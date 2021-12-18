Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,64
|-10,25
|-40,05
|Acıpayam Selüloz
|18,35
|-10,05
|7,76
|Adel Kalemcilik
|27,32
|-12,44
|-18,18
|Adese Gayrimenkul
|0,74
|-7,50
|-69,44
|Afyon Çimento
|3,73
|-8,35
|-27,01
|AGESA Hayat Emeklilik
|22,18
|3,64
|29,44
|Ak Enerji
|1,78
|-12,32
|-19,46
|Akbank
|7,40
|1,79
|9,50
|Akçansa
|20,46
|-3,40
|27,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|-8,81
|-26,76
|Akfen GMYO
|5,33
|14,38
|194,88
|Akın Tekstil
|42,18
|-1,63
|32,81
|Akiş GMYO
|1,71
|-9,52
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|47,70
|-6,10
|-22,01
|Aksa
|34,82
|9,29
|152,05
|Aksa Enerji
|9,60
|-1,34
|158,06
|Aksigorta
|9,00
|7,14
|8,31
|Aksu Enerji
|24,72
|9,19
|227,54
|Alarko Carrıer
|303,90
|-11,35
|-16,07
|Alarko GMYO
|31,32
|4,05
|23,65
|Alarko Holding
|11,32
|-0,26
|32,84
|Albaraka Türk
|1,87
|-3,61
|-3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,92
|-7,15
|-15,98
|Alkim Kağıt
|17,19
|-2,77
|32,81
|Alkim Kimya
|19,77
|-3,56
|40,34
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,34
|-6,29
|-8,59
|Altınyunus Çeşme
|60,10
|-12,26
|20,30
|Anadolu Efes
|35,12
|16,14
|64,41
|Anadolu Grubu Holding
|40,54
|-9,87
|55,18
|Anadolu Hayat Emek.
|12,25
|-3,85
|52,45
|Anadolu Isuzu
|25,48
|-1,85
|41,56
|Anadolu Sigorta
|6,54
|-4,53
|-9,42
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|28,10
|12,31
|Anel Elektrik
|2,25
|-13,46
|-16,16
|Arçelik
|49,56
|-0,36
|74,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,45
|-11,94
|10,33
|Arena Bilgisayar
|12,82
|0,79
|17,59
|Armada Bilgisayar
|62,05
|-4,54
|26,43
|Arsan Tekstil
|5,60
|-2,78
|40,49
|Arzum Ev Aletleri
|16,10
|-7,68
|-33,37
|Aselsan
|24,62
|0,49
|36,19
|Ata GMYO
|3,64
|-7,61
|-33,94
|Atakule GMYO
|2,73
|-8,39
|16,61
|Atlantis Yatırım Holding
|8,00
|3,90
|43,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-1,56
|-26,83
|ATP Bilgisayar
|58,20
|-10,46
|Avrasya GMYO
|2,27
|0,00
|-13,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|-3,54
|-31,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,05
|-11,03
|0,83
|Aydem Enerji
|6,39
|-10,75
|Ayen Enerji
|6,05
|-7,77
|11,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,50
|-7,77
|108,34
|Aygaz
|24,80
|2,14
|74,82
|Bagfaş
|19,30
|22,15
|169,55
|Bak Ambalaj
|18,60
|-10,66
|-5,95
|Balatacılar Balatacılık
|8,85
|-3,28
|7,40
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|-13,20
|-1,17
|Banvit
|83,75
|6,96
|61,06
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,30
|-12,14
|Baştaş Başkent Çimento
|10,98
|-2,57
|-36,79
|Batı Çimento
|15,19
|-5,77
|222,51
|Batısöke Çimento
|2,21
|-9,80
|-9,43
|Bayrak Taban Sanayi
|6,79
|-9,47
|-36,00
|Bera Holding
|10,34
|-11,40
|-49,01
|Berkosan Yalıtım
|8,14
|-7,60
|-8,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,52
|-15,04
|11,88
|Beyaz Filo
|9,01
|-16,57
|-10,61
|Bilici Yatırım
|14,77
|-13,88
|166,93
|Bim Mağazalar
|77,25
|0,26
|11,72
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,89
|-15,62
|Birko Mensucat
|1,00
|-6,54
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|8,61
|-11,69
|Birlik Mensucat
|2,00
|-10,71
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|13,32
|-8,33
|-11,05
|BMS Çelik Hasır
|8,55
|-0,35
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,37
|-6,02
|Borusan Mannesmann
|27,50
|-9,66
|-1,08
|Borusan Yat. Paz.
|367,30
|-10,76
|-19,15
|Bosch Fren Sistemleri
|1.140,00
|-9,88
|-7,29
|Bossa
|39,12
|12,74
|119,16
|Brisa
|31,10
|-5,13
|60,61
|Burçelik
|37,00
|31,39
|76,02
|Burçelik Vana
|25,54
|1,67
|-48,57
|Bursa Çimento
|4,34
|-6,47
|-12,81
|Carrefoursa
|40,42
|-8,88
|-43,70
|Casa Emtia Petrol
|126,00
|5,18
|18,87
|Ceo Event Medya
|13,49
|-1,10
|109,80
|Coca Cola İçecek
|106,80
|11,25
|68,17
|Cosmos Yat. Holding
|9,00
|-1,53
|11,66
|Credıtwest Faktorıng
|3,25
|-17,72
|-44,63
|Çan2 Termik
|11,35
|-9,63
|Çelebi
|202,50
|-9,23
|10,94
|Çelik Halat
|8,20
|-6,82
|-9,87
|Çemaş Döküm
|1,21
|-4,72
|-28,93
|Çemtaş
|18,30
|3,86
|16,48
|Çimbeton
|227,90
|-6,64
|-23,14
|Çimentaş
|29,34
|-8,77
|-18,86
|Çimsa
|35,10
|-9,35
|97,19
|Çuhadaroğlu Metal
|10,12
|-7,16
|33,03
|Dagi Giyim
|2,63
|-10,24
|-22,79
|Dagi Yatırım Holding
|10,80
|-8,40
|-16,28
|Dardanel
|3,01
|2,03
|-43,47
|Datagate Bilgisayar
|11,93
|-12,54
|-25,95
|Demısaş Döküm
|9,01
|-3,84
|39,14
|Denge Holding
|1,41
|8,46
|-53,58
|Deniz GMYO
|2,02
|3,59
|9,66
|Derimod
|7,58
|-6,30
|-22,18
|Derlüks Yatırım Holding
|4,63
|-10,96
|-47,51
|Desa Deri
|8,50
|-5,35
|-12,73
|Despec Bilgisayar
|9,69
|-2,61
|-25,80
|Deva Holding
|33,46
|6,22
|39,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,38
|1,06
|14,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,75
|-6,48
|0,54
|Ditaş Doğan
|25,80
|-5,70
|98,37
|DO-CO
|1.319,00
|11,89
|109,37
|Doğan Burda
|121,70
|-11,81
|442,34
|Doğan Holding
|3,38
|-2,03
|12,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|-7,69
|-7,25
|Doğu Aras Enerji
|86,90
|-9,62
|Doğusan
|4,65
|25,68
|28,06
|Doğuş GMYO
|9,41
|-10,04
|15,18
|Doğuş Otomotiv
|46,32
|-10,41
|78,68
|Döktaş Dökümcülük
|35,90
|6,59
|17,24
|Duran Doğan Basım
|17,80
|-10,01
|69,69
|Dyo Boya
|9,53
|-14,30
|-15,27
|Eczacıbaşı İlaç
|7,40
|-1,60
|2,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,85
|3,48
|88,90
|E-Data Teknoloji
|16,97
|2,60
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|-9,09
|-6,63
|Ege Endüstri
|1.915,10
|-3,30
|15,03
|Ege Gübre
|248,50
|-9,21
|73,22
|Ege Profil
|32,28
|-9,93
|-14,25
|Ege Seramik
|15,80
|-5,28
|63,52
|Egeplast
|26,18
|7,91
|-21,38
|Ekiz Kimya
|7,00
|-6,54
|-1,82
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,22
|-6,38
|Emek Elektrik
|2,70
|-12,05
|-5,44
|Eminiş Ambalaj
|17,55
|-14,81
|-52,36
|Emlak Konut GMYO
|2,50
|-0,40
|18,22
|Enerjisa Enerji
|14,16
|-0,42
|22,81
|Enka İnşaat
|17,92
|7,89
|154,48
|Erbosan
|127,00
|-11,87
|213,16
|Ereğli Demir Çelik
|30,90
|15,64
|135,22
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,06
|-4,67
|Ersu Gıda
|5,23
|-3,86
|5,87
|Escar Turizm Taşımacılık
|34,22
|3,13
|Escort Teknoloji
|5,64
|-11,74
|-14,16
|Esenboğa Elektrik
|28,90
|-7,07
|51,90
|Etiler Gıda
|5,55
|8,61
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,85
|2,39
|0,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|-5,87
|-0,23
|Euro Yat. Ort.
|3,36
|-6,41
|-24,35
|Euro Yatırım Holding
|2,42
|4,76
|-14,79
|Europap Tezol Kağıt
|14,60
|-12,42
|Fade Gıda
|7,10
|-9,32
|36,49
|Fenerbahçe Futbol
|30,20
|-8,43
|2,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,58
|-17,83
|-12,48
|F-M İzmit Piston
|125,20
|-10,70
|2,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,66
|-0,36
|4,83
|Ford Otosan
|269,60
|4,29
|124,49
|Formet Metal ve Cam
|1,15
|-11,54
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|3,51
|-11,81
|35,52
|Galata Wind Enerji
|5,68
|7,98
|Galatasaray Sportif
|3,56
|-9,87
|-12,10
|Garanti Bankası
|11,63
|-0,85
|14,57
|Garanti Faktoring
|16,65
|21,98
|49,60
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|1,20
|-21,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,48
|-4,10
|26,22
|Gediz Ambalaj
|17,39
|-10,68
|29,78
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,90
|-14,39
|Gen İlaç
|13,94
|3,11
|Gentaş
|3,57
|-4,55
|-20,90
|Gersan Elektrik
|5,25
|-13,37
|-14,50
|Gimat Mağazacılık
|2,12
|-8,23
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,73
|-15,49
|Global Men. Değ.
|6,05
|-3,35
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,21
|-7,14
|-37,09
|Good-Year
|11,56
|16,41
|45,08
|Göltaş Çimento
|43,16
|-10,08
|5,15
|Gözde Girişim
|8,96
|0,90
|12,28
|GSD Denizcilik
|3,80
|-6,40
|56,05
|GSD Holding
|3,40
|-2,02
|35,46
|Gübre Fabrik.
|86,05
|-0,75
|0,00
|Güler Yat. Holding
|2,58
|-10,73
|-25,49
|Halk GMYO
|2,51
|-7,72
|-17,65
|Hatay Tekstil
|17,45
|-13,53
|27,98
|Hedef Girişim
|2,61
|-7,12
|3,37
|Hedef Holding
|5,55
|2,97
|Hektaş
|13,96
|-4,71
|161,31
|HUB Girişim
|9,22
|-11,00
|-49,34
|Hürriyet Gzt.
|1,93
|-5,85
|-8,10
|ICBC Turkey Bank
|5,85
|-4,57
|-10,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|29,00
|-11,53
|115,45
|İdealist GMYO
|1,90
|-9,52
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|-1,96
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-7,53
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|-4,94
|-68,74
|İhlas Haber Ajansı
|7,85
|-6,66
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|-4,05
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|8,15
|-2,04
|75,42
|Info Yatırım
|5,85
|7,34
|25,25
|İntema
|93,00
|12,32
|133,08
|Inveo Yatırım Holding
|28,96
|-2,82
|100,11
|İpek Doğal Enerji
|15,85
|0,83
|21,18
|İskenderun Demir Çelik
|24,20
|5,77
|185,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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