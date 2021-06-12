Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,95
|-1,98
|-23,13
|Acıpayam Selüloz
|17,46
|-0,11
|1,99
|Adel Kalemcilik
|23,74
|5,51
|-30,66
|Adese Gayrimenkul
|1,35
|-1,46
|-51,79
|Afyon Çimento
|4,16
|0,24
|-18,59
|Ak Enerji
|1,45
|-3,97
|-34,39
|Akbank
|5,51
|4,36
|-18,47
|Akçansa
|18,35
|2,51
|13,96
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|2,34
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,30
|0,94
|-11,52
|Akın Tekstil
|38,20
|2,41
|20,28
|Akiş GMYO
|2,02
|5,21
|-27,66
|Akmerkez GMYO
|43,78
|2,29
|-29,90
|Aksa
|15,88
|0,19
|14,95
|Aksa Enerji
|12,99
|-4,34
|74,60
|Aksigorta
|8,05
|4,41
|-7,45
|Aksu Enerji
|5,54
|0,18
|-26,60
|Alarko Carrıer
|310,50
|-1,71
|-14,91
|Alarko GMYO
|22,54
|1,53
|-11,02
|Alarko Holding
|9,54
|0,42
|11,95
|Albaraka Türk
|1,64
|2,50
|-15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,54
|1,67
|-13,89
|Alkim Kağıt
|15,83
|0,83
|22,30
|Alkim Kimya
|15,82
|0,19
|12,30
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,05
|-3,76
|-6,39
|Altınyunus Çeşme
|68,00
|-4,96
|36,11
|Anadolu Efes
|23,52
|3,07
|10,11
|Anadolu Grubu Holding
|23,42
|1,65
|-10,35
|Anadolu Hayat Emek.
|9,25
|0,87
|15,11
|Anadolu Isuzu
|17,82
|-0,94
|-1,00
|Anadolu Sigorta
|6,46
|-0,15
|-10,53
|Anel Elektrik
|3,14
|-3,98
|-0,95
|Arçelik
|31,72
|1,41
|11,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,30
|9,39
|12,94
|Arena Bilgisayar
|42,84
|2,10
|25,74
|Armada Bilgisayar
|46,18
|3,45
|-5,91
|Arsan Tekstil
|5,05
|-2,70
|25,15
|Arzum Ev Aletleri
|19,01
|-1,93
|-21,33
|Aselsan
|15,61
|3,51
|-14,47
|Ata GMYO
|3,83
|0,52
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,23
|1,28
|-4,75
|Atlantis Yatırım Holding
|4,31
|0,00
|-22,48
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|6,45
|-5,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|29,40
|11,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,39
|4,30
|10,27
|Avrasya GMYO
|2,62
|-4,03
|0,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|-7,58
|-4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|7,07
|-7,94
|17,83
|Aydem Enerji
|7,35
|2,08
|Ayen Enerji
|4,85
|-8,49
|-10,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,76
|-7,49
|84,05
|Aygaz
|13,66
|-2,43
|-3,71
|Bagfaş
|21,30
|-12,70
|6,50
|Bak Ambalaj
|20,90
|-1,88
|3,47
|Balatacılar Balatacılık
|5,72
|-4,51
|-30,58
|Bantaş Ambalaj
|5,39
|-7,39
|14,93
|Banvit
|55,75
|-4,62
|7,21
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,67
|Baştaş Başkent Çimento
|12,98
|-7,22
|-25,27
|Batı Çimento
|13,19
|11,69
|180,04
|Batısöke Çimento
|2,51
|-1,57
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|12,39
|0,73
|16,78
|Bera Holding
|27,02
|14,10
|33,23
|Berkosan Yalıtım
|10,35
|1,27
|16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,09
|0,33
|50,74
|Beyaz Filo
|9,95
|0,10
|-2,26
|Bilici Yatırım
|17,64
|-2,00
|165,66
|Bim Mağazalar
|63,10
|1,45
|-11,49
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,52
|3,70
|Birko Mensucat
|1,07
|-0,93
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,40
|1,27
|-30,64
|Bizim Mağazaları
|12,40
|1,89
|-19,27
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,90
|Boğaziçi Beton
|5,35
|26,48
|Borusan Mannesmann
|26,10
|-7,45
|-6,12
|Borusan Yat. Paz.
|338,10
|-4,14
|-25,57
|Bosch Fren Sistemleri
|875,00
|0,23
|-28,84
|Bossa
|26,32
|-0,30
|47,45
|Brisa
|22,04
|-2,56
|13,82
|Burçelik
|20,30
|-1,55
|-3,43
|Burçelik Vana
|24,80
|-3,88
|-50,06
|Bursa Çimento
|3,94
|2,34
|-20,85
|Carrefoursa
|40,96
|-0,10
|-42,95
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|-2,60
|41,51
|Ceo Event Medya
|10,60
|-3,02
|64,85
|Coca Cola İçecek
|82,35
|4,24
|29,67
|Cosmos Yat. Holding
|9,39
|-14,64
|16,50
|Credıtwest Faktorıng
|3,58
|7,51
|-39,01
|Çan2 Termik
|7,45
|-1,19
|Çelebi
|230,50
|-18,26
|26,28
|Çelik Halat
|6,38
|-2,15
|-29,87
|Çemaş Döküm
|1,29
|2,38
|-24,23
|Çemtaş
|14,08
|0,14
|-10,38
|Çimbeton
|231,40
|-6,16
|-21,96
|Çimentaş
|30,00
|-7,24
|-17,04
|Çimsa
|25,68
|8,63
|44,27
|Çuhadaroğlu Metal
|7,33
|-5,17
|-3,64
|Dagi Giyim
|2,13
|0,47
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|11,89
|2,24
|-7,83
|Dardanel
|16,53
|-11,93
|-50,66
|Datagate Bilgisayar
|12,95
|-3,50
|-19,62
|Demısaş Döküm
|6,50
|-1,66
|0,38
|Denge Holding
|4,50
|-9,64
|-17,88
|Deniz GMYO
|2,11
|14,67
|14,55
|Derimod
|11,60
|-1,28
|19,10
|Derlüks Yatırım Holding
|4,99
|-9,60
|-43,42
|Desa Deri
|12,20
|-7,72
|25,26
|Despec Bilgisayar
|10,20
|-0,20
|-21,90
|Deva Holding
|25,06
|-2,79
|4,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,90
|-0,83
|10,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,10
|-17,07
|36,73
|Ditaş Doğan
|17,07
|-5,27
|31,25
|DO-CO
|812,60
|4,93
|28,98
|Doğan Burda
|14,49
|4,24
|-35,43
|Doğan Holding
|2,97
|0,68
|-0,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|-6,47
|-6,82
|Doğusan
|5,30
|7,51
|21,00
|Doğuş GMYO
|8,93
|-0,78
|9,30
|Doğuş Otomotiv
|25,18
|0,16
|-7,84
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|-6,58
|3,85
|Duran Doğan Basım
|11,25
|0,54
|7,24
|Dyo Boya
|12,05
|-3,52
|7,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,18
|-0,16
|-14,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,40
|5,67
|53,79
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|-0,42
|-28,92
|Ege Endüstri
|1.291,70
|4,32
|-22,41
|Ege Gübre
|190,50
|-5,37
|32,79
|Ege Profil
|28,80
|-0,55
|-24,69
|Ege Seramik
|12,96
|-5,47
|34,13
|Egeplast
|28,38
|-12,41
|-14,77
|Ekiz Kimya
|6,27
|1,46
|-12,06
|Emek Elektrik
|2,13
|14,52
|-25,40
|Eminiş Ambalaj
|21,12
|-4,86
|-42,67
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|13,85
|4,98
|Enerjisa Enerji
|10,49
|-3,23
|-9,02
|Enka İnşaat
|8,93
|-1,65
|26,81
|Erbosan
|97,10
|-0,26
|139,43
|Ereğli Demir Çelik
|19,20
|1,53
|46,16
|Ersu Gıda
|3,76
|1,62
|-23,89
|Escort Teknoloji
|5,71
|2,33
|-13,09
|Esenboğa Elektrik
|31,68
|2,06
|66,51
|Etiler Gıda
|6,45
|4,71
|62,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,86
|2,27
|52,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,46
|0,58
|-3,89
|Euro Yat. Ort.
|4,20
|-2,55
|-6,87
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|-2,22
|8,45
|Fade Gıda
|22,80
|9,62
|268,34
|Fenerbahçe Futbol
|37,50
|12,88
|26,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|-4,07
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|117,90
|3,42
|-3,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,71
|-3,92
|5,22
|Ford Otosan
|184,40
|3,02
|50,98
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|-1,60
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,88
|-18,69
|-10,01
|Galata Wind Enerji
|3,87
|-0,51
|Galatasaray Sportif
|3,60
|9,09
|-11,11
|Garanti Bankası
|8,46
|4,44
|-16,66
|Garanti Faktoring
|10,25
|-0,68
|-7,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|0,42
|-26,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,73
|-2,89
|30,44
|Gediz Ambalaj
|38,38
|-4,95
|43,21
|Gentaş
|4,49
|-3,23
|-23,40
|Gersan Elektrik
|5,56
|2,39
|-9,45
|Global Men. Değ.
|5,94
|-1,16
|-1,16
|Global Yat. Holding
|3,30
|-4,35
|-29,49
|Good-Year
|7,11
|0,14
|-10,77
|Göltaş Çimento
|47,32
|-2,43
|14,69
|Gözde Girişim
|5,91
|0,00
|-25,94
|GSD Denizcilik
|6,87
|34,97
|36,31
|GSD Holding
|2,05
|6,77
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|60,20
|0,58
|-30,04
|Güler Yat. Holding
|2,31
|-1,70
|-33,29
|Halk GMYO
|2,96
|0,00
|-2,89
|Hatay Tekstil
|19,21
|0,47
|40,88
|Hedef Girişim
|2,81
|1,81
|11,30
|Hektaş
|8,60
|-5,60
|60,98
|HUB Girişim
|12,64
|-1,33
|-30,55
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-3,25
|-29,05
|ICBC Turkey Bank
|5,90
|9,46
|-9,23
|İdealist Danışmanlık
|68,90
|-11,50
|411,89
|İdealist GMYO
|5,52
|-4,50
|-18,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|1,80
|-39,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|8,77
|-0,80
|İhlas Gazetecilik
|1,05
|-7,89
|-57,38
|İhlas Holding
|0,63
|3,28
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|-1,37
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|3,69
|45,29
|Info Yatırım
|6,24
|2,46
|-3,26
|İntema
|44,52
|4,80
|11,58
|Inveo Yatırım Holding
|124,60
|-0,64
|181,77
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|-2,59
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|12,57
|-0,40
|39,11
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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