Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 -15,52 88,92 İş Bankası (B) 3.135,00 -10,21 150,73 İş Bankası (C) 4,26 4,41 -36,22 İş Bankası (Kur.) 54.975,00 -8,37 610,67 İş Fin.Kir. 4,40 35,80 215,74 İş Girişim 2,15 11,98 23,56 İş GMYO 1,00 9,89 -18,28 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,98 2,04 -13,48 İş Y. Men. Değ. 2,05 -0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,88 3,53 11,53 İşbir Holding 160,00 -1,84 -12,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 -5,56 -15,00 İttifak Holding 4,28 15,05 83,69 İz Hayvancılık Tarım 8,76 32,33 361,05 İzmir Demir Çelik 1,79 4,68 -44,75 İzmir Fırça 1,58 3,95 -82,92 İzocam 23,82 4,47 -9,91 Jantsa Jant Sanayi 25,58 3,15 -16,81 Kafein Yazılım 6,73 -0,59 Kapital Yat. Holding 2,59 25,73 108,87 Kaplamin 3,14 1,62 -19,90 Kardemir (A) 2,04 0,99 -30,85 Kardemir (B) 2,00 0,00 -31,74 Kardemir (D) 2,53 -0,39 -21,18 Karel Elektronik 4,35 3,82 -25,13 Karsan Otomotiv 1,32 2,33 -15,38 Karsu Tekstil 1,24 19,23 -37,37 Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 -1,66 -16,16 Kartonsan 362,10 4,35 30,13 Katmerciler Ekipman 6,25 11,41 -47,74 Kent Gıda 125,20 7,01 -8,28 Kerevitaş Gıda 1,93 3,21 -54,81 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 5,71 Kiler GMYO 2,06 -2,37 -43,72 Klimasan Klima 4,41 0,23 -9,08 Koç Holding 15,38 9,08 -14,98 Konfrut Gıda 22,46 2,28 57,06 Konya Çimento 188,50 -0,26 -26,08 Kordsa Teknik Tekstil 10,13 3,90 37,97 Koza Altın 52,55 0,19 37,57 Koza Madencilik 7,77 2,24 20,65 Körfez GMYO 1,47 4,26 -11,45 Kristal Kola 1,13 1,80 -37,22 Kron Telekomünikasyon 9,30 1,20 -49,73 Kuştur Kuşadası Turizm 16,80 16,67 76,67 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 16,67 -61,20 Kütahya Porselen 4,87 2,53 -32,08 Lider Faktoring 4,27 0,47 4,81 Link Bilgisayar 9,11 10,83 -36,12 Logo Yazılım 32,52 14,67 -44,65 Lokman Hekim Sağlık 4,50 2,27 -25,36 Lüks Kadife 4,35 3,57 -7,64 Makina Takım 1,30 0,00 -35,00 Mardin Çimento 2,99 2,05 -22,34 Marka Yatırım Holding 0,68 0,00 -59,76 Marmaris Altınyunus 19,19 1,53 1,00 Marshall 25,90 5,37 -50,00 Martı GMYO 0,64 4,92 -69,81 Martı Otel 0,60 11,11 -34,78 Mavi Giyim 37,70 10,49 -34,28 Mazhar Zorlu Holding 3,78 2,16 -5,26 Mega Polietilen 2,63 -5,40 130,70 Menderes Tekstil 0,66 10,00 -20,48 Merit Turizm 6,10 1,67 3,57 Merko Gıda 0,96 11,63 -27,82 Metal Gayrimenkul 0,73 2,82 -43,85 Metemtur Otelcilik 1,07 9,18 -27,70 Metro Holding 0,78 -1,27 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,35 -3,57 -50,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -12,86 -41,15 Migros Ticaret 15,66 5,10 -45,11 Milpa 1,67 4,37 -22,69 Mistral GMYO 2,39 9,13 -35,32 MLP Sağlık 13,50 16,48 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -30,22 Mondi Tire Kutsan 2,07 3,50 14,36 Net Holding 2,18 3,81 -1,36 Netaş Telekom. 7,46 7,18 -52,90 Niğbaş Niğde Beton 1,51 22,76 60,64 Nuh Çimento 8,16 0,62 -10,40 Nurol GMYO 2,33 2,64 -50,95 Odaş Elektrik 2,54 0,00 -57,67 Olmuksan-IP 3,64 1,96 -20,42 Orge Enerji Elektrik 2,90 0,69 -28,29 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -14,53 -11,50 Osmanlı Menkul 1,66 1,99 -46,73 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -7,89 -35,58 Otokar 85,30 1,97 -29,34 Oyak Yat. Ort. 1,16 19,59 17,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 8,42 -39,41 Özak GMYO 2,22 -2,63 -5,13 Özbal Çelik Boru 1,42 -2,07 -47,24 Özderici GMYO 9,00 53,32 1135,45 Özerden Plastik 2,71 1,88 -0,37 Panora GMYO 4,14 -1,90 -6,26 Park Elek.Madencilik 2,56 -2,29 -38,61 Parsan 14,88 -5,46 27,18 Pegasus 25,30 6,75 -25,15 Peker GMYO 17,71 0,62 Penguen Gıda 1,37 7,03 -38,57 Pera GMYO 0,53 10,42 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 9,01 1,81 135,25 Petkim 5,30 1,53 -21,03 Petrokent Turizm 62,50 -3,85 31,63 Pınar Et ve Un 5,53 6,96 -39,93 Pınar Su 1,32 3,13 -26,67 Pınar Süt 7,37 9,19 -39,17 Plastikkart 2,23 -0,89 -22,84 Polisan Holding 6,23 2,30 -27,89 Politeknik Metal 37,74 1,73 13,33 Prizma Press Matbaacılık 1,72 1,18 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,94 6,49 1,03 QNB Finansbank 5,84 17,03 6,91 Ral Yatırım Holding 1,41 22,61 -29,56 Ray Sigorta 1,55 0,65 -14,36 Reysaş GMYO 0,65 6,56 -48,82 Reysaş Lojistik 0,71 4,41 -44,53 Rhea Girişim 0,69 4,55 -38,39 Rodrigo Tekstil 2,50 22,55 -16,39 Royal Halı 0,91 -4,21 0,00 RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65 Sabancı Holding 8,23 8,72 -23,81 Safkar Ege Soğutmacılık 1,99 9,94 Salix Yatırım Holding 3,93 1,81 -49,62 Sanel Mühendislik 2,20 -15,38 28,65 Sanifoam Sünger 1,39 2,21 -17,26 Sanko Pazarlama 2,42 -9,02 -14,19 Saray Matbaacılık 1,02 10,87 -4,67 Sarkuysan 3,47 6,44 10,70 Sasa Polyester 9,59 6,56 22,41 Say Reklamcılık 0,92 -4,17 -44,91 Sekuro Plastik 3,36 1,51 -60,93 Selçuk Ecza Deposu 2,91 1,04 -16,91 Selçuk Gıda 1,18 0,85 56,34 Senkron Güvenlik 1,35 0,00 -27,42 Serve Film Prodüksiyon 1,99 2,05 220,97 Servet GMYO 3,88 11,49 27,63 Seyitler Kimya 3,86 -1,03 -25,16 Silverline Endüstri 1,48 12,98 -14,84 Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81 Soda Sanayii 7,15 1,27 65,26 Sodaş Sodyum Sanayii 5,76 -2,87 68,98 Söktaş 1,12 5,66 -32,53 Sönmez Filament 3,18 -1,55 -23,37 Sönmez Pamuklu 3,28 -1,50 -17,17 Sumaş Suni Tahta 7,20 1,41 Şeker Fin. Kir. 2,40 3,45 -0,90 Şekerbank 1,21 4,31 -33,88 Şişe Cam 5,03 2,24 10,57 Şok Marketler 11,49 8,50 T. Halk Bankası 7,21 2,12 -31,44 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,04 2,10 478,53 T.S.K.B. 0,79 2,60 -34,34 T.Tuborg 9,75 -1,22 -1,62 Taç Tarım Ürünleri 5,41 57,73 122,63 Tat Gıda 4,00 6,67 -22,11 TAV Havalimanları 23,44 -1,10 9,23 Taze Kuru Gıda 7,54 -3,33 -7,48 Tek-Art Turizm 0,88 17,33 16,93 Tekfen Holding 20,04 -1,57 22,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,35 0,30 -34,95 Temapol Polimer Plastik 3,25 -7,67 -31,87 TGS Dış Ticaret 4,92 -1,01 36,22 Tofaş Oto. Fab. 19,40 12,07 -37,72 Torunlar GMYO 1,61 2,55 -50,77 Trabzon Liman 9,07 1,57 Trabzonspor Sportif 1,29 6,61 -41,36 Trakya Cam 3,12 3,65 -22,50 Trend GMYO 1,35 -5,59 TSKB GMYO 0,60 5,26 -17,81 Tuğçelik 2,23 -1,33 -29,87 Tukaş 1,50 4,90 -32,74 Turcas Petrol 1,57 4,67 -37,55 Turkcell 12,69 3,25 -13,72 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 4,18 -37,55 Tüpraş 124,90 2,38 15,81 Türk Hava Yolları 17,00 0,65 8,35 Türk Prysmian Kablo 1,78 -0,56 -28,89 Türk Telekom 3,91 4,83 -39,29 Türk Traktör 35,88 2,57 -49,10 Türker Proje Gayrimenkul 26,80 -0,89 -28,65 Ufuk Yatırım 1,19 0,00 -61,24 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 -3,42 -33,92 Ulusoy Elektrik 15,89 19,56 75,35 Ulusoy Un Sanayi 2,45 8,89 -11,87 Umpaş Holding 0,64 -13,51 1,59 Uşak Seramik 1,69 11,18 -31,02 Utopya Turizm 3,66 -2,92 -18,49 Uzertaş Boya 0,65 0,00 -42,98 Ülker Bisküvi 15,60 7,59 -20,69 Ünye Çimento 3,66 6,40 -0,64 Vakıf Fin. Kir. 1,40 1,45 -13,55 Vakıf GMYO 2,00 0,50 -20,42 Vakıf Yat. Ort. 1,48 22,31 4,23 Vakıflar Bankası 4,01 8,67 -39,92 Vakko Tekstil 3,07 1,99 4,25 Vanet Gıda 2,58 -6,86 -19,38 Verusa Holding 15,13 -0,13 -33,95 Verusaturk Girisim 3,40 -1,73 44,07 Vestel 6,33 2,10 -16,38 Vestel Beyaz Eşya 12,38 0,81 45,99 Viking Kağıt 1,20 7,14 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,66 9,21 -28,45 Yapı ve Kredi Bank. 1,73 4,22 -38,14 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,79 20,26 14,05 Yataş 4,38 15,87 -45,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 0,00 -3,79 Yeni Gimat GMYO 8,08 1,76 -3,06 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,29 3,57 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,95 -0,73 -31,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.125,00 -6,70 17,77 Yonga Mobilya 7,99 -3,85 167,56 Yünsa 4,89 -1,01 8,67 Zorlu Enerji 1,35 5,47 -14,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)