Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İskenderun Demir Çelik 8,11 0,25 53,31
İş Bankası (A) 15.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İskenderun Demir Çelik<
|8,11
|0,25
|53,31
|İş Bankası (A)
|15.900,00
|0,00
|-6,43
|İş Bankası (B)
|1.346,00
|0,07
|7,65
|İş Bankası (C)
|6,51
|-3,41
|-2,54
|İş Bankası (Kur.)
|6.510,00
|-8,91
|-15,84
|İş Fin.Kir.
|3,58
|-3,50
|140,27
|İş Girişim
|1,99
|30,07
|14,37
|İş GMYO
|1,26
|-5,97
|-1,86
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|36,62
|-4,14
|-3,93
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|-0,48
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|5,19
|İşbir Holding
|240,00
|-4,34
|29,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-5,41
|-12,50
|İttifak Holding
|2,78
|3,73
|19,31
|İz Hayvancılık Tarım
|2,42
|-2,42
|27,37
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|-6,52
|-20,37
|İzmir Fırça
|6,49
|18,65
|-29,84
|İzocam
|25,68
|-5,59
|-2,87
|Jantsa Jant Sanayi
|30,04
|-6,36
|-7,17
|Kapital Yat. Holding
|1,93
|28,67
|55,65
|Kaplamin
|4,02
|-8,64
|2,55
|Kardemir (A)
|3,50
|-6,67
|18,64
|Kardemir (B)
|3,46
|-7,73
|18,09
|Kardemir (D)
|3,79
|-2,82
|18,07
|Karel Elektronik
|7,22
|-14,56
|24,27
|Karsan Otomotiv
|1,95
|-15,95
|25,00
|Karsu Tekstil
|1,37
|0,00
|-30,81
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,47
|7,83
|30,71
|Kartonsan
|270,00
|0,60
|-2,96
|Katmerciler Ekipman
|10,14
|-7,31
|-15,22
|Kent Gıda
|135,10
|-4,86
|-1,03
|Kerevitaş Gıda
|95,55
|-7,86
|-19,23
|Kervan saray Yat. Holding
|0,54
|-10,00
|54,29
|Kiler GMYO
|3,09
|-10,95
|-15,57
|Kipa Ticaret
|3,37
|-11,08
|30,62
|Klimasan Klima
|7,60
|5,70
|29,91
|Koç Holding
|14,85
|-5,59
|-17,91
|Konfrut Gıda
|18,15
|-2,94
|26,92
|Konya Çimento
|232,30
|-4,68
|-8,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,30
|-6,53
|-0,57
|Koza Altın
|48,88
|4,00
|27,96
|Koza Madencilik
|6,09
|-6,16
|-5,43
|Körfez GMYO
|1,47
|-4,55
|-11,45
|Kristal Kola
|1,72
|-8,99
|-4,44
|Kron Telekomünikasyon
|14,05
|-1,61
|-24,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,00
|5,26
|20,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,64
|-0,85
|11,81
|Kütahya Porselen
|5,62
|-7,11
|-21,62
|Lider Faktoring
|4,32
|-7,89
|-2,04
|Link Bilgisayar
|11,00
|-14,06
|-22,86
|Logo Yazılım
|45,04
|-4,70
|-23,34
|Lokman Hekim Sağlık
|6,70
|-3,60
|8,77
|Lüks Kadife
|4,33
|-9,98
|-8,07
|Makina Takım
|1,52
|-11,11
|-24,00
|Mardin Çimento
|4,47
|-3,66
|4,20
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|-6,67
|-25,44
|Marmaris Altınyunus
|16,30
|-4,45
|-14,21
|Marshall
|49,68
|-5,37
|-4,09
|Martı GMYO
|1,02
|-3,77
|-51,89
|Martı Otel
|0,90
|-6,25
|-2,17
|Mavi Giyim
|49,40
|-6,79
|-14,83
|Mazhar Zorlu Holding
|6,90
|26,61
|72,93
|MCT Danışmanlık
|9,64
|37,71
|60,67
|Mega Polietilen
|1,43
|-7,74
|25,44
|Menderes Tekstil
|1,03
|-23,70
|24,10
|Merit Turizm
|7,00
|-12,28
|18,85
|Merko Gıda
|1,20
|-6,98
|-9,77
|Metal Gayrimenkul
|1,61
|3,87
|23,85
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|-9,68
|-5,41
|Metro Holding
|0,91
|-8,08
|-8,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,11
|-9,05
|-23,27
|Migros Ticaret
|22,00
|-10,20
|-20,17
|Milpa
|1,61
|-13,90
|-25,46
|Mish Dekorasyon
|0,20
|0,00
|-16,67
|Mistral GMYO
|6,15
|0,82
|-16,78
|MLP Sağlık
|18,20
|-1,41
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,42
|-5,33
|2,16
|Mondi Tire Kutsan
|1,59
|-11,67
|-12,15
|Net Holding
|2,13
|-8,97
|-3,62
|Netaş Telekom.
|13,36
|-9,12
|-15,66
|Niğbaş Niğde Beton
|1,35
|-22,86
|43,62
|Nuh Çimento
|10,34
|-2,45
|3,71
|Nurol GMYO
|4,36
|-3,33
|-8,21
|Odaş Elektrik
|6,34
|-4,95
|5,67
|Olmuksan-IP
|4,55
|-5,80
|-0,52
|Orge Enerji Elektrik
|8,81
|-7,56
|-12,86
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|2,68
|1,77
|Osmanlı Menkul
|2,82
|-11,60
|-10,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,33
|-8,90
|-18,40
|Otokar
|98,00
|-10,34
|-18,82
|Oyak Yat. Ort.
|1,04
|-6,31
|2,97
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,73
|2,98
|1,76
|Özak GMYO
|2,48
|-6,06
|5,98
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|-7,01
|-11,52
|Özderici GMYO
|10,08
|-5,08
|546,15
|Özerden Plastik
|3,19
|-14,02
|7,05
|Panora GMYO
|4,70
|4,68
|4,28
|Park Elek.Madencilik
|3,70
|-10,19
|-11,27
|Parsan
|14,40
|-5,26
|23,08
|Pegasus
|32,08
|-12,64
|-5,09
|Peker GMYO
|7,60
|36,45
|Penguen Gıda
|1,85
|-7,50
|-17,04
|Pera GMYO
|0,90
|-4,26
|2,27
|Pergamon Dış Ticaret
|6,07
|-8,31
|58,49
|Petkim
|7,61
|-4,87
|-2,06
|Petrokent Turizm
|58,70
|5,77
|23,63
|Pınar Et ve Un
|9,85
|-0,81
|1,76
|Pınar Su
|1,71
|-3,39
|-5,00
|Pınar Süt
|12,00
|-5,21
|-4,00
|Plastikkart
|2,73
|-4,88
|-5,54
|Polisan Holding
|6,00
|-2,60
|-31,19
|Politeknik Metal
|40,30
|-1,56
|21,02
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|-1,18
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,36
|-0,91
|11,79
|QNB Finansbank
|5,59
|-4,44
|1,64
|Ral Yatırım Holding
|1,19
|5,31
|-26,99
|Ray Sigorta
|1,38
|-1,43
|-23,76
|Reysaş GMYO
|1,31
|-4,38
|3,15
|Reysaş Lojistik
|0,99
|-10,81
|-22,66
|Rhea Girişim
|0,91
|-10,78
|-18,75
|Rodrigo Tekstil
|1,41
|-6,62
|-52,84
|Royal Halı
|0,86
|-4,44
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,10
|-11,02
|-23,91
|Sabancı Holding
|10,00
|-3,75
|-7,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,94
|-11,42
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|-10,87
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|1,57
|-8,72
|-8,19
|Sanifoam Sünger
|1,69
|-6,11
|0,60
|Sanko Pazarlama
|3,90
|3,17
|15,04
|Saray Matbaacılık
|1,05
|-9,48
|-1,87
|Sarkuysan
|3,47
|-3,07
|5,15
|Sasa Polyester
|11,28
|-28,83
|-1,83
|Say Reklamcılık
|1,41
|-7,84
|-15,57
|Sekuro Plastik
|13,27
|3,59
|54,30
|Selçuk Ecza Deposu
|3,52
|-2,47
|0,51
|Selçuk Gıda
|0,40
|11,11
|42,86
|Senkron Güvenlik
|1,36
|-12,82
|-26,88
|Serve Kırtasiye
|0,54
|0,00
|-12,90
|Servet GMYO
|3,53
|-8,07
|16,12
|Seyitler Kimya
|8,67
|-13,21
|-3,45
|Silverline Endüstri
|2,25
|-6,25
|2,74
|Sinpaş GMYO
|0,68
|-6,85
|-11,69
|Soda Sanayii
|5,04
|-4,55
|0,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,20
|-2,10
|23,22
|Söktaş
|1,66
|-5,68
|0,00
|Sönmez Filament
|4,00
|-5,21
|-3,61
|Sönmez Pamuklu
|4,02
|-4,51
|1,52
|Sumaş Suni Tahta
|4,33
|-8,84
|Şeker Fin. Kir.
|2,44
|-3,56
|-5,06
|Şekerbank
|1,52
|-6,75
|-16,94
|Şişe Cam
|4,84
|-5,47
|2,98
|T. Halk Bankası
|8,82
|-10,37
|-18,18
|T. Kalkınma Bank.
|5,31
|-2,39
|-4,15
|T.S.K.B.
|1,41
|-6,62
|0,44
|T.Tuborg
|11,94
|-2,93
|18,22
|Taç Tarım Ürünleri
|2,33
|-6,80
|-4,12
|Tat Gıda
|5,29
|-3,99
|3,01
|TAV Havalimanları
|25,08
|3,12
|16,87
|Taze Kuru Gıda
|7,85
|-3,56
|-3,68
|Tek-Art Turizm
|0,88
|-9,28
|16,93
|Tekfen Holding
|16,70
|-2,62
|1,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,15
|-8,19
|-19,42
|Temapol Polimer Plastik
|3,92
|-3,92
|-17,82
|TGS Dış Ticaret
|5,28
|-1,68
|45,45
|Tofaş Oto. Fab.
|27,10
|-0,66
|-13,00
|Torunlar GMYO
|2,71
|-7,82
|-18,62
|Trabzon Liman
|13,70
|-5,52
|Trabzonspor Sportif
|1,76
|-9,28
|-20,00
|Trakya Cam
|4,95
|-3,32
|7,14
|Transtürk Hold.
|0,50
|-5,66
|-18,03
|Trend GMYO
|1,44
|-0,69
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|0,00
|Tuğçelik
|3,07
|-9,44
|-3,46
|Tukaş
|1,84
|-9,80
|-17,49
|Turcas Petrol
|2,21
|-11,24
|-7,14
|Turkcell
|14,10
|-4,47
|-8,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,87
|-16,93
|-9,49
|Tüpraş
|112,70
|-0,79
|4,49
|Türk Hava Yolları
|18,26
|-7,17
|16,38
|Türk Prysmian Kablo
|2,13
|-6,17
|-16,14
|Türk Telekom
|6,08
|-6,46
|-5,59
|Türk Traktör
|70,80
|-2,21
|0,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,60
|-5,53
|0,11
|Ufuk Yatırım
|2,30
|-1,71
|-25,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|-7,18
|-1,75
|Ulusoy Elektrik
|17,89
|-2,13
|-4,13
|Ulusoy Un Sanayi
|2,50
|-10,71
|-10,07
|Umpaş Holding
|0,58
|-4,92
|-7,94
|Uşak Seramik
|2,07
|-9,21
|-15,51
|Utopya Turizm
|4,04
|-12,17
|-10,02
|Uzertaş Boya
|1,02
|-0,97
|-10,53
|Ülker Bisküvi
|20,66
|-5,83
|5,03
|Ünye Çimento
|4,74
|-3,07
|13,94
|Vakıf Fin. Kir.
|2,02
|-7,76
|-2,88
|Vakıf GMYO
|2,49
|-5,32
|-4,23
|Vakıf Yat. Ort.
|1,42
|-5,96
|0,00
|Vakıflar Bankası
|6,14
|-4,95
|-9,31
|Vakko Tekstil
|4,47
|-9,51
|45,13
|Vanet Gıda
|2,43
|-10,33
|-24,06
|Verusa Holding
|26,10
|-2,97
|13,87
|Verusaturk Girisim
|2,16
|-7,69
|-8,47
|Vestel
|9,38
|-20,91
|23,91
|Vestel Beyaz Eşya
|10,58
|-7,60
|10,55
|Viking Kağıt
|1,35
|0,00
|12,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,01
|-12,99
|-13,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,26
|-2,74
|-1,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,25
|-3,43
|-9,64
|Yataş
|30,20
|-6,33
|6,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|-8,70
|40,03
|Yeni Gimat GMYO
|12,35
|-0,93
|-1,22
|Yeşil GMYO
|0,60
|-11,76
|-4,76
|Yeşil Yapı
|0,64
|-11,11
|-37,25
|Yeşil Yatırım Holding
|17,03
|-11,39
|6,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.520,40
|-2,27
|38,48
|Yonga Mobilya
|1.779,60
|-2,23
|644,91
|Yünsa
|6,60
|-13,16
|46,67
|Zorlu Enerji
|1,82
|-10,34
|15,19
(Sürecek)