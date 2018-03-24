Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İskenderun Demir ve Çelik 6,85 4,58 29,49
İş Bankası (A) 16.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İskenderun Demir ve Çelik<
|6,85
|4,58
|29,49
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,88
|İş Bankası (B)
|1.320,00
|1,56
|5,52
|İş Bankası (C)
|7,22
|-2,56
|3,59
|İş Bankası (Kur.)
|7.357,00
|0,49
|-4,95
|İş Fin.Kir.
|2,06
|6,19
|38,26
|İş Girişim
|1,54
|-1,91
|-11,49
|İş GMYO
|1,33
|-0,75
|-2,21
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|38,17
|-0,60
|0,13
|İş Yat. Men. Değ.
|2,37
|0,00
|-3,27
|İş Yat. Ort.
|1,05
|1,94
|9,38
|İşbir Holding
|343,90
|-4,89
|85,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|-5,00
|-5,00
|İttifak Holding
|2,70
|-8,47
|15,88
|İz Hayvancılık Tarım
|2,55
|3,24
|34,21
|İzmir Demir Çelik
|2,86
|-1,72
|-11,73
|İzmir Fırça
|4,85
|1,04
|-47,57
|İzocam
|27,64
|0,44
|4,54
|Jantsa Jant Sanayi
|31,58
|-0,57
|-2,41
|Kapital Yat. Holding
|1,24
|12,73
|0,00
|Kaplamin
|5,03
|-24,70
|28,32
|Kardemir (A)
|3,81
|-1,04
|29,15
|Kardemir (B)
|3,81
|-1,80
|30,03
|Kardemir (D)
|4,03
|-3,12
|25,55
|Karel Elektronik
|8,47
|-1,63
|45,78
|Karsan Otomotiv
|2,25
|5,63
|44,23
|Karsu Tekstil
|1,37
|-1,44
|-30,81
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,65
|13,23
|14,14
|Kartonsan
|284,20
|-0,18
|0,32
|Katmerciler Ekipman
|10,81
|3,25
|-9,62
|Kent Gıda
|145,00
|-0,75
|6,23
|Kerevitaş Gıda
|99,00
|7,67
|-16,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|10,20
|54,29
|Kiler GMYO
|3,49
|-1,13
|-4,64
|Kipa Ticaret
|3,77
|0,27
|46,12
|Klimasan Klima
|6,65
|0,91
|13,68
|Koç Holding
|16,41
|-3,58
|-11,20
|Konfrut Gıda
|18,66
|5,96
|30,49
|Konya Çimento
|246,00
|-1,13
|-3,53
|Kordsa Global
|7,78
|-0,64
|1,43
|Koza Altın
|40,78
|4,51
|6,75
|Koza Madencilik
|6,44
|0,16
|0,00
|Körfez GMYO
|1,57
|-0,63
|-5,42
|Kristal Kola
|1,98
|1,54
|10,00
|Kron Telekomünikasyon
|14,20
|0,92
|-23,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,85
|2,95
|18,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,79
|-2,24
|15,42
|Kütahya Porselen
|5,92
|-1,50
|-17,43
|Lider Faktoring
|4,64
|-0,22
|5,22
|Link Bilgisayar
|13,86
|-2,05
|-2,81
|Logo Yazılım
|52,30
|-0,85
|-10,98
|Lokman Hekim Sağlık
|6,45
|0,62
|4,71
|Lüks Kadife
|4,89
|-5,23
|3,82
|Makina Takım
|1,73
|-5,46
|-13,50
|Mardin Çimento
|4,36
|1,87
|1,63
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|0,00
|-25,44
|Marmaris Altınyunus
|15,87
|-0,44
|-16,47
|Marshall
|58,75
|-5,01
|13,42
|Martı GMYO
|1,07
|-2,73
|-49,53
|Martı Otel
|1,00
|1,01
|8,70
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|50,30
|-1,76
|-13,28
|Mazhar Zorlu Holding
|5,37
|10,27
|34,59
|MCT Danışmanlık
|6,79
|9,52
|13,17
|Mega Polietilen
|1,16
|-1,69
|1,75
|Menderes Tekstil
|1,06
|9,28
|27,71
|Merit Turizm
|6,82
|3,33
|15,79
|Merko Gıda
|1,39
|2,21
|4,51
|Metal Gayrimenkul
|1,55
|-3,73
|19,23
|Metemtur Otelcilik
|1,59
|4,61
|7,43
|Metro Holding
|1,01
|1,00
|2,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|-0,84
|-14,55
|Migros Ticaret
|23,72
|-2,06
|-13,93
|Milpa
|2,33
|41,21
|7,87
|Mish Dekorasyon
|0,21
|0,00
|-12,50
|Mistral GMYO
|6,69
|-5,77
|-9,47
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,00
|-0,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,55
|1,97
|11,51
|Mondi Tire Kutsan
|1,78
|-1,11
|-1,66
|Net Holding
|2,33
|-2,10
|5,43
|Netaş Telekom.
|14,78
|-1,66
|-6,69
|Niğbaş Niğde Beton
|1,10
|19,57
|17,02
|Nuh Çimento
|10,50
|0,48
|5,32
|Nurol GMYO
|4,32
|-2,48
|-9,05
|Odaş Elektrik
|6,84
|-3,93
|14,00
|Olmuksan-IP
|4,70
|0,43
|2,76
|Orge Enerji Elektrik
|9,32
|8,25
|-7,81
|Orma Orman Mahsulleri
|1,22
|1,67
|7,96
|Osmanlı Menkul
|4,02
|-1,47
|28,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|0,00
|-6,75
|Otokar
|117,00
|5,07
|-3,08
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|-0,89
|9,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,71
|-1,16
|0,59
|Özak GMYO
|2,57
|-1,91
|9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,53
|-3,77
|-7,27
|Özderici GMYO
|5,60
|12,00
|258,97
|Özerden Plastik
|3,87
|2,11
|29,87
|Panora GMYO
|5,03
|6,79
|2,86
|Park Elek.Madencilik
|4,04
|1,51
|-3,12
|Parsan
|15,66
|2,69
|33,85
|Pegasus
|35,38
|-2,70
|4,67
|Peker GYO
|5,48
|0,18
|Penguen Gıda
|2,04
|0,49
|-8,52
|Pera GMYO
|0,94
|2,17
|6,82
|Pergamon Dış Ticaret
|8,00
|8,99
|80,59
|Petkim
|8,02
|-1,11
|3,22
|Petrokent Turizm
|61,85
|28,05
|30,27
|Pınar Et ve Un
|9,76
|-1,41
|0,83
|Pınar Su
|1,78
|0,56
|-1,11
|Pınar Süt
|12,26
|-0,41
|-1,92
|Plastikkart
|2,87
|-1,71
|-0,69
|Polisan Holding
|6,51
|-5,24
|-25,34
|Politeknik Metal
|42,50
|5,20
|27,63
|Prizma Press Matbaacılık
|1,78
|-1,11
|9,88
|QNB Finansbank
|6,00
|-2,44
|9,09
|Ray Sigorta
|1,38
|1,47
|-23,76
|Reysaş GMYO
|1,44
|0,00
|13,39
|Reysaş Lojistik
|1,15
|-0,86
|-10,16
|Rhea Girişim
|1,04
|0,97
|-7,14
|Rodrigo Tekstil
|1,76
|-1,12
|-41,14
|Royal Halı
|0,96
|2,13
|5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,80
|2,56
|1,45
|Sabancı Holding
|10,49
|-0,57
|-5,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,15
|-0,92
|Salix Yatırım Holding
|4,47
|10,37
|-42,69
|Sanel Mühendislik
|1,73
|-4,42
|1,17
|Sanifoam Sünger
|1,83
|0,00
|8,93
|Sanko Pazarlama
|3,75
|0,81
|10,62
|Saray Matbaacılık
|1,09
|-2,68
|1,87
|Sarkuysan
|3,52
|0,00
|6,67
|Sasa Polyester
|14,90
|25,95
|29,68
|Say Reklamcılık
|1,66
|-4,05
|-0,60
|Sekuro Plastik
|12,00
|2,74
|39,53
|Selçuk Ecza Deposu
|3,72
|-1,33
|3,33
|Selçuk Gıda
|0,37
|-5,13
|32,14
|Senkron Güvenlik
|1,64
|-1,20
|-11,83
|Serve Kırtasiye
|0,57
|-1,72
|-8,06
|Servet GMYO
|3,85
|6,06
|26,64
|Seyitler Kimya
|8,99
|-4,87
|0,11
|Silverline Endüstri
|2,39
|2,58
|9,13
|Sinpaş GMYO
|0,69
|-2,82
|-10,39
|Soda Sanayii
|5,35
|5,31
|6,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,37
|-0,68
|15,00
|Söktaş
|1,71
|0,00
|3,01
|Sönmez Filament
|4,31
|-2,49
|3,86
|Sönmez Pamuklu
|4,35
|-1,58
|9,85
|Sumaş Suni Tahta
|4,68
|0,43
|Şeker Fin. Kir.
|2,54
|1,60
|-1,17
|Şekerbank
|1,64
|3,80
|-10,38
|Şişe Cam
|5,18
|1,37
|10,21
|T. Halk Bankası
|9,20
|-0,97
|-14,66
|T. Kalkınma Bank.
|5,38
|-0,74
|-2,89
|T.S.K.B.
|1,59
|-2,45
|10,42
|T.Tuborg
|11,99
|8,02
|18,71
|Taç Tarım Ürünleri
|2,53
|-0,78
|4,12
|Tat Gıda
|6,06
|6,57
|18,01
|TAV Havalimanları
|25,32
|3,18
|12,73
|Taze Kuru Gıda
|8,30
|0,24
|1,84
|Tek-Art Turizm
|1,10
|-5,17
|42,86
|Tekfen Holding
|17,71
|1,20
|4,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,49
|-1,75
|-12,82
|Temapol Polimer Plastik
|4,25
|-1,16
|-10,90
|TGS Dış Ticaret
|5,49
|4,17
|51,24
|Tofaş Oto. Fab.
|26,88
|2,06
|-13,70
|Torunlar GMYO
|2,90
|-3,33
|-12,91
|Trabzon Liman
|15,25
|6,12
|Trabzonspor Sportif
|2,00
|-0,99
|-9,09
|Trakya Cam
|4,90
|0,62
|6,06
|Transtürk Hold.
|0,57
|-1,72
|-6,56
|Trend GMYO
|1,47
|1,38
|TSKB GMYO
|0,77
|1,32
|5,48
|Tuğçelik
|3,25
|1,88
|2,20
|Tukaş
|2,43
|1,25
|8,97
|Turcas Petrol
|2,59
|2,37
|8,82
|Turkcell
|15,11
|-1,88
|-2,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,19
|0,74
|7,91
|Tüpraş
|123,70
|7,29
|1,81
|Türk Hava Yolları
|18,87
|3,17
|20,27
|Türk Prysmian Kablo
|2,27
|0,44
|-10,63
|Türk Telekom
|6,72
|-3,31
|4,35
|Türk Traktör
|72,65
|3,20
|3,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|-0,86
|3,83
|Ufuk Yatırım
|2,32
|2,20
|-24,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,71
|-4,47
|0,00
|Ulusoy Elektrik
|19,19
|-0,31
|2,84
|Ulusoy Un Sanayi
|2,65
|-1,49
|-4,68
|Umpaş Holding
|0,63
|-3,08
|0,00
|Uşak Seramik
|2,30
|-0,86
|-6,12
|Utopya Turizm
|4,26
|11,23
|-5,12
|Uzertaş Boya
|1,05
|0,96
|-7,89
|Ülker Bisküvi
|21,76
|-1,63
|10,63
|Ünye Çimento
|4,77
|4,15
|14,66
|Vakıf Fin. Kir.
|2,21
|-0,90
|6,25
|Vakıf GMYO
|2,74
|3,40
|5,38
|Vakıf Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|7,04
|Vakıflar Bankası
|6,78
|-1,88
|0,15
|Vakko Tekstil
|5,18
|19,08
|68,18
|Vanet Gıda
|2,96
|-11,38
|-7,50
|Verusa Holding
|27,74
|-2,32
|21,03
|Verusaturk Girisim
|2,55
|0,79
|8,05
|Vestel
|11,82
|14,09
|56,14
|Vestel Beyaz Eşya
|11,32
|4,43
|18,29
|Viking Kağıt
|1,29
|1,57
|7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,31
|2,21
|-0,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,54
|-1,52
|4,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,57
|0,78
|3,21
|Yataş
|36,20
|-1,04
|27,92
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,79
|-2,72
|70,51
|Yeni Gimat GMYO
|13,64
|-0,87
|0,44
|Yeşil GMYO
|0,67
|-1,47
|6,35
|Yeşil Yapı
|1,07
|-0,93
|4,90
|Yeşil Yatırım Holding
|21,96
|3,29
|37,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.698,80
|23,29
|103,23
|Yonga Mobilya
|1.880,00
|-19,24
|686,94
|Yünsa
|8,01
|11,56
|78,00
|Zorlu Enerji
|2,08
|-0,48
|31,65
(Sürecek)