri 3,33 -53,30 37,04 Tat Gıda 3,80 -7,54 -26,00 TAV Havalimanları 21,92 -3,18 2,14 Taze Kuru Gıda 6,71 -9,32 -17,67 Tek-Art Turizm 0,90 3,45 19,58 Tekfen Holding 21,56 4,76 31,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 -10,19 -43,50 Temapol Polimer Plastik 2,82 -4,73 -40,88 TGS Dış Ticaret 4,72 -2,28 30,68 Tofaş Oto. Fab. 16,50 -6,25 -47,03 Torunlar GMYO 1,53 -4,38 -53,22 Trabzon Liman 8,28 -6,23 Trabzonspor Sportif 1,39 14,88 -36,82 Trakya Cam 3,00 -2,60 -25,48 Trend GMYO 1,27 -5,22 TSKB GMYO 0,75 7,14 2,74 Tuğçelik 2,06 -5,50 -35,22 Tukaş 1,51 -3,82 -32,29 Turcas Petrol 1,45 -8,81 -42,32 Turkcell 12,34 0,00 -16,10 Tümosan Motor ve Traktör 4,46 -8,61 -41,24 Tüpraş 123,70 -3,74 14,69 Türk Hava Yolları 14,96 -7,60 -4,65 Türk Prysmian Kablo 1,70 -2,86 -32,09 Türk Telekom 3,71 -3,89 -42,39 Türk Traktör 33,96 -8,51 -51,82 Türker Proje Gayrimenkul 27,50 3,46 -26,78 Ufuk Yatırım 1,14 -5,79 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 -2,59 -33,92 Ulusoy Elektrik 15,55 -1,71 71,60 Ulusoy Un Sanayi 2,21 -10,53 -20,50 Umpaş Holding 0,55 -5,17 -12,70 Uşak Seramik 1,52 -7,32 -37,96 Utopya Turizm 3,90 -1,27 -13,14 Uzertaş Boya 0,63 -3,08 -44,74 Ülker Bisküvi 15,30 -3,35 -22,22 Ünye Çimento 3,47 -5,45 -5,80 Vakıf Fin. Kir. 1,63 7,24 0,65 Vakıf GMYO 2,01 -5,63 -20,03 Vakıf Yat. Ort. 2,72 58,14 91,55 Vakıflar Bankası 3,81 -2,81 -42,92 Vakko Tekstil 2,91 -6,13 -1,19 Vanet Gıda 3,50 7,36 9,37 Verusa Holding 15,44 6,19 -32,60 Verusaturk Girisim 3,25 -6,34 37,71 Vestel 5,50 -10,57 -27,34 Vestel Beyaz Eşya 11,76 -5,84 38,68 Viking Kağıt 1,11 -6,72 -7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,85 -9,76 -20,26 Yapı ve Kredi Bank. 1,58 -4,24 -43,51 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -27,95 2,19 Yataş 4,18 -4,57 -48,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,19 17,25 13,92 Yeni Gimat GMYO 8,13 -1,22 -2,46 Yeşil GMYO 0,26 -10,34 -58,73 Yeşil Yapı 0,27 0,00 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 10,09 -6,14 -36,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.299,90 1,14 27,47 Yonga Mobilya 7,20 -2,83 141,11 Yünsa 4,20 -11,58 -6,67 Zorlu Enerji 1,24 -3,88 -21,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)