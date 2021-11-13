Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,89
|-2,98
|-36,82
|Acıpayam Selüloz
|15,62
|-0,95
|-8,27
|Adel Kalemcilik
|23,22
|-3,25
|-30,46
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|0,00
|-49,61
|Afyon Çimento
|3,69
|3,36
|-27,79
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,18
|1,34
|23,60
|Ak Enerji
|1,82
|-3,70
|-17,65
|Akbank
|6,34
|0,16
|-6,18
|Akçansa
|15,85
|2,79
|-1,57
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|0,00
|-22,60
|Akfen GMYO
|5,77
|7,05
|121,00
|Akın Tekstil
|29,72
|-3,32
|-6,42
|Akiş GMYO
|1,77
|-5,35
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,80
|2,31
|-35,62
|Aksa
|23,32
|-0,26
|68,81
|Aksa Enerji
|7,10
|-2,07
|90,86
|Aksigorta
|7,78
|4,57
|-6,37
|Aksu Enerji
|19,70
|5,35
|161,02
|Alarko Carrıer
|291,00
|-1,02
|-19,95
|Alarko GMYO
|23,50
|2,62
|-7,23
|Alarko Holding
|10,58
|3,02
|24,16
|Albaraka Türk
|2,02
|5,21
|4,12
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,12
|-8,84
|-18,68
|Alkim Kağıt
|14,18
|-0,91
|9,55
|Alkim Kimya
|17,37
|3,76
|23,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,33
|-7,64
|-9,27
|Altınyunus Çeşme
|51,80
|-2,54
|3,68
|Anadolu Efes
|24,40
|4,63
|14,23
|Anadolu Grubu Holding
|30,60
|4,08
|17,13
|Anadolu Hayat Emek.
|10,17
|0,20
|26,56
|Anadolu Isuzu
|19,43
|-1,37
|7,94
|Anadolu Sigorta
|6,03
|1,17
|-16,49
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,88
|-5,51
|Anel Elektrik
|2,26
|-4,24
|-15,79
|Arçelik
|37,02
|3,81
|30,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,00
|-0,30
|3,99
|Arena Bilgisayar
|9,28
|-3,13
|-14,88
|Armada Bilgisayar
|55,25
|1,56
|12,57
|Arsan Tekstil
|4,93
|5,12
|23,69
|Arzum Ev Aletleri
|16,62
|-3,65
|-31,22
|Aselsan
|17,36
|3,83
|-4,88
|Ata GMYO
|3,85
|-0,26
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,68
|0,37
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|6,60
|4,76
|18,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|-2,31
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|51,00
|11,11
|Avrasya GMYO
|1,77
|-3,80
|-32,43
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,23
|-4,29
|-30,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,97
|-3,55
|-0,50
|Aydem Enerji
|6,59
|-6,39
|Ayen Enerji
|5,83
|-8,19
|7,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,54
|2,39
|82,10
|Aygaz
|20,18
|9,55
|42,25
|Bagfaş
|22,52
|7,85
|12,60
|Bak Ambalaj
|17,53
|-8,98
|-11,36
|Balatacılar Balatacılık
|8,10
|-6,36
|-1,70
|Bantaş Ambalaj
|3,10
|-1,90
|-0,85
|Banvit
|70,50
|7,72
|35,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|15,57
|-38,31
|Baştaş Başkent Çimento
|9,07
|-1,52
|-47,78
|Batı Çimento
|13,93
|-5,24
|195,75
|Batısöke Çimento
|2,33
|-4,51
|-4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|7,08
|-1,67
|-33,27
|Bera Holding
|10,09
|5,77
|-50,25
|Berkosan Yalıtım
|7,42
|-0,27
|-16,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,82
|-6,58
|44,06
|Beyaz Filo
|8,67
|-1,37
|-13,98
|Bilici Yatırım
|14,30
|-5,55
|158,43
|Bim Mağazalar
|66,80
|1,91
|-6,30
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,10
|-0,94
|Birko Mensucat
|0,99
|-1,98
|-10,81
|Birleşim Mühendislik
|9,88
|-6,44
|Birlik Mensucat
|2,02
|-0,49
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|12,65
|0,24
|-15,52
|BMS Çelik Hasır
|7,98
|-1,97
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,41
|-2,43
|Borusan Mannesmann
|25,88
|5,29
|-6,91
|Borusan Yat. Paz.
|363,90
|4,60
|-19,89
|Bosch Fren Sistemleri
|834,00
|-2,34
|-32,18
|Bossa
|27,14
|0,82
|52,04
|Brisa
|23,34
|1,57
|20,54
|Burçelik
|20,78
|-3,53
|-1,14
|Burçelik Vana
|20,28
|-2,12
|-59,16
|Bursa Çimento
|4,12
|4,83
|-17,23
|Carrefoursa
|38,60
|-1,28
|-46,24
|Casa Emtia Petrol
|119,10
|2,23
|12,36
|Ceo Event Medya
|9,81
|13,54
|52,57
|Coca Cola İçecek
|92,25
|3,89
|45,26
|Cosmos Yat. Holding
|10,45
|-2,79
|29,65
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|-4,43
|-22,83
|Çan2 Termik
|11,64
|-4,28
|Çelebi
|188,20
|0,27
|3,11
|Çelik Halat
|6,60
|2,48
|-27,45
|Çemaş Döküm
|1,16
|-0,85
|-31,87
|Çemtaş
|15,10
|2,65
|-3,89
|Çimbeton
|201,10
|-4,24
|-32,18
|Çimentaş
|26,24
|-0,30
|-27,43
|Çimsa
|28,80
|-0,21
|61,80
|Çuhadaroğlu Metal
|9,02
|-5,65
|18,57
|Dagi Giyim
|2,68
|-1,47
|-21,32
|Dagi Yatırım Holding
|10,84
|-7,19
|-15,97
|Dardanel
|2,62
|-6,43
|-50,80
|Datagate Bilgisayar
|12,62
|-1,02
|-21,66
|Demısaş Döküm
|8,42
|-5,29
|30,03
|Denge Holding
|1,41
|0,00
|-53,58
|Deniz GMYO
|1,67
|0,00
|-9,34
|Derimod
|8,80
|0,69
|-9,65
|Derlüks Yatırım Holding
|4,73
|-5,59
|-46,37
|Desa Deri
|8,50
|1,55
|-12,73
|Despec Bilgisayar
|8,91
|-2,30
|-31,78
|Deva Holding
|23,98
|-1,32
|-0,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,78
|-2,44
|0,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,05
|2,79
|8,58
|Ditaş Doğan
|18,16
|1,91
|39,63
|DO-CO
|929,90
|-2,84
|47,60
|Doğan Burda
|112,50
|60,83
|401,34
|Doğan Holding
|2,81
|0,36
|-6,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|-2,16
|-2,96
|Doğu Aras Enerji
|109,50
|Doğusan
|3,86
|-9,60
|-11,87
|Doğuş GMYO
|8,98
|0,45
|9,91
|Doğuş Otomotiv
|44,00
|29,56
|69,73
|Döktaş Dökümcülük
|32,80
|-3,81
|7,12
|Duran Doğan Basım
|14,84
|-3,82
|41,47
|Dyo Boya
|9,37
|-1,68
|-16,69
|Eczacıbaşı İlaç
|6,32
|5,51
|-12,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,22
|1,65
|41,98
|E-Data Teknoloji
|9,61
|2,56
|Edip Gayrimenkul
|3,87
|2,11
|16,57
|Ege Endüstri
|1.422,00
|-0,64
|-14,59
|Ege Gübre
|173,60
|-1,03
|21,01
|Ege Profil
|31,44
|-1,87
|-16,49
|Ege Seramik
|13,47
|-0,07
|39,40
|Egeplast
|22,12
|-4,16
|-33,57
|Ekiz Kimya
|5,95
|-3,57
|-16,55
|Emek Elektrik
|2,65
|-11,37
|-7,19
|Eminiş Ambalaj
|17,92
|-3,03
|-51,36
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|0,00
|-2,58
|Enerjisa Enerji
|11,54
|-0,52
|0,08
|Enka İnşaat
|12,25
|9,67
|73,96
|Erbosan
|125,50
|-3,46
|209,46
|Ereğli Demir Çelik
|19,57
|4,10
|48,97
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,14
|-4,85
|Ersu Gıda
|4,46
|-16,64
|-9,72
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,94
|2,05
|Escort Teknoloji
|4,74
|-2,67
|-27,85
|Esenboğa Elektrik
|28,76
|1,77
|51,16
|Etiler Gıda
|5,11
|2,40
|28,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,78
|-5,97
|-1,03
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|2,69
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|3,62
|-3,98
|-18,49
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|2,84
|-36,27
|Europap Tezol Kağıt
|13,95
|-0,92
|Fade Gıda
|6,73
|-4,27
|29,38
|Fenerbahçe Futbol
|29,86
|-6,22
|1,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-1,29
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|107,80
|-1,46
|-12,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,32
|3,66
|2,23
|Ford Otosan
|214,10
|7,37
|75,29
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|-3,17
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|2,51
|-2,33
|-3,09
|Galata Wind Enerji
|4,80
|-1,64
|Galatasaray Sportif
|4,04
|-2,18
|-0,25
|Garanti Bankası
|10,58
|-0,28
|4,23
|Garanti Faktoring
|12,55
|-8,99
|12,76
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|-1,62
|-24,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,80
|-5,56
|14,75
|Gediz Ambalaj
|16,53
|-2,76
|23,36
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,37
|1,44
|Gen İlaç
|12,85
|-0,08
|Gentaş
|3,17
|-2,76
|-29,76
|Gersan Elektrik
|5,34
|-11,30
|-13,03
|Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret
|2,70
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,72
|-7,18
|Global Men. Değ.
|5,87
|-1,34
|-2,33
|Global Yat. Holding
|2,00
|-0,99
|-43,07
|Good-Year
|8,29
|5,07
|4,04
|Göltaş Çimento
|37,70
|-6,22
|-8,15
|Gözde Girişim
|7,29
|2,24
|-8,65
|GSD Denizcilik
|4,24
|6,80
|74,12
|GSD Holding
|2,52
|8,15
|0,40
|Gübre Fabrik.
|66,65
|-4,58
|-22,55
|Güler Yat. Holding
|2,75
|4,17
|-20,58
|Halk GMYO
|2,73
|-6,19
|-10,43
|Hatay Tekstil
|15,98
|-4,54
|17,19
|Hedef Girişim
|2,65
|-1,49
|4,96
|Hedef Holding
|3,55
|-1,93
|Hektaş
|8,79
|-2,87
|64,54
|HUB Girişim
|9,32
|-2,71
|-48,79
|Hürriyet Gzt.
|2,35
|-5,62
|11,90
|ICBC Turkey Bank
|5,46
|0,74
|-16,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|45,44
|16,16
|237,59
|İdealist GMYO
|2,00
|-3,38
|-15,72
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-1,04
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-1,16
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|-3,57
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|4,11
|-6,59
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-2,60
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,52
|-3,41
|40,34
|Info Yatırım
|4,59
|-5,36
|-1,72
|İntema
|35,46
|-0,95
|-11,13
|Inveo Yatırım Holding
|27,36
|-4,80
|89,05
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|4,69
|4,20
|İskenderun Demir Çelik
|15,52
|13,45
|71,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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