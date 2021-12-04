Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (8)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,384,87-30,49
Acıpayam Selüloz20,6019,7720,98
Adel Kalemcilik30,2019,65-9,55
Adese Gayrimenkul0,780,00-67,79
Afyon Çimento4,069,43-20,55
AGESA Hayat Emeklilik20,442,5619,28
Ak Enerji1,985,32-10,41
Akbank6,884,081,81
Akçansa19,397,8420,42
Akdeniz Yatırım Hold.1,863,91-22,60
Akfen GMYO7,0935,82171,56
Akın Tekstil38,206,6420,28
Akiş GMYO1,855,11-33,75
Akmerkez GMYO43,329,28-29,18
Aksa29,9014,82116,44
Aksa Enerji9,150,77145,97
Aksigorta7,861,81-5,40
Aksu Enerji22,205,41194,15
Alarko Carrıer327,807,30-9,47
Alarko GMYO29,9611,2118,28
Alarko Holding11,382,5233,54
Albaraka Türk1,93-1,03-0,52
Alcatel Lucent Teletaş29,107,86-1,89
Alkim Kağıt16,889,8230,41
Alkim Kimya19,094,9535,52
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,4016,67-4,49
Altınyunus Çeşme59,9013,4519,90
Anadolu Efes26,428,9023,68
Anadolu Grubu Holding38,885,1448,82
Anadolu Hayat Emek.12,187,4151,58
Anadolu Isuzu26,485,2547,11
Anadolu Sigorta6,422,88-11,09
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,20-0,09

Anel Elektrik2,51-1,57-6,47
Arçelik46,328,1262,76
ARD Bilişim Teknolojileri7,973,1818,03
Arena Bilgisayar11,978,829,79
Armada Bilgisayar67,005,9336,51
Arsan Tekstil5,467,9136,98
Arzum Ev Aletleri17,858,12-26,13
Aselsan21,966,1921,47
Ata GMYO4,0513,13-26,50
Atakule GMYO2,918,5824,30
Atlantis Yatırım Holding7,203,1529,50
Atlas Yat. Ort.1,346,35-23,43
ATP Bilgisayar63,40-5,09

Avrasya GMYO1,877,47-28,61
Avrasya Petrol ve Tur.2,266,10-29,38
Avrupa Yatırım Holding6,858,0414,17
Aydem Enerji6,985,76

Ayen Enerji6,614,9222,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,465,2090,25
Aygaz23,1211,0562,97
Bagfaş10,50-1,2246,65
Bak Ambalaj20,305,352,65
Balatacılar Balatacılık9,33-3,6213,23
Bantaş Ambalaj3,444,8810,02
Banvit77,007,1748,08
Başkent Doğalgaz GMYO12,8010,34

Baştaş Başkent Çimento11,0021,95-36,67
Batı Çimento16,3419,18246,92
Batısöke Çimento2,464,680,82
Bayrak Taban Sanayi7,627,63-28,18
Bera Holding11,275,33-44,43
Berkosan Yalıtım9,255,713,70
Beşiktaş Futbol Yat.5,40-6,2533,66
Beyaz Filo9,309,15-7,73
Bilici Yatırım16,625,73200,36
Bim Mağazalar69,901,161,09
Biotrend Çevre ve Enerji6,9713,15

Birko Mensucat1,045,05-6,31
Birleşim Mühendislik9,845,47

Birlik Mensucat2,061,98-40,46
Bizim Mağazaları14,501,68-3,17
BMS Çelik Hasır9,000,67

Boğaziçi Beton Sanayi4,764,39

Borusan Mannesmann28,907,123,96
Borusan Yat. Paz.385,501,80-15,14
Bosch Fren Sistemleri954,602,99-22,37
Bossa30,040,8168,29
Brisa32,4612,0967,64
Burçelik29,0425,2838,15
Burçelik Vana27,3826,76-44,87
Bursa Çimento4,7510,21-4,57
Carrefoursa42,822,74-40,36
Casa Emtia Petrol114,603,248,11
Ceo Event Medya13,1723,20104,82
Coca Cola İçecek93,302,8746,91
Cosmos Yat. Holding9,39-1,7816,50
Credıtwest Faktorıng4,716,08-19,76
Çan2 Termik12,406,62

Çelebi183,505,890,53
Çelik Halat8,9824,20-1,29
Çemaş Döküm1,255,04-26,58
Çemtaş17,225,979,60
Çimbeton224,009,80-24,45
Çimentaş31,0414,12-14,16
Çimsa36,5416,15105,28
Çuhadaroğlu Metal10,5612,4638,81
Dagi Giyim2,9211,88-14,28
Dagi Yatırım Holding11,6512,67-9,69
Dardanel3,1311,79-41,22
Datagate Bilgisayar13,608,37-15,58
Demısaş Döküm9,380,3244,85
Denge Holding1,320,76-56,54
Deniz GMYO1,672,45-9,34
Derimod7,99-5,11-17,97
Derlüks Yatırım Holding4,856,83-45,01
Desa Deri8,915,44-8,52
Despec Bilgisayar10,127,66-22,51
Deva Holding30,381,7426,28
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,1610,8512,85
Diriteks Diriliş Tekstil4,203,7012,60
Ditaş Doğan27,9215,56114,67
DO-CO1.130,0015,1579,37
Doğan Burda172,00-40,87666,49
Doğan Holding3,349,8711,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,364,891,33
Doğu Aras Enerji93,654,64

Doğusan3,8715,526,58
Doğuş GMYO10,832,8532,56
Doğuş Otomotiv49,7012,9591,72
Döktaş Dökümcülük33,004,707,77
Duran Doğan Basım19,60-6,0486,84
Dyo Boya10,638,47-5,49
Eczacıbaşı İlaç7,233,290,39
Eczacıbaşı Yatırım49,363,7483,36
E-Data Teknoloji15,0530,64

Edip Gayrimenkul3,560,287,23
Ege Endüstri1.715,000,653,01
Ege Gübre239,707,0667,09
Ege Profil34,7611,41-7,67
Ege Seramik16,8017,5673,87
Egeplast24,389,92-26,79
Ekiz Kimya8,157,5214,31
Elite Naturel Organik Gıda25,6616,00

Emek Elektrik2,926,182,27
Eminiş Ambalaj20,28-2,41-44,95
Emlak Konut GMYO2,376,7612,08
Enerjisa Enerji13,888,2720,38
Enka İnşaat17,1511,29143,55
Erbosan144,0018,52255,07
Ereğli Demir Çelik23,805,8781,18
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,203,23

Ersu Gıda5,3710,498,70
Escar Turizm Taşımacılık29,523,22

Escort Teknoloji6,2917,79-4,26
Esenboğa Elektrik31,147,6063,67
Etiler Gıda5,17-5,1429,90
Euro Kapital Yat. Ort.3,829,770,01
Euro Trend Yat. Ort.3,534,75-0,23
Euro Yat. Ort.3,661,39-17,59
Euro Yatırım Holding1,784,09-37,32
Europap Tezol Kağıt15,9813,90

Fade Gıda7,877,3751,30
Fenerbahçe Futbol31,96-4,318,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,374,87-19,60
F-M İzmit Piston128,108,564,49
Fonet Bilgi Teknolojileri15,3110,5417,50
Ford Otosan260,008,79116,49
Formet Metal ve Cam1,244,20-49,45
Frigo Pak Gıda4,07-1,9357,14
Galata Wind Enerji5,379,82

Galatasaray Sportif4,04-0,74-0,25
Garanti Bankası11,661,9214,87
Garanti Faktoring13,015,6016,89
Garanti Yat. Ort.2,532,02-21,33
Gedik Y. Men. Değ.7,857,5332,46
Gediz Ambalaj19,7810,8747,61
Gelecek Varlık Yönetimi13,153,87

Gen İlaç13,85-4,09

Gentaş3,709,14-18,02
Gersan Elektrik5,808,01-5,54
Gimat Mağazacılık2,12-0,47

Girişim Elektrik Sanayi22,801,97

Global Men. Değ.6,455,057,32
Global Yat. Holding2,2911,17-34,82
Good-Year9,756,6722,36
Göltaş Çimento43,8212,826,76
Gözde Girişim9,213,4815,41
GSD Denizcilik3,992,0563,85
GSD Holding3,3810,4634,66
Gübre Fabrik.84,059,51-2,32
Güler Yat. Holding3,06-0,97-11,63
Halk GMYO2,787,34-8,79
Hatay Tekstil18,9313,0138,83
Hedef Girişim2,743,798,52
Hedef Holding3,8511,59

Hektaş13,4217,21151,20
HUB Girişim10,5311,66-42,14
Hürriyet Gzt.2,182,833,81
ICBC Turkey Bank6,298,26-3,23
İdeal Finansal Teknolojiler32,10-4,29138,48
İdealist GMYO2,2316,75-6,03
İhlas Ev Aletleri1,048,33-44,18
İhlas Gayrimenkul0,949,30-24,80
İhlas Gazetecilik0,776,94-68,74
İhlas Haber Ajansı6,7112,77

İhlas Holding0,605,26-46,56
İhlas Yayın Holding0,734,29-35,96
İndeks Bilgisayar7,899,1369,82
Info Yatırım5,20-4,2411,34
İntema55,6021,1939,35
Inveo Yatırım Holding31,6411,57118,63
İpek Doğal Enerji15,2010,0716,21
İskenderun Demir Çelik24,4225,42170,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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