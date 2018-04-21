Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İskenderun Demir Çelik 9,22 13,69 74,29
İş Bankası (A) 15.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İskenderun Demir Çelik<
|9,22
|13,69
|74,29
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.325,00
|-1,56
|5,97
|İş Bankası (C)
|6,42
|-1,38
|-3,89
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|4,06
|13,41
|172,48
|İş Girişim
|1,90
|-4,52
|9,20
|İş GMYO
|1,25
|-0,79
|-2,64
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|37,00
|1,04
|-2,94
|İş Y. Men. Değ.
|2,12
|2,91
|-0,58
|İş Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|6,46
|İşbir Holding
|240,00
|0,00
|29,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-12,50
|İttifak Holding
|2,83
|1,80
|21,46
|İz Hayvancılık Tarım
|2,37
|-2,07
|24,74
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|5,43
|-16,05
|İzmir Fırça
|6,94
|6,93
|-24,97
|İzocam
|25,82
|0,55
|-2,34
|Jantsa Jant Sanayi
|29,92
|-0,40
|-7,54
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|24,35
|93,55
|Kaplamin
|3,98
|-1,00
|1,53
|Kardemir (A)
|3,75
|7,14
|27,12
|Kardemir (B)
|3,74
|8,09
|27,65
|Kardemir (D)
|4,34
|14,51
|35,20
|Karel Elektronik
|7,05
|-2,35
|21,34
|Karsan Otomotiv
|2,03
|4,10
|30,13
|Karsu Tekstil
|1,44
|5,11
|-27,27
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,85
|-9,58
|18,18
|Kartonsan
|266,50
|-1,30
|-4,22
|Katmerciler Ekipman
|10,25
|1,08
|-14,30
|Kent Gıda
|134,30
|-0,59
|-1,61
|Kerevitaş Gıda
|87,15
|-8,79
|-26,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-1,85
|51,43
|Kiler GMYO
|3,23
|4,53
|-11,75
|Kipa Ticaret
|3,24
|-3,86
|25,58
|Klimasan Klima
|7,24
|-4,74
|23,76
|Koç Holding
|14,82
|-0,20
|-18,07
|Konfrut Gıda
|18,07
|-0,44
|26,36
|Konya Çimento
|234,00
|0,73
|-8,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,28
|-0,27
|-0,84
|Koza Altın
|48,80
|-0,16
|27,75
|Koza Madencilik
|6,20
|1,81
|-3,73
|Körfez GMYO
|1,50
|2,04
|-9,64
|Kristal Kola
|1,74
|1,16
|-3,33
|Kron Telekomünikasyon
|14,17
|0,85
|-23,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,11
|-2,64
|16,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,92
|6,03
|18,55
|Kütahya Porselen
|5,83
|3,74
|-18,69
|Lider Faktoring
|4,45
|3,01
|0,91
|Link Bilgisayar
|11,37
|3,36
|-20,27
|Logo Yazılım
|48,18
|6,97
|-17,99
|Lokman Hekim Sağlık
|6,66
|-0,60
|8,12
|Lüks Kadife
|4,52
|4,39
|-4,03
|Makina Takım
|1,65
|8,55
|-17,50
|Mardin Çimento
|4,55
|1,79
|6,06
|Marka Yatırım Holding
|1,24
|-1,59
|-26,63
|Marmaris Altınyunus
|16,37
|0,43
|-13,84
|Marshall
|54,25
|9,20
|4,73
|Martı GMYO
|1,03
|0,98
|-51,42
|Martı Otel
|0,90
|0,00
|-2,17
|Mavi Giyim
|49,98
|1,17
|-13,83
|Mazhar Zorlu Holding
|9,41
|36,38
|135,84
|MCT Danışmanlık
|10,40
|7,88
|73,33
|Mega Polietilen
|1,41
|-1,40
|23,68
|Menderes Tekstil
|1,13
|9,71
|36,14
|Merit Turizm
|7,00
|0,00
|18,85
|Merko Gıda
|1,20
|0,00
|-9,77
|Metal Gayrimenkul
|1,46
|-9,32
|12,31
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|2,86
|-2,70
|Metro Holding
|0,98
|7,69
|-1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,20
|4,27
|-20,00
|Migros Ticaret
|23,76
|8,00
|-13,79
|Milpa
|1,68
|4,35
|-22,22
|Mish Dekorasyon
|0,19
|-5,00
|-20,83
|Mistral GMYO
|5,93
|-3,58
|-19,76
|MLP Sağlık
|17,60
|-3,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,54
|8,45
|10,79
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|1,26
|-11,05
|Net Holding
|2,09
|-1,88
|-5,43
|Netaş Telekom.
|12,48
|-6,59
|-21,21
|Niğbaş Niğde Beton
|2,00
|48,15
|112,77
|Nuh Çimento
|10,36
|0,19
|3,91
|Nurol GMYO
|4,61
|5,73
|-2,95
|Odaş Elektrik
|6,48
|2,21
|8,00
|Olmuksan-IP
|4,64
|1,98
|1,44
|Orge Enerji Elektrik
|9,05
|2,72
|-10,48
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|0,87
|2,65
|Osmanlı Menkul
|2,69
|-4,61
|-14,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,44
|8,27
|-11,66
|Otokar
|97,90
|-0,10
|-18,90
|Oyak Yat. Ort.
|1,08
|3,85
|6,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,74
|0,58
|2,35
|Özak GMYO
|2,55
|2,82
|8,97
|Özbal Çelik Boru
|1,48
|1,37
|-10,30
|Özderici GMYO
|12,45
|23,51
|698,08
|Özerden Plastik
|3,76
|17,87
|26,17
|Panora GMYO
|4,70
|0,00
|4,28
|Park Elek.Madencilik
|3,93
|6,22
|-5,76
|Parsan
|17,72
|23,06
|51,45
|Pegasus
|31,32
|-2,37
|-7,34
|Peker GMYO
|8,20
|7,89
|Penguen Gıda
|1,90
|2,70
|-14,80
|Pera GMYO
|0,94
|4,44
|6,82
|Pergamon Dış Ticaret
|7,06
|16,31
|84,34
|Petkim
|7,64
|0,39
|-1,67
|Petrokent Turizm
|54,00
|-8,01
|13,73
|Pınar Et ve Un
|9,39
|0,25
|2,01
|Pınar Su
|1,74
|1,75
|-3,33
|Pınar Süt
|11,94
|2,66
|-1,45
|Plastikkart
|2,70
|-1,10
|-6,57
|Polisan Holding
|6,01
|0,17
|-31,08
|Politeknik Metal
|40,36
|0,15
|21,20
|Prizma Press Matbaacılık
|1,71
|1,79
|5,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,29
|-1,61
|10,00
|QNB Finansbank
|5,62
|0,54
|2,18
|Ral Yatırım Holding
|1,26
|5,88
|-22,70
|Ray Sigorta
|1,36
|-1,45
|-24,86
|Reysaş GMYO
|1,37
|4,58
|7,87
|Reysaş Lojistik
|1,05
|6,06
|-17,97
|Rhea Girişim
|0,91
|0,00
|-18,75
|Rodrigo Tekstil
|1,34
|-4,96
|-55,18
|Royal Halı
|0,86
|0,00
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,12
|0,95
|-23,19
|Sabancı Holding
|10,15
|1,50
|-6,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,91
|-1,55
|Salix Yatırım Holding
|4,13
|0,73
|-47,05
|Sanel Mühendislik
|1,62
|3,18
|-5,26
|Sanifoam Sünger
|1,73
|2,37
|2,98
|Sanko Pazarlama
|3,79
|-2,82
|11,80
|Saray Matbaacılık
|1,22
|16,19
|14,02
|Sarkuysan
|3,56
|2,59
|7,88
|Sasa Polyester
|14,30
|26,77
|24,46
|Say Reklamcılık
|1,47
|4,26
|-11,98
|Sekuro Plastik
|13,69
|3,17
|59,19
|Selçuk Ecza Deposu
|3,66
|3,98
|4,51
|Selçuk Gıda
|0,51
|27,50
|82,14
|Senkron Güvenlik
|1,40
|2,94
|-24,73
|Serve Kırtasiye
|0,55
|1,85
|-11,29
|Servet GMYO
|3,42
|-3,12
|12,50
|Seyitler Kimya
|8,70
|0,35
|-3,12
|Silverline Endüstri
|2,30
|2,22
|5,02
|Sinpaş GMYO
|0,69
|1,47
|-10,39
|Soda Sanayii
|5,32
|5,56
|5,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,14
|-1,43
|21,46
|Söktaş
|1,68
|1,20
|1,20
|Sönmez Filament
|4,08
|2,00
|-1,69
|Sönmez Pamuklu
|4,29
|6,72
|8,33
|Sumaş Suni Tahta
|4,40
|1,62
|Şeker Fin. Kir.
|2,46
|0,82
|-4,28
|Şekerbank
|1,60
|5,26
|-12,57
|Şişe Cam
|4,89
|1,03
|4,04
|T. Halk Bankası
|9,20
|4,31
|-14,66
|T. Kalkınma Bank.
|5,20
|-2,07
|-6,14
|T.S.K.B.
|1,45
|2,84
|3,29
|T.Tuborg
|12,05
|0,92
|19,31
|Taç Tarım Ürünleri
|2,39
|2,58
|-1,65
|Tat Gıda
|5,49
|3,78
|6,91
|TAV Havalimanları
|26,00
|3,67
|21,16
|Taze Kuru Gıda
|7,90
|0,64
|-3,07
|Tek-Art Turizm
|0,94
|6,82
|24,90
|Tekfen Holding
|17,01
|1,86
|3,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,38
|5,54
|-14,95
|Temapol Polimer Plastik
|3,86
|-1,53
|-19,08
|TGS Dış Ticaret
|5,23
|-0,95
|44,08
|Tofaş Oto. Fab.
|26,54
|-2,07
|-14,79
|Torunlar GMYO
|2,80
|3,32
|-15,92
|Trabzon Liman
|13,80
|0,73
|Trabzonspor Sportif
|1,75
|-0,57
|-20,45
|Trakya Cam
|4,96
|0,20
|7,36
|Trend GMYO
|1,44
|0,00
|TSKB GMYO
|0,74
|1,37
|1,37
|Tuğçelik
|3,36
|9,45
|5,66
|Tukaş
|1,87
|1,63
|-16,14
|Turcas Petrol
|2,21
|0,00
|-7,14
|Turkcell
|14,36
|1,84
|-7,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,02
|2,18
|-7,51
|Tüpraş
|107,00
|-5,06
|-0,79
|Türk Hava Yolları
|18,25
|-0,05
|16,32
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|0,99
|-15,31
|Türk Telekom
|6,36
|4,61
|-1,24
|Türk Traktör
|70,60
|-0,28
|0,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,60
|0,00
|0,11
|Ufuk Yatırım
|2,25
|-2,17
|-26,71
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,70
|1,19
|-0,58
|Ulusoy Elektrik
|17,35
|-3,02
|-7,02
|Ulusoy Un Sanayi
|2,57
|2,80
|-7,55
|Umpaş Holding
|0,59
|1,72
|-6,35
|Uşak Seramik
|2,17
|4,83
|-11,43
|Utopya Turizm
|3,97
|-1,73
|-11,58
|Uzertaş Boya
|1,01
|-0,98
|-11,40
|Ülker Bisküvi
|21,30
|3,10
|8,29
|Ünye Çimento
|4,78
|0,84
|14,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|6,44
|3,37
|Vakıf GMYO
|2,49
|0,00
|-4,23
|Vakıf Yat. Ort.
|1,41
|-0,70
|-0,70
|Vakıflar Bankası
|6,33
|3,09
|-6,50
|Vakko Tekstil
|4,65
|4,03
|50,97
|Vanet Gıda
|2,58
|6,17
|-19,38
|Verusa Holding
|24,90
|-4,60
|8,64
|Verusaturk Girisim
|2,35
|8,80
|-0,42
|Vestel
|10,32
|10,02
|36,33
|Vestel Beyaz Eşya
|10,93
|3,31
|14,21
|Viking Kağıt
|1,39
|2,96
|15,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,02
|0,50
|-12,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,28
|0,47
|-1,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,28
|1,33
|-8,43
|Yataş
|29,42
|-2,58
|3,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,51
|2,72
|43,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,03
|-2,59
|-3,78
|Yeşil GMYO
|0,61
|1,67
|-3,17
|Yeşil Yapı
|0,64
|0,00
|-37,25
|Yeşil Yatırım Holding
|18,90
|10,98
|18,12
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.500,10
|-0,81
|37,37
|Yonga Mobilya
|1.600,00
|-10,09
|569,74
|Yünsa
|7,00
|6,06
|55,56
|Zorlu Enerji
|1,84
|1,10
|16,46
(Sürecek)