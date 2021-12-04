Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,38
|4,87
|-30,49
|Acıpayam Selüloz
|20,60
|19,77
|20,98
|Adel Kalemcilik
|30,20
|19,65
|-9,55
|Adese Gayrimenkul
|0,78
|0,00
|-67,79
|Afyon Çimento
|4,06
|9,43
|-20,55
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,44
|2,56
|19,28
|Ak Enerji
|1,98
|5,32
|-10,41
|Akbank
|6,88
|4,08
|1,81
|Akçansa
|19,39
|7,84
|20,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|3,91
|-22,60
|Akfen GMYO
|7,09
|35,82
|171,56
|Akın Tekstil
|38,20
|6,64
|20,28
|Akiş GMYO
|1,85
|5,11
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|43,32
|9,28
|-29,18
|Aksa
|29,90
|14,82
|116,44
|Aksa Enerji
|9,15
|0,77
|145,97
|Aksigorta
|7,86
|1,81
|-5,40
|Aksu Enerji
|22,20
|5,41
|194,15
|Alarko Carrıer
|327,80
|7,30
|-9,47
|Alarko GMYO
|29,96
|11,21
|18,28
|Alarko Holding
|11,38
|2,52
|33,54
|Albaraka Türk
|1,93
|-1,03
|-0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,10
|7,86
|-1,89
|Alkim Kağıt
|16,88
|9,82
|30,41
|Alkim Kimya
|19,09
|4,95
|35,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|16,67
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|59,90
|13,45
|19,90
|Anadolu Efes
|26,42
|8,90
|23,68
|Anadolu Grubu Holding
|38,88
|5,14
|48,82
|Anadolu Hayat Emek.
|12,18
|7,41
|51,58
|Anadolu Isuzu
|26,48
|5,25
|47,11
|Anadolu Sigorta
|6,42
|2,88
|-11,09
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,20
|-0,09
|Anel Elektrik
|2,51
|-1,57
|-6,47
|Arçelik
|46,32
|8,12
|62,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,97
|3,18
|18,03
|Arena Bilgisayar
|11,97
|8,82
|9,79
|Armada Bilgisayar
|67,00
|5,93
|36,51
|Arsan Tekstil
|5,46
|7,91
|36,98
|Arzum Ev Aletleri
|17,85
|8,12
|-26,13
|Aselsan
|21,96
|6,19
|21,47
|Ata GMYO
|4,05
|13,13
|-26,50
|Atakule GMYO
|2,91
|8,58
|24,30
|Atlantis Yatırım Holding
|7,20
|3,15
|29,50
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|6,35
|-23,43
|ATP Bilgisayar
|63,40
|-5,09
|Avrasya GMYO
|1,87
|7,47
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|6,10
|-29,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,85
|8,04
|14,17
|Aydem Enerji
|6,98
|5,76
|Ayen Enerji
|6,61
|4,92
|22,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,46
|5,20
|90,25
|Aygaz
|23,12
|11,05
|62,97
|Bagfaş
|10,50
|-1,22
|46,65
|Bak Ambalaj
|20,30
|5,35
|2,65
|Balatacılar Balatacılık
|9,33
|-3,62
|13,23
|Bantaş Ambalaj
|3,44
|4,88
|10,02
|Banvit
|77,00
|7,17
|48,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,80
|10,34
|Baştaş Başkent Çimento
|11,00
|21,95
|-36,67
|Batı Çimento
|16,34
|19,18
|246,92
|Batısöke Çimento
|2,46
|4,68
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,62
|7,63
|-28,18
|Bera Holding
|11,27
|5,33
|-44,43
|Berkosan Yalıtım
|9,25
|5,71
|3,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,40
|-6,25
|33,66
|Beyaz Filo
|9,30
|9,15
|-7,73
|Bilici Yatırım
|16,62
|5,73
|200,36
|Bim Mağazalar
|69,90
|1,16
|1,09
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,97
|13,15
|Birko Mensucat
|1,04
|5,05
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|9,84
|5,47
|Birlik Mensucat
|2,06
|1,98
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|14,50
|1,68
|-3,17
|BMS Çelik Hasır
|9,00
|0,67
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,76
|4,39
|Borusan Mannesmann
|28,90
|7,12
|3,96
|Borusan Yat. Paz.
|385,50
|1,80
|-15,14
|Bosch Fren Sistemleri
|954,60
|2,99
|-22,37
|Bossa
|30,04
|0,81
|68,29
|Brisa
|32,46
|12,09
|67,64
|Burçelik
|29,04
|25,28
|38,15
|Burçelik Vana
|27,38
|26,76
|-44,87
|Bursa Çimento
|4,75
|10,21
|-4,57
|Carrefoursa
|42,82
|2,74
|-40,36
|Casa Emtia Petrol
|114,60
|3,24
|8,11
|Ceo Event Medya
|13,17
|23,20
|104,82
|Coca Cola İçecek
|93,30
|2,87
|46,91
|Cosmos Yat. Holding
|9,39
|-1,78
|16,50
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|6,08
|-19,76
|Çan2 Termik
|12,40
|6,62
|Çelebi
|183,50
|5,89
|0,53
|Çelik Halat
|8,98
|24,20
|-1,29
|Çemaş Döküm
|1,25
|5,04
|-26,58
|Çemtaş
|17,22
|5,97
|9,60
|Çimbeton
|224,00
|9,80
|-24,45
|Çimentaş
|31,04
|14,12
|-14,16
|Çimsa
|36,54
|16,15
|105,28
|Çuhadaroğlu Metal
|10,56
|12,46
|38,81
|Dagi Giyim
|2,92
|11,88
|-14,28
|Dagi Yatırım Holding
|11,65
|12,67
|-9,69
|Dardanel
|3,13
|11,79
|-41,22
|Datagate Bilgisayar
|13,60
|8,37
|-15,58
|Demısaş Döküm
|9,38
|0,32
|44,85
|Denge Holding
|1,32
|0,76
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,67
|2,45
|-9,34
|Derimod
|7,99
|-5,11
|-17,97
|Derlüks Yatırım Holding
|4,85
|6,83
|-45,01
|Desa Deri
|8,91
|5,44
|-8,52
|Despec Bilgisayar
|10,12
|7,66
|-22,51
|Deva Holding
|30,38
|1,74
|26,28
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,16
|10,85
|12,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|3,70
|12,60
|Ditaş Doğan
|27,92
|15,56
|114,67
|DO-CO
|1.130,00
|15,15
|79,37
|Doğan Burda
|172,00
|-40,87
|666,49
|Doğan Holding
|3,34
|9,87
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|4,89
|1,33
|Doğu Aras Enerji
|93,65
|4,64
|Doğusan
|3,87
|15,52
|6,58
|Doğuş GMYO
|10,83
|2,85
|32,56
|Doğuş Otomotiv
|49,70
|12,95
|91,72
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|4,70
|7,77
|Duran Doğan Basım
|19,60
|-6,04
|86,84
|Dyo Boya
|10,63
|8,47
|-5,49
|Eczacıbaşı İlaç
|7,23
|3,29
|0,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,36
|3,74
|83,36
|E-Data Teknoloji
|15,05
|30,64
|Edip Gayrimenkul
|3,56
|0,28
|7,23
|Ege Endüstri
|1.715,00
|0,65
|3,01
|Ege Gübre
|239,70
|7,06
|67,09
|Ege Profil
|34,76
|11,41
|-7,67
|Ege Seramik
|16,80
|17,56
|73,87
|Egeplast
|24,38
|9,92
|-26,79
|Ekiz Kimya
|8,15
|7,52
|14,31
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,66
|16,00
|Emek Elektrik
|2,92
|6,18
|2,27
|Eminiş Ambalaj
|20,28
|-2,41
|-44,95
|Emlak Konut GMYO
|2,37
|6,76
|12,08
|Enerjisa Enerji
|13,88
|8,27
|20,38
|Enka İnşaat
|17,15
|11,29
|143,55
|Erbosan
|144,00
|18,52
|255,07
|Ereğli Demir Çelik
|23,80
|5,87
|81,18
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,20
|3,23
|Ersu Gıda
|5,37
|10,49
|8,70
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,52
|3,22
|Escort Teknoloji
|6,29
|17,79
|-4,26
|Esenboğa Elektrik
|31,14
|7,60
|63,67
|Etiler Gıda
|5,17
|-5,14
|29,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,82
|9,77
|0,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|4,75
|-0,23
|Euro Yat. Ort.
|3,66
|1,39
|-17,59
|Euro Yatırım Holding
|1,78
|4,09
|-37,32
|Europap Tezol Kağıt
|15,98
|13,90
|Fade Gıda
|7,87
|7,37
|51,30
|Fenerbahçe Futbol
|31,96
|-4,31
|8,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|4,87
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|128,10
|8,56
|4,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,31
|10,54
|17,50
|Ford Otosan
|260,00
|8,79
|116,49
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|4,20
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|4,07
|-1,93
|57,14
|Galata Wind Enerji
|5,37
|9,82
|Galatasaray Sportif
|4,04
|-0,74
|-0,25
|Garanti Bankası
|11,66
|1,92
|14,87
|Garanti Faktoring
|13,01
|5,60
|16,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|2,02
|-21,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,85
|7,53
|32,46
|Gediz Ambalaj
|19,78
|10,87
|47,61
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,15
|3,87
|Gen İlaç
|13,85
|-4,09
|Gentaş
|3,70
|9,14
|-18,02
|Gersan Elektrik
|5,80
|8,01
|-5,54
|Gimat Mağazacılık
|2,12
|-0,47
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,80
|1,97
|Global Men. Değ.
|6,45
|5,05
|7,32
|Global Yat. Holding
|2,29
|11,17
|-34,82
|Good-Year
|9,75
|6,67
|22,36
|Göltaş Çimento
|43,82
|12,82
|6,76
|Gözde Girişim
|9,21
|3,48
|15,41
|GSD Denizcilik
|3,99
|2,05
|63,85
|GSD Holding
|3,38
|10,46
|34,66
|Gübre Fabrik.
|84,05
|9,51
|-2,32
|Güler Yat. Holding
|3,06
|-0,97
|-11,63
|Halk GMYO
|2,78
|7,34
|-8,79
|Hatay Tekstil
|18,93
|13,01
|38,83
|Hedef Girişim
|2,74
|3,79
|8,52
|Hedef Holding
|3,85
|11,59
|Hektaş
|13,42
|17,21
|151,20
|HUB Girişim
|10,53
|11,66
|-42,14
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|2,83
|3,81
|ICBC Turkey Bank
|6,29
|8,26
|-3,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,10
|-4,29
|138,48
|İdealist GMYO
|2,23
|16,75
|-6,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|8,33
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|9,30
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|6,94
|-68,74
|İhlas Haber Ajansı
|6,71
|12,77
|İhlas Holding
|0,60
|5,26
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|4,29
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,89
|9,13
|69,82
|Info Yatırım
|5,20
|-4,24
|11,34
|İntema
|55,60
|21,19
|39,35
|Inveo Yatırım Holding
|31,64
|11,57
|118,63
|İpek Doğal Enerji
|15,20
|10,07
|16,21
|İskenderun Demir Çelik
|24,42
|25,42
|170,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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