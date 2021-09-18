Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,25
|2,94
|-32,17
|Acıpayam Selüloz
|15,95
|-1,60
|-6,33
|Adel Kalemcilik
|28,04
|8,51
|-18,09
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,49
|-3,32
|-31,70
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,78
|-1,22
|1,11
|Ak Enerji
|1,75
|-5,41
|-20,81
|Akbank
|5,55
|-1,60
|-17,87
|Akçansa
|14,10
|-3,56
|-12,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,71
|19,38
|12,77
|Akfen GMYO
|3,86
|-7,88
|47,85
|Akın Tekstil
|33,14
|-1,84
|4,35
|Akiş GMYO
|1,77
|-2,21
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|38,22
|-3,48
|-38,18
|Aksa
|20,92
|7,17
|51,43
|Aksa Enerji
|14,74
|-1,34
|98,12
|Aksigorta
|6,99
|-0,57
|-15,88
|Aksu Enerji
|10,91
|-3,96
|44,56
|Alarko Carrıer
|321,20
|-3,60
|-11,64
|Alarko GMYO
|21,40
|3,78
|-15,52
|Alarko Holding
|9,16
|6,51
|7,49
|Albaraka Türk
|1,52
|0,66
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,70
|-4,49
|-16,72
|Alkim Kağıt
|14,40
|-1,30
|11,25
|Alkim Kimya
|15,05
|-1,63
|6,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,88
|1,08
|-14,16
|Altınyunus Çeşme
|54,85
|-2,66
|9,79
|Anadolu Efes
|20,88
|-3,78
|-2,25
|Anadolu Grubu Holding
|22,68
|-2,66
|-13,19
|Anadolu Hayat Emek.
|9,49
|0,96
|18,10
|Anadolu Isuzu
|15,68
|-1,57
|-12,89
|Anadolu Sigorta
|6,12
|-3,01
|-15,24
|Anel Elektrik
|2,62
|-6,43
|-17,35
|Arçelik
|31,90
|-0,93
|12,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,40
|-3,26
|4,83
|Arena Bilgisayar
|10,01
|-2,34
|-8,18
|Armada Bilgisayar
|52,75
|-4,95
|7,48
|Arsan Tekstil
|4,46
|-3,73
|11,89
|Arzum Ev Aletleri
|20,16
|1,72
|-16,57
|Aselsan
|14,86
|-1,72
|-18,58
|Ata GMYO
|4,22
|-4,31
|-23,41
|Atakule GMYO
|3,45
|6,81
|47,37
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|2,77
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-1,34
|-16,00
|ATP Bilgisayar
|37,46
|14,14
|Avrasya GMYO
|3,04
|-3,80
|16,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,79
|-7,00
|-12,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,75
|0,52
|-4,17
|Aydem Enerji
|6,79
|-2,02
|Ayen Enerji
|4,87
|1,67
|-9,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|-0,89
|68,44
|Aygaz
|15,34
|1,12
|8,13
|Bagfaş
|19,00
|1,60
|-5,00
|Bak Ambalaj
|20,10
|-1,95
|1,64
|Balatacılar Balatacılık
|8,60
|-6,52
|4,37
|Bantaş Ambalaj
|3,60
|-6,98
|15,14
|Banvit
|66,50
|-0,82
|27,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,50
|10,39
|Baştaş Başkent Çimento
|9,72
|-2,70
|-44,04
|Batı Çimento
|11,99
|-2,36
|154,56
|Batısöke Çimento
|3,01
|2,38
|23,36
|Bayrak Taban Sanayi
|8,28
|-2,93
|-21,96
|Bera Holding
|9,93
|-0,80
|-51,04
|Berkosan Yalıtım
|8,75
|-15,05
|-1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,25
|6,47
|54,70
|Beyaz Filo
|8,70
|-3,23
|-13,68
|Bilici Yatırım
|18,32
|-1,51
|231,08
|Bim Mağazalar
|69,65
|1,24
|-2,31
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,90
|26,59
|Birko Mensucat
|1,13
|-2,59
|1,80
|Birleşim Mühendislik
|9,98
|-1,58
|Birlik Mensucat
|2,20
|-4,35
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,57
|2,44
|-18,16
|BMS Çelik Hasır
|9,37
|9,85
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,71
|0,21
|Borusan Mannesmann
|23,46
|-5,25
|-15,61
|Borusan Yat. Paz.
|409,70
|-7,08
|-9,81
|Bosch Fren Sistemleri
|855,10
|-2,27
|-30,46
|Bossa
|28,40
|-6,52
|59,10
|Brisa
|22,00
|0,55
|13,62
|Burçelik
|21,70
|-9,96
|3,24
|Burçelik Vana
|22,98
|-3,85
|-53,73
|Bursa Çimento
|3,36
|-3,45
|-32,50
|Carrefoursa
|44,16
|14,40
|-38,50
|Casa Emtia Petrol
|130,50
|-10,12
|23,11
|Ceo Event Medya
|8,20
|-3,07
|27,53
|Coca Cola İçecek
|86,10
|-3,58
|35,57
|Cosmos Yat. Holding
|10,57
|-3,91
|31,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,27
|-2,29
|-27,26
|Çan2 Termik
|12,66
|-1,94
|Çelebi
|160,00
|-1,84
|-12,34
|Çelik Halat
|6,19
|-3,43
|-31,96
|Çemaş Döküm
|1,19
|-2,46
|-30,11
|Çemtaş
|13,17
|0,77
|-16,17
|Çimbeton
|212,40
|-3,06
|-28,36
|Çimentaş
|26,90
|1,28
|-25,61
|Çimsa
|26,98
|0,30
|51,57
|Çuhadaroğlu Metal
|8,01
|1,78
|5,29
|Dagi Giyim
|3,39
|-3,14
|-0,48
|Dagi Yatırım Holding
|12,59
|-5,12
|-2,40
|Dardanel
|2,83
|-2,41
|-46,85
|Datagate Bilgisayar
|13,60
|6,33
|-15,58
|Demısaş Döküm
|6,80
|-3,13
|5,01
|Denge Holding
|1,56
|-7,69
|-48,64
|Deniz GMYO
|2,10
|-3,23
|14,00
|Derimod
|9,98
|1,01
|2,46
|Derlüks Yatırım Holding
|4,62
|-8,33
|-47,62
|Desa Deri
|9,06
|-7,17
|-6,98
|Despec Bilgisayar
|12,12
|9,39
|-7,20
|Deva Holding
|23,20
|-1,02
|-3,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,76
|0,86
|9,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,60
|-1,41
|50,13
|Ditaş Doğan
|17,17
|1,84
|32,02
|DO-CO
|695,80
|6,10
|10,44
|Doğan Burda
|23,08
|-3,75
|2,85
|Doğan Holding
|2,52
|-1,95
|-15,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|10,80
|1,33
|Doğusan
|5,23
|-25,50
|19,41
|Doğuş GMYO
|9,06
|-2,69
|10,89
|Doğuş Otomotiv
|35,10
|13,96
|35,40
|Döktaş Dökümcülük
|30,90
|-0,71
|0,91
|Duran Doğan Basım
|14,28
|-0,70
|36,13
|Dyo Boya
|10,27
|-0,87
|-8,69
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|-3,82
|-16,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,70
|-5,83
|47,48
|E-Data Teknoloji
|11,29
|-3,91
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|-0,58
|3,01
|Ege Endüstri
|1.181,80
|-2,01
|-29,02
|Ege Gübre
|156,10
|-6,36
|8,81
|Ege Profil
|27,68
|-4,68
|-27,62
|Ege Seramik
|12,88
|-6,12
|33,30
|Egeplast
|26,10
|4,48
|-21,62
|Ekiz Kimya
|6,33
|-4,09
|-11,22
|Emek Elektrik
|2,56
|-4,48
|-10,34
|Eminiş Ambalaj
|19,78
|-2,66
|-46,31
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-2,15
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,56
|-4,69
|-8,42
|Enka İnşaat
|10,18
|-2,77
|44,57
|Erbosan
|112,50
|-12,45
|177,40
|Ereğli Demir Çelik
|17,04
|-4,96
|29,72
|Ersu Gıda
|3,53
|-0,28
|-28,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,63
|-6,52
|Escort Teknoloji
|5,70
|-4,52
|-13,24
|Esenboğa Elektrik
|33,80
|-0,94
|77,65
|Etiler Gıda
|5,35
|-4,29
|34,42
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,68
|5,70
|74,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|-2,27
|-2,50
|Euro Yat. Ort.
|3,30
|-4,62
|-25,70
|Euro Yatırım Holding
|2,32
|-21,89
|-18,31
|Europap Tezol Kağıt
|18,44
|Fade Gıda
|8,32
|0,24
|59,95
|Fenerbahçe Futbol
|32,42
|-5,81
|9,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|-2,75
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|107,80
|-6,42
|-12,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,30
|-1,52
|-5,60
|Ford Otosan
|166,10
|-2,98
|35,99
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|1,65
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,97
|5,68
|-9,58
|Galata Wind Enerji
|3,63
|-1,36
|Galatasaray Sportif
|3,61
|2,56
|-10,86
|Garanti Bankası
|9,39
|-1,05
|-7,50
|Garanti Faktoring
|10,28
|14,35
|-7,64
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|5,02
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,02
|-4,49
|18,46
|Gediz Ambalaj
|16,67
|-5,45
|24,40
|Gen İlaç
|13,89
|-4,93
|Gentaş
|3,07
|-3,76
|-31,98
|Gersan Elektrik
|5,51
|-2,48
|-10,26
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,48
|8,60
|Global Men. Değ.
|6,15
|1,99
|2,33
|Global Yat. Holding
|2,08
|-6,31
|-40,79
|Good-Year
|7,68
|0,39
|-3,62
|Göltaş Çimento
|38,04
|-4,28
|-7,32
|Gözde Girişim
|5,68
|-6,43
|-28,82
|GSD Denizcilik
|2,92
|-6,71
|19,91
|GSD Holding
|2,32
|2,65
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|48,56
|-5,16
|-43,57
|Güler Yat. Holding
|2,62
|9,62
|-24,34
|Halk GMYO
|2,46
|7,89
|-19,29
|Hatay Tekstil
|16,58
|-1,60
|21,59
|Hedef Girişim
|2,77
|-3,15
|9,71
|Hektaş
|8,09
|-6,47
|51,43
|HUB Girişim
|10,56
|2,62
|-41,98
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|5,05
|9,05
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|12,43
|-12,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|49,50
|0,08
|267,76
|İdealist GMYO
|2,46
|-12,14
|3,66
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|-2,97
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|-5,26
|-28,00
|İhlas Gazetecilik
|1,05
|-22,22
|-57,38
|İhlas Holding
|0,57
|-5,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-7,23
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|-2,06
|32,80
|Info Yatırım
|3,85
|-1,03
|-17,57
|İntema
|35,16
|-4,30
|-11,88
|Inveo Yatırım Holding
|98,45
|-3,76
|122,64
|İpek Doğal Enerji
|11,71
|-4,41
|-10,47
|İskenderun Demir Çelik
|11,68
|-7,67
|29,26
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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