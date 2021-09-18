Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,25 2,94 -32,17 Acıpayam Selüloz 15,95 -1,60 -6,33 Adel Kalemcilik 28,04 8,51 -18,09 Adese Gayrimenkul 1,24 0,81 -55,71 Afyon Çimento 3,49 -3,32 -31,70 AGESA Hayat Emeklilik 17,78 -1,22 1,11 Ak Enerji 1,75 -5,41 -20,81 Akbank 5,55 -1,60 -17,87 Akçansa 14,10 -3,56 -12,43 Akdeniz Yatırım Hold. 2,71 19,38 12,77 Akfen GMYO 3,86 -7,88 47,85 Akın Tekstil 33,14 -1,84 4,35 Akiş GMYO 1,77 -2,21 -36,61 Akmerkez GMYO 38,22 -3,48 -38,18 Aksa 20,92 7,17 51,43 Aksa Enerji 14,74 -1,34 98,12 Aksigorta 6,99 -0,57 -15,88 Aksu Enerji 10,91 -3,96 44,56 Alarko Carrıer 321,20 -3,60 -11,64 Alarko GMYO 21,40 3,78 -15,52 Alarko Holding 9,16 6,51 7,49 Albaraka Türk 1,52 0,66 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 24,70 -4,49 -16,72 Alkim Kağıt 14,40 -1,30 11,25 Alkim Kimya 15,05 -1,63 6,84 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,88 1,08 -14,16 Altınyunus Çeşme 54,85 -2,66 9,79 Anadolu Efes 20,88 -3,78 -2,25 Anadolu Grubu Holding 22,68 -2,66 -13,19 Anadolu Hayat Emek. 9,49 0,96 18,10 Anadolu Isuzu 15,68 -1,57 -12,89 Anadolu Sigorta 6,12 -3,01 -15,24 Anel Elektrik 2,62 -6,43 -17,35 Arçelik 31,90 -0,93 12,09 ARD Bilişim Teknolojileri 50,40 -3,26 4,83 Arena Bilgisayar 10,01 -2,34 -8,18 Armada Bilgisayar 52,75 -4,95 7,48 Arsan Tekstil 4,46 -3,73 11,89 Arzum Ev Aletleri 20,16 1,72 -16,57 Aselsan 14,86 -1,72 -18,58 Ata GMYO 4,22 -4,31 -23,41 Atakule GMYO 3,45 6,81 47,37 Atlantis Yatırım Holding 4,45 2,77 -19,96 Atlas Yat. Ort. 1,47 -1,34 -16,00 ATP Bilgisayar 37,46 14,14 Avrasya GMYO 3,04 -3,80 16,06 Avrasya Petrol ve Tur. 2,79 -7,00 -12,81 Avrupa Yatırım Holding 5,75 0,52 -4,17 Aydem Enerji 6,79 -2,02 Ayen Enerji 4,87 1,67 -9,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 -0,89 68,44 Aygaz 15,34 1,12 8,13 Bagfaş 19,00 1,60 -5,00 Bak Ambalaj 20,10 -1,95 1,64 Balatacılar Balatacılık 8,60 -6,52 4,37 Bantaş Ambalaj 3,60 -6,98 15,14 Banvit 66,50 -0,82 27,88 Başkent Doğalgaz GMYO 25,50 10,39 Baştaş Başkent Çimento 9,72 -2,70 -44,04 Batı Çimento 11,99 -2,36 154,56 Batısöke Çimento 3,01 2,38 23,36 Bayrak Taban Sanayi 8,28 -2,93 -21,96 Bera Holding 9,93 -0,80 -51,04 Berkosan Yalıtım 8,75 -15,05 -1,91 Beşiktaş Futbol Yat. 6,25 6,47 54,70 Beyaz Filo 8,70 -3,23 -13,68 Bilici Yatırım 18,32 -1,51 231,08 Bim Mağazalar 69,65 1,24 -2,31 Biotrend Çevre ve Enerji 35,90 26,59 Birko Mensucat 1,13 -2,59 1,80 Birleşim Mühendislik 9,98 -1,58 Birlik Mensucat 2,20 -4,35 -36,42 Bizim Mağazaları 12,57 2,44 -18,16 BMS Çelik Hasır 9,37 9,85 Boğaziçi Beton Sanayi 4,71 0,21 Borusan Mannesmann 23,46 -5,25 -15,61 Borusan Yat. Paz. 409,70 -7,08 -9,81 Bosch Fren Sistemleri 855,10 -2,27 -30,46 Bossa 28,40 -6,52 59,10 Brisa 22,00 0,55 13,62 Burçelik 21,70 -9,96 3,24 Burçelik Vana 22,98 -3,85 -53,73 Bursa Çimento 3,36 -3,45 -32,50 Carrefoursa 44,16 14,40 -38,50 Casa Emtia Petrol 130,50 -10,12 23,11 Ceo Event Medya 8,20 -3,07 27,53 Coca Cola İçecek 86,10 -3,58 35,57 Cosmos Yat. Holding 10,57 -3,91 31,14 Credıtwest Faktorıng 4,27 -2,29 -27,26 Çan2 Termik 12,66 -1,94 Çelebi 160,00 -1,84 -12,34 Çelik Halat 6,19 -3,43 -31,96 Çemaş Döküm 1,19 -2,46 -30,11 Çemtaş 13,17 0,77 -16,17 Çimbeton 212,40 -3,06 -28,36 Çimentaş 26,90 1,28 -25,61 Çimsa 26,98 0,30 51,57 Çuhadaroğlu Metal 8,01 1,78 5,29 Dagi Giyim 3,39 -3,14 -0,48 Dagi Yatırım Holding 12,59 -5,12 -2,40 Dardanel 2,83 -2,41 -46,85 Datagate Bilgisayar 13,60 6,33 -15,58 Demısaş Döküm 6,80 -3,13 5,01 Denge Holding 1,56 -7,69 -48,64 Deniz GMYO 2,10 -3,23 14,00 Derimod 9,98 1,01 2,46 Derlüks Yatırım Holding 4,62 -8,33 -47,62 Desa Deri 9,06 -7,17 -6,98 Despec Bilgisayar 12,12 9,39 -7,20 Deva Holding 23,20 -1,02 -3,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,76 0,86 9,14 Diriteks Diriliş Tekstil 5,60 -1,41 50,13 Ditaş Doğan 17,17 1,84 32,02 DO-CO 695,80 6,10 10,44 Doğan Burda 23,08 -3,75 2,85 Doğan Holding 2,52 -1,95 -15,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 10,80 1,33 Doğusan 5,23 -25,50 19,41 Doğuş GMYO 9,06 -2,69 10,89 Doğuş Otomotiv 35,10 13,96 35,40 Döktaş Dökümcülük 30,90 -0,71 0,91 Duran Doğan Basım 14,28 -0,70 36,13 Dyo Boya 10,27 -0,87 -8,69 Eczacıbaşı İlaç 6,04 -3,82 -16,13 Eczacıbaşı Yatırım 39,70 -5,83 47,48 E-Data Teknoloji 11,29 -3,91 Edip Gayrimenkul 3,42 -0,58 3,01 Ege Endüstri 1.181,80 -2,01 -29,02 Ege Gübre 156,10 -6,36 8,81 Ege Profil 27,68 -4,68 -27,62 Ege Seramik 12,88 -6,12 33,30 Egeplast 26,10 4,48 -21,62 Ekiz Kimya 6,33 -4,09 -11,22 Emek Elektrik 2,56 -4,48 -10,34 Eminiş Ambalaj 19,78 -2,66 -46,31 Emlak Konut GMYO 1,82 -2,15 -13,93 Enerjisa Enerji 10,56 -4,69 -8,42 Enka İnşaat 10,18 -2,77 44,57 Erbosan 112,50 -12,45 177,40 Ereğli Demir Çelik 17,04 -4,96 29,72 Ersu Gıda 3,53 -0,28 -28,54 Escar Turizm Taşımacılık 19,63 -6,52 Escort Teknoloji 5,70 -4,52 -13,24 Esenboğa Elektrik 33,80 -0,94 77,65 Etiler Gıda 5,35 -4,29 34,42 Euro Kapital Yat. Ort. 6,68 5,70 74,89 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 -2,27 -2,50 Euro Yat. Ort. 3,30 -4,62 -25,70 Euro Yatırım Holding 2,32 -21,89 -18,31 Europap Tezol Kağıt 18,44 Fade Gıda 8,32 0,24 59,95 Fenerbahçe Futbol 32,42 -5,81 9,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 -2,75 -15,87 F-M İzmit Piston 107,80 -6,42 -12,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,30 -1,52 -5,60 Ford Otosan 166,10 -2,98 35,99 Formet Metal ve Cam 1,23 1,65 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,97 5,68 -9,58 Galata Wind Enerji 3,63 -1,36 Galatasaray Sportif 3,61 2,56 -10,86 Garanti Bankası 9,39 -1,05 -7,50 Garanti Faktoring 10,28 14,35 -7,64 Garanti Yat. Ort. 2,30 5,02 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,02 -4,49 18,46 Gediz Ambalaj 16,67 -5,45 24,40 Gen İlaç 13,89 -4,93 Gentaş 3,07 -3,76 -31,98 Gersan Elektrik 5,51 -2,48 -10,26 Girişim Elektrik Sanayi 23,48 8,60 Global Men. Değ. 6,15 1,99 2,33 Global Yat. Holding 2,08 -6,31 -40,79 Good-Year 7,68 0,39 -3,62 Göltaş Çimento 38,04 -4,28 -7,32 Gözde Girişim 5,68 -6,43 -28,82 GSD Denizcilik 2,92 -6,71 19,91 GSD Holding 2,32 2,65 -7,57 Gübre Fabrik. 48,56 -5,16 -43,57 Güler Yat. Holding 2,62 9,62 -24,34 Halk GMYO 2,46 7,89 -19,29 Hatay Tekstil 16,58 -1,60 21,59 Hedef Girişim 2,77 -3,15 9,71 Hektaş 8,09 -6,47 51,43 HUB Girişim 10,56 2,62 -41,98 Hürriyet Gzt. 2,29 5,05 9,05 ICBC Turkey Bank 5,70 12,43 -12,31 İdeal Finansal Teknolojiler 49,50 0,08 267,76 İdealist GMYO 2,46 -12,14 3,66 İhlas Ev Aletleri 0,98 -2,97 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,90 -5,26 -28,00 İhlas Gazetecilik 1,05 -22,22 -57,38 İhlas Holding 0,57 -5,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,77 -7,23 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,17 -2,06 32,80 Info Yatırım 3,85 -1,03 -17,57 İntema 35,16 -4,30 -11,88 Inveo Yatırım Holding 98,45 -3,76 122,64 İpek Doğal Enerji 11,71 -4,41 -10,47 İskenderun Demir Çelik 11,68 -7,67 29,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Bu hafta altın ve döviz kazandırdı, borsa kaybettirdi Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler