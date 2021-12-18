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Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,64-10,25-40,05
Acıpayam Selüloz18,35-10,057,76
Adel Kalemcilik27,32-12,44-18,18
Adese Gayrimenkul0,74-7,50-69,44
Afyon Çimento3,73-8,35-27,01
AGESA Hayat Emeklilik22,183,6429,44
Ak Enerji1,78-12,32-19,46
Akbank7,401,799,50
Akçansa20,46-3,4027,06
Akdeniz Yatırım Hold.1,76-8,81-26,76
Akfen GMYO5,3314,38194,88
Akın Tekstil42,18-1,6332,81
Akiş GMYO1,71-9,52-38,76
Akmerkez GMYO47,70-6,10-22,01
Aksa34,829,29152,05
Aksa Enerji9,60-1,34158,06
Aksigorta9,007,148,31
Aksu Enerji24,729,19227,54
Alarko Carrıer303,90-11,35-16,07
Alarko GMYO31,324,0523,65
Alarko Holding11,32-0,2632,84
Albaraka Türk1,87-3,61-3,61
Alcatel Lucent Teletaş24,92-7,15-15,98
Alkim Kağıt17,19-2,7732,81
Alkim Kimya19,77-3,5640,34
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,34-6,29-8,59
Altınyunus Çeşme60,10-12,2620,30
Anadolu Efes35,1216,1464,41
Anadolu Grubu Holding40,54-9,8755,18
Anadolu Hayat Emek.12,25-3,8552,45
Anadolu Isuzu25,48-1,8541,56
Anadolu Sigorta6,54-4,53-9,42
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,1012,31

Anel Elektrik2,25-13,46-16,16
Arçelik49,56-0,3674,15
ARD Bilişim Teknolojileri7,45-11,9410,33
Arena Bilgisayar12,820,7917,59
Armada Bilgisayar62,05-4,5426,43
Arsan Tekstil5,60-2,7840,49
Arzum Ev Aletleri16,10-7,68-33,37
Aselsan24,620,4936,19
Ata GMYO3,64-7,61-33,94
Atakule GMYO2,73-8,3916,61
Atlantis Yatırım Holding8,003,9043,88
Atlas Yat. Ort.1,26-1,56-26,83
ATP Bilgisayar58,20-10,46

Avrasya GMYO2,270,00-13,34
Avrasya Petrol ve Tur.2,18-3,54-31,88
Avrupa Yatırım Holding6,05-11,030,83
Aydem Enerji6,39-10,75

Ayen Enerji6,05-7,7711,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,50-7,77108,34
Aygaz24,802,1474,82
Bagfaş19,3022,15169,55
Bak Ambalaj18,60-10,66-5,95
Balatacılar Balatacılık8,85-3,287,40
Bantaş Ambalaj3,09-13,20-1,17
Banvit83,756,9661,06
Başkent Doğalgaz GMYO12,30-12,14

Baştaş Başkent Çimento10,98-2,57-36,79
Batı Çimento15,19-5,77222,51
Batısöke Çimento2,21-9,80-9,43
Bayrak Taban Sanayi6,79-9,47-36,00
Bera Holding10,34-11,40-49,01
Berkosan Yalıtım8,14-7,60-8,74
Beşiktaş Futbol Yat.4,52-15,0411,88
Beyaz Filo9,01-16,57-10,61
Bilici Yatırım14,77-13,88166,93
Bim Mağazalar77,250,2611,72
Biotrend Çevre ve Enerji5,89-15,62

Birko Mensucat1,00-6,54-9,91
Birleşim Mühendislik8,61-11,69

Birlik Mensucat2,00-10,71-42,20
Bizim Mağazaları13,32-8,33-11,05
BMS Çelik Hasır8,55-0,35

Boğaziçi Beton Sanayi4,37-6,02

Borusan Mannesmann27,50-9,66-1,08
Borusan Yat. Paz.367,30-10,76-19,15
Bosch Fren Sistemleri1.140,00-9,88-7,29
Bossa39,1212,74119,16
Brisa31,10-5,1360,61
Burçelik37,0031,3976,02
Burçelik Vana25,541,67-48,57
Bursa Çimento4,34-6,47-12,81
Carrefoursa40,42-8,88-43,70
Casa Emtia Petrol126,005,1818,87
Ceo Event Medya13,49-1,10109,80
Coca Cola İçecek106,8011,2568,17
Cosmos Yat. Holding9,00-1,5311,66
Credıtwest Faktorıng3,25-17,72-44,63
Çan2 Termik11,35-9,63

Çelebi202,50-9,2310,94
Çelik Halat8,20-6,82-9,87
Çemaş Döküm1,21-4,72-28,93
Çemtaş18,303,8616,48
Çimbeton227,90-6,64-23,14
Çimentaş29,34-8,77-18,86
Çimsa35,10-9,3597,19
Çuhadaroğlu Metal10,12-7,1633,03
Dagi Giyim2,63-10,24-22,79
Dagi Yatırım Holding10,80-8,40-16,28
Dardanel3,012,03-43,47
Datagate Bilgisayar11,93-12,54-25,95
Demısaş Döküm9,01-3,8439,14
Denge Holding1,418,46-53,58
Deniz GMYO2,023,599,66
Derimod7,58-6,30-22,18
Derlüks Yatırım Holding4,63-10,96-47,51
Desa Deri8,50-5,35-12,73
Despec Bilgisayar9,69-2,61-25,80
Deva Holding33,466,2239,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,381,0614,90
Diriteks Diriliş Tekstil3,75-6,480,54
Ditaş Doğan25,80-5,7098,37
DO-CO1.319,0011,89109,37
Doğan Burda121,70-11,81442,34
Doğan Holding3,38-2,0312,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,16-7,69-7,25
Doğu Aras Enerji86,90-9,62

Doğusan4,6525,6828,06
Doğuş GMYO9,41-10,0415,18
Doğuş Otomotiv46,32-10,4178,68
Döktaş Dökümcülük35,906,5917,24
Duran Doğan Basım17,80-10,0169,69
Dyo Boya9,53-14,30-15,27
Eczacıbaşı İlaç7,40-1,602,75
Eczacıbaşı Yatırım50,853,4888,90
E-Data Teknoloji16,972,60

Edip Gayrimenkul3,10-9,09-6,63
Ege Endüstri1.915,10-3,3015,03
Ege Gübre248,50-9,2173,22
Ege Profil32,28-9,93-14,25
Ege Seramik15,80-5,2863,52
Egeplast26,187,91-21,38
Ekiz Kimya7,00-6,54-1,82
Elite Naturel Organik Gıda25,22-6,38

Emek Elektrik2,70-12,05-5,44
Eminiş Ambalaj17,55-14,81-52,36
Emlak Konut GMYO2,50-0,4018,22
Enerjisa Enerji14,16-0,4222,81
Enka İnşaat17,927,89154,48
Erbosan127,00-11,87213,16
Ereğli Demir Çelik30,9015,64135,22
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,06-4,67

Ersu Gıda5,23-3,865,87
Escar Turizm Taşımacılık34,223,13

Escort Teknoloji5,64-11,74-14,16
Esenboğa Elektrik28,90-7,0751,90
Etiler Gıda5,558,6139,45
Euro Kapital Yat. Ort.3,852,390,80
Euro Trend Yat. Ort.3,53-5,87-0,23
Euro Yat. Ort.3,36-6,41-24,35
Euro Yatırım Holding2,424,76-14,79
Europap Tezol Kağıt14,60-12,42

Fade Gıda7,10-9,3236,49
Fenerbahçe Futbol30,20-8,432,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,58-17,83-12,48
F-M İzmit Piston125,20-10,702,12
Fonet Bilgi Teknolojileri13,66-0,364,83
Ford Otosan269,604,29124,49
Formet Metal ve Cam1,15-11,54-53,12
Frigo Pak Gıda3,51-11,8135,52
Galata Wind Enerji5,687,98

Galatasaray Sportif3,56-9,87-12,10
Garanti Bankası11,63-0,8514,57
Garanti Faktoring16,6521,9849,60
Garanti Yat. Ort.2,521,20-21,64
Gedik Y. Men. Değ.7,48-4,1026,22
Gediz Ambalaj17,39-10,6829,78
Gelecek Varlık Yönetimi11,90-14,39

Gen İlaç13,943,11

Gentaş3,57-4,55-20,90
Gersan Elektrik5,25-13,37-14,50
Gimat Mağazacılık2,12-8,23

Girişim Elektrik Sanayi17,73-15,49

Global Men. Değ.6,05-3,350,67
Global Yat. Holding2,21-7,14-37,09
Good-Year11,5616,4145,08
Göltaş Çimento43,16-10,085,15
Gözde Girişim8,960,9012,28
GSD Denizcilik3,80-6,4056,05
GSD Holding3,40-2,0235,46
Gübre Fabrik.86,05-0,750,00
Güler Yat. Holding2,58-10,73-25,49
Halk GMYO2,51-7,72-17,65
Hatay Tekstil17,45-13,5327,98
Hedef Girişim2,61-7,123,37
Hedef Holding5,552,97

Hektaş13,96-4,71161,31
HUB Girişim9,22-11,00-49,34
Hürriyet Gzt.1,93-5,85-8,10
ICBC Turkey Bank5,85-4,57-10,00
İdeal Finansal Teknolojiler29,00-11,53115,45
İdealist GMYO1,90-9,52-19,93
İhlas Ev Aletleri1,00-1,96-46,32
İhlas Gayrimenkul0,86-7,53-31,20
İhlas Gazetecilik0,77-4,94-68,74
İhlas Haber Ajansı7,85-6,66

İhlas Holding0,60-1,64-46,56
İhlas Yayın Holding0,71-4,05-37,72
İndeks Bilgisayar8,15-2,0475,42
Info Yatırım5,857,3425,25
İntema93,0012,32133,08
Inveo Yatırım Holding28,96-2,82100,11
İpek Doğal Enerji15,850,8321,18
İskenderun Demir Çelik24,205,77185,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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