Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70
123,63
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|123,63
|İş Bankası (B)
|3.491,50
|18,56
|179,24
|İş Bankası (C)
|4,08
|0,25
|-38,92
|İş Bankası (Kur.)
|59.996,00
|19,99
|675,57
|İş Fin.Kir.
|3,24
|2,53
|132,50
|İş Girişim
|1,92
|9,09
|10,34
|İş GMYO
|0,91
|5,81
|-25,63
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|32,32
|-0,62
|-15,22
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,49
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,85
|3,66
|7,73
|İşbir Holding
|163,00
|-5,23
|-11,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|20,00
|-10,00
|İttifak Holding
|3,72
|-8,60
|59,66
|İz Hayvancılık Tarım
|6,62
|0,61
|248,42
|İzmir Demir Çelik
|1,71
|0,59
|-47,22
|İzmir Fırça
|1,52
|2,70
|-83,57
|İzocam
|22,80
|4,59
|-13,77
|Jantsa Jant Sanayi
|24,80
|-1,43
|-19,35
|Kafein Yazılım
|6,77
|6,95
|Kapital Yat. Holding
|2,06
|-7,62
|66,13
|Kaplamin
|3,09
|2,32
|-21,17
|Kardemir (A)
|2,02
|-5,16
|-31,53
|Kardemir (B)
|2,00
|-6,10
|-31,74
|Kardemir (D)
|2,54
|-8,30
|-20,87
|Karel Elektronik
|4,19
|-3,68
|-27,88
|Karsan Otomotiv
|1,29
|0,00
|-17,31
|Karsu Tekstil
|1,04
|8,33
|-47,47
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,22
|6,84
|-14,75
|Kartonsan
|347,00
|4,80
|24,71
|Katmerciler Ekipman
|5,61
|-2,94
|-53,09
|Kent Gıda
|117,00
|1,04
|-14,29
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|-6,03
|-56,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|2,70
|8,57
|Kiler GMYO
|2,11
|3,43
|-42,35
|Klimasan Klima
|4,40
|2,09
|-9,28
|Koç Holding
|14,10
|-6,25
|-22,05
|Konfrut Gıda
|21,96
|-5,59
|53,57
|Konya Çimento
|189,00
|2,72
|-25,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,75
|-3,85
|32,80
|Koza Altın
|52,45
|3,05
|37,30
|Koza Madencilik
|7,60
|13,60
|18,01
|Körfez GMYO
|1,41
|18,49
|-15,06
|Kristal Kola
|1,11
|2,78
|-38,33
|Kron Telekomünikasyon
|9,19
|-3,26
|-50,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,40
|-0,69
|51,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,38
|14,05
|-66,75
|Kütahya Porselen
|4,75
|-2,46
|-33,75
|Lider Faktoring
|4,25
|2,66
|4,32
|Link Bilgisayar
|8,22
|-0,60
|-42,36
|Logo Yazılım
|28,36
|-5,21
|-51,73
|Lokman Hekim Sağlık
|4,40
|0,69
|-27,02
|Lüks Kadife
|4,20
|-0,94
|-10,83
|Makina Takım
|1,30
|14,04
|-35,00
|Mardin Çimento
|2,93
|-1,01
|-23,89
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|17,24
|-59,76
|Marmaris Altınyunus
|18,90
|0,59
|-0,53
|Marshall
|24,58
|-2,23
|-52,55
|Martı GMYO
|0,61
|15,09
|-71,23
|Martı Otel
|0,54
|5,88
|-41,30
|Mavi Giyim
|34,12
|-2,57
|-40,52
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|-2,63
|-7,27
|Mega Polietilen
|2,78
|-4,14
|143,86
|Menderes Tekstil
|0,60
|5,26
|-27,71
|Merit Turizm
|6,00
|0,00
|1,87
|Merko Gıda
|0,86
|10,26
|-35,34
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-6,58
|-45,38
|Metemtur Otelcilik
|0,98
|3,16
|-33,78
|Metro Holding
|0,79
|-4,82
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,40
|-4,11
|-49,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|13,82
|-32,47
|Migros Ticaret
|14,90
|1,15
|-47,77
|Milpa
|1,60
|1,27
|-25,93
|Mistral GMYO
|2,19
|1,86
|-40,73
|MLP Sağlık
|11,59
|-1,95
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|8,70
|-28,06
|Mondi Tire Kutsan
|2,00
|-0,50
|10,50
|Net Holding
|2,10
|0,96
|-4,98
|Netaş Telekom.
|6,96
|-0,71
|-56,06
|Niğbaş Niğde Beton
|1,23
|92,19
|30,85
|Nuh Çimento
|8,11
|-2,29
|-10,95
|Nurol GMYO
|2,27
|5,58
|-52,21
|Odaş Elektrik
|2,54
|-11,19
|-57,67
|Olmuksan-IP
|3,57
|-1,92
|-21,95
|Orge Enerji Elektrik
|2,88
|-2,70
|-28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|30,00
|3,54
|Osmanlı Menkul
|1,64
|13,10
|-47,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|35,71
|-30,06
|Otokar
|83,65
|4,63
|-30,70
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|0,00
|-2,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,95
|1,06
|-44,12
|Özak GMYO
|2,28
|-5,39
|-2,56
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|-0,68
|-46,12
|Özderici GMYO
|5,87
|-1,18
|705,79
|Özerden Plastik
|2,66
|-6,34
|-2,21
|Panora GMYO
|4,22
|7,93
|-4,45
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|6,07
|-37,17
|Parsan
|15,74
|-46,68
|34,53
|Pegasus
|23,70
|1,80
|-29,88
|Peker GMYO
|17,60
|8,71
|Penguen Gıda
|1,28
|5,79
|-42,60
|Pera GMYO
|0,48
|2,13
|-45,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,85
|1,84
|131,08
|Petkim
|5,22
|2,76
|-22,22
|Petrokent Turizm
|65,00
|6,38
|36,90
|Pınar Et ve Un
|5,17
|0,00
|-43,84
|Pınar Su
|1,28
|2,40
|-28,89
|Pınar Süt
|6,75
|-0,88
|-44,29
|Plastikkart
|2,25
|1,81
|-22,15
|Polisan Holding
|6,09
|-1,77
|-29,51
|Politeknik Metal
|37,10
|-1,12
|11,41
|Prizma Press Matbaacılık
|1,70
|-7,10
|4,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,70
|-4,64
|-5,13
|QNB Finansbank
|4,99
|0,40
|-8,65
|Ral Yatırım Holding
|1,15
|-22,30
|-42,55
|Ray Sigorta
|1,54
|-6,10
|-14,92
|Reysaş GMYO
|0,61
|17,31
|-51,97
|Reysaş Lojistik
|0,68
|-1,45
|-46,88
|Rhea Girişim
|0,66
|17,86
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|2,04
|-25,27
|-31,77
|Royal Halı
|0,95
|3,26
|4,40
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,00
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,57
|-0,66
|-29,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,81
|4,62
|Salix Yatırım Holding
|3,86
|-2,53
|-50,51
|Sanel Mühendislik
|2,60
|16,07
|52,05
|Sanifoam Sünger
|1,36
|7,09
|-19,05
|Sanko Pazarlama
|2,66
|12,24
|-5,68
|Saray Matbaacılık
|0,92
|2,22
|-14,02
|Sarkuysan
|3,26
|-1,81
|4,00
|Sasa Polyester
|9,00
|2,04
|14,88
|Say Reklamcılık
|0,96
|24,68
|-42,51
|Sekuro Plastik
|3,31
|1,85
|-61,51
|Selçuk Ecza Deposu
|2,88
|-4,32
|-17,77
|Selçuk Gıda
|1,17
|3,54
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,35
|3,85
|-27,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|-8,02
|214,52
|Servet GMYO
|3,48
|22,11
|14,47
|Seyitler Kimya
|3,90
|0,00
|-24,39
|Silverline Endüstri
|1,31
|3,97
|-24,62
|Sinpaş GMYO
|0,31
|-6,06
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,06
|3,22
|63,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,93
|0,68
|73,97
|Söktaş
|1,06
|-0,93
|-36,14
|Sönmez Filament
|3,23
|0,62
|-22,17
|Sönmez Pamuklu
|3,33
|-0,60
|-15,91
|Sumaş Suni Tahta
|7,10
|-3,66
|Şeker Fin. Kir.
|2,32
|3,57
|-4,21
|Şekerbank
|1,16
|19,59
|-36,61
|Şişe Cam
|4,92
|-3,72
|8,15
|Şok Marketler
|10,59
|7,51
|T. Halk Bankası
|7,06
|-1,26
|-32,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,38
|-4,33
|466,61
|T.S.K.B.
|0,77
|2,67
|-36,01
|T.Tuborg
|9,87
|-0,20
|-0,41
|Taç Tarım Ürünleri
|3,43
|25,64
|41,15
|Tat Gıda
|3,75
|-2,34
|-26,98
|TAV Havalimanları
|23,70
|-4,44
|10,44
|Taze Kuru Gıda
|7,80
|1,17
|-4,29
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-1,32
|-0,35
|Tekfen Holding
|20,36
|-10,15
|24,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,34
|-0,60
|-35,15
|Temapol Polimer Plastik
|3,52
|6,67
|-26,21
|TGS Dış Ticaret
|4,97
|2,47
|37,60
|Tofaş Oto. Fab.
|17,31
|1,52
|-44,43
|Torunlar GMYO
|1,57
|-1,88
|-51,99
|Trabzon Liman
|8,93
|-2,40
|Trabzonspor Sportif
|1,21
|-4,72
|-45,00
|Trakya Cam
|3,01
|-2,90
|-25,23
|Trend GMYO
|1,43
|0,00
|TSKB GMYO
|0,57
|3,64
|-21,92
|Tuğçelik
|2,26
|-6,22
|-28,93
|Tukaş
|1,43
|-3,38
|-35,87
|Turcas Petrol
|1,50
|-6,83
|-40,34
|Turkcell
|12,29
|3,80
|-16,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,55
|-0,44
|-40,05
|Tüpraş
|122,00
|-0,73
|13,12
|Türk Hava Yolları
|16,89
|5,76
|7,65
|Türk Prysmian Kablo
|1,79
|1,13
|-28,49
|Türk Telekom
|3,73
|-0,80
|-42,08
|Türk Traktör
|34,98
|0,34
|-50,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,04
|0,97
|-28,01
|Ufuk Yatırım
|1,19
|5,31
|-61,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,17
|13,59
|-31,58
|Ulusoy Elektrik
|13,29
|2,78
|46,66
|Ulusoy Un Sanayi
|2,25
|-4,26
|-19,06
|Umpaş Holding
|0,74
|-2,63
|17,46
|Uşak Seramik
|1,52
|-2,56
|-37,96
|Utopya Turizm
|3,77
|-5,28
|-16,04
|Uzertaş Boya
|0,65
|-10,96
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|14,50
|-3,14
|-26,28
|Ünye Çimento
|3,44
|-4,97
|-6,61
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|3,76
|-14,78
|Vakıf GMYO
|1,99
|-1,00
|-20,82
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|4,31
|-14,79
|Vakıflar Bankası
|3,69
|1,10
|-44,71
|Vakko Tekstil
|3,01
|-3,83
|2,21
|Vanet Gıda
|2,77
|-25,54
|-13,44
|Verusa Holding
|15,15
|9,47
|-33,86
|Verusaturk Girisim
|3,46
|11,97
|46,61
|Vestel
|6,20
|-2,36
|-18,10
|Vestel Beyaz Eşya
|12,28
|-4,58
|44,81
|Viking Kağıt
|1,12
|-7,44
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,52
|1,33
|-34,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,66
|1,84
|-40,64
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,32
|-0,85
|-5,17
|Yataş
|3,78
|-3,82
|-53,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,01
|12,22
|-3,79
|Yeni Gimat GMYO
|7,94
|0,51
|-4,74
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,28
|3,70
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|11,03
|3,67
|-31,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.277,70
|4,68
|26,24
|Yonga Mobilya
|8,31
|1,34
|178,28
|Yünsa
|4,94
|-1,98
|9,78
|Zorlu Enerji
|1,28
|6,67
|-18,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)