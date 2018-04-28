Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İskenderun Demir Çelik 9,61 4,23 81,66
İş Bankası (A) 15.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İskenderun Demir Çelik<
|9,61
|4,23
|81,66
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.276,00
|-3,70
|2,05
|İş Bankası (C)
|6,40
|-0,31
|-4,19
|İş Bankası (Kur.)
|6.701,00
|2,93
|-13,38
|İş Fin.Kir.
|5,70
|40,39
|282,55
|İş Girişim
|1,91
|0,53
|9,77
|İş GMYO
|1,22
|-2,40
|-4,98
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|36,04
|-2,59
|-5,46
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|3,77
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|6,46
|İşbir Holding
|230,00
|-4,17
|24,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|-5,71
|-17,50
|İttifak Holding
|3,08
|8,83
|32,19
|İz Hayvancılık Tarım
|2,36
|-0,42
|24,21
|İzmir Demir Çelik
|2,59
|-4,78
|-20,06
|İzmir Fırça
|6,97
|0,43
|-24,65
|İzocam
|24,58
|-4,80
|-7,03
|Jantsa Jant Sanayi
|28,84
|1,44
|-6,21
|Kapital Yat. Holding
|3,30
|37,50
|166,13
|Kaplamin
|4,10
|3,02
|4,59
|Kardemir (A)
|3,49
|-6,93
|18,31
|Kardemir (B)
|3,50
|-6,42
|19,45
|Kardemir (D)
|4,23
|-2,53
|31,78
|Karel Elektronik
|7,13
|1,13
|22,72
|Karsan Otomotiv
|2,01
|-0,99
|28,85
|Karsu Tekstil
|1,40
|-2,78
|-29,29
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,92
|1,20
|19,60
|Kartonsan
|260,60
|-2,21
|-6,34
|Katmerciler Ekipman
|10,09
|-1,56
|-15,64
|Kent Gıda
|133,40
|-0,67
|-2,27
|Kerevitaş Gıda
|79,50
|-8,78
|-32,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|-7,55
|40,00
|Kiler GMYO
|3,05
|-5,57
|-16,67
|Kipa Ticaret
|2,33
|-28,09
|-9,69
|Klimasan Klima
|6,92
|-4,42
|18,29
|Koç Holding
|14,17
|-4,39
|-21,67
|Konfrut Gıda
|18,44
|2,05
|28,95
|Konya Çimento
|226,10
|-3,38
|-11,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,23
|-0,69
|-1,53
|Koza Altın
|48,06
|-1,52
|25,81
|Koza Madencilik
|6,13
|-1,13
|-4,81
|Körfez GMYO
|1,49
|-0,67
|-10,24
|Kristal Kola
|1,74
|0,00
|-3,33
|Kron Telekomünikasyon
|13,55
|-4,38
|-26,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,50
|12,51
|31,45
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,25
|-13,62
|2,41
|Kütahya Porselen
|5,69
|-2,40
|-20,64
|Lider Faktoring
|4,37
|-1,80
|-0,91
|Link Bilgisayar
|11,00
|-3,25
|-22,86
|Logo Yazılım
|48,00
|-0,37
|-18,30
|Lokman Hekim Sağlık
|6,48
|-2,70
|5,19
|Lüks Kadife
|4,65
|2,88
|-1,27
|Makina Takım
|1,59
|-3,64
|-20,50
|Mardin Çimento
|4,43
|-2,64
|3,26
|Marka Yatırım Holding
|1,36
|9,68
|-19,53
|Marmaris Altınyunus
|15,91
|-2,81
|-16,26
|Marshall
|55,40
|2,12
|6,95
|Martı GMYO
|0,99
|-3,88
|-53,30
|Martı Otel
|0,87
|-3,33
|-5,43
|Mavi Giyim
|48,80
|-2,36
|-15,86
|Mazhar Zorlu Holding
|8,37
|-11,05
|109,77
|MCT Danışmanlık
|10,00
|-3,85
|66,67
|Mega Polietilen
|1,37
|-2,84
|20,18
|Menderes Tekstil
|1,16
|2,65
|39,76
|Merit Turizm
|6,63
|-5,29
|12,56
|Merko Gıda
|1,22
|1,67
|-8,27
|Metal Gayrimenkul
|1,35
|-7,53
|3,85
|Metemtur Otelcilik
|1,42
|-1,39
|-4,05
|Metro Holding
|0,96
|-2,04
|-3,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,14
|-2,73
|-22,18
|Migros Ticaret
|23,00
|-3,20
|-16,55
|Milpa
|1,59
|-5,36
|-26,39
|Mish Dekorasyon
|0,19
|0,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|6,40
|7,93
|-13,40
|MLP Sağlık
|17,30
|-1,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,50
|-2,60
|7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|-3,11
|-13,81
|Net Holding
|2,03
|-2,87
|-8,14
|Netaş Telekom.
|12,03
|-3,61
|-24,05
|Niğbaş Niğde Beton
|1,60
|-20,00
|70,21
|Nuh Çimento
|10,23
|-1,25
|2,61
|Nurol GMYO
|4,14
|-10,20
|-12,84
|Odaş Elektrik
|6,26
|-3,40
|4,33
|Olmuksan-IP
|4,54
|-2,16
|-0,74
|Orge Enerji Elektrik
|8,86
|-2,10
|-12,36
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|3,45
|6,19
|Osmanlı Menkul
|2,69
|0,00
|-14,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,48
|2,78
|-9,20
|Otokar
|85,65
|-12,51
|-29,05
|Oyak Yat. Ort.
|1,04
|-3,70
|2,97
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,72
|-1,15
|1,18
|Özak GMYO
|3,03
|18,82
|29,49
|Özbal Çelik Boru
|1,41
|-4,73
|-14,55
|Özderici GMYO
|11,98
|-3,78
|667,95
|Özerden Plastik
|3,45
|-8,24
|15,77
|Panora GMYO
|4,74
|0,85
|5,16
|Park Elek.Madencilik
|3,74
|-4,83
|-10,31
|Parsan
|17,93
|1,19
|53,25
|Pegasus
|29,70
|-5,17
|-12,13
|Peker GMYO
|8,11
|-1,10
|Penguen Gıda
|1,85
|-2,63
|-17,04
|Pera GMYO
|0,93
|-1,06
|5,68
|Pergamon Dış Ticaret
|7,12
|0,85
|85,91
|Petkim
|7,49
|-1,96
|-3,60
|Petrokent Turizm
|52,45
|-2,87
|10,47
|Pınar Et ve Un
|9,30
|-0,96
|1,03
|Pınar Su
|1,71
|-1,72
|-5,00
|Pınar Süt
|12,40
|3,85
|2,35
|Plastikkart
|2,61
|-3,33
|-9,69
|Polisan Holding
|6,18
|2,83
|-29,13
|Politeknik Metal
|38,50
|-4,61
|15,62
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|-1,17
|4,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,35
|1,40
|11,54
|QNB Finansbank
|5,51
|-1,96
|0,18
|Ral Yatırım Holding
|1,35
|7,14
|-17,18
|Ray Sigorta
|1,31
|-3,68
|-27,62
|Reysaş GMYO
|1,37
|0,00
|7,87
|Reysaş Lojistik
|1,01
|-3,81
|-21,09
|Rhea Girişim
|0,89
|-2,20
|-20,54
|Rodrigo Tekstil
|1,30
|-2,99
|-56,52
|Royal Halı
|0,86
|0,00
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,09
|-1,42
|-24,28
|Sabancı Holding
|9,96
|-1,87
|-7,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|-5,76
|Salix Yatırım Holding
|4,33
|4,84
|-44,49
|Sanel Mühendislik
|1,59
|-1,85
|-7,02
|Sanifoam Sünger
|1,71
|-1,16
|1,79
|Sanko Pazarlama
|3,89
|2,64
|14,75
|Saray Matbaacılık
|1,36
|11,48
|27,10
|Sarkuysan
|3,48
|-2,25
|5,45
|Sasa Polyester
|13,52
|-5,45
|17,67
|Say Reklamcılık
|1,45
|-1,36
|-13,17
|Sekuro Plastik
|11,09
|-18,99
|28,95
|Selçuk Ecza Deposu
|3,36
|-8,20
|-4,06
|Selçuk Gıda
|0,49
|-3,92
|75,00
|Senkron Güvenlik
|1,33
|-5,00
|-28,49
|Serve Kırtasiye
|0,53
|-3,64
|-14,52
|Servet GMYO
|3,58
|4,68
|17,76
|Seyitler Kimya
|8,70
|0,00
|-3,12
|Silverline Endüstri
|2,37
|3,04
|8,22
|Sinpaş GMYO
|0,70
|1,45
|-9,09
|Soda Sanayii
|5,10
|-4,14
|1,19
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,12
|-0,48
|20,87
|Söktaş
|1,63
|-2,98
|-1,81
|Sönmez Filament
|3,93
|-3,68
|-5,30
|Sönmez Pamuklu
|4,06
|-5,36
|2,53
|Sumaş Suni Tahta
|5,00
|13,64
|Şeker Fin. Kir.
|2,65
|7,72
|3,11
|Şekerbank
|1,53
|-4,38
|-16,39
|Şişe Cam
|4,77
|-2,45
|1,49
|T. Halk Bankası
|8,60
|-6,52
|-20,22
|T. Kalkınma Bank.
|4,85
|-6,73
|-12,45
|T.S.K.B.
|1,43
|-1,38
|1,87
|T.Tuborg
|12,10
|0,41
|19,80
|Taç Tarım Ürünleri
|2,33
|-2,51
|-4,12
|Tat Gıda
|5,27
|-4,01
|2,62
|TAV Havalimanları
|23,62
|-9,15
|10,07
|Taze Kuru Gıda
|7,77
|-1,65
|-4,66
|Tek-Art Turizm
|0,79
|-15,96
|4,97
|Tekfen Holding
|16,04
|-5,70
|-2,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,31
|-1,60
|-16,31
|Temapol Polimer Plastik
|3,82
|-1,04
|-19,92
|TGS Dış Ticaret
|5,38
|2,87
|48,21
|Tofaş Oto. Fab.
|25,20
|-5,05
|-19,10
|Torunlar GMYO
|2,89
|3,21
|-13,21
|Trabzon Liman
|13,54
|-1,88
|Trabzonspor Sportif
|1,65
|-5,71
|-25,00
|Trakya Cam
|4,85
|-2,22
|4,98
|Trend GMYO
|1,45
|0,69
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|0,00
|Tuğçelik
|3,34
|-0,60
|5,03
|Tukaş
|1,77
|-5,35
|-20,63
|Turcas Petrol
|2,18
|-1,36
|-8,40
|Turkcell
|14,22
|-0,97
|-8,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,20
|-11,68
|-18,31
|Tüpraş
|106,70
|-0,28
|-1,07
|Türk Hava Yolları
|17,42
|-4,55
|11,03
|Türk Prysmian Kablo
|2,09
|-1,42
|-16,51
|Türk Telekom
|6,44
|1,26
|0,00
|Türk Traktör
|60,50
|-14,31
|-14,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,60
|0,00
|0,11
|Ufuk Yatırım
|2,23
|-0,89
|-27,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|-0,59
|-1,17
|Ulusoy Elektrik
|17,65
|1,73
|-5,41
|Ulusoy Un Sanayi
|2,48
|-3,50
|-10,79
|Umpaş Holding
|0,59
|0,00
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,06
|-5,07
|-15,92
|Utopya Turizm
|3,87
|-2,52
|-13,81
|Uzertaş Boya
|1,01
|1,00
|-11,40
|Ülker Bisküvi
|21,30
|0,00
|8,29
|Ünye Çimento
|4,76
|-0,42
|14,42
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|0,00
|3,37
|Vakıf GMYO
|2,44
|-2,01
|-6,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,38
|-2,13
|-2,82
|Vakıflar Bankası
|6,27
|-0,95
|-7,39
|Vakko Tekstil
|4,28
|-3,74
|45,33
|Vanet Gıda
|2,65
|2,71
|-17,19
|Verusa Holding
|25,78
|3,53
|12,48
|Verusaturk Girisim
|2,36
|0,43
|0,00
|Vestel
|10,06
|-2,52
|32,89
|Vestel Beyaz Eşya
|11,29
|3,29
|17,97
|Viking Kağıt
|1,35
|-2,88
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,95
|-3,47
|-15,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,12
|-3,74
|-5,07
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,29
|0,44
|-8,03
|Yataş
|27,82
|-5,44
|-1,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,43
|-5,30
|36,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,02
|-0,08
|-3,86
|Yeşil GMYO
|0,60
|-1,64
|-4,76
|Yeşil Yapı
|0,61
|-4,69
|-40,20
|Yeşil Yatırım Holding
|17,75
|-6,08
|10,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.400,00
|-3,17
|33,01
|Yonga Mobilya
|1.397,70
|-12,64
|485,06
|Yünsa
|6,66
|-4,86
|48,00
|Zorlu Enerji
|1,76
|-4,35
|11,39
(Sürecek)