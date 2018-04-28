Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik< 9,61 4,23 81,66 İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.276,00 -3,70 2,05 İş Bankası (C) 6,40 -0,31 -4,19 İş Bankası (Kur.) 6.701,00 2,93 -13,38 İş Fin.Kir. 5,70 40,39 282,55 İş Girişim 1,91 0,53 9,77 İş GMYO 1,22 -2,40 -4,98 İş Portföy BIST 30 HY BYF 36,04 -2,59 -5,46 İş Y. Men. Değ. 2,20 3,77 3,17 İş Yat. Ort. 0,84 0,00 6,46 İşbir Holding 230,00 -4,17 24,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -5,71 -17,50 İttifak Holding 3,08 8,83 32,19 İz Hayvancılık Tarım 2,36 -0,42 24,21 İzmir Demir Çelik 2,59 -4,78 -20,06 İzmir Fırça 6,97 0,43 -24,65 İzocam 24,58 -4,80 -7,03 Jantsa Jant Sanayi 28,84 1,44 -6,21 Kapital Yat. Holding 3,30 37,50 166,13 Kaplamin 4,10 3,02 4,59 Kardemir (A) 3,49 -6,93 18,31 Kardemir (B) 3,50 -6,42 19,45 Kardemir (D) 4,23 -2,53 31,78 Karel Elektronik 7,13 1,13 22,72 Karsan Otomotiv 2,01 -0,99 28,85 Karsu Tekstil 1,40 -2,78 -29,29 Karsusan Su Ürünleri San. 5,92 1,20 19,60 Kartonsan 260,60 -2,21 -6,34 Katmerciler Ekipman 10,09 -1,56 -15,64 Kent Gıda 133,40 -0,67 -2,27 Kerevitaş Gıda 79,50 -8,78 -32,80 Kervansaray Yat. Holding 0,49 -7,55 40,00 Kiler GMYO 3,05 -5,57 -16,67 Kipa Ticaret 2,33 -28,09 -9,69 Klimasan Klima 6,92 -4,42 18,29 Koç Holding 14,17 -4,39 -21,67 Konfrut Gıda 18,44 2,05 28,95 Konya Çimento 226,10 -3,38 -11,33 Kordsa Teknik Tekstil 7,23 -0,69 -1,53 Koza Altın 48,06 -1,52 25,81 Koza Madencilik 6,13 -1,13 -4,81 Körfez GMYO 1,49 -0,67 -10,24 Kristal Kola 1,74 0,00 -3,33 Kron Telekomünikasyon 13,55 -4,38 -26,76 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 12,51 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,25 -13,62 2,41 Kütahya Porselen 5,69 -2,40 -20,64 Lider Faktoring 4,37 -1,80 -0,91 Link Bilgisayar 11,00 -3,25 -22,86 Logo Yazılım 48,00 -0,37 -18,30 Lokman Hekim Sağlık 6,48 -2,70 5,19 Lüks Kadife 4,65 2,88 -1,27 Makina Takım 1,59 -3,64 -20,50 Mardin Çimento 4,43 -2,64 3,26 Marka Yatırım Holding 1,36 9,68 -19,53 Marmaris Altınyunus 15,91 -2,81 -16,26 Marshall 55,40 2,12 6,95 Martı GMYO 0,99 -3,88 -53,30 Martı Otel 0,87 -3,33 -5,43 Mavi Giyim 48,80 -2,36 -15,86 Mazhar Zorlu Holding 8,37 -11,05 109,77 MCT Danışmanlık 10,00 -3,85 66,67 Mega Polietilen 1,37 -2,84 20,18 Menderes Tekstil 1,16 2,65 39,76 Merit Turizm 6,63 -5,29 12,56 Merko Gıda 1,22 1,67 -8,27 Metal Gayrimenkul 1,35 -7,53 3,85 Metemtur Otelcilik 1,42 -1,39 -4,05 Metro Holding 0,96 -2,04 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 2,14 -2,73 -22,18 Migros Ticaret 23,00 -3,20 -16,55 Milpa 1,59 -5,36 -26,39 Mish Dekorasyon 0,19 0,00 -20,83 Mistral GMYO 6,40 7,93 -13,40 MLP Sağlık 17,30 -1,70 MMC San. ve Tic. Yat. 1,50 -2,60 7,91 Mondi Tire Kutsan 1,56 -3,11 -13,81 Net Holding 2,03 -2,87 -8,14 Netaş Telekom. 12,03 -3,61 -24,05 Niğbaş Niğde Beton 1,60 -20,00 70,21 Nuh Çimento 10,23 -1,25 2,61 Nurol GMYO 4,14 -10,20 -12,84 Odaş Elektrik 6,26 -3,40 4,33 Olmuksan-IP 4,54 -2,16 -0,74 Orge Enerji Elektrik 8,86 -2,10 -12,36 Orma Orman Mahsulleri 1,20 3,45 6,19 Osmanlı Menkul 2,69 0,00 -14,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,48 2,78 -9,20 Otokar 85,65 -12,51 -29,05 Oyak Yat. Ort. 1,04 -3,70 2,97 Oylum Sınai Yatırımlar 1,72 -1,15 1,18 Özak GMYO 3,03 18,82 29,49 Özbal Çelik Boru 1,41 -4,73 -14,55 Özderici GMYO 11,98 -3,78 667,95 Özerden Plastik 3,45 -8,24 15,77 Panora GMYO 4,74 0,85 5,16 Park Elek.Madencilik 3,74 -4,83 -10,31 Parsan 17,93 1,19 53,25 Pegasus 29,70 -5,17 -12,13 Peker GMYO 8,11 -1,10 Penguen Gıda 1,85 -2,63 -17,04 Pera GMYO 0,93 -1,06 5,68 Pergamon Dış Ticaret 7,12 0,85 85,91 Petkim 7,49 -1,96 -3,60 Petrokent Turizm 52,45 -2,87 10,47 Pınar Et ve Un 9,30 -0,96 1,03 Pınar Su 1,71 -1,72 -5,00 Pınar Süt 12,40 3,85 2,35 Plastikkart 2,61 -3,33 -9,69 Polisan Holding 6,18 2,83 -29,13 Politeknik Metal 38,50 -4,61 15,62 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -1,17 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 4,35 1,40 11,54 QNB Finansbank 5,51 -1,96 0,18 Ral Yatırım Holding 1,35 7,14 -17,18 Ray Sigorta 1,31 -3,68 -27,62 Reysaş GMYO 1,37 0,00 7,87 Reysaş Lojistik 1,01 -3,81 -21,09 Rhea Girişim 0,89 -2,20 -20,54 Rodrigo Tekstil 1,30 -2,99 -56,52 Royal Halı 0,86 0,00 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,09 -1,42 -24,28 Sabancı Holding 9,96 -1,87 -7,79 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -5,76 Salix Yatırım Holding 4,33 4,84 -44,49 Sanel Mühendislik 1,59 -1,85 -7,02 Sanifoam Sünger 1,71 -1,16 1,79 Sanko Pazarlama 3,89 2,64 14,75 Saray Matbaacılık 1,36 11,48 27,10 Sarkuysan 3,48 -2,25 5,45 Sasa Polyester 13,52 -5,45 17,67 Say Reklamcılık 1,45 -1,36 -13,17 Sekuro Plastik 11,09 -18,99 28,95 Selçuk Ecza Deposu 3,36 -8,20 -4,06 Selçuk Gıda 0,49 -3,92 75,00 Senkron Güvenlik 1,33 -5,00 -28,49 Serve Kırtasiye 0,53 -3,64 -14,52 Servet GMYO 3,58 4,68 17,76 Seyitler Kimya 8,70 0,00 -3,12 Silverline Endüstri 2,37 3,04 8,22 Sinpaş GMYO 0,70 1,45 -9,09 Soda Sanayii 5,10 -4,14 1,19 Sodaş Sodyum Sanayii 4,12 -0,48 20,87 Söktaş 1,63 -2,98 -1,81 Sönmez Filament 3,93 -3,68 -5,30 Sönmez Pamuklu 4,06 -5,36 2,53 Sumaş Suni Tahta 5,00 13,64 Şeker Fin. Kir. 2,65 7,72 3,11 Şekerbank 1,53 -4,38 -16,39 Şişe Cam 4,77 -2,45 1,49 T. Halk Bankası 8,60 -6,52 -20,22 T. Kalkınma Bank. 4,85 -6,73 -12,45 T.S.K.B. 1,43 -1,38 1,87 T.Tuborg 12,10 0,41 19,80 Taç Tarım Ürünleri 2,33 -2,51 -4,12 Tat Gıda 5,27 -4,01 2,62 TAV Havalimanları 23,62 -9,15 10,07 Taze Kuru Gıda 7,77 -1,65 -4,66 Tek-Art Turizm 0,79 -15,96 4,97 Tekfen Holding 16,04 -5,70 -2,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,31 -1,60 -16,31 Temapol Polimer Plastik 3,82 -1,04 -19,92 TGS Dış Ticaret 5,38 2,87 48,21 Tofaş Oto. Fab. 25,20 -5,05 -19,10 Torunlar GMYO 2,89 3,21 -13,21 Trabzon Liman 13,54 -1,88 Trabzonspor Sportif 1,65 -5,71 -25,00 Trakya Cam 4,85 -2,22 4,98 Trend GMYO 1,45 0,69 TSKB GMYO 0,73 -1,35 0,00 Tuğçelik 3,34 -0,60 5,03 Tukaş 1,77 -5,35 -20,63 Turcas Petrol 2,18 -1,36 -8,40 Turkcell 14,22 -0,97 -8,14 Tümosan Motor ve Traktör 6,20 -11,68 -18,31 Tüpraş 106,70 -0,28 -1,07 Türk Hava Yolları 17,42 -4,55 11,03 Türk Prysmian Kablo 2,09 -1,42 -16,51 Türk Telekom 6,44 1,26 0,00 Türk Traktör 60,50 -14,31 -14,17 Türker Proje Gayrimenkul 37,60 0,00 0,11 Ufuk Yatırım 2,23 -0,89 -27,36 Ulaşlar Turizm Yat. 1,69 -0,59 -1,17 Ulusoy Elektrik 17,65 1,73 -5,41 Ulusoy Un Sanayi 2,48 -3,50 -10,79 Umpaş Holding 0,59 0,00 -6,35 Uşak Seramik 2,06 -5,07 -15,92 Utopya Turizm 3,87 -2,52 -13,81 Uzertaş Boya 1,01 1,00 -11,40 Ülker Bisküvi 21,30 0,00 8,29 Ünye Çimento 4,76 -0,42 14,42 Vakıf Fin. Kir. 2,15 0,00 3,37 Vakıf GMYO 2,44 -2,01 -6,15 Vakıf Yat. Ort. 1,38 -2,13 -2,82 Vakıflar Bankası 6,27 -0,95 -7,39 Vakko Tekstil 4,28 -3,74 45,33 Vanet Gıda 2,65 2,71 -17,19 Verusa Holding 25,78 3,53 12,48 Verusaturk Girisim 2,36 0,43 0,00 Vestel 10,06 -2,52 32,89 Vestel Beyaz Eşya 11,29 3,29 17,97 Viking Kağıt 1,35 -2,88 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,95 -3,47 -15,95 Yapı ve Kredi Bank. 4,12 -3,74 -5,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,29 0,44 -8,03 Yataş 27,82 -5,44 -1,70 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 -5,30 36,22 Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,08 -3,86 Yeşil GMYO 0,60 -1,64 -4,76 Yeşil Yapı 0,61 -4,69 -40,20 Yeşil Yatırım Holding 17,75 -6,08 10,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.400,00 -3,17 33,01 Yonga Mobilya 1.397,70 -12,64 485,06 Yünsa 6,66 -4,86 48,00 Zorlu Enerji 1,76 -4,35 11,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)