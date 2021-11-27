Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,13
|1,18
|-33,72
|Acıpayam Selüloz
|17,20
|5,85
|1,01
|Adel Kalemcilik
|25,24
|4,47
|-24,41
|Adese Gayrimenkul
|0,78
|-26,42
|-67,79
|Afyon Çimento
|3,71
|-3,39
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,93
|-5,90
|16,31
|Ak Enerji
|1,88
|2,73
|-14,93
|Akbank
|6,61
|-8,58
|-2,19
|Akçansa
|17,98
|6,39
|11,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|-7,25
|-25,51
|Akfen GMYO
|5,22
|-5,95
|99,94
|Akın Tekstil
|35,82
|15,85
|12,78
|Akiş GMYO
|1,76
|-2,22
|-36,97
|Akmerkez GMYO
|39,64
|2,38
|-35,19
|Aksa
|26,04
|6,81
|88,50
|Aksa Enerji
|9,08
|12,80
|144,09
|Aksigorta
|7,72
|-4,93
|-7,09
|Aksu Enerji
|21,06
|2,33
|179,04
|Alarko Carrıer
|305,50
|4,05
|-15,63
|Alarko GMYO
|26,94
|1,66
|6,35
|Alarko Holding
|11,10
|1,28
|30,26
|Albaraka Türk
|1,95
|-5,34
|0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,98
|7,40
|-9,04
|Alkim Kağıt
|15,37
|3,99
|18,75
|Alkim Kimya
|18,19
|0,78
|29,13
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,20
|-9,09
|-18,14
|Altınyunus Çeşme
|52,80
|3,63
|5,68
|Anadolu Efes
|24,26
|-1,38
|13,57
|Anadolu Grubu Holding
|36,98
|9,41
|41,55
|Anadolu Hayat Emek.
|11,34
|5,78
|41,12
|Anadolu Isuzu
|25,16
|15,10
|39,78
|Anadolu Sigorta
|6,24
|0,32
|-13,58
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,22
|15,18
|Anel Elektrik
|2,55
|9,91
|-4,98
|Arçelik
|42,84
|4,34
|50,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,00
|6,59
|14,39
|Arena Bilgisayar
|11,00
|3,48
|0,90
|Armada Bilgisayar
|63,25
|16,48
|28,87
|Arsan Tekstil
|5,06
|2,64
|26,95
|Arzum Ev Aletleri
|16,51
|-0,78
|-31,68
|Aselsan
|20,68
|10,35
|14,39
|Ata GMYO
|3,58
|-4,28
|-35,03
|Atakule GMYO
|2,68
|-1,83
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|6,98
|2,65
|25,54
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|66,80
|29,08
|Avrasya GMYO
|1,74
|0,00
|-33,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|-2,74
|-33,44
|Avrupa Yatırım Holding
|6,34
|5,32
|5,67
|Aydem Enerji
|6,60
|0,30
|Ayen Enerji
|6,30
|3,28
|16,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,40
|2,62
|80,86
|Aygaz
|20,82
|-2,62
|46,76
|Bagfaş
|10,63
|15,26
|48,46
|Bak Ambalaj
|19,27
|7,83
|-2,56
|Balatacılar Balatacılık
|9,68
|18,63
|17,48
|Bantaş Ambalaj
|3,28
|3,80
|4,90
|Banvit
|71,85
|1,77
|38,17
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,60
|-16,91
|Baştaş Başkent Çimento
|9,02
|0,45
|-48,07
|Batı Çimento
|13,71
|-2,07
|191,08
|Batısöke Çimento
|2,35
|-1,26
|-3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|7,08
|1,00
|-33,27
|Bera Holding
|10,70
|-5,89
|-47,24
|Berkosan Yalıtım
|8,75
|20,19
|-1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,76
|-3,84
|42,57
|Beyaz Filo
|8,52
|-1,16
|-15,47
|Bilici Yatırım
|15,72
|4,24
|184,10
|Bim Mağazalar
|69,10
|3,52
|-0,07
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,16
|-4,05
|Birko Mensucat
|0,99
|2,06
|-10,81
|Birleşim Mühendislik
|9,33
|-1,27
|Birlik Mensucat
|2,02
|-2,42
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|14,26
|7,46
|-4,77
|BMS Çelik Hasır
|8,94
|12,17
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,56
|-2,15
|Borusan Mannesmann
|26,98
|3,61
|-2,95
|Borusan Yat. Paz.
|378,70
|5,19
|-16,64
|Bosch Fren Sistemleri
|926,90
|7,30
|-24,62
|Bossa
|29,80
|1,98
|66,95
|Brisa
|28,96
|10,03
|49,56
|Burçelik
|23,18
|12,42
|10,28
|Burçelik Vana
|21,60
|6,82
|-56,50
|Bursa Çimento
|4,31
|1,65
|-13,41
|Carrefoursa
|41,68
|2,41
|-41,95
|Casa Emtia Petrol
|111,00
|-6,72
|4,72
|Ceo Event Medya
|10,69
|7,65
|66,25
|Coca Cola İçecek
|90,70
|-3,46
|42,82
|Cosmos Yat. Holding
|9,56
|-2,35
|18,61
|Credıtwest Faktorıng
|4,44
|-7,50
|-24,36
|Çan2 Termik
|11,63
|-0,85
|Çelebi
|173,30
|-1,42
|-5,05
|Çelik Halat
|7,23
|-8,48
|-20,53
|Çemaş Döküm
|1,19
|0,85
|-30,11
|Çemtaş
|16,25
|1,37
|3,43
|Çimbeton
|204,00
|1,04
|-31,20
|Çimentaş
|27,20
|4,62
|-24,78
|Çimsa
|31,46
|5,01
|76,74
|Çuhadaroğlu Metal
|9,39
|6,22
|23,43
|Dagi Giyim
|2,61
|-1,88
|-23,38
|Dagi Yatırım Holding
|10,34
|-2,45
|-19,84
|Dardanel
|2,80
|4,09
|-47,42
|Datagate Bilgisayar
|12,55
|-0,55
|-22,10
|Demısaş Döküm
|9,35
|11,05
|44,39
|Denge Holding
|1,31
|-2,96
|-56,87
|Deniz GMYO
|1,63
|0,00
|-11,51
|Derimod
|8,42
|-1,86
|-13,55
|Derlüks Yatırım Holding
|4,54
|-1,30
|-48,53
|Desa Deri
|8,45
|-2,87
|-13,24
|Despec Bilgisayar
|9,40
|2,73
|-28,02
|Deva Holding
|29,86
|13,19
|24,11
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,97
|1,67
|1,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,05
|-8,37
|8,58
|Ditaş Doğan
|24,16
|-4,13
|85,76
|DO-CO
|981,30
|3,08
|55,76
|Doğan Burda
|290,90
|60,81
|1196,35
|Doğan Holding
|3,04
|-1,30
|1,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|-0,44
|-3,39
|Doğu Aras Enerji
|89,50
|-6,14
|Doğusan
|3,35
|0,30
|-7,74
|Doğuş GMYO
|10,53
|12,74
|28,89
|Doğuş Otomotiv
|44,00
|0,18
|69,73
|Döktaş Dökümcülük
|31,52
|1,94
|2,94
|Duran Doğan Basım
|20,86
|31,69
|98,86
|Dyo Boya
|9,80
|3,05
|-12,87
|Eczacıbaşı İlaç
|7,00
|4,95
|-2,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,58
|9,94
|76,75
|E-Data Teknoloji
|11,52
|15,20
|Edip Gayrimenkul
|3,55
|0,28
|6,93
|Ege Endüstri
|1.704,00
|10,28
|2,35
|Ege Gübre
|223,90
|20,51
|56,08
|Ege Profil
|31,20
|0,06
|-17,12
|Ege Seramik
|14,29
|2,36
|47,89
|Egeplast
|22,18
|4,33
|-33,39
|Ekiz Kimya
|7,58
|25,50
|6,31
|Elite Naturel Organik Gıda
|22,12
|16,12
|Emek Elektrik
|2,75
|-3,85
|-3,69
|Eminiş Ambalaj
|20,78
|20,60
|-43,59
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|1,83
|4,98
|Enerjisa Enerji
|12,82
|0,16
|11,18
|Enka İnşaat
|15,41
|20,77
|118,84
|Erbosan
|121,50
|2,02
|199,59
|Ereğli Demir Çelik
|22,48
|5,84
|71,13
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,10
|0,65
|Ersu Gıda
|4,86
|4,29
|-1,62
|Escar Turizm Taşımacılık
|28,60
|13,04
|Escort Teknoloji
|5,34
|10,79
|-18,72
|Esenboğa Elektrik
|28,94
|3,36
|52,11
|Etiler Gıda
|5,45
|4,01
|36,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,48
|0,87
|-8,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|-0,88
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,61
|-8,14
|-18,72
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|-5,52
|-39,79
|Europap Tezol Kağıt
|14,03
|0,86
|Fade Gıda
|7,33
|8,43
|40,92
|Fenerbahçe Futbol
|33,40
|11,26
|12,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,26
|-0,88
|-23,34
|F-M İzmit Piston
|118,00
|6,69
|-3,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,85
|2,97
|6,29
|Ford Otosan
|239,00
|7,17
|99,01
|Formet Metal ve Cam
|1,19
|-2,46
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|4,15
|45,10
|60,23
|Galata Wind Enerji
|4,89
|-0,61
|Galatasaray Sportif
|4,07
|-5,35
|0,49
|Garanti Bankası
|11,44
|-5,06
|12,70
|Garanti Faktoring
|12,32
|-3,45
|10,69
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|2,06
|-22,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,30
|4,14
|23,18
|Gediz Ambalaj
|17,84
|3,12
|33,13
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,66
|-3,95
|Gen İlaç
|14,44
|10,74
|Gentaş
|3,39
|-1,17
|-24,89
|Gersan Elektrik
|5,37
|-0,19
|-12,54
|Gimat Mağazacılık
|2,13
|-8,58
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,36
|-12,24
|Global Men. Değ.
|6,14
|5,14
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,06
|-2,37
|-41,36
|Good-Year
|9,14
|3,98
|14,71
|Göltaş Çimento
|38,84
|-0,36
|-5,37
|Gözde Girişim
|8,90
|-0,11
|11,53
|GSD Denizcilik
|3,91
|-1,01
|60,56
|GSD Holding
|3,06
|12,92
|21,91
|Gübre Fabrik.
|76,75
|6,45
|-10,81
|Güler Yat. Holding
|3,09
|10,36
|-10,76
|Halk GMYO
|2,59
|-2,63
|-15,02
|Hatay Tekstil
|16,75
|4,69
|22,84
|Hedef Girişim
|2,64
|-2,22
|4,56
|Hedef Holding
|3,45
|-5,22
|Hektaş
|11,45
|18,41
|114,33
|HUB Girişim
|9,43
|-0,21
|-48,19
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|-7,83
|0,95
|ICBC Turkey Bank
|5,81
|3,75
|-10,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|33,54
|-24,80
|149,18
|İdealist GMYO
|1,91
|-0,52
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|0,00
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-3,37
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|-11,11
|-70,77
|İhlas Haber Ajansı
|5,95
|30,48
|İhlas Holding
|0,57
|3,64
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|-5,41
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,23
|2,84
|55,62
|Info Yatırım
|5,43
|8,60
|16,26
|İntema
|45,88
|20,23
|14,99
|Inveo Yatırım Holding
|28,36
|3,88
|95,96
|İpek Doğal Enerji
|13,81
|-1,36
|5,58
|İskenderun Demir Çelik
|19,47
|14,33
|115,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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