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Yatırımcı rehberi (8)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,131,18-33,72
Acıpayam Selüloz17,205,851,01
Adel Kalemcilik25,244,47-24,41
Adese Gayrimenkul0,78-26,42-67,79
Afyon Çimento3,71-3,39-27,40
AGESA Hayat Emeklilik19,93-5,9016,31
Ak Enerji1,882,73-14,93
Akbank6,61-8,58-2,19
Akçansa17,986,3911,66
Akdeniz Yatırım Hold.1,79-7,25-25,51
Akfen GMYO5,22-5,9599,94
Akın Tekstil35,8215,8512,78
Akiş GMYO1,76-2,22-36,97
Akmerkez GMYO39,642,38-35,19
Aksa26,046,8188,50
Aksa Enerji9,0812,80144,09
Aksigorta7,72-4,93-7,09
Aksu Enerji21,062,33179,04
Alarko Carrıer305,504,05-15,63
Alarko GMYO26,941,666,35
Alarko Holding11,101,2830,26
Albaraka Türk1,95-5,340,52
Alcatel Lucent Teletaş26,987,40-9,04
Alkim Kağıt15,373,9918,75
Alkim Kimya18,190,7829,13
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,20-9,09-18,14
Altınyunus Çeşme52,803,635,68
Anadolu Efes24,26-1,3813,57
Anadolu Grubu Holding36,989,4141,55
Anadolu Hayat Emek.11,345,7841,12
Anadolu Isuzu25,1615,1039,78
Anadolu Sigorta6,240,32-13,58
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,2215,18

Anel Elektrik2,559,91-4,98
Arçelik42,844,3450,53
ARD Bilişim Teknolojileri55,006,5914,39
Arena Bilgisayar11,003,480,90
Armada Bilgisayar63,2516,4828,87
Arsan Tekstil5,062,6426,95
Arzum Ev Aletleri16,51-0,78-31,68
Aselsan20,6810,3514,39
Ata GMYO3,58-4,28-35,03
Atakule GMYO2,68-1,8314,48
Atlantis Yatırım Holding6,982,6525,54
Atlas Yat. Ort.1,26-0,79-28,00
ATP Bilgisayar66,8029,08

Avrasya GMYO1,740,00-33,57
Avrasya Petrol ve Tur.2,13-2,74-33,44
Avrupa Yatırım Holding6,345,325,67
Aydem Enerji6,600,30

Ayen Enerji6,303,2816,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,402,6280,86
Aygaz20,82-2,6246,76
Bagfaş10,6315,2648,46
Bak Ambalaj19,277,83-2,56
Balatacılar Balatacılık9,6818,6317,48
Bantaş Ambalaj3,283,804,90
Banvit71,851,7738,17
Başkent Doğalgaz GMYO11,60-16,91

Baştaş Başkent Çimento9,020,45-48,07
Batı Çimento13,71-2,07191,08
Batısöke Çimento2,35-1,26-3,69
Bayrak Taban Sanayi7,081,00-33,27
Bera Holding10,70-5,89-47,24
Berkosan Yalıtım8,7520,19-1,91
Beşiktaş Futbol Yat.5,76-3,8442,57
Beyaz Filo8,52-1,16-15,47
Bilici Yatırım15,724,24184,10
Bim Mağazalar69,103,52-0,07
Biotrend Çevre ve Enerji6,16-4,05

Birko Mensucat0,992,06-10,81
Birleşim Mühendislik9,33-1,27

Birlik Mensucat2,02-2,42-41,62
Bizim Mağazaları14,267,46-4,77
BMS Çelik Hasır8,9412,17

Boğaziçi Beton Sanayi4,56-2,15

Borusan Mannesmann26,983,61-2,95
Borusan Yat. Paz.378,705,19-16,64
Bosch Fren Sistemleri926,907,30-24,62
Bossa29,801,9866,95
Brisa28,9610,0349,56
Burçelik23,1812,4210,28
Burçelik Vana21,606,82-56,50
Bursa Çimento4,311,65-13,41
Carrefoursa41,682,41-41,95
Casa Emtia Petrol111,00-6,724,72
Ceo Event Medya10,697,6566,25
Coca Cola İçecek90,70-3,4642,82
Cosmos Yat. Holding9,56-2,3518,61
Credıtwest Faktorıng4,44-7,50-24,36
Çan2 Termik11,63-0,85

Çelebi173,30-1,42-5,05
Çelik Halat7,23-8,48-20,53
Çemaş Döküm1,190,85-30,11
Çemtaş16,251,373,43
Çimbeton204,001,04-31,20
Çimentaş27,204,62-24,78
Çimsa31,465,0176,74
Çuhadaroğlu Metal9,396,2223,43
Dagi Giyim2,61-1,88-23,38
Dagi Yatırım Holding10,34-2,45-19,84
Dardanel2,804,09-47,42
Datagate Bilgisayar12,55-0,55-22,10
Demısaş Döküm9,3511,0544,39
Denge Holding1,31-2,96-56,87
Deniz GMYO1,630,00-11,51
Derimod8,42-1,86-13,55
Derlüks Yatırım Holding4,54-1,30-48,53
Desa Deri8,45-2,87-13,24
Despec Bilgisayar9,402,73-28,02
Deva Holding29,8613,1924,11
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,971,671,81
Diriteks Diriliş Tekstil4,05-8,378,58
Ditaş Doğan24,16-4,1385,76
DO-CO981,303,0855,76
Doğan Burda290,9060,811196,35
Doğan Holding3,04-1,301,39
Doğtaş Kelebek Mobilya2,25-0,44-3,39
Doğu Aras Enerji89,50-6,14

Doğusan3,350,30-7,74
Doğuş GMYO10,5312,7428,89
Doğuş Otomotiv44,000,1869,73
Döktaş Dökümcülük31,521,942,94
Duran Doğan Basım20,8631,6998,86
Dyo Boya9,803,05-12,87
Eczacıbaşı İlaç7,004,95-2,80
Eczacıbaşı Yatırım47,589,9476,75
E-Data Teknoloji11,5215,20

Edip Gayrimenkul3,550,286,93
Ege Endüstri1.704,0010,282,35
Ege Gübre223,9020,5156,08
Ege Profil31,200,06-17,12
Ege Seramik14,292,3647,89
Egeplast22,184,33-33,39
Ekiz Kimya7,5825,506,31
Elite Naturel Organik Gıda22,1216,12

Emek Elektrik2,75-3,85-3,69
Eminiş Ambalaj20,7820,60-43,59
Emlak Konut GMYO2,221,834,98
Enerjisa Enerji12,820,1611,18
Enka İnşaat15,4120,77118,84
Erbosan121,502,02199,59
Ereğli Demir Çelik22,485,8471,13
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,100,65

Ersu Gıda4,864,29-1,62
Escar Turizm Taşımacılık28,6013,04

Escort Teknoloji5,3410,79-18,72
Esenboğa Elektrik28,943,3652,11
Etiler Gıda5,454,0136,93
Euro Kapital Yat. Ort.3,480,87-8,89
Euro Trend Yat. Ort.3,37-0,88-4,76
Euro Yat. Ort.3,61-8,14-18,72
Euro Yatırım Holding1,71-5,52-39,79
Europap Tezol Kağıt14,030,86

Fade Gıda7,338,4340,92
Fenerbahçe Futbol33,4011,2612,99
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,26-0,88-23,34
F-M İzmit Piston118,006,69-3,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,852,976,29
Ford Otosan239,007,1799,01
Formet Metal ve Cam1,19-2,46-51,49
Frigo Pak Gıda4,1545,1060,23
Galata Wind Enerji4,89-0,61

Galatasaray Sportif4,07-5,350,49
Garanti Bankası11,44-5,0612,70
Garanti Faktoring12,32-3,4510,69
Garanti Yat. Ort.2,482,06-22,88
Gedik Y. Men. Değ.7,304,1423,18
Gediz Ambalaj17,843,1233,13
Gelecek Varlık Yönetimi12,66-3,95

Gen İlaç14,4410,74

Gentaş3,39-1,17-24,89
Gersan Elektrik5,37-0,19-12,54
Gimat Mağazacılık2,13-8,58

Girişim Elektrik Sanayi22,36-12,24

Global Men. Değ.6,145,142,16
Global Yat. Holding2,06-2,37-41,36
Good-Year9,143,9814,71
Göltaş Çimento38,84-0,36-5,37
Gözde Girişim8,90-0,1111,53
GSD Denizcilik3,91-1,0160,56
GSD Holding3,0612,9221,91
Gübre Fabrik.76,756,45-10,81
Güler Yat. Holding3,0910,36-10,76
Halk GMYO2,59-2,63-15,02
Hatay Tekstil16,754,6922,84
Hedef Girişim2,64-2,224,56
Hedef Holding3,45-5,22

Hektaş11,4518,41114,33
HUB Girişim9,43-0,21-48,19
Hürriyet Gzt.2,12-7,830,95
ICBC Turkey Bank5,813,75-10,62
İdeal Finansal Teknolojiler33,54-24,80149,18
İdealist GMYO1,91-0,52-19,51
İhlas Ev Aletleri0,960,00-48,47
İhlas Gayrimenkul0,86-3,37-31,20
İhlas Gazetecilik0,72-11,11-70,77
İhlas Haber Ajansı5,9530,48

İhlas Holding0,573,64-49,23
İhlas Yayın Holding0,70-5,41-38,60
İndeks Bilgisayar7,232,8455,62
Info Yatırım5,438,6016,26
İntema45,8820,2314,99
Inveo Yatırım Holding28,363,8895,96
İpek Doğal Enerji13,81-1,365,58
İskenderun Demir Çelik19,4714,33115,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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