Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,73 -2,47 -38,89 Acıpayam Selüloz 16,48 0,67 -3,22 Adel Kalemcilik 27,54 -0,94 -19,56 Adese Gayrimenkul 1,20 -4,76 -57,14 Afyon Çimento 3,63 -1,89 -28,96 AGESA Hayat Emeklilik 18,95 -1,71 7,76 Ak Enerji 1,81 11,04 -18,10 Akbank 5,73 2,50 -15,21 Akçansa 15,33 3,72 -4,80 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 1,07 -21,35 Akfen GMYO 2,51 16,74 -3,86 Akın Tekstil 33,12 -4,22 4,28 Akiş GMYO 1,80 0,56 -35,54 Akmerkez GMYO 38,42 -1,99 -37,85 Aksa 19,70 -0,56 42,60 Aksa Enerji 14,63 6,79 96,64 Aksigorta 7,50 -0,79 -13,78 Aksu Enerji 10,27 0,69 36,08 Alarko Carrıer 339,00 15,15 -6,74 Alarko GMYO 20,36 -1,83 -19,62 Alarko Holding 8,83 -2,75 3,62 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 24,94 -1,34 -15,91 Alkim Kağıt 14,55 -2,02 12,41 Alkim Kimya 14,82 -1,98 5,20 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 5,88 -17,81 Altınyunus Çeşme 55,00 5,67 10,09 Anadolu Efes 21,30 -1,75 -0,29 Anadolu Grubu Holding 23,96 -3,00 -8,29 Anadolu Hayat Emek. 9,11 -0,76 13,37 Anadolu Isuzu 15,70 -2,85 -12,78 Anadolu Sigorta 6,32 0,32 -12,47 Anel Elektrik 2,57 -3,02 -18,93 Arçelik 32,14 -1,95 12,94 ARD Bilişim Teknolojileri 50,75 -3,88 5,55 Arena Bilgisayar 10,01 -6,19 -8,18 Armada Bilgisayar 52,95 -0,84 7,89 Arsan Tekstil 4,87 4,51 20,69 Arzum Ev Aletleri 17,70 -3,12 -26,75 Aselsan 15,81 2,80 -13,37 Ata GMYO 4,43 -1,99 -19,60 Atakule GMYO 3,97 -12,17 69,58 Atlantis Yatırım Holding 4,05 7,14 -27,16 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 -14,29 ATP Bilgisayar 34,82 3,38 Avrasya GMYO 3,26 1,56 24,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,90 2,84 -9,38 Avrupa Yatırım Holding 5,09 5,17 -15,17 Aydem Enerji 7,45 -0,27 Ayen Enerji 5,10 5,81 -5,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,29 -4,98 71,02 Aygaz 14,45 2,85 1,86 Bagfaş 18,20 2,19 -9,00 Bak Ambalaj 20,30 -6,45 2,65 Balatacılar Balatacılık 6,86 43,22 -16,75 Bantaş Ambalaj 3,49 -0,29 11,62 Banvit 66,15 -0,23 27,21 Başkent Doğalgaz GMYO 23,20 3,39 Baştaş Başkent Çimento 9,01 -9,99 -48,13 Batı Çimento 12,66 -3,73 168,79 Batısöke Çimento 2,41 7,11 -1,23 Bayrak Taban Sanayi 8,30 -4,82 -21,77 Bera Holding 9,48 -4,63 -53,25 Berkosan Yalıtım 9,79 -0,41 9,75 Beşiktaş Futbol Yat. 5,81 -6,74 43,81 Beyaz Filo 8,64 -2,37 -14,28 Bilici Yatırım 18,15 -4,47 228,01 Bim Mağazalar 72,20 1,26 1,27 Biotrend Çevre ve Enerji 29,80 7,19 Birko Mensucat 1,01 -3,81 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,86 8,49 Birlik Mensucat 2,07 -7,17 -40,17 Bizim Mağazaları 12,44 -1,97 -19,01 BMS Çelik Hasır 8,05 -5,07 Boğaziçi Beton Sanayi 4,75 -1,04 Borusan Mannesmann 26,02 -0,61 -6,40 Borusan Yat. Paz. 470,00 18,39 3,46 Bosch Fren Sistemleri 860,30 1,45 -30,04 Bossa 31,68 3,19 77,48 Brisa 21,20 -3,11 9,49 Burçelik 17,99 -2,65 -14,41 Burçelik Vana 20,80 -3,97 -58,12 Bursa Çimento 3,36 -3,72 -32,50 Carrefoursa 37,90 3,27 -47,21 Casa Emtia Petrol 107,00 -4,89 0,94 Ceo Event Medya 8,06 -4,16 25,35 Coca Cola İçecek 85,95 -1,49 35,34 Cosmos Yat. Holding 10,10 -3,81 25,31 Credıtwest Faktorıng 4,44 -5,33 -24,36 Çan2 Termik 13,77 11,05 Çelebi 177,70 6,53 -2,64 Çelik Halat 6,39 0,00 -29,76 Çemaş Döküm 1,20 -0,83 -29,52 Çemtaş 13,40 -0,52 -14,71 Çimbeton 213,90 1,42 -27,86 Çimentaş 26,70 -6,64 -26,16 Çimsa 25,08 -0,79 40,90 Çuhadaroğlu Metal 7,45 -1,72 -2,07 Dagi Giyim 3,47 -15,16 1,87 Dagi Yatırım Holding 13,40 -8,78 3,88 Dardanel 3,13 29,88 -41,22 Datagate Bilgisayar 12,54 4,76 -22,16 Demısaş Döküm 7,09 -2,88 9,49 Denge Holding 1,79 1,70 -41,07 Deniz GMYO 2,23 -0,45 21,06 Derimod 9,94 -1,19 2,05 Derlüks Yatırım Holding 5,08 0,59 -42,40 Desa Deri 10,12 13,45 3,90 Despec Bilgisayar 9,70 -2,81 -25,73 Deva Holding 23,58 -3,91 -1,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,59 0,43 7,56 Diriteks Diriliş Tekstil 2,96 6,47 -20,64 Ditaş Doğan 15,24 -2,62 17,18 DO-CO 672,00 2,56 6,67 Doğan Burda 24,22 0,83 7,93 Doğan Holding 2,57 -1,15 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -3,18 -8,54 Doğusan 7,05 1,00 60,96 Doğuş GMYO 8,95 1,70 9,55 Doğuş Otomotiv 27,10 -0,44 4,54 Döktaş Dökümcülük 31,50 6,13 2,87 Duran Doğan Basım 12,60 7,33 20,11 Dyo Boya 10,40 -3,79 -7,53 Eczacıbaşı İlaç 6,03 -3,37 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 42,76 1,42 58,85 E-Data Teknoloji 12,13 -34,04 Edip Gayrimenkul 3,35 -4,01 0,90 Ege Endüstri 1.228,00 -2,12 -26,24 Ege Gübre 167,00 -4,57 16,41 Ege Profil 28,30 -4,71 -25,99 Ege Seramik 13,40 0,37 38,68 Egeplast 22,18 -5,62 -33,39 Ekiz Kimya 6,34 -3,94 -11,08 Emek Elektrik 2,72 -5,56 -4,74 Eminiş Ambalaj 20,60 1,58 -44,08 Emlak Konut GMYO 1,82 -1,62 -13,93 Enerjisa Enerji 11,10 3,26 -3,73 Enka İnşaat 10,80 8,00 53,37 Erbosan 134,40 -6,99 231,40 Ereğli Demir Çelik 18,71 0,38 42,43 Ersu Gıda 3,19 -4,78 -35,43 Escar Turizm Taşımacılık 21,30 7,58 Escort Teknoloji 5,77 -1,37 -12,18 Esenboğa Elektrik 33,74 10,05 77,33 Etiler Gıda 5,79 11,35 45,48 Euro Kapital Yat. Ort. 5,82 -15,77 52,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,61 0,28 2,03 Euro Yat. Ort. 3,54 -0,28 -20,30 Euro Yatırım Holding 3,13 0,32 10,21 Fade Gıda 8,72 2,35 67,64 Fenerbahçe Futbol 34,26 -0,64 15,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 -1,62 -17,57 F-M İzmit Piston 123,20 9,51 0,49 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,59 -5,23 4,30 Ford Otosan 168,80 -1,17 38,20 Formet Metal ve Cam 1,22 -1,61 -50,27 Frigo Pak Gıda 16,60 -1,89 -20,88 Galata Wind Enerji 3,70 -1,07 Galatasaray Sportif 3,58 -3,24 -11,60 Garanti Bankası 9,56 2,03 -5,82 Garanti Faktoring 8,00 -1,60 -28,12 Garanti Yat. Ort. 2,23 -0,45 -30,66 Gedik Y. Men. Değ. 7,27 -1,22 22,68 Gediz Ambalaj 35,76 -5,15 33,43 Gen İlaç 14,94 -3,80 Gentaş 3,17 0,63 -29,76 Gersan Elektrik 5,66 -3,08 -7,82 Girişim Elektrik Sanayi 23,18 12,74 Global Men. Değ. 5,85 -3,62 -2,66 Global Yat. Holding 2,21 -3,07 -37,09 Good-Year 7,55 -0,79 -5,25 Göltaş Çimento 40,54 -5,32 -1,23 Gözde Girişim 5,58 -0,18 -30,08 GSD Denizcilik 2,65 1,15 8,82 GSD Holding 2,12 10,42 -15,54 Gübre Fabrik. 50,20 -5,28 -41,66 Güler Yat. Holding 2,34 -3,70 -32,42 Halk GMYO 2,18 -2,24 -28,48 Hatay Tekstil 17,60 7,25 29,08 Hedef Girişim 2,65 0,38 4,96 Hektaş 8,26 2,99 54,61 HUB Girişim 10,19 -1,45 -44,01 Hürriyet Gzt. 1,53 6,99 -27,14 ICBC Turkey Bank 4,98 -2,92 -23,38 İdealist Danışmanlık 44,48 -5,52 230,46 İdealist GMYO 2,69 -2,54 13,36 İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 -3,09 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,18 2,61 -52,10 İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,82 -1,20 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,31 1,77 35,82 Info Yatırım 3,72 4,20 -20,35 İntema 36,68 -6,71 -8,07 Inveo Yatırım Holding 98,40 -1,55 122,52 İpek Doğal Enerji 12,28 0,08 -6,12 İskenderun Demir Çelik 12,36 0,41 36,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Son dakika: Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi