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Yatırımcı rehberi (8)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,073,68-34,50
Acıpayam Selüloz16,254,03-4,57
Adel Kalemcilik24,164,05-27,64
Adese Gayrimenkul1,06-13,11-56,22
Afyon Çimento3,844,07-24,85
AGESA Hayat Emeklilik21,180,0023,60
Ak Enerji1,830,55-17,19
Akbank7,2314,046,98
Akçansa16,906,624,95
Akdeniz Yatırım Hold.1,933,76-19,69
Akfen GMYO5,55-3,81112,58
Akın Tekstil30,924,04-2,64
Akiş GMYO1,801,69-35,54
Akmerkez GMYO38,72-1,67-36,70
Aksa24,384,5576,48
Aksa Enerji8,0513,38116,40
Aksigorta8,124,37-2,28
Aksu Enerji20,584,47172,68
Alarko Carrıer293,601,29-18,91
Alarko GMYO26,5012,774,62
Alarko Holding10,963,5928,62
Albaraka Türk2,061,986,19
Alcatel Lucent Teletaş25,124,15-15,31
Alkim Kağıt14,784,2314,19
Alkim Kimya18,053,9128,13
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,32-0,75-9,95
Altınyunus Çeşme50,95-1,641,98
Anadolu Efes24,600,8215,16
Anadolu Grubu Holding33,8010,4629,38
Anadolu Hayat Emek.10,725,4133,41
Anadolu Isuzu21,8612,5121,44
Anadolu Sigorta6,223,15-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,161,41

Anel Elektrik2,322,65-13,55
Arçelik41,0610,9144,28
ARD Bilişim Teknolojileri51,603,207,32
Arena Bilgisayar10,6314,55-2,50
Armada Bilgisayar54,30-1,7210,64
Arsan Tekstil4,930,0023,69
Arzum Ev Aletleri16,640,12-31,14
Aselsan18,748,973,66
Ata GMYO3,74-2,86-32,12
Atakule GMYO2,731,8716,61
Atlantis Yatırım Holding6,803,0322,30
Atlas Yat. Ort.1,270,00-27,43
ATP Bilgisayar51,751,47

Avrasya GMYO1,74-1,69-33,57
Avrasya Petrol ve Tur.2,19-1,79-31,56
Avrupa Yatırım Holding6,020,840,33
Aydem Enerji6,58-0,15

Ayen Enerji6,104,6312,75
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,88-3,2176,25
Aygaz21,385,9550,71
Bagfaş25,7614,3928,80
Bak Ambalaj17,871,94-9,64
Balatacılar Balatacılık8,160,74-0,97
Bantaş Ambalaj3,161,941,07
Banvit70,600,1435,77
Başkent Doğalgaz GMYO13,96-10,34

Baştaş Başkent Çimento8,98-0,99-48,30
Batı Çimento14,000,50197,24
Batısöke Çimento2,382,15-2,46
Bayrak Taban Sanayi7,01-0,99-33,93
Bera Holding11,3712,69-43,93
Berkosan Yalıtım7,28-1,89-18,39
Beşiktaş Futbol Yat.5,992,9248,27
Beyaz Filo8,62-0,58-14,48
Bilici Yatırım15,085,45172,53
Bim Mağazalar66,753,03-3,46
Biotrend Çevre ve Enerji21,401,42

Birko Mensucat0,97-2,02-12,61
Birleşim Mühendislik9,45-4,35

Birlik Mensucat2,072,48-40,17
Bizim Mağazaları13,274,90-11,38
BMS Çelik Hasır7,97-0,13

Boğaziçi Beton Sanayi4,665,67

Borusan Mannesmann26,040,62-6,33
Borusan Yat. Paz.360,00-1,07-20,75
Bosch Fren Sistemleri863,803,57-29,76
Bossa29,227,6663,70
Brisa26,3212,7735,93
Burçelik20,62-0,77-1,90
Burçelik Vana20,22-0,30-59,28
Bursa Çimento4,242,91-14,82
Carrefoursa40,705,44-43,31
Casa Emtia Petrol119,00-0,0812,26
Ceo Event Medya9,931,2254,43
Coca Cola İçecek93,951,8447,93
Cosmos Yat. Holding9,79-6,3221,46
Credıtwest Faktorıng4,805,96-18,23
Çan2 Termik11,730,77

Çelebi175,80-6,59-3,68
Çelik Halat7,9019,70-13,16
Çemaş Döküm1,181,72-30,69
Çemtaş16,036,162,03
Çimbeton201,900,40-31,91
Çimentaş26,00-0,91-28,10
Çimsa29,964,0368,31
Çuhadaroğlu Metal8,84-2,0016,20
Dagi Giyim2,66-0,75-21,91
Dagi Yatırım Holding10,60-2,21-17,83
Dardanel2,692,67-49,48
Datagate Bilgisayar12,620,00-21,66
Demısaş Döküm8,420,0030,03
Denge Holding1,35-4,26-55,55
Deniz GMYO1,63-2,40-11,51
Derimod8,58-2,50-11,91
Derlüks Yatırım Holding4,60-2,75-47,85
Desa Deri8,702,35-10,68
Despec Bilgisayar9,152,69-29,94
Deva Holding26,3810,019,65
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,790,090,14
Diriteks Diriliş Tekstil4,429,1418,50
Ditaş Doğan25,2038,7793,76
DO-CO952,002,3851,11
Doğan Burda180,9060,80706,15
Doğan Holding3,089,612,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,260,00-2,96
Doğu Aras Enerji95,35-12,92

Doğusan3,344,38-8,02
Doğuş GMYO9,344,0114,32
Doğuş Otomotiv43,92-0,1869,42
Döktaş Dökümcülük30,92-5,730,98
Duran Doğan Basım15,846,7451,00
Dyo Boya9,511,49-15,45
Eczacıbaşı İlaç6,675,54-7,39
Eczacıbaşı Yatırım43,2813,2460,78
E-Data Teknoloji10,004,06

Edip Gayrimenkul3,54-8,536,63
Ege Endüstri1.545,208,66-7,19
Ege Gübre185,807,0329,52
Ege Profil31,18-0,83-17,18
Ege Seramik13,963,6444,48
Egeplast21,26-3,89-36,16
Ekiz Kimya6,041,51-15,29
Elite Naturel Organik Gıda19,05

Emek Elektrik2,867,920,16
Eminiş Ambalaj17,23-3,85-53,23
Emlak Konut GMYO2,185,833,09
Enerjisa Enerji12,8010,9211,01
Enka İnşaat12,764,1681,20
Erbosan119,10-5,10193,68
Ereğli Demir Çelik21,248,5361,69
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,08-1,91

Ersu Gıda4,664,48-5,67
Escar Turizm Taşımacılık25,3010,29

Escort Teknoloji4,821,69-26,64
Esenboğa Elektrik28,00-2,6447,17
Etiler Gıda5,242,5431,66
Euro Kapital Yat. Ort.3,45-8,73-9,67
Euro Trend Yat. Ort.3,40-0,87-3,91
Euro Yat. Ort.3,938,56-11,51
Euro Yatırım Holding1,810,00-36,27
Europap Tezol Kağıt13,91-0,29

Fade Gıda6,760,4529,96
Fenerbahçe Futbol30,020,541,56
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,28-0,87-22,66
F-M İzmit Piston110,602,60-9,79
Fonet Bilgi Teknolojileri13,450,983,22
Ford Otosan223,005,9385,68
Formet Metal ve Cam1,220,00-50,27
Frigo Pak Gıda2,8613,9410,42
Galata Wind Enerji4,922,50

Galatasaray Sportif4,306,446,17
Garanti Bankası12,0513,8918,71
Garanti Faktoring12,761,6714,65
Garanti Yat. Ort.2,430,00-24,44
Gedik Y. Men. Değ.7,013,0918,29
Gediz Ambalaj17,304,6629,10
Gelecek Varlık Yönetimi13,18-1,42

Gen İlaç13,041,48

Gentaş3,438,20-24,00
Gersan Elektrik5,380,75-12,38
Gimat Mağazacılık2,33-13,70

Girişim Elektrik Sanayi25,4817,31

Global Men. Değ.5,84-0,51-2,83
Global Yat. Holding2,115,50-39,94
Good-Year8,796,0310,31
Göltaş Çimento38,983,40-5,03
Gözde Girişim8,9122,2211,65
GSD Denizcilik3,95-6,8462,21
GSD Holding2,717,547,97
Gübre Fabrik.72,108,18-16,21
Güler Yat. Holding2,801,82-19,14
Halk GMYO2,66-2,56-12,73
Hatay Tekstil16,000,1317,34
Hedef Girişim2,701,896,94
Hedef Holding3,642,54

Hektaş9,6710,0181,01
HUB Girişim9,451,39-48,08
Hürriyet Gzt.2,30-2,139,52
ICBC Turkey Bank5,602,56-13,85
İdeal Finansal Teknolojiler44,60-1,85231,35
İdealist GMYO1,92-4,00-19,09
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,894,71-28,80
İhlas Gazetecilik0,810,00-67,12
İhlas Haber Ajansı4,5610,95

İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar7,037,8251,31
Info Yatırım5,008,937,05
İntema38,167,61-4,36
Inveo Yatırım Holding27,30-0,2288,64
İpek Doğal Enerji14,002,717,03
İskenderun Demir Çelik17,039,7388,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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