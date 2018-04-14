Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik< 8,11 0,25 53,31 İş Bankası (A) 15.900,00 0,00 -6,43 İş Bankası (B) 1.346,00 0,07 7,65 İş Bankası (C) 6,51 -3,41 -2,54 İş Bankası (Kur.) 6.510,00 -8,91 -15,84 İş Fin.Kir. 3,58 -3,50 140,27 İş Girişim 1,99 30,07 14,37 İş GMYO 1,26 -5,97 -1,86 İş Portföy BIST 30 HY BYF 36,62 -4,14 -3,93 İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,48 -3,39 İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 5,19 İşbir Holding 240,00 -4,34 29,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -5,41 -12,50 İttifak Holding 2,78 3,73 19,31 İz Hayvancılık Tarım 2,42 -2,42 27,37 İzmir Demir Çelik 2,58 -6,52 -20,37 İzmir Fırça 6,49 18,65 -29,84 İzocam 25,68 -5,59 -2,87 Jantsa Jant Sanayi 30,04 -6,36 -7,17 Kapital Yat. Holding 1,93 28,67 55,65 Kaplamin 4,02 -8,64 2,55 Kardemir (A) 3,50 -6,67 18,64 Kardemir (B) 3,46 -7,73 18,09 Kardemir (D) 3,79 -2,82 18,07 Karel Elektronik 7,22 -14,56 24,27 Karsan Otomotiv 1,95 -15,95 25,00 Karsu Tekstil 1,37 0,00 -30,81 Karsusan Su Ürünleri San. 6,47 7,83 30,71 Kartonsan 270,00 0,60 -2,96 Katmerciler Ekipman 10,14 -7,31 -15,22 Kent Gıda 135,10 -4,86 -1,03 Kerevitaş Gıda 95,55 -7,86 -19,23 Kervan saray Yat. Holding 0,54 -10,00 54,29 Kiler GMYO 3,09 -10,95 -15,57 Kipa Ticaret 3,37 -11,08 30,62 Klimasan Klima 7,60 5,70 29,91 Koç Holding 14,85 -5,59 -17,91 Konfrut Gıda 18,15 -2,94 26,92 Konya Çimento 232,30 -4,68 -8,90 Kordsa Teknik Tekstil 7,30 -6,53 -0,57 Koza Altın 48,88 4,00 27,96 Koza Madencilik 6,09 -6,16 -5,43 Körfez GMYO 1,47 -4,55 -11,45 Kristal Kola 1,72 -8,99 -4,44 Kron Telekomünikasyon 14,05 -1,61 -24,05 Kuştur Kuşadası Turizm 12,00 5,26 20,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,64 -0,85 11,81 Kütahya Porselen 5,62 -7,11 -21,62 Lider Faktoring 4,32 -7,89 -2,04 Link Bilgisayar 11,00 -14,06 -22,86 Logo Yazılım 45,04 -4,70 -23,34 Lokman Hekim Sağlık 6,70 -3,60 8,77 Lüks Kadife 4,33 -9,98 -8,07 Makina Takım 1,52 -11,11 -24,00 Mardin Çimento 4,47 -3,66 4,20 Marka Yatırım Holding 1,26 -6,67 -25,44 Marmaris Altınyunus 16,30 -4,45 -14,21 Marshall 49,68 -5,37 -4,09 Martı GMYO 1,02 -3,77 -51,89 Martı Otel 0,90 -6,25 -2,17 Mavi Giyim 49,40 -6,79 -14,83 Mazhar Zorlu Holding 6,90 26,61 72,93 MCT Danışmanlık 9,64 37,71 60,67 Mega Polietilen 1,43 -7,74 25,44 Menderes Tekstil 1,03 -23,70 24,10 Merit Turizm 7,00 -12,28 18,85 Merko Gıda 1,20 -6,98 -9,77 Metal Gayrimenkul 1,61 3,87 23,85 Metemtur Otelcilik 1,40 -9,68 -5,41 Metro Holding 0,91 -8,08 -8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,11 -9,05 -23,27 Migros Ticaret 22,00 -10,20 -20,17 Milpa 1,61 -13,90 -25,46 Mish Dekorasyon 0,20 0,00 -16,67 Mistral GMYO 6,15 0,82 -16,78 MLP Sağlık 18,20 -1,41 MMC San. ve Tic. Yat. 1,42 -5,33 2,16 Mondi Tire Kutsan 1,59 -11,67 -12,15 Net Holding 2,13 -8,97 -3,62 Netaş Telekom. 13,36 -9,12 -15,66 Niğbaş Niğde Beton 1,35 -22,86 43,62 Nuh Çimento 10,34 -2,45 3,71 Nurol GMYO 4,36 -3,33 -8,21 Odaş Elektrik 6,34 -4,95 5,67 Olmuksan-IP 4,55 -5,80 -0,52 Orge Enerji Elektrik 8,81 -7,56 -12,86 Orma Orman Mahsulleri 1,15 2,68 1,77 Osmanlı Menkul 2,82 -11,60 -10,19 Ostim Endüstriyel Yat 1,33 -8,90 -18,40 Otokar 98,00 -10,34 -18,82 Oyak Yat. Ort. 1,04 -6,31 2,97 Oylum Sınai Yatırımlar 1,73 2,98 1,76 Özak GMYO 2,48 -6,06 5,98 Özbal Çelik Boru 1,46 -7,01 -11,52 Özderici GMYO 10,08 -5,08 546,15 Özerden Plastik 3,19 -14,02 7,05 Panora GMYO 4,70 4,68 4,28 Park Elek.Madencilik 3,70 -10,19 -11,27 Parsan 14,40 -5,26 23,08 Pegasus 32,08 -12,64 -5,09 Peker GMYO 7,60 36,45 Penguen Gıda 1,85 -7,50 -17,04 Pera GMYO 0,90 -4,26 2,27 Pergamon Dış Ticaret 6,07 -8,31 58,49 Petkim 7,61 -4,87 -2,06 Petrokent Turizm 58,70 5,77 23,63 Pınar Et ve Un 9,85 -0,81 1,76 Pınar Su 1,71 -3,39 -5,00 Pınar Süt 12,00 -5,21 -4,00 Plastikkart 2,73 -4,88 -5,54 Polisan Holding 6,00 -2,60 -31,19 Politeknik Metal 40,30 -1,56 21,02 Prizma Press Matbaacılık 1,68 -1,18 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,36 -0,91 11,79 QNB Finansbank 5,59 -4,44 1,64 Ral Yatırım Holding 1,19 5,31 -26,99 Ray Sigorta 1,38 -1,43 -23,76 Reysaş GMYO 1,31 -4,38 3,15 Reysaş Lojistik 0,99 -10,81 -22,66 Rhea Girişim 0,91 -10,78 -18,75 Rodrigo Tekstil 1,41 -6,62 -52,84 Royal Halı 0,86 -4,44 -5,49 RTA Laboratuvarları 2,10 -11,02 -23,91 Sabancı Holding 10,00 -3,75 -7,42 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 -11,42 Salix Yatırım Holding 4,10 -10,87 -47,44 Sanel Mühendislik 1,57 -8,72 -8,19 Sanifoam Sünger 1,69 -6,11 0,60 Sanko Pazarlama 3,90 3,17 15,04 Saray Matbaacılık 1,05 -9,48 -1,87 Sarkuysan 3,47 -3,07 5,15 Sasa Polyester 11,28 -28,83 -1,83 Say Reklamcılık 1,41 -7,84 -15,57 Sekuro Plastik 13,27 3,59 54,30 Selçuk Ecza Deposu 3,52 -2,47 0,51 Selçuk Gıda 0,40 11,11 42,86 Senkron Güvenlik 1,36 -12,82 -26,88 Serve Kırtasiye 0,54 0,00 -12,90 Servet GMYO 3,53 -8,07 16,12 Seyitler Kimya 8,67 -13,21 -3,45 Silverline Endüstri 2,25 -6,25 2,74 Sinpaş GMYO 0,68 -6,85 -11,69 Soda Sanayii 5,04 -4,55 0,00 Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 -2,10 23,22 Söktaş 1,66 -5,68 0,00 Sönmez Filament 4,00 -5,21 -3,61 Sönmez Pamuklu 4,02 -4,51 1,52 Sumaş Suni Tahta 4,33 -8,84 Şeker Fin. Kir. 2,44 -3,56 -5,06 Şekerbank 1,52 -6,75 -16,94 Şişe Cam 4,84 -5,47 2,98 T. Halk Bankası 8,82 -10,37 -18,18 T. Kalkınma Bank. 5,31 -2,39 -4,15 T.S.K.B. 1,41 -6,62 0,44 T.Tuborg 11,94 -2,93 18,22 Taç Tarım Ürünleri 2,33 -6,80 -4,12 Tat Gıda 5,29 -3,99 3,01 TAV Havalimanları 25,08 3,12 16,87 Taze Kuru Gıda 7,85 -3,56 -3,68 Tek-Art Turizm 0,88 -9,28 16,93 Tekfen Holding 16,70 -2,62 1,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,15 -8,19 -19,42 Temapol Polimer Plastik 3,92 -3,92 -17,82 TGS Dış Ticaret 5,28 -1,68 45,45 Tofaş Oto. Fab. 27,10 -0,66 -13,00 Torunlar GMYO 2,71 -7,82 -18,62 Trabzon Liman 13,70 -5,52 Trabzonspor Sportif 1,76 -9,28 -20,00 Trakya Cam 4,95 -3,32 7,14 Transtürk Hold. 0,50 -5,66 -18,03 Trend GMYO 1,44 -0,69 TSKB GMYO 0,73 -1,35 0,00 Tuğçelik 3,07 -9,44 -3,46 Tukaş 1,84 -9,80 -17,49 Turcas Petrol 2,21 -11,24 -7,14 Turkcell 14,10 -4,47 -8,91 Tümosan Motor ve Traktör 6,87 -16,93 -9,49 Tüpraş 112,70 -0,79 4,49 Türk Hava Yolları 18,26 -7,17 16,38 Türk Prysmian Kablo 2,13 -6,17 -16,14 Türk Telekom 6,08 -6,46 -5,59 Türk Traktör 70,80 -2,21 0,44 Türker Proje Gayrimenkul 37,60 -5,53 0,11 Ufuk Yatırım 2,30 -1,71 -25,08 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -7,18 -1,75 Ulusoy Elektrik 17,89 -2,13 -4,13 Ulusoy Un Sanayi 2,50 -10,71 -10,07 Umpaş Holding 0,58 -4,92 -7,94 Uşak Seramik 2,07 -9,21 -15,51 Utopya Turizm 4,04 -12,17 -10,02 Uzertaş Boya 1,02 -0,97 -10,53 Ülker Bisküvi 20,66 -5,83 5,03 Ünye Çimento 4,74 -3,07 13,94 Vakıf Fin. Kir. 2,02 -7,76 -2,88 Vakıf GMYO 2,49 -5,32 -4,23 Vakıf Yat. Ort. 1,42 -5,96 0,00 Vakıflar Bankası 6,14 -4,95 -9,31 Vakko Tekstil 4,47 -9,51 45,13 Vanet Gıda 2,43 -10,33 -24,06 Verusa Holding 26,10 -2,97 13,87 Verusaturk Girisim 2,16 -7,69 -8,47 Vestel 9,38 -20,91 23,91 Vestel Beyaz Eşya 10,58 -7,60 10,55 Viking Kağıt 1,35 0,00 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 2,01 -12,99 -13,36 Yapı ve Kredi Bank. 4,26 -2,74 -1,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,25 -3,43 -9,64 Yataş 30,20 -6,33 6,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 -8,70 40,03 Yeni Gimat GMYO 12,35 -0,93 -1,22 Yeşil GMYO 0,60 -11,76 -4,76 Yeşil Yapı 0,64 -11,11 -37,25 Yeşil Yatırım Holding 17,03 -11,39 6,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.520,40 -2,27 38,48 Yonga Mobilya 1.779,60 -2,23 644,91 Yünsa 6,60 -13,16 46,67 Zorlu Enerji 1,82 -10,34 15,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)