Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,85 2,54 -37,34 Acıpayam Selüloz 16,54 0,36 -2,87 Adel Kalemcilik 26,36 -4,28 -23,00 Adese Gayrimenkul 1,25 4,17 -55,36 Afyon Çimento 3,75 3,31 -26,61 AGESA Hayat Emeklilik 18,86 -0,47 7,25 Ak Enerji 1,78 -1,66 -19,46 Akbank 5,89 2,79 -12,84 Akçansa 15,28 -0,33 -5,11 Akdeniz Yatırım Hold. 2,46 30,16 2,37 Akfen GMYO 3,25 29,48 24,48 Akın Tekstil 34,06 2,84 7,24 Akiş GMYO 1,93 7,22 -30,88 Akmerkez GMYO 39,86 3,75 -35,52 Aksa 19,13 -2,89 38,48 Aksa Enerji 14,50 -0,89 94,89 Aksigorta 7,60 1,33 -12,63 Aksu Enerji 11,23 9,35 48,80 Alarko Carrıer 360,30 6,28 -0,88 Alarko GMYO 20,56 0,98 -18,83 Alarko Holding 9,03 2,27 5,97 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 25,88 3,77 -12,74 Alkim Kağıt 14,76 1,44 14,03 Alkim Kimya 15,18 2,43 7,76 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,93 7,22 -11,87 Altınyunus Çeşme 57,20 4,00 14,49 Anadolu Efes 22,52 5,73 5,42 Anadolu Grubu Holding 24,10 0,58 -7,75 Anadolu Hayat Emek. 9,37 2,85 16,61 Anadolu Isuzu 16,10 2,55 -10,56 Anadolu Sigorta 6,32 0,00 -12,47 Anel Elektrik 2,89 12,45 -8,83 Arçelik 32,02 -0,37 12,51 ARD Bilişim Teknolojileri 51,35 1,18 6,80 Arena Bilgisayar 10,40 3,90 -4,61 Armada Bilgisayar 58,35 10,20 18,89 Arsan Tekstil 4,72 -3,08 16,97 Arzum Ev Aletleri 17,94 1,36 -25,76 Aselsan 15,70 -0,70 -13,97 Ata GMYO 4,40 -0,68 -20,15 Atakule GMYO 3,44 -13,35 46,94 Atlantis Yatırım Holding 4,30 6,17 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,50 0,00 -14,29 ATP Bilgisayar 34,52 -0,86 Avrasya GMYO 3,35 2,76 27,89 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 -0,69 -10,00 Avrupa Yatırım Holding 5,13 0,79 -14,50 Aydem Enerji 7,30 -2,01 Ayen Enerji 4,91 -3,73 -9,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,79 -2,59 66,58 Aygaz 15,35 6,23 8,20 Bagfaş 19,14 5,16 -4,30 Bak Ambalaj 21,08 3,84 6,59 Balatacılar Balatacılık 8,20 19,53 -0,49 Bantaş Ambalaj 3,69 5,73 18,02 Banvit 66,25 0,15 27,40 Başkent Doğalgaz GMYO 23,74 2,33 Baştaş Başkent Çimento 11,14 23,64 -35,87 Batı Çimento 12,33 -2,61 161,78 Batısöke Çimento 2,79 15,77 14,34 Bayrak Taban Sanayi 8,92 7,47 -15,93 Bera Holding 10,87 14,66 -46,40 Berkosan Yalıtım 9,74 -0,51 9,19 Beşiktaş Futbol Yat. 6,00 3,27 48,51 Beyaz Filo 9,03 4,51 -10,41 Bilici Yatırım 18,11 -0,22 227,29 Bim Mağazalar 71,10 -1,52 -0,27 Biotrend Çevre ve Enerji 30,00 0,67 Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,70 -1,47 Birlik Mensucat 2,10 1,45 -39,31 Bizim Mağazaları 12,24 -1,61 -20,31 BMS Çelik Hasır 8,37 3,98 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 -2,95 Borusan Mannesmann 25,90 -0,46 -6,83 Borusan Yat. Paz. 450,40 -4,17 -0,85 Bosch Fren Sistemleri 905,00 5,20 -26,41 Bossa 30,82 -2,71 72,66 Brisa 22,68 6,98 17,13 Burçelik 20,40 13,40 -2,95 Burçelik Vana 22,46 7,98 -54,77 Bursa Çimento 3,62 7,74 -27,27 Carrefoursa 40,74 7,49 -43,26 Casa Emtia Petrol 129,80 21,31 22,45 Ceo Event Medya 8,09 0,37 25,82 Coca Cola İçecek 86,90 1,11 36,83 Cosmos Yat. Holding 11,50 13,86 42,68 Credıtwest Faktorıng 4,50 1,35 -23,34 Çan2 Termik 13,80 0,22 Çelebi 172,60 -2,87 -5,44 Çelik Halat 6,42 0,47 -29,43 Çemaş Döküm 1,29 7,50 -24,23 Çemtaş 13,58 1,34 -13,56 Çimbeton 225,40 5,38 -23,98 Çimentaş 28,10 5,24 -22,29 Çimsa 27,14 8,21 52,47 Çuhadaroğlu Metal 7,56 1,48 -0,62 Dagi Giyim 3,99 14,99 17,13 Dagi Yatırım Holding 13,87 3,51 7,52 Dardanel 3,13 0,00 -41,22 Datagate Bilgisayar 12,65 0,88 -21,48 Demısaş Döküm 7,13 0,56 10,11 Denge Holding 1,78 -0,56 -41,40 Deniz GMYO 2,52 13,00 36,80 Derimod 9,95 0,10 2,16 Derlüks Yatırım Holding 5,28 3,94 -40,14 Desa Deri 9,15 -9,58 -6,06 Despec Bilgisayar 9,73 0,31 -25,50 Deva Holding 23,78 0,85 -1,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,86 2,33 10,07 Diriteks Diriliş Tekstil 4,31 45,61 15,55 Ditaş Doğan 15,42 1,18 18,56 DO-CO 669,90 -0,31 6,33 Doğan Burda 23,34 -3,63 4,01 Doğan Holding 2,68 4,28 -10,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 1,41 -7,25 Doğusan 7,11 0,85 62,33 Doğuş GMYO 8,79 -1,79 7,59 Doğuş Otomotiv 29,16 7,60 12,48 Döktaş Dökümcülük 30,92 -1,84 0,98 Duran Doğan Basım 14,14 12,22 34,80 Dyo Boya 10,60 1,92 -5,75 Eczacıbaşı İlaç 6,54 8,46 -9,19 Eczacıbaşı Yatırım 43,80 2,43 62,71 E-Data Teknoloji 13,49 11,21 Edip Gayrimenkul 3,86 15,22 16,27 Ege Endüstri 1.230,00 0,16 -26,12 Ege Gübre 170,00 1,80 18,50 Ege Profil 29,86 5,51 -21,91 Ege Seramik 13,88 3,58 43,65 Egeplast 23,82 7,39 -28,47 Ekiz Kimya 6,45 1,74 -9,54 Emek Elektrik 2,69 -1,10 -5,79 Eminiş Ambalaj 20,50 -0,49 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,86 2,20 -12,04 Enerjisa Enerji 11,16 0,54 -3,21 Enka İnşaat 10,46 -3,15 48,54 Erbosan 130,90 -2,60 222,77 Ereğli Demir Çelik 18,11 -3,21 37,86 Ersu Gıda 3,38 5,96 -31,58 Escar Turizm Taşımacılık 22,10 3,76 Escort Teknoloji 5,99 3,81 -8,83 Esenboğa Elektrik 35,86 6,28 88,48 Etiler Gıda 5,50 -5,01 38,19 Euro Kapital Yat. Ort. 5,06 -13,06 32,48 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 0,55 2,59 Euro Yat. Ort. 3,51 -0,85 -20,97 Euro Yatırım Holding 3,22 2,88 13,38 Fade Gıda 8,55 -1,95 64,37 Fenerbahçe Futbol 35,70 4,20 20,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,52 3,70 -14,52 F-M İzmit Piston 120,30 -2,35 -1,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 0,88 5,22 Ford Otosan 170,10 0,77 39,27 Formet Metal ve Cam 1,24 1,64 -49,45 Frigo Pak Gıda 19,00 14,46 -9,44 Galata Wind Enerji 3,68 -0,54 Galatasaray Sportif 3,60 0,56 -11,11 Garanti Bankası 9,82 2,72 -3,26 Garanti Faktoring 8,23 2,88 -26,06 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,90 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,47 2,75 26,05 Gediz Ambalaj 17,86 -50,06 33,28 Gen İlaç 15,18 1,61 Gentaş 3,27 3,15 -27,55 Gersan Elektrik 5,78 2,12 -5,86 Girişim Elektrik Sanayi 22,50 -2,93 Global Men. Değ. 6,18 5,64 2,83 Global Yat. Holding 2,31 4,52 -34,25 Good-Year 7,77 2,91 -2,49 Göltaş Çimento 41,40 2,12 0,87 Gözde Girişim 5,80 3,94 -27,32 GSD Denizcilik 2,95 11,32 21,14 GSD Holding 2,37 11,79 -5,58 Gübre Fabrik. 53,90 7,37 -37,36 Güler Yat. Holding 2,44 4,27 -29,53 Halk GMYO 2,24 2,75 -26,51 Hatay Tekstil 17,55 -0,28 28,71 Hedef Girişim 2,94 10,94 16,44 Hektaş 8,71 5,45 63,04 HUB Girişim 10,37 1,77 -43,02 Hürriyet Gzt. 1,96 28,10 -6,67 ICBC Turkey Bank 5,05 1,41 -22,31 İdealist Danışmanlık 50,35 13,20 274,07 İdealist GMYO 2,60 -3,35 9,56 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,96 2,13 -23,20 İhlas Gazetecilik 1,38 16,95 -43,98 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,85 3,66 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,48 2,69 39,47 Info Yatırım 4,00 7,53 -14,36 İntema 37,10 1,15 -7,02 Inveo Yatırım Holding 98,60 0,20 122,98 İpek Doğal Enerji 12,73 3,66 -2,68 İskenderun Demir Çelik 12,24 -0,97 35,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ortaya çıktı