Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,64 -10,25 -40,05 Acıpayam Selüloz 18,35 -10,05 7,76 Adel Kalemcilik 27,32 -12,44 -18,18 Adese Gayrimenkul 0,74 -7,50 -69,44 Afyon Çimento 3,73 -8,35 -27,01 AGESA Hayat Emeklilik 22,18 3,64 29,44 Ak Enerji 1,78 -12,32 -19,46 Akbank 7,40 1,79 9,50 Akçansa 20,46 -3,40 27,06 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 -8,81 -26,76 Akfen GMYO 5,33 14,38 194,88 Akın Tekstil 42,18 -1,63 32,81 Akiş GMYO 1,71 -9,52 -38,76 Akmerkez GMYO 47,70 -6,10 -22,01 Aksa 34,82 9,29 152,05 Aksa Enerji 9,60 -1,34 158,06 Aksigorta 9,00 7,14 8,31 Aksu Enerji 24,72 9,19 227,54 Alarko Carrıer 303,90 -11,35 -16,07 Alarko GMYO 31,32 4,05 23,65 Alarko Holding 11,32 -0,26 32,84 Albaraka Türk 1,87 -3,61 -3,61 Alcatel Lucent Teletaş 24,92 -7,15 -15,98 Alkim Kağıt 17,19 -2,77 32,81 Alkim Kimya 19,77 -3,56 40,34 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,34 -6,29 -8,59 Altınyunus Çeşme 60,10 -12,26 20,30 Anadolu Efes 35,12 16,14 64,41 Anadolu Grubu Holding 40,54 -9,87 55,18 Anadolu Hayat Emek. 12,25 -3,85 52,45 Anadolu Isuzu 25,48 -1,85 41,56 Anadolu Sigorta 6,54 -4,53 -9,42 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 28,10 12,31 Anel Elektrik 2,25 -13,46 -16,16 Arçelik 49,56 -0,36 74,15 ARD Bilişim Teknolojileri 7,45 -11,94 10,33 Arena Bilgisayar 12,82 0,79 17,59 Armada Bilgisayar 62,05 -4,54 26,43 Arsan Tekstil 5,60 -2,78 40,49 Arzum Ev Aletleri 16,10 -7,68 -33,37 Aselsan 24,62 0,49 36,19 Ata GMYO 3,64 -7,61 -33,94 Atakule GMYO 2,73 -8,39 16,61 Atlantis Yatırım Holding 8,00 3,90 43,88 Atlas Yat. Ort. 1,26 -1,56 -26,83 ATP Bilgisayar 58,20 -10,46 Avrasya GMYO 2,27 0,00 -13,34 Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -3,54 -31,88 Avrupa Yatırım Holding 6,05 -11,03 0,83 Aydem Enerji 6,39 -10,75 Ayen Enerji 6,05 -7,77 11,83 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,50 -7,77 108,34 Aygaz 24,80 2,14 74,82 Bagfaş 19,30 22,15 169,55 Bak Ambalaj 18,60 -10,66 -5,95 Balatacılar Balatacılık 8,85 -3,28 7,40 Bantaş Ambalaj 3,09 -13,20 -1,17 Banvit 83,75 6,96 61,06 Başkent Doğalgaz GMYO 12,30 -12,14 Baştaş Başkent Çimento 10,98 -2,57 -36,79 Batı Çimento 15,19 -5,77 222,51 Batısöke Çimento 2,21 -9,80 -9,43 Bayrak Taban Sanayi 6,79 -9,47 -36,00 Bera Holding 10,34 -11,40 -49,01 Berkosan Yalıtım 8,14 -7,60 -8,74 Beşiktaş Futbol Yat. 4,52 -15,04 11,88 Beyaz Filo 9,01 -16,57 -10,61 Bilici Yatırım 14,77 -13,88 166,93 Bim Mağazalar 77,25 0,26 11,72 Biotrend Çevre ve Enerji 5,89 -15,62 Birko Mensucat 1,00 -6,54 -9,91 Birleşim Mühendislik 8,61 -11,69 Birlik Mensucat 2,00 -10,71 -42,20 Bizim Mağazaları 13,32 -8,33 -11,05 BMS Çelik Hasır 8,55 -0,35 Boğaziçi Beton Sanayi 4,37 -6,02 Borusan Mannesmann 27,50 -9,66 -1,08 Borusan Yat. Paz. 367,30 -10,76 -19,15 Bosch Fren Sistemleri 1.140,00 -9,88 -7,29 Bossa 39,12 12,74 119,16 Brisa 31,10 -5,13 60,61 Burçelik 37,00 31,39 76,02 Burçelik Vana 25,54 1,67 -48,57 Bursa Çimento 4,34 -6,47 -12,81 Carrefoursa 40,42 -8,88 -43,70 Casa Emtia Petrol 126,00 5,18 18,87 Ceo Event Medya 13,49 -1,10 109,80 Coca Cola İçecek 106,80 11,25 68,17 Cosmos Yat. Holding 9,00 -1,53 11,66 Credıtwest Faktorıng 3,25 -17,72 -44,63 Çan2 Termik 11,35 -9,63 Çelebi 202,50 -9,23 10,94 Çelik Halat 8,20 -6,82 -9,87 Çemaş Döküm 1,21 -4,72 -28,93 Çemtaş 18,30 3,86 16,48 Çimbeton 227,90 -6,64 -23,14 Çimentaş 29,34 -8,77 -18,86 Çimsa 35,10 -9,35 97,19 Çuhadaroğlu Metal 10,12 -7,16 33,03 Dagi Giyim 2,63 -10,24 -22,79 Dagi Yatırım Holding 10,80 -8,40 -16,28 Dardanel 3,01 2,03 -43,47 Datagate Bilgisayar 11,93 -12,54 -25,95 Demısaş Döküm 9,01 -3,84 39,14 Denge Holding 1,41 8,46 -53,58 Deniz GMYO 2,02 3,59 9,66 Derimod 7,58 -6,30 -22,18 Derlüks Yatırım Holding 4,63 -10,96 -47,51 Desa Deri 8,50 -5,35 -12,73 Despec Bilgisayar 9,69 -2,61 -25,80 Deva Holding 33,46 6,22 39,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,38 1,06 14,90 Diriteks Diriliş Tekstil 3,75 -6,48 0,54 Ditaş Doğan 25,80 -5,70 98,37 DO-CO 1.319,00 11,89 109,37 Doğan Burda 121,70 -11,81 442,34 Doğan Holding 3,38 -2,03 12,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 -7,69 -7,25 Doğu Aras Enerji 86,90 -9,62 Doğusan 4,65 25,68 28,06 Doğuş GMYO 9,41 -10,04 15,18 Doğuş Otomotiv 46,32 -10,41 78,68 Döktaş Dökümcülük 35,90 6,59 17,24 Duran Doğan Basım 17,80 -10,01 69,69 Dyo Boya 9,53 -14,30 -15,27 Eczacıbaşı İlaç 7,40 -1,60 2,75 Eczacıbaşı Yatırım 50,85 3,48 88,90 E-Data Teknoloji 16,97 2,60 Edip Gayrimenkul 3,10 -9,09 -6,63 Ege Endüstri 1.915,10 -3,30 15,03 Ege Gübre 248,50 -9,21 73,22 Ege Profil 32,28 -9,93 -14,25 Ege Seramik 15,80 -5,28 63,52 Egeplast 26,18 7,91 -21,38 Ekiz Kimya 7,00 -6,54 -1,82 Elite Naturel Organik Gıda 25,22 -6,38 Emek Elektrik 2,70 -12,05 -5,44 Eminiş Ambalaj 17,55 -14,81 -52,36 Emlak Konut GMYO 2,50 -0,40 18,22 Enerjisa Enerji 14,16 -0,42 22,81 Enka İnşaat 17,92 7,89 154,48 Erbosan 127,00 -11,87 213,16 Ereğli Demir Çelik 30,90 15,64 135,22 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,06 -4,67 Ersu Gıda 5,23 -3,86 5,87 Escar Turizm Taşımacılık 34,22 3,13 Escort Teknoloji 5,64 -11,74 -14,16 Esenboğa Elektrik 28,90 -7,07 51,90 Etiler Gıda 5,55 8,61 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 3,85 2,39 0,80 Euro Trend Yat. Ort. 3,53 -5,87 -0,23 Euro Yat. Ort. 3,36 -6,41 -24,35 Euro Yatırım Holding 2,42 4,76 -14,79 Europap Tezol Kağıt 14,60 -12,42 Fade Gıda 7,10 -9,32 36,49 Fenerbahçe Futbol 30,20 -8,43 2,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,58 -17,83 -12,48 F-M İzmit Piston 125,20 -10,70 2,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,66 -0,36 4,83 Ford Otosan 269,60 4,29 124,49 Formet Metal ve Cam 1,15 -11,54 -53,12 Frigo Pak Gıda 3,51 -11,81 35,52 Galata Wind Enerji 5,68 7,98 Galatasaray Sportif 3,56 -9,87 -12,10 Garanti Bankası 11,63 -0,85 14,57 Garanti Faktoring 16,65 21,98 49,60 Garanti Yat. Ort. 2,52 1,20 -21,64 Gedik Y. Men. Değ. 7,48 -4,10 26,22 Gediz Ambalaj 17,39 -10,68 29,78 Gelecek Varlık Yönetimi 11,90 -14,39 Gen İlaç 13,94 3,11 Gentaş 3,57 -4,55 -20,90 Gersan Elektrik 5,25 -13,37 -14,50 Gimat Mağazacılık 2,12 -8,23 Girişim Elektrik Sanayi 17,73 -15,49 Global Men. Değ. 6,05 -3,35 0,67 Global Yat. Holding 2,21 -7,14 -37,09 Good-Year 11,56 16,41 45,08 Göltaş Çimento 43,16 -10,08 5,15 Gözde Girişim 8,96 0,90 12,28 GSD Denizcilik 3,80 -6,40 56,05 GSD Holding 3,40 -2,02 35,46 Gübre Fabrik. 86,05 -0,75 0,00 Güler Yat. Holding 2,58 -10,73 -25,49 Halk GMYO 2,51 -7,72 -17,65 Hatay Tekstil 17,45 -13,53 27,98 Hedef Girişim 2,61 -7,12 3,37 Hedef Holding 5,55 2,97 Hektaş 13,96 -4,71 161,31 HUB Girişim 9,22 -11,00 -49,34 Hürriyet Gzt. 1,93 -5,85 -8,10 ICBC Turkey Bank 5,85 -4,57 -10,00 İdeal Finansal Teknolojiler 29,00 -11,53 115,45 İdealist GMYO 1,90 -9,52 -19,93 İhlas Ev Aletleri 1,00 -1,96 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,86 -7,53 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,77 -4,94 -68,74 İhlas Haber Ajansı 7,85 -6,66 İhlas Holding 0,60 -1,64 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,71 -4,05 -37,72 İndeks Bilgisayar 8,15 -2,04 75,42 Info Yatırım 5,85 7,34 25,25 İntema 93,00 12,32 133,08 Inveo Yatırım Holding 28,96 -2,82 100,11 İpek Doğal Enerji 15,85 0,83 21,18 İskenderun Demir Çelik 24,20 5,77 185,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! 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