Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,07
|-1,62
|-21,58
|Acıpayam Selüloz
|17,48
|1,10
|2,10
|Adel Kalemcilik
|22,50
|5,83
|-34,28
|Adese Gayrimenkul
|1,37
|-9,27
|-51,07
|Afyon Çimento
|4,15
|4,27
|-18,79
|Ak Enerji
|1,51
|4,86
|-31,67
|Akbank
|5,28
|1,73
|-21,87
|Akçansa
|17,90
|0,11
|11,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,71
|-4,47
|-28,84
|Akfen GMYO
|4,26
|0,24
|-12,35
|Akın Tekstil
|37,30
|0,00
|17,44
|Akiş GMYO
|1,92
|4,35
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|42,80
|2,93
|-31,47
|Aksa
|15,85
|-3,00
|14,73
|Aksa Enerji
|13,58
|4,22
|82,53
|Aksigorta
|7,71
|-3,63
|-11,36
|Aksu Enerji
|5,53
|2,60
|-26,73
|Alarko Carrıer
|315,90
|4,60
|-13,43
|Alarko GMYO
|22,20
|0,45
|-12,36
|Alarko Holding
|9,50
|-5,19
|11,48
|Albaraka Türk
|1,60
|0,63
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,12
|-3,68
|-15,31
|Alkim Kağıt
|15,70
|2,61
|21,29
|Alkim Kimya
|15,79
|0,32
|12,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|0,00
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|71,55
|-2,25
|43,21
|Anadolu Efes
|22,82
|-0,87
|6,83
|Anadolu Grubu Holding
|23,04
|0,11
|-11,81
|Anadolu Hayat Emek.
|9,17
|-0,22
|14,12
|Anadolu Isuzu
|17,99
|-5,81
|-0,06
|Anadolu Sigorta
|6,47
|-4,43
|-10,39
|Anel Elektrik
|3,27
|-2,39
|3,15
|Arçelik
|31,28
|-2,19
|9,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,64
|-1,70
|3,24
|Arena Bilgisayar
|41,96
|0,33
|23,16
|Armada Bilgisayar
|44,64
|-2,66
|-9,05
|Arsan Tekstil
|5,19
|-1,52
|28,62
|Arzum Ev Aletleri
|19,75
|3,13
|-19,78
|Aselsan
|15,08
|0,27
|-17,37
|Ata GMYO
|3,81
|3,25
|-30,85
|Atakule GMYO
|2,37
|2,60
|-5,95
|Atlantis Yatırım Holding
|4,31
|-0,23
|-22,48
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|5,44
|-11,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|26,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,59
|-1,64
|5,72
|Avrasya GMYO
|2,73
|0,74
|4,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,30
|12,24
|3,12
|Avrupa Yatırım Holding
|7,68
|7,41
|28,00
|Aydem Enerji
|7,20
|-6,01
|Ayen Enerji
|5,30
|-7,67
|-2,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,44
|-2,43
|98,94
|Aygaz
|14,00
|-1,06
|-1,31
|Bagfaş
|24,40
|3,30
|22,00
|Bak Ambalaj
|21,30
|-7,23
|5,45
|Balatacılar Balatacılık
|5,99
|9,91
|-27,31
|Bantaş Ambalaj
|5,82
|-5,21
|24,09
|Banvit
|58,45
|0,95
|12,40
|Baştaş Başkent Çimento
|13,99
|-4,83
|-19,46
|Batı Çimento
|11,81
|-5,37
|150,74
|Batısöke Çimento
|2,55
|2,41
|4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|12,30
|7,71
|15,93
|Bera Holding
|23,68
|-12,30
|16,77
|Berkosan Yalıtım
|10,22
|0,49
|14,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,07
|3,58
|50,25
|Beyaz Filo
|9,94
|5,52
|-2,36
|Bilici Yatırım
|18,00
|-2,01
|171,08
|Bim Mağazalar
|62,20
|-3,19
|-12,76
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,86
|0,73
|Birko Mensucat
|1,08
|-4,42
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,37
|6,76
|-31,50
|Bizim Mağazaları
|12,17
|-2,33
|-20,77
|Boğaziçi Beton
|4,23
|Borusan Mannesmann
|28,20
|0,64
|1,44
|Borusan Yat. Paz.
|352,70
|-0,14
|-22,36
|Bosch Fren Sistemleri
|873,00
|-0,05
|-29,01
|Bossa
|26,40
|2,80
|47,90
|Brisa
|22,62
|0,89
|16,82
|Burçelik
|20,62
|0,49
|-1,90
|Burçelik Vana
|25,80
|-1,68
|-48,05
|Bursa Çimento
|3,85
|1,85
|-22,65
|Carrefoursa
|41,00
|-0,29
|-42,90
|Casa Emtia Petrol
|154,00
|6,21
|45,28
|Ceo Event Medya
|10,93
|0,28
|69,98
|Coca Cola İçecek
|79,00
|1,61
|24,39
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|11,11
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|3,33
|4,72
|-43,27
|Çan2 Termik
|7,54
|-12,33
|Çelebi
|282,00
|1,62
|54,50
|Çelik Halat
|6,52
|9,03
|-28,33
|Çemaş Döküm
|1,26
|4,13
|-26,00
|Çemtaş
|14,06
|0,14
|-10,51
|Çimbeton
|246,60
|1,07
|-16,83
|Çimentaş
|32,34
|-3,46
|-10,56
|Çimsa
|23,64
|4,69
|32,81
|Çuhadaroğlu Metal
|7,73
|1,05
|1,61
|Dagi Giyim
|2,12
|2,42
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|11,63
|-1,94
|-9,84
|Dardanel
|18,77
|-10,28
|-43,97
|Datagate Bilgisayar
|13,42
|11,83
|-16,70
|Demısaş Döküm
|6,61
|-2,94
|2,08
|Denge Holding
|4,98
|2,68
|-9,12
|Deniz GMYO
|1,84
|-1,60
|-0,11
|Derimod
|11,75
|15,76
|20,64
|Derlüks Yatırım Holding
|5,52
|-6,91
|-37,41
|Desa Deri
|13,22
|21,51
|35,73
|Despec Bilgisayar
|10,22
|0,99
|-21,75
|Deva Holding
|25,78
|-2,13
|7,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,00
|-1,64
|11,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,15
|18,27
|64,88
|Ditaş Doğan
|18,02
|10,96
|38,55
|DO-CO
|774,40
|0,86
|22,92
|Doğan Burda
|13,90
|5,78
|-38,06
|Doğan Holding
|2,95
|0,34
|-1,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|-3,73
|-0,38
|Doğusan
|4,93
|-1,60
|12,56
|Doğuş GMYO
|9,00
|-2,17
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|25,14
|-4,48
|-7,98
|Döktaş Dökümcülük
|34,04
|4,10
|11,17
|Duran Doğan Basım
|11,19
|4,09
|6,67
|Dyo Boya
|12,49
|0,73
|11,05
|Eczacıbaşı İlaç
|6,19
|0,49
|-14,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,18
|3,11
|45,55
|Edip Gayrimenkul
|2,37
|6,28
|-28,61
|Ege Endüstri
|1.238,20
|-1,02
|-25,63
|Ege Gübre
|201,30
|2,39
|40,32
|Ege Profil
|28,96
|-1,70
|-24,27
|Ege Seramik
|14,60
|2,38
|41,89
|Egeplast
|32,40
|37,29
|-2,70
|Ekiz Kimya
|6,18
|-5,50
|-13,32
|Emek Elektrik
|1,86
|1,64
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|22,20
|5,71
|-39,74
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|3,72
|-7,79
|Enerjisa Enerji
|10,84
|0,84
|-5,99
|Enka İnşaat
|9,08
|7,08
|28,94
|Erbosan
|97,35
|18,72
|140,05
|Ereğli Demir Çelik
|18,91
|-1,56
|43,95
|Ersu Gıda
|3,70
|-2,89
|-25,10
|Escort Teknoloji
|5,58
|1,27
|-15,07
|Esenboğa Elektrik
|31,04
|14,29
|63,14
|Etiler Gıda
|6,16
|-2,53
|54,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,73
|23,23
|48,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,44
|1,78
|-4,44
|Euro Yat. Ort.
|4,31
|-0,23
|-4,43
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|2,94
|10,92
|Fade Gıda
|20,80
|13,60
|236,03
|Fenerbahçe Futbol
|33,22
|-0,36
|12,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-5,02
|-16,55
|F-M İzmit Piston
|114,00
|1,88
|-7,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,27
|5,31
|9,52
|Ford Otosan
|179,00
|4,07
|46,55
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,25
|1,63
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|23,22
|22,66
|10,68
|Galata Wind Enerji
|3,89
|-5,35
|Galatasaray Sportif
|3,30
|0,00
|-18,52
|Garanti Bankası
|8,10
|1,50
|-20,20
|Garanti Faktoring
|10,32
|0,19
|-7,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,36
|-3,67
|-26,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,96
|-7,98
|34,32
|Gediz Ambalaj
|40,38
|-2,04
|50,67
|Gentaş
|4,64
|-4,23
|-20,84
|Gersan Elektrik
|5,43
|-1,27
|-11,56
|Global Men. Değ.
|6,01
|1,35
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,45
|0,58
|-26,28
|Good-Year
|7,10
|-0,70
|-10,90
|Göltaş Çimento
|48,50
|9,98
|17,55
|Gözde Girişim
|5,91
|-2,15
|-25,94
|GSD Denizcilik
|5,09
|2,21
|0,99
|GSD Holding
|1,92
|5,49
|-23,51
|Gübre Fabrik.
|59,85
|-5,45
|-30,45
|Güler Yat. Holding
|2,35
|2,17
|-32,13
|Halk GMYO
|2,96
|-0,56
|-2,89
|Hatay Tekstil
|19,12
|0,63
|40,22
|Hedef Girişim
|2,76
|-3,50
|9,32
|Hektaş
|9,11
|-4,91
|70,53
|HUB Girişim
|12,81
|0,08
|-29,62
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|4,05
|-26,67
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|7,37
|-17,08
|İdealist Danışmanlık
|77,85
|7,90
|478,38
|İdealist GMYO
|5,78
|-4,46
|-15,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|1,83
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|14,00
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|-0,87
|-53,72
|İhlas Holding
|0,61
|5,17
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|7,35
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|-1,36
|40,12
|Info Yatırım
|6,09
|-2,72
|-5,58
|İntema
|42,48
|-1,21
|6,47
|Inveo Yatırım Holding
|125,40
|1,62
|183,58
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|6,60
|6,27
|İskenderun Demir Çelik
|12,62
|0,24
|39,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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