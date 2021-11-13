Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (8)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,89-2,98-36,82
Acıpayam Selüloz15,62-0,95-8,27
Adel Kalemcilik23,22-3,25-30,46
Adese Gayrimenkul1,220,00-49,61
Afyon Çimento3,693,36-27,79
AGESA Hayat Emeklilik21,181,3423,60
Ak Enerji1,82-3,70-17,65
Akbank6,340,16-6,18
Akçansa15,852,79-1,57
Akdeniz Yatırım Hold.1,860,00-22,60
Akfen GMYO5,777,05121,00
Akın Tekstil29,72-3,32-6,42
Akiş GMYO1,77-5,35-36,61
Akmerkez GMYO39,802,31-35,62
Aksa23,32-0,2668,81
Aksa Enerji7,10-2,0790,86
Aksigorta7,784,57-6,37
Aksu Enerji19,705,35161,02
Alarko Carrıer291,00-1,02-19,95
Alarko GMYO23,502,62-7,23
Alarko Holding10,583,0224,16
Albaraka Türk2,025,214,12
Alcatel Lucent Teletaş24,12-8,84-18,68
Alkim Kağıt14,18-0,919,55
Alkim Kimya17,373,7623,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,33-7,64-9,27
Altınyunus Çeşme51,80-2,543,68
Anadolu Efes24,404,6314,23
Anadolu Grubu Holding30,604,0817,13
Anadolu Hayat Emek.10,170,2026,56
Anadolu Isuzu19,43-1,377,94
Anadolu Sigorta6,031,17-16,49
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,88-5,51

Anel Elektrik2,26-4,24-15,79
Arçelik37,023,8130,08
ARD Bilişim Teknolojileri50,00-0,303,99
Arena Bilgisayar9,28-3,13-14,88
Armada Bilgisayar55,251,5612,57
Arsan Tekstil4,935,1223,69
Arzum Ev Aletleri16,62-3,65-31,22
Aselsan17,363,83-4,88
Ata GMYO3,85-0,26-30,13
Atakule GMYO2,680,3714,48
Atlantis Yatırım Holding6,604,7618,71
Atlas Yat. Ort.1,27-2,31-27,43
ATP Bilgisayar51,0011,11

Avrasya GMYO1,77-3,80-32,43
Avrasya Petrol ve Tur.2,23-4,29-30,31
Avrupa Yatırım Holding5,97-3,55-0,50
Aydem Enerji6,59-6,39

Ayen Enerji5,83-8,197,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,542,3982,10
Aygaz20,189,5542,25
Bagfaş22,527,8512,60
Bak Ambalaj17,53-8,98-11,36
Balatacılar Balatacılık8,10-6,36-1,70
Bantaş Ambalaj3,10-1,90-0,85
Banvit70,507,7235,58
Başkent Doğalgaz GMYO15,57-38,31

Baştaş Başkent Çimento9,07-1,52-47,78
Batı Çimento13,93-5,24195,75
Batısöke Çimento2,33-4,51-4,51
Bayrak Taban Sanayi7,08-1,67-33,27
Bera Holding10,095,77-50,25
Berkosan Yalıtım7,42-0,27-16,82
Beşiktaş Futbol Yat.5,82-6,5844,06
Beyaz Filo8,67-1,37-13,98
Bilici Yatırım14,30-5,55158,43
Bim Mağazalar66,801,91-6,30
Biotrend Çevre ve Enerji21,10-0,94

Birko Mensucat0,99-1,98-10,81
Birleşim Mühendislik9,88-6,44

Birlik Mensucat2,02-0,49-41,62
Bizim Mağazaları12,650,24-15,52
BMS Çelik Hasır7,98-1,97

Boğaziçi Beton Sanayi4,41-2,43

Borusan Mannesmann25,885,29-6,91
Borusan Yat. Paz.363,904,60-19,89
Bosch Fren Sistemleri834,00-2,34-32,18
Bossa27,140,8252,04
Brisa23,341,5720,54
Burçelik20,78-3,53-1,14
Burçelik Vana20,28-2,12-59,16
Bursa Çimento4,124,83-17,23
Carrefoursa38,60-1,28-46,24
Casa Emtia Petrol119,102,2312,36
Ceo Event Medya9,8113,5452,57
Coca Cola İçecek92,253,8945,26
Cosmos Yat. Holding10,45-2,7929,65
Credıtwest Faktorıng4,53-4,43-22,83
Çan2 Termik11,64-4,28

Çelebi188,200,273,11
Çelik Halat6,602,48-27,45
Çemaş Döküm1,16-0,85-31,87
Çemtaş15,102,65-3,89
Çimbeton201,10-4,24-32,18
Çimentaş26,24-0,30-27,43
Çimsa28,80-0,2161,80
Çuhadaroğlu Metal9,02-5,6518,57
Dagi Giyim2,68-1,47-21,32
Dagi Yatırım Holding10,84-7,19-15,97
Dardanel2,62-6,43-50,80
Datagate Bilgisayar12,62-1,02-21,66
Demısaş Döküm8,42-5,2930,03
Denge Holding1,410,00-53,58
Deniz GMYO1,670,00-9,34
Derimod8,800,69-9,65
Derlüks Yatırım Holding4,73-5,59-46,37
Desa Deri8,501,55-12,73
Despec Bilgisayar8,91-2,30-31,78
Deva Holding23,98-1,32-0,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,78-2,440,05
Diriteks Diriliş Tekstil4,052,798,58
Ditaş Doğan18,161,9139,63
DO-CO929,90-2,8447,60
Doğan Burda112,5060,83401,34
Doğan Holding2,810,36-6,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,26-2,16-2,96
Doğu Aras Enerji109,50

Doğusan3,86-9,60-11,87
Doğuş GMYO8,980,459,91
Doğuş Otomotiv44,0029,5669,73
Döktaş Dökümcülük32,80-3,817,12
Duran Doğan Basım14,84-3,8241,47
Dyo Boya9,37-1,68-16,69
Eczacıbaşı İlaç6,325,51-12,25
Eczacıbaşı Yatırım38,221,6541,98
E-Data Teknoloji9,612,56

Edip Gayrimenkul3,872,1116,57
Ege Endüstri1.422,00-0,64-14,59
Ege Gübre173,60-1,0321,01
Ege Profil31,44-1,87-16,49
Ege Seramik13,47-0,0739,40
Egeplast22,12-4,16-33,57
Ekiz Kimya5,95-3,57-16,55
Emek Elektrik2,65-11,37-7,19
Eminiş Ambalaj17,92-3,03-51,36
Emlak Konut GMYO2,060,00-2,58
Enerjisa Enerji11,54-0,520,08
Enka İnşaat12,259,6773,96
Erbosan125,50-3,46209,46
Ereğli Demir Çelik19,574,1048,97
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,14-4,85

Ersu Gıda4,46-16,64-9,72
Escar Turizm Taşımacılık22,942,05

Escort Teknoloji4,74-2,67-27,85
Esenboğa Elektrik28,761,7751,16
Etiler Gıda5,112,4028,39
Euro Kapital Yat. Ort.3,78-5,97-1,03
Euro Trend Yat. Ort.3,432,69-3,06
Euro Yat. Ort.3,62-3,98-18,49
Euro Yatırım Holding1,812,84-36,27
Europap Tezol Kağıt13,95-0,92

Fade Gıda6,73-4,2729,38
Fenerbahçe Futbol29,86-6,221,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,30-1,29-21,98
F-M İzmit Piston107,80-1,46-12,07
Fonet Bilgi Teknolojileri13,323,662,23
Ford Otosan214,107,3775,29
Formet Metal ve Cam1,22-3,17-50,27
Frigo Pak Gıda2,51-2,33-3,09
Galata Wind Enerji4,80-1,64

Galatasaray Sportif4,04-2,18-0,25
Garanti Bankası10,58-0,284,23
Garanti Faktoring12,55-8,9912,76
Garanti Yat. Ort.2,43-1,62-24,44
Gedik Y. Men. Değ.6,80-5,5614,75
Gediz Ambalaj16,53-2,7623,36
Gelecek Varlık Yönetimi13,371,44

Gen İlaç12,85-0,08

Gentaş3,17-2,76-29,76
Gersan Elektrik5,34-11,30-13,03
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret2,70

Girişim Elektrik Sanayi21,72-7,18

Global Men. Değ.5,87-1,34-2,33
Global Yat. Holding2,00-0,99-43,07
Good-Year8,295,074,04
Göltaş Çimento37,70-6,22-8,15
Gözde Girişim7,292,24-8,65
GSD Denizcilik4,246,8074,12
GSD Holding2,528,150,40
Gübre Fabrik.66,65-4,58-22,55
Güler Yat. Holding2,754,17-20,58
Halk GMYO2,73-6,19-10,43
Hatay Tekstil15,98-4,5417,19
Hedef Girişim2,65-1,494,96
Hedef Holding3,55-1,93

Hektaş8,79-2,8764,54
HUB Girişim9,32-2,71-48,79
Hürriyet Gzt.2,35-5,6211,90
ICBC Turkey Bank5,460,74-16,00
İdeal Finansal Teknolojiler45,4416,16237,59
İdealist GMYO2,00-3,38-15,72
İhlas Ev Aletleri0,95-1,04-49,01
İhlas Gayrimenkul0,85-1,16-32,00
İhlas Gazetecilik0,81-3,57-67,12
İhlas Haber Ajansı4,11-6,59

İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,75-2,60-34,21
İndeks Bilgisayar6,52-3,4140,34
Info Yatırım4,59-5,36-1,72
İntema35,46-0,95-11,13
Inveo Yatırım Holding27,36-4,8089,05
İpek Doğal Enerji13,634,694,20
İskenderun Demir Çelik15,5213,4571,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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