Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,06
|-3,62
|-34,63
|Acıpayam Selüloz
|15,38
|-3,57
|-9,68
|Adel Kalemcilik
|26,66
|-4,92
|-22,13
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-5,65
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,43
|-1,72
|-32,88
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,53
|-1,41
|-0,31
|Ak Enerji
|1,73
|-1,14
|-21,72
|Akbank
|5,14
|-7,39
|-23,94
|Akçansa
|13,70
|-2,84
|-14,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,27
|-16,24
|-5,54
|Akfen GMYO
|4,11
|6,48
|57,42
|Akın Tekstil
|31,88
|-3,80
|0,38
|Akiş GMYO
|1,71
|-3,39
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|37,10
|-2,93
|-39,99
|Aksa
|20,36
|-2,68
|47,38
|Aksa Enerji
|14,07
|-4,55
|89,11
|Aksigorta
|6,92
|-1,00
|-16,72
|Aksu Enerji
|11,50
|5,41
|52,37
|Alarko Carrıer
|300,30
|-6,51
|-17,39
|Alarko GMYO
|21,70
|1,40
|-14,33
|Alarko Holding
|8,65
|-5,57
|1,51
|Albaraka Türk
|1,65
|8,55
|-14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,10
|-6,48
|-22,12
|Alkim Kağıt
|14,02
|-2,64
|8,32
|Alkim Kimya
|15,73
|4,52
|11,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,76
|-6,38
|-19,63
|Altınyunus Çeşme
|52,00
|-5,20
|4,08
|Anadolu Efes
|20,08
|-3,83
|-6,00
|Anadolu Grubu Holding
|22,36
|-1,41
|-14,41
|Anadolu Hayat Emek.
|9,27
|-2,32
|15,36
|Anadolu Isuzu
|16,00
|2,04
|-11,11
|Anadolu Sigorta
|6,03
|-1,47
|-16,49
|Anel Elektrik
|2,54
|-3,05
|-19,87
|Arçelik
|31,86
|-0,13
|11,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,42
|-7,90
|-3,45
|Arena Bilgisayar
|9,51
|-5,00
|-12,77
|Armada Bilgisayar
|52,60
|-0,28
|7,17
|Arsan Tekstil
|4,24
|-4,93
|6,37
|Arzum Ev Aletleri
|18,71
|-7,19
|-22,57
|Aselsan
|14,68
|-1,21
|-19,56
|Ata GMYO
|3,80
|-9,95
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,96
|-14,20
|26,44
|Atlantis Yatırım Holding
|4,75
|6,74
|-14,57
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-2,04
|-17,71
|ATP Bilgisayar
|34,08
|-9,02
|Avrasya GMYO
|2,11
|-30,59
|-19,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,56
|-8,24
|-20,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,66
|-1,57
|-5,67
|Aydem Enerji
|6,70
|-1,33
|Ayen Enerji
|4,88
|0,21
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,14
|-4,53
|60,82
|Aygaz
|14,71
|-4,11
|3,69
|Bagfaş
|19,74
|3,89
|-1,30
|Bak Ambalaj
|20,64
|2,69
|4,37
|Balatacılar Balatacılık
|10,20
|18,60
|23,79
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|-1,11
|13,86
|Banvit
|66,00
|-0,75
|26,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|27,68
|8,55
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|-2,26
|-45,31
|Batı Çimento
|11,54
|-3,75
|145,01
|Batısöke Çimento
|2,91
|-3,32
|19,26
|Bayrak Taban Sanayi
|8,42
|1,69
|-20,64
|Bera Holding
|10,13
|2,01
|-50,05
|Berkosan Yalıtım
|8,17
|-6,63
|-8,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,15
|-1,60
|52,23
|Beyaz Filo
|8,50
|-2,30
|-15,67
|Bilici Yatırım
|17,47
|-4,64
|215,72
|Bim Mağazalar
|64,90
|-6,82
|-8,97
|Biotrend Çevre ve Enerji
|37,64
|4,85
|Birko Mensucat
|1,06
|-6,19
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,76
|-2,20
|Birlik Mensucat
|2,03
|-7,73
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|11,42
|-9,15
|-25,65
|BMS Çelik Hasır
|8,01
|-14,51
|Boğaziçi Beton Sanayi
|5,05
|7,22
|Borusan Mannesmann
|22,76
|-2,98
|-18,13
|Borusan Yat. Paz.
|348,90
|-14,84
|-23,20
|Bosch Fren Sistemleri
|831,50
|-2,76
|-32,38
|Bossa
|28,22
|-0,63
|58,10
|Brisa
|21,44
|-2,55
|10,73
|Burçelik
|22,58
|4,06
|7,42
|Burçelik Vana
|22,38
|-2,61
|-54,93
|Bursa Çimento
|3,51
|4,46
|-29,48
|Carrefoursa
|42,76
|-3,17
|-40,45
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|-8,05
|13,21
|Ceo Event Medya
|8,34
|1,71
|29,70
|Coca Cola İçecek
|80,70
|-6,27
|27,07
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|-5,39
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|4,50
|5,39
|-23,34
|Çan2 Termik
|12,70
|0,32
|Çelebi
|165,50
|3,44
|-9,33
|Çelik Halat
|6,04
|-2,42
|-33,61
|Çemaş Döküm
|1,16
|-2,52
|-31,87
|Çemtaş
|12,78
|-2,96
|-18,66
|Çimbeton
|207,60
|-2,26
|-29,98
|Çimentaş
|27,00
|0,37
|-25,33
|Çimsa
|26,92
|-0,22
|51,24
|Çuhadaroğlu Metal
|7,46
|-6,87
|-1,94
|Dagi Giyim
|3,31
|-2,36
|-2,83
|Dagi Yatırım Holding
|12,18
|-3,26
|-5,58
|Dardanel
|2,57
|-9,19
|-51,74
|Datagate Bilgisayar
|12,54
|-7,79
|-22,16
|Demısaş Döküm
|6,49
|-4,56
|0,22
|Denge Holding
|1,50
|-3,85
|-50,62
|Deniz GMYO
|1,95
|-7,14
|5,86
|Derimod
|9,83
|-1,50
|0,92
|Derlüks Yatırım Holding
|4,80
|3,90
|-45,58
|Desa Deri
|8,62
|-4,86
|-11,50
|Despec Bilgisayar
|9,78
|-19,31
|-25,11
|Deva Holding
|21,52
|-7,24
|-10,55
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,24
|-4,42
|4,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,09
|-9,11
|36,46
|Ditaş Doğan
|17,22
|0,29
|32,40
|DO-CO
|706,50
|1,54
|12,14
|Doğan Burda
|21,10
|-8,58
|-5,97
|Doğan Holding
|2,52
|0,00
|-15,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|0,42
|1,76
|Doğusan
|5,46
|4,40
|24,66
|Doğuş GMYO
|10,70
|18,10
|30,97
|Doğuş Otomotiv
|34,08
|-2,91
|31,46
|Döktaş Dökümcülük
|29,68
|-3,95
|-3,07
|Duran Doğan Basım
|13,81
|-3,29
|31,65
|Dyo Boya
|10,03
|-2,34
|-10,82
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|-3,64
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,76
|-4,89
|40,27
|E-Data Teknoloji
|10,65
|-5,67
|Edip Gayrimenkul
|3,67
|7,31
|10,54
|Ege Endüstri
|1.219,80
|3,22
|-26,73
|Ege Gübre
|170,40
|9,16
|18,78
|Ege Profil
|26,40
|-4,62
|-30,96
|Ege Seramik
|12,80
|-0,62
|32,47
|Egeplast
|26,38
|1,07
|-20,78
|Ekiz Kimya
|6,10
|-3,63
|-14,45
|Emek Elektrik
|2,47
|-3,52
|-13,49
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|-3,94
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|-1,65
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,34
|-2,08
|-10,32
|Enka İnşaat
|10,54
|3,54
|49,68
|Erbosan
|96,90
|-13,87
|138,94
|Ereğli Demir Çelik
|16,86
|-1,06
|28,35
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|4,02
|Ersu Gıda
|4,05
|14,73
|-18,02
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,06
|7,28
|Escort Teknoloji
|5,46
|-4,21
|-16,89
|Esenboğa Elektrik
|32,54
|-3,73
|71,03
|Etiler Gıda
|5,25
|-1,87
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,60
|-16,17
|46,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|-0,58
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|3,09
|-6,36
|-30,43
|Euro Yatırım Holding
|2,05
|-11,64
|-27,82
|Europap Tezol Kağıt
|15,40
|-16,49
|Fade Gıda
|8,22
|-1,20
|58,03
|Fenerbahçe Futbol
|32,04
|-1,17
|8,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|-4,44
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|103,80
|-3,71
|-15,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,44
|-6,99
|-12,20
|Ford Otosan
|159,80
|-3,79
|30,83
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|19,10
|0,69
|-8,96
|Galata Wind Enerji
|3,55
|-2,20
|Galatasaray Sportif
|3,31
|-8,31
|-18,27
|Garanti Bankası
|8,82
|-6,07
|-13,11
|Garanti Faktoring
|13,61
|32,39
|22,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|-4,78
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,69
|-4,70
|12,89
|Gediz Ambalaj
|16,36
|-1,86
|22,09
|Gen İlaç
|13,30
|-4,25
|Gentaş
|2,99
|-2,61
|-33,75
|Gersan Elektrik
|5,44
|-1,27
|-11,40
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,24
|3,24
|Global Men. Değ.
|6,18
|0,49
|2,83
|Global Yat. Holding
|2,06
|-0,96
|-41,36
|Good-Year
|7,52
|-2,08
|-5,63
|Göltaş Çimento
|36,24
|-4,73
|-11,71
|Gözde Girişim
|5,88
|3,52
|-26,32
|GSD Denizcilik
|3,22
|10,27
|32,23
|GSD Holding
|2,37
|2,16
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|47,00
|-3,21
|-45,38
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-6,87
|-29,53
|Halk GMYO
|2,45
|-0,41
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,15
|-2,59
|18,44
|Hedef Girişim
|2,72
|-1,81
|7,73
|Hektaş
|8,31
|2,72
|55,55
|HUB Girişim
|10,15
|-3,88
|-44,23
|Hürriyet Gzt.
|2,47
|7,86
|17,62
|ICBC Turkey Bank
|5,59
|-1,93
|-14,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|50,00
|1,01
|271,47
|İdealist GMYO
|2,27
|-7,72
|-4,34
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-3,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-2,22
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,95
|-9,52
|-61,44
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|1,30
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,10
|-1,13
|31,30
|Info Yatırım
|3,67
|-4,68
|-21,42
|İntema
|33,76
|-3,98
|-15,39
|Inveo Yatırım Holding
|94,75
|-3,76
|114,27
|İpek Doğal Enerji
|11,27
|-3,76
|-13,84
|İskenderun Demir Çelik
|11,51
|-1,46
|27,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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