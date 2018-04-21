Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik< 9,22 13,69 74,29 İş Bankası (A) 15.900,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.325,00 -1,56 5,97 İş Bankası (C) 6,42 -1,38 -3,89 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -15,84 İş Fin.Kir. 4,06 13,41 172,48 İş Girişim 1,90 -4,52 9,20 İş GMYO 1,25 -0,79 -2,64 İş Portföy BIST 30 HY BYF 37,00 1,04 -2,94 İş Y. Men. Değ. 2,12 2,91 -0,58 İş Yat. Ort. 0,84 1,20 6,46 İşbir Holding 240,00 0,00 29,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -12,50 İttifak Holding 2,83 1,80 21,46 İz Hayvancılık Tarım 2,37 -2,07 24,74 İzmir Demir Çelik 2,72 5,43 -16,05 İzmir Fırça 6,94 6,93 -24,97 İzocam 25,82 0,55 -2,34 Jantsa Jant Sanayi 29,92 -0,40 -7,54 Kapital Yat. Holding 2,40 24,35 93,55 Kaplamin 3,98 -1,00 1,53 Kardemir (A) 3,75 7,14 27,12 Kardemir (B) 3,74 8,09 27,65 Kardemir (D) 4,34 14,51 35,20 Karel Elektronik 7,05 -2,35 21,34 Karsan Otomotiv 2,03 4,10 30,13 Karsu Tekstil 1,44 5,11 -27,27 Karsusan Su Ürünleri San. 5,85 -9,58 18,18 Kartonsan 266,50 -1,30 -4,22 Katmerciler Ekipman 10,25 1,08 -14,30 Kent Gıda 134,30 -0,59 -1,61 Kerevitaş Gıda 87,15 -8,79 -26,33 Kervansaray Yat. Holding 0,53 -1,85 51,43 Kiler GMYO 3,23 4,53 -11,75 Kipa Ticaret 3,24 -3,86 25,58 Klimasan Klima 7,24 -4,74 23,76 Koç Holding 14,82 -0,20 -18,07 Konfrut Gıda 18,07 -0,44 26,36 Konya Çimento 234,00 0,73 -8,24 Kordsa Teknik Tekstil 7,28 -0,27 -0,84 Koza Altın 48,80 -0,16 27,75 Koza Madencilik 6,20 1,81 -3,73 Körfez GMYO 1,50 2,04 -9,64 Kristal Kola 1,74 1,16 -3,33 Kron Telekomünikasyon 14,17 0,85 -23,41 Kuştur Kuşadası Turizm 11,11 -2,64 16,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,92 6,03 18,55 Kütahya Porselen 5,83 3,74 -18,69 Lider Faktoring 4,45 3,01 0,91 Link Bilgisayar 11,37 3,36 -20,27 Logo Yazılım 48,18 6,97 -17,99 Lokman Hekim Sağlık 6,66 -0,60 8,12 Lüks Kadife 4,52 4,39 -4,03 Makina Takım 1,65 8,55 -17,50 Mardin Çimento 4,55 1,79 6,06 Marka Yatırım Holding 1,24 -1,59 -26,63 Marmaris Altınyunus 16,37 0,43 -13,84 Marshall 54,25 9,20 4,73 Martı GMYO 1,03 0,98 -51,42 Martı Otel 0,90 0,00 -2,17 Mavi Giyim 49,98 1,17 -13,83 Mazhar Zorlu Holding 9,41 36,38 135,84 MCT Danışmanlık 10,40 7,88 73,33 Mega Polietilen 1,41 -1,40 23,68 Menderes Tekstil 1,13 9,71 36,14 Merit Turizm 7,00 0,00 18,85 Merko Gıda 1,20 0,00 -9,77 Metal Gayrimenkul 1,46 -9,32 12,31 Metemtur Otelcilik 1,44 2,86 -2,70 Metro Holding 0,98 7,69 -1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 4,27 -20,00 Migros Ticaret 23,76 8,00 -13,79 Milpa 1,68 4,35 -22,22 Mish Dekorasyon 0,19 -5,00 -20,83 Mistral GMYO 5,93 -3,58 -19,76 MLP Sağlık 17,60 -3,30 MMC San. ve Tic. Yat. 1,54 8,45 10,79 Mondi Tire Kutsan 1,61 1,26 -11,05 Net Holding 2,09 -1,88 -5,43 Netaş Telekom. 12,48 -6,59 -21,21 Niğbaş Niğde Beton 2,00 48,15 112,77 Nuh Çimento 10,36 0,19 3,91 Nurol GMYO 4,61 5,73 -2,95 Odaş Elektrik 6,48 2,21 8,00 Olmuksan-IP 4,64 1,98 1,44 Orge Enerji Elektrik 9,05 2,72 -10,48 Orma Orman Mahsulleri 1,16 0,87 2,65 Osmanlı Menkul 2,69 -4,61 -14,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,44 8,27 -11,66 Otokar 97,90 -0,10 -18,90 Oyak Yat. Ort. 1,08 3,85 6,93 Oylum Sınai Yatırımlar 1,74 0,58 2,35 Özak GMYO 2,55 2,82 8,97 Özbal Çelik Boru 1,48 1,37 -10,30 Özderici GMYO 12,45 23,51 698,08 Özerden Plastik 3,76 17,87 26,17 Panora GMYO 4,70 0,00 4,28 Park Elek.Madencilik 3,93 6,22 -5,76 Parsan 17,72 23,06 51,45 Pegasus 31,32 -2,37 -7,34 Peker GMYO 8,20 7,89 Penguen Gıda 1,90 2,70 -14,80 Pera GMYO 0,94 4,44 6,82 Pergamon Dış Ticaret 7,06 16,31 84,34 Petkim 7,64 0,39 -1,67 Petrokent Turizm 54,00 -8,01 13,73 Pınar Et ve Un 9,39 0,25 2,01 Pınar Su 1,74 1,75 -3,33 Pınar Süt 11,94 2,66 -1,45 Plastikkart 2,70 -1,10 -6,57 Polisan Holding 6,01 0,17 -31,08 Politeknik Metal 40,36 0,15 21,20 Prizma Press Matbaacılık 1,71 1,79 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 4,29 -1,61 10,00 QNB Finansbank 5,62 0,54 2,18 Ral Yatırım Holding 1,26 5,88 -22,70 Ray Sigorta 1,36 -1,45 -24,86 Reysaş GMYO 1,37 4,58 7,87 Reysaş Lojistik 1,05 6,06 -17,97 Rhea Girişim 0,91 0,00 -18,75 Rodrigo Tekstil 1,34 -4,96 -55,18 Royal Halı 0,86 0,00 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,12 0,95 -23,19 Sabancı Holding 10,15 1,50 -6,03 Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 -1,55 Salix Yatırım Holding 4,13 0,73 -47,05 Sanel Mühendislik 1,62 3,18 -5,26 Sanifoam Sünger 1,73 2,37 2,98 Sanko Pazarlama 3,79 -2,82 11,80 Saray Matbaacılık 1,22 16,19 14,02 Sarkuysan 3,56 2,59 7,88 Sasa Polyester 14,30 26,77 24,46 Say Reklamcılık 1,47 4,26 -11,98 Sekuro Plastik 13,69 3,17 59,19 Selçuk Ecza Deposu 3,66 3,98 4,51 Selçuk Gıda 0,51 27,50 82,14 Senkron Güvenlik 1,40 2,94 -24,73 Serve Kırtasiye 0,55 1,85 -11,29 Servet GMYO 3,42 -3,12 12,50 Seyitler Kimya 8,70 0,35 -3,12 Silverline Endüstri 2,30 2,22 5,02 Sinpaş GMYO 0,69 1,47 -10,39 Soda Sanayii 5,32 5,56 5,56 Sodaş Sodyum Sanayii 4,14 -1,43 21,46 Söktaş 1,68 1,20 1,20 Sönmez Filament 4,08 2,00 -1,69 Sönmez Pamuklu 4,29 6,72 8,33 Sumaş Suni Tahta 4,40 1,62 Şeker Fin. Kir. 2,46 0,82 -4,28 Şekerbank 1,60 5,26 -12,57 Şişe Cam 4,89 1,03 4,04 T. Halk Bankası 9,20 4,31 -14,66 T. Kalkınma Bank. 5,20 -2,07 -6,14 T.S.K.B. 1,45 2,84 3,29 T.Tuborg 12,05 0,92 19,31 Taç Tarım Ürünleri 2,39 2,58 -1,65 Tat Gıda 5,49 3,78 6,91 TAV Havalimanları 26,00 3,67 21,16 Taze Kuru Gıda 7,90 0,64 -3,07 Tek-Art Turizm 0,94 6,82 24,90 Tekfen Holding 17,01 1,86 3,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,38 5,54 -14,95 Temapol Polimer Plastik 3,86 -1,53 -19,08 TGS Dış Ticaret 5,23 -0,95 44,08 Tofaş Oto. Fab. 26,54 -2,07 -14,79 Torunlar GMYO 2,80 3,32 -15,92 Trabzon Liman 13,80 0,73 Trabzonspor Sportif 1,75 -0,57 -20,45 Trakya Cam 4,96 0,20 7,36 Trend GMYO 1,44 0,00 TSKB GMYO 0,74 1,37 1,37 Tuğçelik 3,36 9,45 5,66 Tukaş 1,87 1,63 -16,14 Turcas Petrol 2,21 0,00 -7,14 Turkcell 14,36 1,84 -7,24 Tümosan Motor ve Traktör 7,02 2,18 -7,51 Tüpraş 107,00 -5,06 -0,79 Türk Hava Yolları 18,25 -0,05 16,32 Türk Prysmian Kablo 2,12 0,99 -15,31 Türk Telekom 6,36 4,61 -1,24 Türk Traktör 70,60 -0,28 0,16 Türker Proje Gayrimenkul 37,60 0,00 0,11 Ufuk Yatırım 2,25 -2,17 -26,71 Ulaşlar Turizm Yat. 1,70 1,19 -0,58 Ulusoy Elektrik 17,35 -3,02 -7,02 Ulusoy Un Sanayi 2,57 2,80 -7,55 Umpaş Holding 0,59 1,72 -6,35 Uşak Seramik 2,17 4,83 -11,43 Utopya Turizm 3,97 -1,73 -11,58 Uzertaş Boya 1,01 -0,98 -11,40 Ülker Bisküvi 21,30 3,10 8,29 Ünye Çimento 4,78 0,84 14,90 Vakıf Fin. Kir. 2,15 6,44 3,37 Vakıf GMYO 2,49 0,00 -4,23 Vakıf Yat. Ort. 1,41 -0,70 -0,70 Vakıflar Bankası 6,33 3,09 -6,50 Vakko Tekstil 4,65 4,03 50,97 Vanet Gıda 2,58 6,17 -19,38 Verusa Holding 24,90 -4,60 8,64 Verusaturk Girisim 2,35 8,80 -0,42 Vestel 10,32 10,02 36,33 Vestel Beyaz Eşya 10,93 3,31 14,21 Viking Kağıt 1,39 2,96 15,83 Yapı Kredi Koray GMYO 2,02 0,50 -12,93 Yapı ve Kredi Bank. 4,28 0,47 -1,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,28 1,33 -8,43 Yataş 29,42 -2,58 3,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,51 2,72 43,84 Yeni Gimat GMYO 12,03 -2,59 -3,78 Yeşil GMYO 0,61 1,67 -3,17 Yeşil Yapı 0,64 0,00 -37,25 Yeşil Yatırım Holding 18,90 10,98 18,12 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.500,10 -0,81 37,37 Yonga Mobilya 1.600,00 -10,09 569,74 Yünsa 7,00 6,06 55,56 Zorlu Enerji 1,84 1,10 16,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)