Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İskenderun Demir Çelik 8,89 -4,41 68,05
İş Bankası (A) 16.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İskenderun Demir Çelik
|8,89
|-4,41
|68,05
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.200,00
|-1,64
|-4,03
|İş Bankası (C)
|6,30
|1,45
|-5,68
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|10,77
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|3,54
|-18,62
|137,58
|İş Girişim
|1,67
|-8,24
|-4,02
|İş GMYO
|1,07
|-2,73
|-12,55
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,00
|1,21
|-8,18
|İş Y. Men. Değ.
|2,19
|-0,45
|2,70
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|185,90
|-0,54
|0,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|-16,13
|-35,00
|İttifak Holding
|3,03
|-2,26
|30,04
|İz Hayvancılık Tarım
|1,88
|-6,00
|-1,05
|İzmir Demir Çelik
|2,17
|-1,36
|-33,02
|İzmir Fırça
|8,15
|2,52
|-11,89
|İzocam
|22,30
|-4,13
|-15,66
|Jantsa Jant Sanayi
|23,78
|-1,00
|-22,66
|Kafein Yazılım
|5,35
|6,57
|Kapital Yat. Holding
|2,65
|5,16
|113,71
|Kaplamin
|3,33
|-9,76
|-15,05
|Kardemir (A)
|3,64
|-4,71
|23,39
|Kardemir (B)
|3,62
|-5,73
|23,55
|Kardemir (D)
|4,84
|-1,43
|50,78
|Karel Elektronik
|5,69
|-7,48
|-2,07
|Karsan Otomotiv
|1,55
|-9,88
|-0,64
|Karsu Tekstil
|1,07
|-6,14
|-45,96
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,40
|-9,24
|9,09
|Kartonsan
|252,60
|-0,55
|-9,22
|Katmerciler Ekipman
|7,40
|-8,30
|-38,13
|Kent Gıda
|130,70
|-1,43
|-4,25
|Kerevitaş Gıda
|2,77
|16,69
|-35,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|14,29
|Kiler GMYO
|2,01
|-1,47
|-45,08
|Kipa Ticaret
|1,89
|-3,08
|-26,74
|Klimasan Klima
|4,90
|-12,34
|-16,24
|Koç Holding
|14,11
|1,95
|-22,00
|Konfrut Gıda
|21,60
|-5,43
|51,05
|Konya Çimento
|199,00
|-4,10
|-21,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,85
|-1,01
|-6,70
|Koza Altın
|49,30
|9,51
|29,06
|Koza Madencilik
|8,08
|19,88
|25,47
|Körfez GMYO
|1,27
|-1,55
|-23,49
|Kristal Kola
|1,37
|-11,61
|-23,89
|Kron Telekomünikasyon
|10,58
|-7,11
|-42,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,35
|-11,54
|8,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,21
|-10,34
|-22,65
|Kütahya Porselen
|5,12
|-6,23
|-28,59
|Lider Faktoring
|3,84
|1,05
|-12,93
|Link Bilgisayar
|8,68
|-1,70
|-39,13
|Logo Yazılım
|48,54
|-1,90
|-17,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,55
|-3,65
|-9,90
|Lüks Kadife
|3,97
|-0,75
|-15,71
|Makina Takım
|1,26
|-7,35
|-37,00
|Mardin Çimento
|4,26
|0,95
|-0,70
|Marka Yatırım Holding
|1,13
|-4,24
|-33,14
|Marmaris Altınyunus
|15,15
|1,47
|-20,26
|Marshall
|59,00
|-1,01
|13,90
|Martı GMYO
|0,70
|-7,89
|-66,98
|Martı Otel
|0,75
|-5,06
|-18,48
|Mavi Giyim
|46,02
|2,72
|-20,66
|Mazhar Zorlu Holding
|5,97
|-2,13
|49,62
|MCT Danışmanlık
|11,99
|4,44
|99,83
|Mega Polietilen
|1,70
|3,03
|49,12
|Menderes Tekstil
|0,65
|-15,58
|-21,69
|Merit Turizm
|5,68
|-3,73
|-3,57
|Merko Gıda
|0,90
|-6,25
|-32,33
|Metal Gayrimenkul
|1,08
|0,93
|-16,92
|Metemtur Otelcilik
|1,16
|-7,20
|-21,62
|Metro Holding
|1,06
|-0,93
|7,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,97
|-3,90
|-28,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,69
|-20,28
|-21,40
|Migros Ticaret
|19,02
|-2,16
|-30,99
|Milpa
|1,23
|-12,14
|-43,06
|Mistral GMYO
|5,19
|-0,19
|-29,77
|MLP Sağlık
|15,75
|-5,97
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,30
|-2,26
|-6,47
|Mondi Tire Kutsan
|1,65
|7,84
|-8,84
|Net Holding
|1,78
|0,56
|-19,46
|Netaş Telekom.
|8,87
|-7,31
|-44,00
|Niğbaş Niğde Beton
|1,00
|-13,79
|6,38
|Nuh Çimento
|9,76
|4,14
|7,17
|Nurol GMYO
|3,52
|-1,95
|-25,89
|Odaş Elektrik
|4,16
|-15,10
|-30,67
|Olmuksan-IP
|3,90
|-6,25
|-14,73
|Orge Enerji Elektrik
|2,84
|-4,70
|-29,77
|Orma Orman Mahsulleri
|1,00
|-5,66
|-11,50
|Osmanlı Menkul
|2,52
|-5,62
|-19,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|-7,81
|-27,61
|Otokar
|77,00
|5,19
|-36,21
|Oyak Yat. Ort.
|0,88
|-6,38
|-12,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,51
|0,00
|-11,18
|Özak GMYO
|2,99
|2,75
|27,78
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|-18,24
|-55,04
|Özderici GMYO
|10,10
|-15,83
|547,44
|Özerden Plastik
|3,50
|-1,13
|17,45
|Panora GMYO
|4,65
|1,09
|3,17
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|-2,03
|-30,70
|Parsan
|14,62
|-8,05
|24,96
|Pegasus
|25,68
|-7,29
|-24,02
|Peker GMYO
|5,50
|-0,54
|Penguen Gıda
|1,35
|-2,17
|-39,46
|Pera GMYO
|0,65
|-21,69
|-26,14
|Pergamon Dış Ticaret
|6,02
|-0,50
|57,18
|Petkim
|4,73
|-4,44
|-35,93
|Petrokent Turizm
|46,32
|-3,50
|-2,44
|Pınar Et ve Un
|8,38
|-3,46
|-8,96
|Pınar Su
|1,50
|0,00
|-16,67
|Pınar Süt
|9,64
|-5,02
|-20,43
|Plastikkart
|2,25
|-2,17
|-22,15
|Polisan Holding
|6,30
|0,45
|-27,08
|Politeknik Metal
|40,00
|-1,77
|20,12
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|0,60
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,17
|3,99
|6,92
|QNB Finansbank
|4,67
|-4,69
|-15,09
|Ral Yatırım Holding
|1,52
|-1,94
|-6,75
|Ray Sigorta
|1,12
|4,67
|-38,12
|Reysaş GMYO
|1,25
|-5,30
|-1,57
|Reysaş Lojistik
|0,87
|-4,40
|-32,03
|Rhea Girişim
|0,67
|-1,47
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|1,29
|-3,73
|-56,86
|Royal Halı
|0,84
|-2,33
|-7,69
|RTA Laboratuvarları
|1,69
|-3,98
|-38,77
|Sabancı Holding
|9,68
|-2,12
|-10,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,70
|-1,73
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|-2,38
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|1,35
|-3,57
|-21,05
|Sanifoam Sünger
|1,51
|0,00
|-10,12
|Sanko Pazarlama
|3,24
|-11,72
|2,12
|Saray Matbaacılık
|1,01
|-9,82
|-5,61
|Sarkuysan
|3,28
|0,00
|-0,61
|Sasa Polyester
|9,50
|0,11
|21,26
|Say Reklamcılık
|1,17
|-4,10
|-29,94
|Sekuro Plastik
|9,47
|5,22
|10,12
|Selçuk Ecza Deposu
|3,87
|1,04
|10,50
|Selçuk Gıda
|0,48
|-5,88
|71,43
|Senkron Güvenlik
|1,12
|-4,27
|-39,78
|Serve Kırtasiye
|1,38
|45,26
|122,58
|Servet GMYO
|2,75
|-3,51
|-9,54
|Seyitler Kimya
|7,75
|-0,64
|-13,70
|Silverline Endüstri
|1,55
|-0,64
|-29,22
|Sinpaş GMYO
|0,64
|-3,03
|-16,88
|Soda Sanayii
|5,54
|5,12
|9,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,85
|-0,61
|42,29
|Söktaş
|1,27
|0,00
|-23,49
|Sönmez Filament
|3,17
|-6,76
|-23,61
|Sönmez Pamuklu
|3,70
|-3,14
|-6,57
|Sumaş Suni Tahta
|6,83
|-3,67
|Şeker Fin. Kir.
|2,47
|-0,40
|-3,89
|Şekerbank
|1,29
|-5,84
|-29,51
|Şişe Cam
|4,18
|-2,11
|-11,06
|Şok Marketler
|10,41
|4,10
|T. Halk Bankası
|7,83
|1,95
|-27,37
|T. Kalkınma Bank.
|3,82
|-7,06
|-31,05
|T.S.K.B.
|1,21
|-2,42
|-13,80
|T.Tuborg
|10,95
|-1,53
|8,42
|Taç Tarım Ürünleri
|1,54
|-12,99
|-36,63
|Tat Gıda
|3,94
|-5,74
|-23,28
|TAV Havalimanları
|21,58
|0,65
|0,56
|Taze Kuru Gıda
|7,27
|-4,97
|-10,80
|Tek-Art Turizm
|0,70
|4,48
|-6,99
|Tekfen Holding
|15,40
|2,39
|-5,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,17
|-7,04
|-38,45
|Temapol Polimer Plastik
|3,06
|-4,38
|-35,85
|TGS Dış Ticaret
|5,28
|-1,68
|45,45
|Tofaş Oto. Fab.
|23,96
|-1,64
|-23,08
|Torunlar GMYO
|2,72
|1,87
|-18,32
|Trabzon Liman
|12,00
|-4,00
|Trabzonspor Sportif
|1,34
|-4,29
|-39,09
|Trakya Cam
|4,22
|0,96
|-8,66
|Trend GMYO
|1,27
|-3,05
|TSKB GMYO
|0,58
|-6,45
|-20,55
|Tuğçelik
|2,51
|-6,34
|-21,07
|Tukaş
|1,44
|-6,49
|-35,43
|Turcas Petrol
|1,81
|-6,70
|-23,95
|Turkcell
|12,71
|-2,23
|-17,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,01
|-5,47
|-33,99
|Tüpraş
|102,80
|-0,39
|-4,68
|Türk Hava Yolları
|16,58
|1,41
|5,67
|Türk Prysmian Kablo
|1,75
|-4,37
|-30,09
|Türk Telekom
|6,52
|14,39
|1,24
|Türk Traktör
|57,20
|5,83
|-18,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,18
|-4,79
|-3,67
|Ufuk Yatırım
|1,87
|3,89
|-39,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|-5,52
|-19,88
|Ulusoy Elektrik
|7,95
|-6,58
|-14,79
|Ulusoy Un Sanayi
|1,92
|-3,03
|-30,94
|Umpaş Holding
|0,53
|-5,36
|-15,87
|Uşak Seramik
|1,81
|-0,55
|-26,12
|Utopya Turizm
|2,73
|-17,27
|-39,20
|Uzertaş Boya
|1,02
|18,60
|-10,53
|Ülker Bisküvi
|17,80
|-5,42
|-9,51
|Ünye Çimento
|4,66
|1,30
|12,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,89
|-6,44
|-9,13
|Vakıf GMYO
|1,95
|-5,80
|-25,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,15
|-4,17
|-19,01
|Vakıflar Bankası
|5,82
|2,46
|-14,03
|Vakko Tekstil
|2,70
|-4,93
|-8,32
|Vanet Gıda
|2,29
|-5,76
|-28,44
|Verusa Holding
|25,50
|2,00
|11,26
|Verusaturk Girisim
|2,59
|9,28
|9,75
|Vestel
|8,64
|-5,05
|14,13
|Vestel Beyaz Eşya
|9,27
|-3,74
|9,32
|Viking Kağıt
|1,22
|-0,81
|1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,44
|-5,88
|-37,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,17
|5,04
|-3,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,02
|-5,25
|-17,43
|Yataş
|24,80
|-4,69
|-12,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,48
|-5,73
|40,98
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|6,47
|3,98
|Yeşil GMYO
|0,45
|-8,16
|-28,57
|Yeşil Yapı
|0,47
|-7,84
|-53,92
|Yeşil Yatırım Holding
|12,16
|-2,49
|-24,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.900,00
|-2,57
|5,30
|Yonga Mobilya
|10,00
|-36,51
|234,87
|Yünsa
|7,58
|10,50
|68,44
|Zorlu Enerji
|1,47
|-4,55
|-6,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)