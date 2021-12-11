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Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,17-3,90-33,20
Acıpayam Selüloz20,40-0,9719,80
Adel Kalemcilik31,203,31-6,56
Adese Gayrimenkul0,802,56-66,96
Afyon Çimento4,070,25-20,35
AGESA Hayat Emeklilik21,404,7024,88
Ak Enerji2,032,53-8,14
Akbank7,275,677,58
Akçansa21,189,2331,53
Akdeniz Yatırım Hold.1,933,76-19,69
Akfen GMYO4,66-5,06157,82
Akın Tekstil42,8812,2535,01
Akiş GMYO1,892,16-32,31
Akmerkez GMYO50,8017,27-16,95
Aksa31,866,56130,63
Aksa Enerji9,736,34161,56
Aksigorta8,406,871,09
Aksu Enerji22,641,98199,98
Alarko Carrıer342,804,58-5,32
Alarko GMYO30,100,4718,83
Alarko Holding11,35-0,2633,19
Albaraka Türk1,940,520,00
Alcatel Lucent Teletaş26,84-7,77-9,51
Alkim Kağıt17,684,7436,59
Alkim Kimya20,507,3945,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,432,14-2,45
Altınyunus Çeşme68,5014,3637,11
Anadolu Efes30,2414,4641,56
Anadolu Grubu Holding44,9815,6972,17
Anadolu Hayat Emek.12,744,6058,55
Anadolu Isuzu25,96-1,9644,22
Anadolu Sigorta6,856,70-5,13
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji25,027,84

Anel Elektrik2,603,59-3,12
Arçelik49,747,3874,78
ARD Bilişim Teknolojileri8,466,1525,29
Arena Bilgisayar12,726,2716,67
Armada Bilgisayar65,00-2,9932,44
Arsan Tekstil5,765,4944,51
Arzum Ev Aletleri17,44-2,30-27,83
Aselsan24,5011,5735,52
Ata GMYO3,94-2,72-28,49
Atakule GMYO2,982,4127,29
Atlantis Yatırım Holding7,706,9438,49
Atlas Yat. Ort.1,28-2,93-25,67
ATP Bilgisayar65,002,52

Avrasya GMYO2,2721,39-13,34
Avrasya Petrol ve Tur.2,260,00-29,38
Avrupa Yatırım Holding6,80-0,7313,33
Aydem Enerji7,162,58

Ayen Enerji6,56-0,7621,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,4818,73125,89
Aygaz24,285,0271,15
Bagfaş15,8050,48120,67
Bak Ambalaj20,822,565,28
Balatacılar Balatacılık9,15-1,9311,04
Bantaş Ambalaj3,563,4913,86
Banvit78,301,6950,58
Başkent Doğalgaz GMYO14,009,37

Baştaş Başkent Çimento11,272,45-35,12
Batı Çimento16,12-1,35242,25
Batısöke Çimento2,45-0,410,41
Bayrak Taban Sanayi7,50-1,57-29,31
Bera Holding11,673,55-42,46
Berkosan Yalıtım8,81-4,76-1,23
Beşiktaş Futbol Yat.5,32-1,4831,68
Beyaz Filo10,8016,137,15
Bilici Yatırım17,153,19209,94
Bim Mağazalar77,0510,2311,43
Biotrend Çevre ve Enerji6,980,14

Birko Mensucat1,072,88-3,60
Birleşim Mühendislik9,75-0,91

Birlik Mensucat2,248,74-35,26
Bizim Mağazaları14,530,21-2,97
BMS Çelik Hasır8,58-4,67

Boğaziçi Beton Sanayi4,65-2,31

Borusan Mannesmann30,445,339,50
Borusan Yat. Paz.411,606,77-9,39
Bosch Fren Sistemleri1.265,0032,522,87
Bossa34,7015,5194,40
Brisa32,780,9969,29
Burçelik28,16-3,0333,97
Burçelik Vana25,12-8,25-49,42
Bursa Çimento4,64-2,32-6,78
Carrefoursa44,363,60-38,22
Casa Emtia Petrol119,804,5413,02
Ceo Event Medya13,643,57112,13
Coca Cola İçecek96,002,8951,16
Cosmos Yat. Holding9,14-2,6613,40
Credıtwest Faktorıng3,95-16,14-32,71
Çan2 Termik12,561,29

Çelebi223,1021,5822,23
Çelik Halat8,80-2,00-3,27
Çemaş Döküm1,271,60-25,41
Çemtaş17,622,3212,15
Çimbeton244,108,97-17,67
Çimentaş32,163,61-11,06
Çimsa38,725,97117,53
Çuhadaroğlu Metal10,903,2243,28
Dagi Giyim2,930,34-13,98
Dagi Yatırım Holding11,791,20-8,60
Dardanel2,95-5,75-44,60
Datagate Bilgisayar13,640,29-15,33
Demısaş Döküm9,37-0,1144,70
Denge Holding1,30-1,52-57,20
Deniz GMYO1,9516,775,86
Derimod8,091,25-16,94
Derlüks Yatırım Holding5,207,22-41,04
Desa Deri8,980,79-7,80
Despec Bilgisayar9,95-1,68-23,81
Deva Holding31,503,6930,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,250,7413,69
Diriteks Diriliş Tekstil4,01-4,527,51
Ditaş Doğan27,36-2,01110,37
DO-CO1.178,804,3287,11
Doğan Burda138,00-19,77514,97
Doğan Holding3,453,2915,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,34-0,850,47
Doğu Aras Enerji96,152,67

Doğusan3,70-4,391,90
Doğuş GMYO10,46-3,4228,03
Doğuş Otomotiv51,704,0299,43
Döktaş Dökümcülük33,682,069,99
Duran Doğan Basım19,780,9288,56
Dyo Boya11,124,61-1,13
Eczacıbaşı İlaç7,524,014,42
Eczacıbaşı Yatırım49,14-0,4582,55
E-Data Teknoloji16,549,90

Edip Gayrimenkul3,41-4,212,71
Ege Endüstri1.980,4015,4818,95
Ege Gübre273,7014,1890,79
Ege Profil35,843,11-4,80
Ege Seramik16,68-0,7172,63
Egeplast24,26-0,49-27,15
Ekiz Kimya7,49-8,105,05
Elite Naturel Organik Gıda26,944,99

Emek Elektrik3,075,147,52
Eminiş Ambalaj20,601,58-44,08
Emlak Konut GMYO2,515,9118,70
Enerjisa Enerji14,222,4523,33
Enka İnşaat16,61-3,15135,88
Erbosan144,100,07255,32
Ereğli Demir Çelik26,7212,27103,40
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,210,31

Ersu Gıda5,441,3010,12
Escar Turizm Taşımacılık33,1812,40

Escort Teknoloji6,391,59-2,74
Esenboğa Elektrik31,10-0,1363,46
Etiler Gıda5,11-1,1628,39
Euro Kapital Yat. Ort.3,76-1,57-1,56
Euro Trend Yat. Ort.3,756,235,98
Euro Yat. Ort.3,59-1,91-19,17
Euro Yatırım Holding2,3129,78-18,66
Europap Tezol Kağıt16,674,32

Fade Gıda7,83-0,5150,53
Fenerbahçe Futbol32,983,1911,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,1432,496,52
F-M İzmit Piston140,209,4514,36
Fonet Bilgi Teknolojileri13,71-10,455,22
Ford Otosan258,50-0,58115,24
Formet Metal ve Cam1,304,84-47,01
Frigo Pak Gıda3,98-2,2153,66
Galata Wind Enerji5,26-2,05

Galatasaray Sportif3,95-2,23-2,47
Garanti Bankası11,730,6015,56
Garanti Faktoring13,654,9222,64
Garanti Yat. Ort.2,49-1,58-22,57
Gedik Y. Men. Değ.7,80-0,6431,62
Gediz Ambalaj19,47-1,5745,30
Gelecek Varlık Yönetimi13,905,70

Gen İlaç13,52-2,38

Gentaş3,741,08-17,13
Gersan Elektrik6,064,48-1,30
Gimat Mağazacılık2,318,96

Girişim Elektrik Sanayi20,98-7,98

Global Men. Değ.6,26-2,954,16
Global Yat. Holding2,383,93-32,26
Good-Year9,931,8524,62
Göltaş Çimento48,009,5416,95
Gözde Girişim8,88-3,5811,28
GSD Denizcilik4,061,7566,72
GSD Holding3,472,6638,25
Gübre Fabrik.86,703,150,76
Güler Yat. Holding2,89-5,56-16,54
Halk GMYO2,72-2,16-10,76
Hatay Tekstil20,186,6048,00
Hedef Girişim2,812,5511,30
Hedef Holding5,3940,00

Hektaş14,659,17174,23
HUB Girişim10,36-1,61-43,08
Hürriyet Gzt.2,05-5,96-2,38
ICBC Turkey Bank6,13-2,54-5,69
İdeal Finansal Teknolojiler32,782,12143,54
İdealist GMYO2,10-5,83-11,51
İhlas Ev Aletleri1,02-1,92-45,25
İhlas Gayrimenkul0,93-1,06-25,60
İhlas Gazetecilik0,815,19-67,12
İhlas Haber Ajansı8,4125,34

İhlas Holding0,611,67-45,67
İhlas Yayın Holding0,741,37-35,09
İndeks Bilgisayar8,325,4579,08
Info Yatırım5,454,8116,69
İntema82,8048,92107,52
Inveo Yatırım Holding29,80-5,82105,91
İpek Doğal Enerji15,723,4220,18
İskenderun Demir Çelik22,88-0,20169,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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