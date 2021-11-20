Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,07 3,68 -34,50 Acıpayam Selüloz 16,25 4,03 -4,57 Adel Kalemcilik 24,16 4,05 -27,64 Adese Gayrimenkul 1,06 -13,11 -56,22 Afyon Çimento 3,84 4,07 -24,85 AGESA Hayat Emeklilik 21,18 0,00 23,60 Ak Enerji 1,83 0,55 -17,19 Akbank 7,23 14,04 6,98 Akçansa 16,90 6,62 4,95 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 3,76 -19,69 Akfen GMYO 5,55 -3,81 112,58 Akın Tekstil 30,92 4,04 -2,64 Akiş GMYO 1,80 1,69 -35,54 Akmerkez GMYO 38,72 -1,67 -36,70 Aksa 24,38 4,55 76,48 Aksa Enerji 8,05 13,38 116,40 Aksigorta 8,12 4,37 -2,28 Aksu Enerji 20,58 4,47 172,68 Alarko Carrıer 293,60 1,29 -18,91 Alarko GMYO 26,50 12,77 4,62 Alarko Holding 10,96 3,59 28,62 Albaraka Türk 2,06 1,98 6,19 Alcatel Lucent Teletaş 25,12 4,15 -15,31 Alkim Kağıt 14,78 4,23 14,19 Alkim Kimya 18,05 3,91 28,13 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,32 -0,75 -9,95 Altınyunus Çeşme 50,95 -1,64 1,98 Anadolu Efes 24,60 0,82 15,16 Anadolu Grubu Holding 33,80 10,46 29,38 Anadolu Hayat Emek. 10,72 5,41 33,41 Anadolu Isuzu 21,86 12,51 21,44 Anadolu Sigorta 6,22 3,15 -13,86 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,16 1,41 Anel Elektrik 2,32 2,65 -13,55 Arçelik 41,06 10,91 44,28 ARD Bilişim Teknolojileri 51,60 3,20 7,32 Arena Bilgisayar 10,63 14,55 -2,50 Armada Bilgisayar 54,30 -1,72 10,64 Arsan Tekstil 4,93 0,00 23,69 Arzum Ev Aletleri 16,64 0,12 -31,14 Aselsan 18,74 8,97 3,66 Ata GMYO 3,74 -2,86 -32,12 Atakule GMYO 2,73 1,87 16,61 Atlantis Yatırım Holding 6,80 3,03 22,30 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,00 -27,43 ATP Bilgisayar 51,75 1,47 Avrasya GMYO 1,74 -1,69 -33,57 Avrasya Petrol ve Tur. 2,19 -1,79 -31,56 Avrupa Yatırım Holding 6,02 0,84 0,33 Aydem Enerji 6,58 -0,15 Ayen Enerji 6,10 4,63 12,75 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,88 -3,21 76,25 Aygaz 21,38 5,95 50,71 Bagfaş 25,76 14,39 28,80 Bak Ambalaj 17,87 1,94 -9,64 Balatacılar Balatacılık 8,16 0,74 -0,97 Bantaş Ambalaj 3,16 1,94 1,07 Banvit 70,60 0,14 35,77 Başkent Doğalgaz GMYO 13,96 -10,34 Baştaş Başkent Çimento 8,98 -0,99 -48,30 Batı Çimento 14,00 0,50 197,24 Batısöke Çimento 2,38 2,15 -2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,01 -0,99 -33,93 Bera Holding 11,37 12,69 -43,93 Berkosan Yalıtım 7,28 -1,89 -18,39 Beşiktaş Futbol Yat. 5,99 2,92 48,27 Beyaz Filo 8,62 -0,58 -14,48 Bilici Yatırım 15,08 5,45 172,53 Bim Mağazalar 66,75 3,03 -3,46 Biotrend Çevre ve Enerji 21,40 1,42 Birko Mensucat 0,97 -2,02 -12,61 Birleşim Mühendislik 9,45 -4,35 Birlik Mensucat 2,07 2,48 -40,17 Bizim Mağazaları 13,27 4,90 -11,38 BMS Çelik Hasır 7,97 -0,13 Boğaziçi Beton Sanayi 4,66 5,67 Borusan Mannesmann 26,04 0,62 -6,33 Borusan Yat. Paz. 360,00 -1,07 -20,75 Bosch Fren Sistemleri 863,80 3,57 -29,76 Bossa 29,22 7,66 63,70 Brisa 26,32 12,77 35,93 Burçelik 20,62 -0,77 -1,90 Burçelik Vana 20,22 -0,30 -59,28 Bursa Çimento 4,24 2,91 -14,82 Carrefoursa 40,70 5,44 -43,31 Casa Emtia Petrol 119,00 -0,08 12,26 Ceo Event Medya 9,93 1,22 54,43 Coca Cola İçecek 93,95 1,84 47,93 Cosmos Yat. Holding 9,79 -6,32 21,46 Credıtwest Faktorıng 4,80 5,96 -18,23 Çan2 Termik 11,73 0,77 Çelebi 175,80 -6,59 -3,68 Çelik Halat 7,90 19,70 -13,16 Çemaş Döküm 1,18 1,72 -30,69 Çemtaş 16,03 6,16 2,03 Çimbeton 201,90 0,40 -31,91 Çimentaş 26,00 -0,91 -28,10 Çimsa 29,96 4,03 68,31 Çuhadaroğlu Metal 8,84 -2,00 16,20 Dagi Giyim 2,66 -0,75 -21,91 Dagi Yatırım Holding 10,60 -2,21 -17,83 Dardanel 2,69 2,67 -49,48 Datagate Bilgisayar 12,62 0,00 -21,66 Demısaş Döküm 8,42 0,00 30,03 Denge Holding 1,35 -4,26 -55,55 Deniz GMYO 1,63 -2,40 -11,51 Derimod 8,58 -2,50 -11,91 Derlüks Yatırım Holding 4,60 -2,75 -47,85 Desa Deri 8,70 2,35 -10,68 Despec Bilgisayar 9,15 2,69 -29,94 Deva Holding 26,38 10,01 9,65 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,79 0,09 0,14 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 9,14 18,50 Ditaş Doğan 25,20 38,77 93,76 DO-CO 952,00 2,38 51,11 Doğan Burda 180,90 60,80 706,15 Doğan Holding 3,08 9,61 2,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 0,00 -2,96 Doğu Aras Enerji 95,35 -12,92 Doğusan 3,34 4,38 -8,02 Doğuş GMYO 9,34 4,01 14,32 Doğuş Otomotiv 43,92 -0,18 69,42 Döktaş Dökümcülük 30,92 -5,73 0,98 Duran Doğan Basım 15,84 6,74 51,00 Dyo Boya 9,51 1,49 -15,45 Eczacıbaşı İlaç 6,67 5,54 -7,39 Eczacıbaşı Yatırım 43,28 13,24 60,78 E-Data Teknoloji 10,00 4,06 Edip Gayrimenkul 3,54 -8,53 6,63 Ege Endüstri 1.545,20 8,66 -7,19 Ege Gübre 185,80 7,03 29,52 Ege Profil 31,18 -0,83 -17,18 Ege Seramik 13,96 3,64 44,48 Egeplast 21,26 -3,89 -36,16 Ekiz Kimya 6,04 1,51 -15,29 Elite Naturel Organik Gıda 19,05 Emek Elektrik 2,86 7,92 0,16 Eminiş Ambalaj 17,23 -3,85 -53,23 Emlak Konut GMYO 2,18 5,83 3,09 Enerjisa Enerji 12,80 10,92 11,01 Enka İnşaat 12,76 4,16 81,20 Erbosan 119,10 -5,10 193,68 Ereğli Demir Çelik 21,24 8,53 61,69 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,08 -1,91 Ersu Gıda 4,66 4,48 -5,67 Escar Turizm Taşımacılık 25,30 10,29 Escort Teknoloji 4,82 1,69 -26,64 Esenboğa Elektrik 28,00 -2,64 47,17 Etiler Gıda 5,24 2,54 31,66 Euro Kapital Yat. Ort. 3,45 -8,73 -9,67 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -0,87 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,93 8,56 -11,51 Euro Yatırım Holding 1,81 0,00 -36,27 Europap Tezol Kağıt 13,91 -0,29 Fade Gıda 6,76 0,45 29,96 Fenerbahçe Futbol 30,02 0,54 1,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 -0,87 -22,66 F-M İzmit Piston 110,60 2,60 -9,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,45 0,98 3,22 Ford Otosan 223,00 5,93 85,68 Formet Metal ve Cam 1,22 0,00 -50,27 Frigo Pak Gıda 2,86 13,94 10,42 Galata Wind Enerji 4,92 2,50 Galatasaray Sportif 4,30 6,44 6,17 Garanti Bankası 12,05 13,89 18,71 Garanti Faktoring 12,76 1,67 14,65 Garanti Yat. Ort. 2,43 0,00 -24,44 Gedik Y. Men. Değ. 7,01 3,09 18,29 Gediz Ambalaj 17,30 4,66 29,10 Gelecek Varlık Yönetimi 13,18 -1,42 Gen İlaç 13,04 1,48 Gentaş 3,43 8,20 -24,00 Gersan Elektrik 5,38 0,75 -12,38 Gimat Mağazacılık 2,33 -13,70 Girişim Elektrik Sanayi 25,48 17,31 Global Men. Değ. 5,84 -0,51 -2,83 Global Yat. Holding 2,11 5,50 -39,94 Good-Year 8,79 6,03 10,31 Göltaş Çimento 38,98 3,40 -5,03 Gözde Girişim 8,91 22,22 11,65 GSD Denizcilik 3,95 -6,84 62,21 GSD Holding 2,71 7,54 7,97 Gübre Fabrik. 72,10 8,18 -16,21 Güler Yat. Holding 2,80 1,82 -19,14 Halk GMYO 2,66 -2,56 -12,73 Hatay Tekstil 16,00 0,13 17,34 Hedef Girişim 2,70 1,89 6,94 Hedef Holding 3,64 2,54 Hektaş 9,67 10,01 81,01 HUB Girişim 9,45 1,39 -48,08 Hürriyet Gzt. 2,30 -2,13 9,52 ICBC Turkey Bank 5,60 2,56 -13,85 İdeal Finansal Teknolojiler 44,60 -1,85 231,35 İdealist GMYO 1,92 -4,00 -19,09 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,89 4,71 -28,80 İhlas Gazetecilik 0,81 0,00 -67,12 İhlas Haber Ajansı 4,56 10,95 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 7,03 7,82 51,31 Info Yatırım 5,00 8,93 7,05 İntema 38,16 7,61 -4,36 Inveo Yatırım Holding 27,30 -0,22 88,64 İpek Doğal Enerji 14,00 2,71 7,03 İskenderun Demir Çelik 17,03 9,73 88,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi