Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,73
|-2,47
|-38,89
|Acıpayam Selüloz
|16,48
|0,67
|-3,22
|Adel Kalemcilik
|27,54
|-0,94
|-19,56
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-4,76
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,63
|-1,89
|-28,96
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,95
|-1,71
|7,76
|Ak Enerji
|1,81
|11,04
|-18,10
|Akbank
|5,73
|2,50
|-15,21
|Akçansa
|15,33
|3,72
|-4,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|1,07
|-21,35
|Akfen GMYO
|2,51
|16,74
|-3,86
|Akın Tekstil
|33,12
|-4,22
|4,28
|Akiş GMYO
|1,80
|0,56
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|38,42
|-1,99
|-37,85
|Aksa
|19,70
|-0,56
|42,60
|Aksa Enerji
|14,63
|6,79
|96,64
|Aksigorta
|7,50
|-0,79
|-13,78
|Aksu Enerji
|10,27
|0,69
|36,08
|Alarko Carrıer
|339,00
|15,15
|-6,74
|Alarko GMYO
|20,36
|-1,83
|-19,62
|Alarko Holding
|8,83
|-2,75
|3,62
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,94
|-1,34
|-15,91
|Alkim Kağıt
|14,55
|-2,02
|12,41
|Alkim Kimya
|14,82
|-1,98
|5,20
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|5,88
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|5,67
|10,09
|Anadolu Efes
|21,30
|-1,75
|-0,29
|Anadolu Grubu Holding
|23,96
|-3,00
|-8,29
|Anadolu Hayat Emek.
|9,11
|-0,76
|13,37
|Anadolu Isuzu
|15,70
|-2,85
|-12,78
|Anadolu Sigorta
|6,32
|0,32
|-12,47
|Anel Elektrik
|2,57
|-3,02
|-18,93
|Arçelik
|32,14
|-1,95
|12,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,75
|-3,88
|5,55
|Arena Bilgisayar
|10,01
|-6,19
|-8,18
|Armada Bilgisayar
|52,95
|-0,84
|7,89
|Arsan Tekstil
|4,87
|4,51
|20,69
|Arzum Ev Aletleri
|17,70
|-3,12
|-26,75
|Aselsan
|15,81
|2,80
|-13,37
|Ata GMYO
|4,43
|-1,99
|-19,60
|Atakule GMYO
|3,97
|-12,17
|69,58
|Atlantis Yatırım Holding
|4,05
|7,14
|-27,16
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|34,82
|3,38
|Avrasya GMYO
|3,26
|1,56
|24,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|2,84
|-9,38
|Avrupa Yatırım Holding
|5,09
|5,17
|-15,17
|Aydem Enerji
|7,45
|-0,27
|Ayen Enerji
|5,10
|5,81
|-5,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,29
|-4,98
|71,02
|Aygaz
|14,45
|2,85
|1,86
|Bagfaş
|18,20
|2,19
|-9,00
|Bak Ambalaj
|20,30
|-6,45
|2,65
|Balatacılar Balatacılık
|6,86
|43,22
|-16,75
|Bantaş Ambalaj
|3,49
|-0,29
|11,62
|Banvit
|66,15
|-0,23
|27,21
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,20
|3,39
|Baştaş Başkent Çimento
|9,01
|-9,99
|-48,13
|Batı Çimento
|12,66
|-3,73
|168,79
|Batısöke Çimento
|2,41
|7,11
|-1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|8,30
|-4,82
|-21,77
|Bera Holding
|9,48
|-4,63
|-53,25
|Berkosan Yalıtım
|9,79
|-0,41
|9,75
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,81
|-6,74
|43,81
|Beyaz Filo
|8,64
|-2,37
|-14,28
|Bilici Yatırım
|18,15
|-4,47
|228,01
|Bim Mağazalar
|72,20
|1,26
|1,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,80
|7,19
|Birko Mensucat
|1,01
|-3,81
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,86
|8,49
|Birlik Mensucat
|2,07
|-7,17
|-40,17
|Bizim Mağazaları
|12,44
|-1,97
|-19,01
|BMS Çelik Hasır
|8,05
|-5,07
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,75
|-1,04
|Borusan Mannesmann
|26,02
|-0,61
|-6,40
|Borusan Yat. Paz.
|470,00
|18,39
|3,46
|Bosch Fren Sistemleri
|860,30
|1,45
|-30,04
|Bossa
|31,68
|3,19
|77,48
|Brisa
|21,20
|-3,11
|9,49
|Burçelik
|17,99
|-2,65
|-14,41
|Burçelik Vana
|20,80
|-3,97
|-58,12
|Bursa Çimento
|3,36
|-3,72
|-32,50
|Carrefoursa
|37,90
|3,27
|-47,21
|Casa Emtia Petrol
|107,00
|-4,89
|0,94
|Ceo Event Medya
|8,06
|-4,16
|25,35
|Coca Cola İçecek
|85,95
|-1,49
|35,34
|Cosmos Yat. Holding
|10,10
|-3,81
|25,31
|Credıtwest Faktorıng
|4,44
|-5,33
|-24,36
|Çan2 Termik
|13,77
|11,05
|Çelebi
|177,70
|6,53
|-2,64
|Çelik Halat
|6,39
|0,00
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,20
|-0,83
|-29,52
|Çemtaş
|13,40
|-0,52
|-14,71
|Çimbeton
|213,90
|1,42
|-27,86
|Çimentaş
|26,70
|-6,64
|-26,16
|Çimsa
|25,08
|-0,79
|40,90
|Çuhadaroğlu Metal
|7,45
|-1,72
|-2,07
|Dagi Giyim
|3,47
|-15,16
|1,87
|Dagi Yatırım Holding
|13,40
|-8,78
|3,88
|Dardanel
|3,13
|29,88
|-41,22
|Datagate Bilgisayar
|12,54
|4,76
|-22,16
|Demısaş Döküm
|7,09
|-2,88
|9,49
|Denge Holding
|1,79
|1,70
|-41,07
|Deniz GMYO
|2,23
|-0,45
|21,06
|Derimod
|9,94
|-1,19
|2,05
|Derlüks Yatırım Holding
|5,08
|0,59
|-42,40
|Desa Deri
|10,12
|13,45
|3,90
|Despec Bilgisayar
|9,70
|-2,81
|-25,73
|Deva Holding
|23,58
|-3,91
|-1,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,59
|0,43
|7,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,96
|6,47
|-20,64
|Ditaş Doğan
|15,24
|-2,62
|17,18
|DO-CO
|672,00
|2,56
|6,67
|Doğan Burda
|24,22
|0,83
|7,93
|Doğan Holding
|2,57
|-1,15
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|-3,18
|-8,54
|Doğusan
|7,05
|1,00
|60,96
|Doğuş GMYO
|8,95
|1,70
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|27,10
|-0,44
|4,54
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|6,13
|2,87
|Duran Doğan Basım
|12,60
|7,33
|20,11
|Dyo Boya
|10,40
|-3,79
|-7,53
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|-3,37
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,76
|1,42
|58,85
|E-Data Teknoloji
|12,13
|-34,04
|Edip Gayrimenkul
|3,35
|-4,01
|0,90
|Ege Endüstri
|1.228,00
|-2,12
|-26,24
|Ege Gübre
|167,00
|-4,57
|16,41
|Ege Profil
|28,30
|-4,71
|-25,99
|Ege Seramik
|13,40
|0,37
|38,68
|Egeplast
|22,18
|-5,62
|-33,39
|Ekiz Kimya
|6,34
|-3,94
|-11,08
|Emek Elektrik
|2,72
|-5,56
|-4,74
|Eminiş Ambalaj
|20,60
|1,58
|-44,08
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-1,62
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|11,10
|3,26
|-3,73
|Enka İnşaat
|10,80
|8,00
|53,37
|Erbosan
|134,40
|-6,99
|231,40
|Ereğli Demir Çelik
|18,71
|0,38
|42,43
|Ersu Gıda
|3,19
|-4,78
|-35,43
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,30
|7,58
|Escort Teknoloji
|5,77
|-1,37
|-12,18
|Esenboğa Elektrik
|33,74
|10,05
|77,33
|Etiler Gıda
|5,79
|11,35
|45,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,82
|-15,77
|52,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,61
|0,28
|2,03
|Euro Yat. Ort.
|3,54
|-0,28
|-20,30
|Euro Yatırım Holding
|3,13
|0,32
|10,21
|Fade Gıda
|8,72
|2,35
|67,64
|Fenerbahçe Futbol
|34,26
|-0,64
|15,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|-1,62
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|123,20
|9,51
|0,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,59
|-5,23
|4,30
|Ford Otosan
|168,80
|-1,17
|38,20
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|-1,61
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|16,60
|-1,89
|-20,88
|Galata Wind Enerji
|3,70
|-1,07
|Galatasaray Sportif
|3,58
|-3,24
|-11,60
|Garanti Bankası
|9,56
|2,03
|-5,82
|Garanti Faktoring
|8,00
|-1,60
|-28,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,23
|-0,45
|-30,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,27
|-1,22
|22,68
|Gediz Ambalaj
|35,76
|-5,15
|33,43
|Gen İlaç
|14,94
|-3,80
|Gentaş
|3,17
|0,63
|-29,76
|Gersan Elektrik
|5,66
|-3,08
|-7,82
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,18
|12,74
|Global Men. Değ.
|5,85
|-3,62
|-2,66
|Global Yat. Holding
|2,21
|-3,07
|-37,09
|Good-Year
|7,55
|-0,79
|-5,25
|Göltaş Çimento
|40,54
|-5,32
|-1,23
|Gözde Girişim
|5,58
|-0,18
|-30,08
|GSD Denizcilik
|2,65
|1,15
|8,82
|GSD Holding
|2,12
|10,42
|-15,54
|Gübre Fabrik.
|50,20
|-5,28
|-41,66
|Güler Yat. Holding
|2,34
|-3,70
|-32,42
|Halk GMYO
|2,18
|-2,24
|-28,48
|Hatay Tekstil
|17,60
|7,25
|29,08
|Hedef Girişim
|2,65
|0,38
|4,96
|Hektaş
|8,26
|2,99
|54,61
|HUB Girişim
|10,19
|-1,45
|-44,01
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|6,99
|-27,14
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|-2,92
|-23,38
|İdealist Danışmanlık
|44,48
|-5,52
|230,46
|İdealist GMYO
|2,69
|-2,54
|13,36
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-0,97
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|-3,09
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|2,61
|-52,10
|İhlas Holding
|0,57
|-3,39
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|-1,20
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,31
|1,77
|35,82
|Info Yatırım
|3,72
|4,20
|-20,35
|İntema
|36,68
|-6,71
|-8,07
|Inveo Yatırım Holding
|98,40
|-1,55
|122,52
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|0,08
|-6,12
|İskenderun Demir Çelik
|12,36
|0,41
|36,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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