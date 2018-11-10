Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.000,00 -13,64 123,64
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.000,00
|-13,64
|123,64
|İş Bankası (B)
|3.499,30
|1,43
|179,86
|İş Bankası (C)
|4,03
|-4,95
|-39,67
|İş Bankası (Kur.)
|60.000,00
|-9,09
|675,63
|İş Fin.Kir.
|2,51
|17,29
|80,11
|İş Girişim
|1,69
|-2,87
|-2,87
|İş GMYO
|0,87
|-1,14
|-28,90
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|32,14
|-1,17
|-15,69
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,98
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|2,66
|İşbir Holding
|168,90
|-2,93
|-7,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|16,00
|-27,50
|İttifak Holding
|4,00
|10,50
|71,67
|İz Hayvancılık Tarım
|11,80
|81,26
|521,05
|İzmir Demir Çelik
|1,72
|-6,52
|-46,91
|İzmir Fırça
|1,51
|5,59
|-83,68
|İzocam
|21,28
|-0,75
|-19,52
|Jantsa Jant Sanayi
|25,48
|0,47
|-17,13
|Kafein Yazılım
|6,48
|6,93
|Kapital Yat. Holding
|2,67
|44,32
|115,32
|Kaplamin
|3,04
|0,00
|-22,45
|Kardemir (A)
|2,18
|-6,03
|-26,10
|Kardemir (B)
|2,19
|-5,60
|-25,26
|Kardemir (D)
|2,91
|-10,46
|-9,35
|Karel Elektronik
|3,67
|-6,62
|-36,83
|Karsan Otomotiv
|1,26
|8,62
|-19,23
|Karsu Tekstil
|0,95
|-3,06
|-52,02
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,15
|-0,72
|-16,16
|Kartonsan
|325,00
|-5,11
|16,80
|Katmerciler Ekipman
|6,02
|-1,95
|-49,67
|Kent Gıda
|117,00
|0,09
|-14,29
|Kerevitaş Gıda
|1,86
|-2,62
|-56,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|11,43
|Kiler GMYO
|1,79
|3,47
|-51,09
|Klimasan Klima
|3,95
|-1,00
|-18,56
|Koç Holding
|15,38
|1,25
|-14,98
|Konfrut Gıda
|24,04
|-6,09
|68,11
|Konya Çimento
|180,20
|-1,26
|-29,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,30
|-4,54
|40,29
|Koza Altın
|46,24
|-4,97
|21,05
|Koza Madencilik
|5,61
|2,37
|-12,89
|Körfez GMYO
|1,06
|6,00
|-36,14
|Kristal Kola
|1,08
|-0,92
|-40,00
|Kron Telekomünikasyon
|9,76
|-11,27
|-47,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,50
|3,85
|41,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|-0,86
|-72,29
|Kütahya Porselen
|5,60
|3,32
|-21,90
|Lider Faktoring
|4,03
|-0,98
|-1,08
|Link Bilgisayar
|8,36
|-0,83
|-41,37
|Logo Yazılım
|30,40
|-5,77
|-48,26
|Lokman Hekim Sağlık
|4,43
|-3,28
|-26,52
|Lüks Kadife
|4,23
|0,71
|-10,19
|Makina Takım
|1,03
|-0,96
|-48,50
|Mardin Çimento
|2,97
|-4,50
|-22,86
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|8,77
|-63,31
|Marmaris Altınyunus
|18,04
|3,80
|-5,05
|Marshall
|25,52
|-6,18
|-50,73
|Martı GMYO
|0,53
|0,00
|-75,00
|Martı Otel
|0,51
|-1,92
|-44,57
|Mavi Giyim
|35,90
|-2,29
|-37,42
|Mazhar Zorlu Holding
|4,29
|7,25
|7,52
|MCT Danışmanlık
|10,90
|-19,50
|81,67
|Mega Polietilen
|3,02
|-13,96
|164,91
|Menderes Tekstil
|0,59
|-4,84
|-28,92
|Merit Turizm
|6,03
|0,33
|2,38
|Merko Gıda
|0,78
|4,00
|-41,35
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|-9,52
|-41,54
|Metemtur Otelcilik
|0,98
|-1,01
|-33,78
|Metro Holding
|0,82
|-2,38
|-17,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,39
|-2,80
|-49,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|-3,01
|-37,78
|Migros Ticaret
|15,64
|-3,22
|-45,18
|Milpa
|1,51
|9,42
|-30,09
|Mistral GMYO
|2,06
|-2,83
|-44,25
|MLP Sağlık
|12,75
|-6,04
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|8,43
|-35,25
|Mondi Tire Kutsan
|1,94
|-6,73
|7,18
|Net Holding
|2,15
|-4,02
|-2,71
|Netaş Telekom.
|6,91
|-6,62
|-56,38
|Niğbaş Niğde Beton
|0,61
|3,39
|-35,11
|Nuh Çimento
|8,38
|-1,64
|-7,99
|Nurol GMYO
|2,16
|-5,68
|-54,53
|Odaş Elektrik
|2,73
|-1,44
|-54,50
|Olmuksan-IP
|3,65
|-0,82
|-20,20
|Orge Enerji Elektrik
|3,20
|-0,93
|-20,87
|Orma Orman Mahsulleri
|0,78
|2,63
|-30,97
|Osmanlı Menkul
|1,53
|-8,93
|-51,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|-1,00
|-39,26
|Otokar
|78,40
|5,95
|-35,05
|Oyak Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|-5,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,89
|-1,11
|-47,65
|Özak GMYO
|2,44
|2,09
|4,27
|Özbal Çelik Boru
|1,35
|-2,17
|-49,84
|Özderici GMYO
|6,00
|0,00
|723,64
|Özerden Plastik
|2,86
|-1,04
|5,14
|Panora GMYO
|3,93
|-3,91
|-11,02
|Park Elek.Madencilik
|2,37
|-3,66
|-43,17
|Parsan
|27,32
|6,30
|133,50
|Pegasus
|22,54
|1,08
|-33,31
|Peker GMYO
|15,30
|10,87
|Penguen Gıda
|1,17
|0,00
|-47,53
|Pera GMYO
|0,46
|-2,13
|-47,73
|Pergamon Dış Ticaret
|8,95
|-8,86
|133,69
|Petkim
|4,95
|-4,07
|-26,25
|Petrokent Turizm
|60,20
|0,25
|26,79
|Pınar Et ve Un
|5,22
|0,38
|-43,29
|Pınar Su
|1,21
|-1,63
|-32,78
|Pınar Süt
|6,94
|4,52
|-42,72
|Plastikkart
|2,15
|-0,46
|-25,61
|Polisan Holding
|6,35
|3,76
|-26,50
|Politeknik Metal
|37,10
|-4,58
|11,41
|Prizma Press Matbaacılık
|1,87
|-2,09
|15,43
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,83
|4,64
|-1,79
|QNB Finansbank
|5,17
|8,16
|-5,36
|Ral Yatırım Holding
|1,67
|-3,47
|2,45
|Ray Sigorta
|1,62
|-2,41
|-10,50
|Reysaş GMYO
|0,58
|-4,92
|-54,33
|Reysaş Lojistik
|0,68
|1,49
|-46,88
|Rhea Girişim
|0,56
|1,82
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|2,52
|-2,70
|-15,72
|Royal Halı
|1,04
|19,54
|14,29
|RTA Laboratuvarları
|1,99
|-2,45
|-27,90
|Sabancı Holding
|7,60
|1,47
|-29,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|-2,26
|Salix Yatırım Holding
|4,08
|2,26
|-47,69
|Sanel Mühendislik
|2,01
|12,29
|17,54
|Sanifoam Sünger
|1,23
|6,96
|-26,79
|Sanko Pazarlama
|2,29
|8,02
|-18,80
|Saray Matbaacılık
|0,87
|-1,14
|-18,69
|Sarkuysan
|3,40
|0,29
|8,47
|Sasa Polyester
|8,75
|-2,23
|11,69
|Say Reklamcılık
|0,74
|-1,33
|-55,69
|Sekuro Plastik
|3,46
|-4,16
|-59,77
|Selçuk Ecza Deposu
|3,01
|-3,22
|-14,05
|Selçuk Gıda
|1,16
|5,45
|53,69
|Senkron Güvenlik
|1,31
|0,00
|-29,57
|Serve Film Prodüksiyon
|2,10
|-2,78
|238,71
|Servet GMYO
|2,52
|5,44
|-17,11
|Seyitler Kimya
|3,96
|-1,00
|-23,22
|Silverline Endüstri
|1,29
|3,20
|-25,77
|Sinpaş GMYO
|0,33
|-13,16
|-51,90
|Soda Sanayii
|7,25
|4,62
|67,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,60
|6,97
|93,63
|Söktaş
|1,08
|-5,26
|-34,94
|Sönmez Filament
|3,04
|0,66
|-26,75
|Sönmez Pamuklu
|3,27
|8,28
|-17,42
|Sumaş Suni Tahta
|7,50
|0,67
|Şeker Fin. Kir.
|2,18
|-2,68
|-9,99
|Şekerbank
|0,95
|0,00
|-48,09
|Şişe Cam
|4,97
|1,84
|9,25
|Şok Marketler
|10,77
|15,68
|T. Halk Bankası
|7,26
|4,16
|-30,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,68
|22,90
|580,37
|T.S.K.B.
|0,74
|-2,63
|-38,50
|T.Tuborg
|9,96
|-0,30
|0,50
|Taç Tarım Ürünleri
|2,67
|-1,84
|9,88
|Tat Gıda
|3,72
|-1,85
|-27,56
|TAV Havalimanları
|22,58
|-3,91
|5,22
|Taze Kuru Gıda
|8,20
|0,86
|0,61
|Tek-Art Turizm
|0,71
|4,41
|-5,66
|Tekfen Holding
|22,78
|-0,70
|39,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,48
|0,00
|-32,43
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|2,13
|-39,62
|TGS Dış Ticaret
|5,19
|-5,46
|43,69
|Tofaş Oto. Fab.
|18,54
|-11,88
|-40,48
|Torunlar GMYO
|1,62
|-0,61
|-50,46
|Trabzon Liman
|8,88
|-1,00
|Trabzonspor Sportif
|1,28
|-7,91
|-41,82
|Trakya Cam
|3,15
|-4,55
|-21,75
|Trend GMYO
|1,31
|6,50
|TSKB GMYO
|0,57
|0,00
|-21,92
|Tuğçelik
|2,07
|-5,48
|-34,91
|Tukaş
|1,36
|0,74
|-39,01
|Turcas Petrol
|1,40
|-2,10
|-44,31
|Turkcell
|11,65
|-2,27
|-20,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,56
|-1,72
|-39,92
|Tüpraş
|120,70
|-8,56
|11,91
|Türk Hava Yolları
|15,17
|-0,39
|-3,31
|Türk Prysmian Kablo
|1,69
|6,29
|-32,49
|Türk Telekom
|3,74
|8,41
|-41,93
|Türk Traktör
|35,00
|-3,85
|-50,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,28
|0,31
|-30,03
|Ufuk Yatırım
|1,12
|-2,61
|-63,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|0,99
|2,06
|-42,11
|Ulusoy Elektrik
|11,62
|5,35
|28,23
|Ulusoy Un Sanayi
|1,88
|0,53
|-32,37
|Umpaş Holding
|0,74
|8,82
|17,46
|Uşak Seramik
|1,56
|1,96
|-36,33
|Utopya Turizm
|3,55
|0,57
|-20,94
|Uzertaş Boya
|0,69
|-4,17
|-39,47
|Ülker Bisküvi
|16,38
|10,83
|-16,73
|Ünye Çimento
|3,73
|0,00
|1,26
|Vakıf Fin. Kir.
|1,27
|-0,78
|-21,58
|Vakıf GMYO
|1,69
|4,32
|-32,76
|Vakıf Yat. Ort.
|1,09
|0,93
|-23,24
|Vakıflar Bankası
|3,69
|-2,89
|-44,71
|Vakko Tekstil
|3,09
|2,32
|4,92
|Vanet Gıda
|3,75
|15,03
|17,19
|Verusa Holding
|14,66
|-8,94
|-36,00
|Verusaturk Girisim
|2,94
|2,80
|24,58
|Vestel
|6,45
|-6,39
|-14,80
|Vestel Beyaz Eşya
|12,48
|-3,63
|47,17
|Viking Kağıt
|1,11
|2,78
|-7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,35
|1,50
|-41,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,68
|-1,18
|-39,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,64
|20,55
|7,91
|Yataş
|3,90
|3,17
|-51,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,96
|-3,03
|-8,55
|Yeni Gimat GMYO
|7,86
|-1,63
|-5,70
|Yeşil GMYO
|0,29
|-3,33
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,30
|0,00
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|11,30
|1,89
|-29,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.190,90
|-9,84
|21,43
|Yonga Mobilya
|9,24
|-7,60
|209,42
|Yünsa
|5,07
|-3,61
|12,67
|Zorlu Enerji
|1,16
|3,57
|-26,58
(Sürecek)