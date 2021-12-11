Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,17 -3,90 -33,20 Acıpayam Selüloz 20,40 -0,97 19,80 Adel Kalemcilik 31,20 3,31 -6,56 Adese Gayrimenkul 0,80 2,56 -66,96 Afyon Çimento 4,07 0,25 -20,35 AGESA Hayat Emeklilik 21,40 4,70 24,88 Ak Enerji 2,03 2,53 -8,14 Akbank 7,27 5,67 7,58 Akçansa 21,18 9,23 31,53 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 3,76 -19,69 Akfen GMYO 4,66 -5,06 157,82 Akın Tekstil 42,88 12,25 35,01 Akiş GMYO 1,89 2,16 -32,31 Akmerkez GMYO 50,80 17,27 -16,95 Aksa 31,86 6,56 130,63 Aksa Enerji 9,73 6,34 161,56 Aksigorta 8,40 6,87 1,09 Aksu Enerji 22,64 1,98 199,98 Alarko Carrıer 342,80 4,58 -5,32 Alarko GMYO 30,10 0,47 18,83 Alarko Holding 11,35 -0,26 33,19 Albaraka Türk 1,94 0,52 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 26,84 -7,77 -9,51 Alkim Kağıt 17,68 4,74 36,59 Alkim Kimya 20,50 7,39 45,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 2,14 -2,45 Altınyunus Çeşme 68,50 14,36 37,11 Anadolu Efes 30,24 14,46 41,56 Anadolu Grubu Holding 44,98 15,69 72,17 Anadolu Hayat Emek. 12,74 4,60 58,55 Anadolu Isuzu 25,96 -1,96 44,22 Anadolu Sigorta 6,85 6,70 -5,13 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 25,02 7,84 Anel Elektrik 2,60 3,59 -3,12 Arçelik 49,74 7,38 74,78 ARD Bilişim Teknolojileri 8,46 6,15 25,29 Arena Bilgisayar 12,72 6,27 16,67 Armada Bilgisayar 65,00 -2,99 32,44 Arsan Tekstil 5,76 5,49 44,51 Arzum Ev Aletleri 17,44 -2,30 -27,83 Aselsan 24,50 11,57 35,52 Ata GMYO 3,94 -2,72 -28,49 Atakule GMYO 2,98 2,41 27,29 Atlantis Yatırım Holding 7,70 6,94 38,49 Atlas Yat. Ort. 1,28 -2,93 -25,67 ATP Bilgisayar 65,00 2,52 Avrasya GMYO 2,27 21,39 -13,34 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 0,00 -29,38 Avrupa Yatırım Holding 6,80 -0,73 13,33 Aydem Enerji 7,16 2,58 Ayen Enerji 6,56 -0,76 21,26 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,48 18,73 125,89 Aygaz 24,28 5,02 71,15 Bagfaş 15,80 50,48 120,67 Bak Ambalaj 20,82 2,56 5,28 Balatacılar Balatacılık 9,15 -1,93 11,04 Bantaş Ambalaj 3,56 3,49 13,86 Banvit 78,30 1,69 50,58 Başkent Doğalgaz GMYO 14,00 9,37 Baştaş Başkent Çimento 11,27 2,45 -35,12 Batı Çimento 16,12 -1,35 242,25 Batısöke Çimento 2,45 -0,41 0,41 Bayrak Taban Sanayi 7,50 -1,57 -29,31 Bera Holding 11,67 3,55 -42,46 Berkosan Yalıtım 8,81 -4,76 -1,23 Beşiktaş Futbol Yat. 5,32 -1,48 31,68 Beyaz Filo 10,80 16,13 7,15 Bilici Yatırım 17,15 3,19 209,94 Bim Mağazalar 77,05 10,23 11,43 Biotrend Çevre ve Enerji 6,98 0,14 Birko Mensucat 1,07 2,88 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,75 -0,91 Birlik Mensucat 2,24 8,74 -35,26 Bizim Mağazaları 14,53 0,21 -2,97 BMS Çelik Hasır 8,58 -4,67 Boğaziçi Beton Sanayi 4,65 -2,31 Borusan Mannesmann 30,44 5,33 9,50 Borusan Yat. Paz. 411,60 6,77 -9,39 Bosch Fren Sistemleri 1.265,00 32,52 2,87 Bossa 34,70 15,51 94,40 Brisa 32,78 0,99 69,29 Burçelik 28,16 -3,03 33,97 Burçelik Vana 25,12 -8,25 -49,42 Bursa Çimento 4,64 -2,32 -6,78 Carrefoursa 44,36 3,60 -38,22 Casa Emtia Petrol 119,80 4,54 13,02 Ceo Event Medya 13,64 3,57 112,13 Coca Cola İçecek 96,00 2,89 51,16 Cosmos Yat. Holding 9,14 -2,66 13,40 Credıtwest Faktorıng 3,95 -16,14 -32,71 Çan2 Termik 12,56 1,29 Çelebi 223,10 21,58 22,23 Çelik Halat 8,80 -2,00 -3,27 Çemaş Döküm 1,27 1,60 -25,41 Çemtaş 17,62 2,32 12,15 Çimbeton 244,10 8,97 -17,67 Çimentaş 32,16 3,61 -11,06 Çimsa 38,72 5,97 117,53 Çuhadaroğlu Metal 10,90 3,22 43,28 Dagi Giyim 2,93 0,34 -13,98 Dagi Yatırım Holding 11,79 1,20 -8,60 Dardanel 2,95 -5,75 -44,60 Datagate Bilgisayar 13,64 0,29 -15,33 Demısaş Döküm 9,37 -0,11 44,70 Denge Holding 1,30 -1,52 -57,20 Deniz GMYO 1,95 16,77 5,86 Derimod 8,09 1,25 -16,94 Derlüks Yatırım Holding 5,20 7,22 -41,04 Desa Deri 8,98 0,79 -7,80 Despec Bilgisayar 9,95 -1,68 -23,81 Deva Holding 31,50 3,69 30,93 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,25 0,74 13,69 Diriteks Diriliş Tekstil 4,01 -4,52 7,51 Ditaş Doğan 27,36 -2,01 110,37 DO-CO 1.178,80 4,32 87,11 Doğan Burda 138,00 -19,77 514,97 Doğan Holding 3,45 3,29 15,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -0,85 0,47 Doğu Aras Enerji 96,15 2,67 Doğusan 3,70 -4,39 1,90 Doğuş GMYO 10,46 -3,42 28,03 Doğuş Otomotiv 51,70 4,02 99,43 Döktaş Dökümcülük 33,68 2,06 9,99 Duran Doğan Basım 19,78 0,92 88,56 Dyo Boya 11,12 4,61 -1,13 Eczacıbaşı İlaç 7,52 4,01 4,42 Eczacıbaşı Yatırım 49,14 -0,45 82,55 E-Data Teknoloji 16,54 9,90 Edip Gayrimenkul 3,41 -4,21 2,71 Ege Endüstri 1.980,40 15,48 18,95 Ege Gübre 273,70 14,18 90,79 Ege Profil 35,84 3,11 -4,80 Ege Seramik 16,68 -0,71 72,63 Egeplast 24,26 -0,49 -27,15 Ekiz Kimya 7,49 -8,10 5,05 Elite Naturel Organik Gıda 26,94 4,99 Emek Elektrik 3,07 5,14 7,52 Eminiş Ambalaj 20,60 1,58 -44,08 Emlak Konut GMYO 2,51 5,91 18,70 Enerjisa Enerji 14,22 2,45 23,33 Enka İnşaat 16,61 -3,15 135,88 Erbosan 144,10 0,07 255,32 Ereğli Demir Çelik 26,72 12,27 103,40 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 0,31 Ersu Gıda 5,44 1,30 10,12 Escar Turizm Taşımacılık 33,18 12,40 Escort Teknoloji 6,39 1,59 -2,74 Esenboğa Elektrik 31,10 -0,13 63,46 Etiler Gıda 5,11 -1,16 28,39 Euro Kapital Yat. Ort. 3,76 -1,57 -1,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,75 6,23 5,98 Euro Yat. Ort. 3,59 -1,91 -19,17 Euro Yatırım Holding 2,31 29,78 -18,66 Europap Tezol Kağıt 16,67 4,32 Fade Gıda 7,83 -0,51 50,53 Fenerbahçe Futbol 32,98 3,19 11,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,14 32,49 6,52 F-M İzmit Piston 140,20 9,45 14,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 -10,45 5,22 Ford Otosan 258,50 -0,58 115,24 Formet Metal ve Cam 1,30 4,84 -47,01 Frigo Pak Gıda 3,98 -2,21 53,66 Galata Wind Enerji 5,26 -2,05 Galatasaray Sportif 3,95 -2,23 -2,47 Garanti Bankası 11,73 0,60 15,56 Garanti Faktoring 13,65 4,92 22,64 Garanti Yat. Ort. 2,49 -1,58 -22,57 Gedik Y. Men. Değ. 7,80 -0,64 31,62 Gediz Ambalaj 19,47 -1,57 45,30 Gelecek Varlık Yönetimi 13,90 5,70 Gen İlaç 13,52 -2,38 Gentaş 3,74 1,08 -17,13 Gersan Elektrik 6,06 4,48 -1,30 Gimat Mağazacılık 2,31 8,96 Girişim Elektrik Sanayi 20,98 -7,98 Global Men. Değ. 6,26 -2,95 4,16 Global Yat. Holding 2,38 3,93 -32,26 Good-Year 9,93 1,85 24,62 Göltaş Çimento 48,00 9,54 16,95 Gözde Girişim 8,88 -3,58 11,28 GSD Denizcilik 4,06 1,75 66,72 GSD Holding 3,47 2,66 38,25 Gübre Fabrik. 86,70 3,15 0,76 Güler Yat. Holding 2,89 -5,56 -16,54 Halk GMYO 2,72 -2,16 -10,76 Hatay Tekstil 20,18 6,60 48,00 Hedef Girişim 2,81 2,55 11,30 Hedef Holding 5,39 40,00 Hektaş 14,65 9,17 174,23 HUB Girişim 10,36 -1,61 -43,08 Hürriyet Gzt. 2,05 -5,96 -2,38 ICBC Turkey Bank 6,13 -2,54 -5,69 İdeal Finansal Teknolojiler 32,78 2,12 143,54 İdealist GMYO 2,10 -5,83 -11,51 İhlas Ev Aletleri 1,02 -1,92 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,93 -1,06 -25,60 İhlas Gazetecilik 0,81 5,19 -67,12 İhlas Haber Ajansı 8,41 25,34 İhlas Holding 0,61 1,67 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,74 1,37 -35,09 İndeks Bilgisayar 8,32 5,45 79,08 Info Yatırım 5,45 4,81 16,69 İntema 82,80 48,92 107,52 Inveo Yatırım Holding 29,80 -5,82 105,91 İpek Doğal Enerji 15,72 3,42 20,18 İskenderun Demir Çelik 22,88 -0,20 169,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 3600 ek gösterge kimlerin maaşını artıracak? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi