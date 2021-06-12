Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,95 -1,98 -23,13 Acıpayam Selüloz 17,46 -0,11 1,99 Adel Kalemcilik 23,74 5,51 -30,66 Adese Gayrimenkul 1,35 -1,46 -51,79 Afyon Çimento 4,16 0,24 -18,59 Ak Enerji 1,45 -3,97 -34,39 Akbank 5,51 4,36 -18,47 Akçansa 18,35 2,51 13,96 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 2,34 -27,18 Akfen GMYO 4,30 0,94 -11,52 Akın Tekstil 38,20 2,41 20,28 Akiş GMYO 2,02 5,21 -27,66 Akmerkez GMYO 43,78 2,29 -29,90 Aksa 15,88 0,19 14,95 Aksa Enerji 12,99 -4,34 74,60 Aksigorta 8,05 4,41 -7,45 Aksu Enerji 5,54 0,18 -26,60 Alarko Carrıer 310,50 -1,71 -14,91 Alarko GMYO 22,54 1,53 -11,02 Alarko Holding 9,54 0,42 11,95 Albaraka Türk 1,64 2,50 -15,46 Alcatel Lucent Teletaş 25,54 1,67 -13,89 Alkim Kağıt 15,83 0,83 22,30 Alkim Kimya 15,82 0,19 12,30 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,05 -3,76 -6,39 Altınyunus Çeşme 68,00 -4,96 36,11 Anadolu Efes 23,52 3,07 10,11 Anadolu Grubu Holding 23,42 1,65 -10,35 Anadolu Hayat Emek. 9,25 0,87 15,11 Anadolu Isuzu 17,82 -0,94 -1,00 Anadolu Sigorta 6,46 -0,15 -10,53 Anel Elektrik 3,14 -3,98 -0,95 Arçelik 31,72 1,41 11,46 ARD Bilişim Teknolojileri 54,30 9,39 12,94 Arena Bilgisayar 42,84 2,10 25,74 Armada Bilgisayar 46,18 3,45 -5,91 Arsan Tekstil 5,05 -2,70 25,15 Arzum Ev Aletleri 19,01 -1,93 -21,33 Aselsan 15,61 3,51 -14,47 Ata GMYO 3,83 0,52 -30,49 Atakule GMYO 2,23 1,28 -4,75 Atlantis Yatırım Holding 4,31 0,00 -22,48 Atlas Yat. Ort. 1,65 6,45 -5,71 ATP Ticari Bilgisayar 29,40 11,36 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,39 4,30 10,27 Avrasya GMYO 2,62 -4,03 0,02 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -7,58 -4,69 Avrupa Yatırım Holding 7,07 -7,94 17,83 Aydem Enerji 7,35 2,08 Ayen Enerji 4,85 -8,49 -10,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,76 -7,49 84,05 Aygaz 13,66 -2,43 -3,71 Bagfaş 21,30 -12,70 6,50 Bak Ambalaj 20,90 -1,88 3,47 Balatacılar Balatacılık 5,72 -4,51 -30,58 Bantaş Ambalaj 5,39 -7,39 14,93 Banvit 55,75 -4,62 7,21 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,67 Baştaş Başkent Çimento 12,98 -7,22 -25,27 Batı Çimento 13,19 11,69 180,04 Batısöke Çimento 2,51 -1,57 2,87 Bayrak Taban Sanayi 12,39 0,73 16,78 Bera Holding 27,02 14,10 33,23 Berkosan Yalıtım 10,35 1,27 16,03 Beşiktaş Futbol Yat. 6,09 0,33 50,74 Beyaz Filo 9,95 0,10 -2,26 Bilici Yatırım 17,64 -2,00 165,66 Bim Mağazalar 63,10 1,45 -11,49 Biotrend Çevre ve Enerji 18,52 3,70 Birko Mensucat 1,07 -0,93 -3,60 Birlik Mensucat 2,40 1,27 -30,64 Bizim Mağazaları 12,40 1,89 -19,27 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,90 Boğaziçi Beton 5,35 26,48 Borusan Mannesmann 26,10 -7,45 -6,12 Borusan Yat. Paz. 338,10 -4,14 -25,57 Bosch Fren Sistemleri 875,00 0,23 -28,84 Bossa 26,32 -0,30 47,45 Brisa 22,04 -2,56 13,82 Burçelik 20,30 -1,55 -3,43 Burçelik Vana 24,80 -3,88 -50,06 Bursa Çimento 3,94 2,34 -20,85 Carrefoursa 40,96 -0,10 -42,95 Casa Emtia Petrol 150,00 -2,60 41,51 Ceo Event Medya 10,60 -3,02 64,85 Coca Cola İçecek 82,35 4,24 29,67 Cosmos Yat. Holding 9,39 -14,64 16,50 Credıtwest Faktorıng 3,58 7,51 -39,01 Çan2 Termik 7,45 -1,19 Çelebi 230,50 -18,26 26,28 Çelik Halat 6,38 -2,15 -29,87 Çemaş Döküm 1,29 2,38 -24,23 Çemtaş 14,08 0,14 -10,38 Çimbeton 231,40 -6,16 -21,96 Çimentaş 30,00 -7,24 -17,04 Çimsa 25,68 8,63 44,27 Çuhadaroğlu Metal 7,33 -5,17 -3,64 Dagi Giyim 2,13 0,47 -37,47 Dagi Yatırım Holding 11,89 2,24 -7,83 Dardanel 16,53 -11,93 -50,66 Datagate Bilgisayar 12,95 -3,50 -19,62 Demısaş Döküm 6,50 -1,66 0,38 Denge Holding 4,50 -9,64 -17,88 Deniz GMYO 2,11 14,67 14,55 Derimod 11,60 -1,28 19,10 Derlüks Yatırım Holding 4,99 -9,60 -43,42 Desa Deri 12,20 -7,72 25,26 Despec Bilgisayar 10,20 -0,20 -21,90 Deva Holding 25,06 -2,79 4,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,90 -0,83 10,44 Diriteks Diriliş Tekstil 5,10 -17,07 36,73 Ditaş Doğan 17,07 -5,27 31,25 DO-CO 812,60 4,93 28,98 Doğan Burda 14,49 4,24 -35,43 Doğan Holding 2,97 0,68 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 -6,47 -6,82 Doğusan 5,30 7,51 21,00 Doğuş GMYO 8,93 -0,78 9,30 Doğuş Otomotiv 25,18 0,16 -7,84 Döktaş Dökümcülük 31,80 -6,58 3,85 Duran Doğan Basım 11,25 0,54 7,24 Dyo Boya 12,05 -3,52 7,14 Eczacıbaşı İlaç 6,18 -0,16 -14,19 Eczacıbaşı Yatırım 41,40 5,67 53,79 Edip Gayrimenkul 2,36 -0,42 -28,92 Ege Endüstri 1.291,70 4,32 -22,41 Ege Gübre 190,50 -5,37 32,79 Ege Profil 28,80 -0,55 -24,69 Ege Seramik 12,96 -5,47 34,13 Egeplast 28,38 -12,41 -14,77 Ekiz Kimya 6,27 1,46 -12,06 Emek Elektrik 2,13 14,52 -25,40 Eminiş Ambalaj 21,12 -4,86 -42,67 Emlak Konut GMYO 2,22 13,85 4,98 Enerjisa Enerji 10,49 -3,23 -9,02 Enka İnşaat 8,93 -1,65 26,81 Erbosan 97,10 -0,26 139,43 Ereğli Demir Çelik 19,20 1,53 46,16 Ersu Gıda 3,76 1,62 -23,89 Escort Teknoloji 5,71 2,33 -13,09 Esenboğa Elektrik 31,68 2,06 66,51 Etiler Gıda 6,45 4,71 62,06 Euro Kapital Yat. Ort. 5,86 2,27 52,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,46 0,58 -3,89 Euro Yat. Ort. 4,20 -2,55 -6,87 Euro Yatırım Holding 3,08 -2,22 8,45 Fade Gıda 22,80 9,62 268,34 Fenerbahçe Futbol 37,50 12,88 26,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 -4,07 -19,94 F-M İzmit Piston 117,90 3,42 -3,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 -3,92 5,22 Ford Otosan 184,40 3,02 50,98 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 -1,60 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,88 -18,69 -10,01 Galata Wind Enerji 3,87 -0,51 Galatasaray Sportif 3,60 9,09 -11,11 Garanti Bankası 8,46 4,44 -16,66 Garanti Faktoring 10,25 -0,68 -7,91 Garanti Yat. Ort. 2,37 0,42 -26,63 Gedik Y. Men. Değ. 7,73 -2,89 30,44 Gediz Ambalaj 38,38 -4,95 43,21 Gentaş 4,49 -3,23 -23,40 Gersan Elektrik 5,56 2,39 -9,45 Global Men. Değ. 5,94 -1,16 -1,16 Global Yat. Holding 3,30 -4,35 -29,49 Good-Year 7,11 0,14 -10,77 Göltaş Çimento 47,32 -2,43 14,69 Gözde Girişim 5,91 0,00 -25,94 GSD Denizcilik 6,87 34,97 36,31 GSD Holding 2,05 6,77 -18,33 Gübre Fabrik. 60,20 0,58 -30,04 Güler Yat. Holding 2,31 -1,70 -33,29 Halk GMYO 2,96 0,00 -2,89 Hatay Tekstil 19,21 0,47 40,88 Hedef Girişim 2,81 1,81 11,30 Hektaş 8,60 -5,60 60,98 HUB Girişim 12,64 -1,33 -30,55 Hürriyet Gzt. 1,49 -3,25 -29,05 ICBC Turkey Bank 5,90 9,46 -9,23 İdealist Danışmanlık 68,90 -11,50 411,89 İdealist GMYO 5,52 -4,50 -18,82 İhlas Ev Aletleri 1,13 1,80 -39,35 İhlas Gayrimenkul 1,24 8,77 -0,80 İhlas Gazetecilik 1,05 -7,89 -57,38 İhlas Holding 0,63 3,28 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,72 -1,37 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,75 3,69 45,29 Info Yatırım 6,24 2,46 -3,26 İntema 44,52 4,80 11,58 Inveo Yatırım Holding 124,60 -0,64 181,77 İpek Doğal Enerji 13,54 -2,59 3,52 İskenderun Demir Çelik 12,57 -0,40 39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1) Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak