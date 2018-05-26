Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,89 -4,41 68,05 İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.200,00 -1,64 -4,03 İş Bankası (C) 6,30 1,45 -5,68 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 10,77 -6,92 İş Fin.Kir. 3,54 -18,62 137,58 İş Girişim 1,67 -8,24 -4,02 İş GMYO 1,07 -2,73 -12,55 İş Portföy BIST 30 HY BYF 35,00 1,21 -8,18 İş Y. Men. Değ. 2,19 -0,45 2,70 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 185,90 -0,54 0,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -16,13 -35,00 İttifak Holding 3,03 -2,26 30,04 İz Hayvancılık Tarım 1,88 -6,00 -1,05 İzmir Demir Çelik 2,17 -1,36 -33,02 İzmir Fırça 8,15 2,52 -11,89 İzocam 22,30 -4,13 -15,66 Jantsa Jant Sanayi 23,78 -1,00 -22,66 Kafein Yazılım 5,35 6,57 Kapital Yat. Holding 2,65 5,16 113,71 Kaplamin 3,33 -9,76 -15,05 Kardemir (A) 3,64 -4,71 23,39 Kardemir (B) 3,62 -5,73 23,55 Kardemir (D) 4,84 -1,43 50,78 Karel Elektronik 5,69 -7,48 -2,07 Karsan Otomotiv 1,55 -9,88 -0,64 Karsu Tekstil 1,07 -6,14 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 -9,24 9,09 Kartonsan 252,60 -0,55 -9,22 Katmerciler Ekipman 7,40 -8,30 -38,13 Kent Gıda 130,70 -1,43 -4,25 Kerevitaş Gıda 2,77 16,69 -35,14 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 2,01 -1,47 -45,08 Kipa Ticaret 1,89 -3,08 -26,74 Klimasan Klima 4,90 -12,34 -16,24 Koç Holding 14,11 1,95 -22,00 Konfrut Gıda 21,60 -5,43 51,05 Konya Çimento 199,00 -4,10 -21,96 Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -1,01 -6,70 Koza Altın 49,30 9,51 29,06 Koza Madencilik 8,08 19,88 25,47 Körfez GMYO 1,27 -1,55 -23,49 Kristal Kola 1,37 -11,61 -23,89 Kron Telekomünikasyon 10,58 -7,11 -42,81 Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 -11,54 8,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,21 -10,34 -22,65 Kütahya Porselen 5,12 -6,23 -28,59 Lider Faktoring 3,84 1,05 -12,93 Link Bilgisayar 8,68 -1,70 -39,13 Logo Yazılım 48,54 -1,90 -17,38 Lokman Hekim Sağlık 5,55 -3,65 -9,90 Lüks Kadife 3,97 -0,75 -15,71 Makina Takım 1,26 -7,35 -37,00 Mardin Çimento 4,26 0,95 -0,70 Marka Yatırım Holding 1,13 -4,24 -33,14 Marmaris Altınyunus 15,15 1,47 -20,26 Marshall 59,00 -1,01 13,90 Martı GMYO 0,70 -7,89 -66,98 Martı Otel 0,75 -5,06 -18,48 Mavi Giyim 46,02 2,72 -20,66 Mazhar Zorlu Holding 5,97 -2,13 49,62 MCT Danışmanlık 11,99 4,44 99,83 Mega Polietilen 1,70 3,03 49,12 Menderes Tekstil 0,65 -15,58 -21,69 Merit Turizm 5,68 -3,73 -3,57 Merko Gıda 0,90 -6,25 -32,33 Metal Gayrimenkul 1,08 0,93 -16,92 Metemtur Otelcilik 1,16 -7,20 -21,62 Metro Holding 1,06 -0,93 7,07 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -3,90 -28,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,69 -20,28 -21,40 Migros Ticaret 19,02 -2,16 -30,99 Milpa 1,23 -12,14 -43,06 Mistral GMYO 5,19 -0,19 -29,77 MLP Sağlık 15,75 -5,97 MMC San. ve Tic. Yat. 1,30 -2,26 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,65 7,84 -8,84 Net Holding 1,78 0,56 -19,46 Netaş Telekom. 8,87 -7,31 -44,00 Niğbaş Niğde Beton 1,00 -13,79 6,38 Nuh Çimento 9,76 4,14 7,17 Nurol GMYO 3,52 -1,95 -25,89 Odaş Elektrik 4,16 -15,10 -30,67 Olmuksan-IP 3,90 -6,25 -14,73 Orge Enerji Elektrik 2,84 -4,70 -29,77 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -5,66 -11,50 Osmanlı Menkul 2,52 -5,62 -19,75 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 -7,81 -27,61 Otokar 77,00 5,19 -36,21 Oyak Yat. Ort. 0,88 -6,38 -12,87 Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 0,00 -11,18 Özak GMYO 2,99 2,75 27,78 Özbal Çelik Boru 1,21 -18,24 -55,04 Özderici GMYO 10,10 -15,83 547,44 Özerden Plastik 3,50 -1,13 17,45 Panora GMYO 4,65 1,09 3,17 Park Elek.Madencilik 2,89 -2,03 -30,70 Parsan 14,62 -8,05 24,96 Pegasus 25,68 -7,29 -24,02 Peker GMYO 5,50 -0,54 Penguen Gıda 1,35 -2,17 -39,46 Pera GMYO 0,65 -21,69 -26,14 Pergamon Dış Ticaret 6,02 -0,50 57,18 Petkim 4,73 -4,44 -35,93 Petrokent Turizm 46,32 -3,50 -2,44 Pınar Et ve Un 8,38 -3,46 -8,96 Pınar Su 1,50 0,00 -16,67 Pınar Süt 9,64 -5,02 -20,43 Plastikkart 2,25 -2,17 -22,15 Polisan Holding 6,30 0,45 -27,08 Politeknik Metal 40,00 -1,77 20,12 Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 4,17 3,99 6,92 QNB Finansbank 4,67 -4,69 -15,09 Ral Yatırım Holding 1,52 -1,94 -6,75 Ray Sigorta 1,12 4,67 -38,12 Reysaş GMYO 1,25 -5,30 -1,57 Reysaş Lojistik 0,87 -4,40 -32,03 Rhea Girişim 0,67 -1,47 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,29 -3,73 -56,86 Royal Halı 0,84 -2,33 -7,69 RTA Laboratuvarları 1,69 -3,98 -38,77 Sabancı Holding 9,68 -2,12 -10,38 Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 -1,73 Salix Yatırım Holding 4,10 -2,38 -47,44 Sanel Mühendislik 1,35 -3,57 -21,05 Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12 Sanko Pazarlama 3,24 -11,72 2,12 Saray Matbaacılık 1,01 -9,82 -5,61 Sarkuysan 3,28 0,00 -0,61 Sasa Polyester 9,50 0,11 21,26 Say Reklamcılık 1,17 -4,10 -29,94 Sekuro Plastik 9,47 5,22 10,12 Selçuk Ecza Deposu 3,87 1,04 10,50 Selçuk Gıda 0,48 -5,88 71,43 Senkron Güvenlik 1,12 -4,27 -39,78 Serve Kırtasiye 1,38 45,26 122,58 Servet GMYO 2,75 -3,51 -9,54 Seyitler Kimya 7,75 -0,64 -13,70 Silverline Endüstri 1,55 -0,64 -29,22 Sinpaş GMYO 0,64 -3,03 -16,88 Soda Sanayii 5,54 5,12 9,92 Sodaş Sodyum Sanayii 4,85 -0,61 42,29 Söktaş 1,27 0,00 -23,49 Sönmez Filament 3,17 -6,76 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,70 -3,14 -6,57 Sumaş Suni Tahta 6,83 -3,67 Şeker Fin. Kir. 2,47 -0,40 -3,89 Şekerbank 1,29 -5,84 -29,51 Şişe Cam 4,18 -2,11 -11,06 Şok Marketler 10,41 4,10 T. Halk Bankası 7,83 1,95 -27,37 T. Kalkınma Bank. 3,82 -7,06 -31,05 T.S.K.B. 1,21 -2,42 -13,80 T.Tuborg 10,95 -1,53 8,42 Taç Tarım Ürünleri 1,54 -12,99 -36,63 Tat Gıda 3,94 -5,74 -23,28 TAV Havalimanları 21,58 0,65 0,56 Taze Kuru Gıda 7,27 -4,97 -10,80 Tek-Art Turizm 0,70 4,48 -6,99 Tekfen Holding 15,40 2,39 -5,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,17 -7,04 -38,45 Temapol Polimer Plastik 3,06 -4,38 -35,85 TGS Dış Ticaret 5,28 -1,68 45,45 Tofaş Oto. Fab. 23,96 -1,64 -23,08 Torunlar GMYO 2,72 1,87 -18,32 Trabzon Liman 12,00 -4,00 Trabzonspor Sportif 1,34 -4,29 -39,09 Trakya Cam 4,22 0,96 -8,66 Trend GMYO 1,27 -3,05 TSKB GMYO 0,58 -6,45 -20,55 Tuğçelik 2,51 -6,34 -21,07 Tukaş 1,44 -6,49 -35,43 Turcas Petrol 1,81 -6,70 -23,95 Turkcell 12,71 -2,23 -17,89 Tümosan Motor ve Traktör 5,01 -5,47 -33,99 Tüpraş 102,80 -0,39 -4,68 Türk Hava Yolları 16,58 1,41 5,67 Türk Prysmian Kablo 1,75 -4,37 -30,09 Türk Telekom 6,52 14,39 1,24 Türk Traktör 57,20 5,83 -18,85 Türker Proje Gayrimenkul 36,18 -4,79 -3,67 Ufuk Yatırım 1,87 3,89 -39,09 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -5,52 -19,88 Ulusoy Elektrik 7,95 -6,58 -14,79 Ulusoy Un Sanayi 1,92 -3,03 -30,94 Umpaş Holding 0,53 -5,36 -15,87 Uşak Seramik 1,81 -0,55 -26,12 Utopya Turizm 2,73 -17,27 -39,20 Uzertaş Boya 1,02 18,60 -10,53 Ülker Bisküvi 17,80 -5,42 -9,51 Ünye Çimento 4,66 1,30 12,02 Vakıf Fin. Kir. 1,89 -6,44 -9,13 Vakıf GMYO 1,95 -5,80 -25,00 Vakıf Yat. Ort. 1,15 -4,17 -19,01 Vakıflar Bankası 5,82 2,46 -14,03 Vakko Tekstil 2,70 -4,93 -8,32 Vanet Gıda 2,29 -5,76 -28,44 Verusa Holding 25,50 2,00 11,26 Verusaturk Girisim 2,59 9,28 9,75 Vestel 8,64 -5,05 14,13 Vestel Beyaz Eşya 9,27 -3,74 9,32 Viking Kağıt 1,22 -0,81 1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 -5,88 -37,93 Yapı ve Kredi Bank. 4,17 5,04 -3,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 -5,25 -17,43 Yataş 24,80 -4,69 -12,37 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,48 -5,73 40,98 Yeni Gimat GMYO 13,00 6,47 3,98 Yeşil GMYO 0,45 -8,16 -28,57 Yeşil Yapı 0,47 -7,84 -53,92 Yeşil Yatırım Holding 12,16 -2,49 -24,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.900,00 -2,57 5,30 Yonga Mobilya 10,00 -36,51 234,87 Yünsa 7,58 10,50 68,44 Zorlu Enerji 1,47 -4,55 -6,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)