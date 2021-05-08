Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,07
|-3,02
|-8,66
|Acıpayam Selüloz
|18,40
|0,22
|7,48
|Adel Kalemcilik
|23,18
|-7,35
|-32,29
|Adese Gayrimenkul
|1,88
|-6,93
|-32,86
|Afyon Çimento
|3,92
|2,89
|-23,29
|Ak Enerji
|1,48
|2,78
|-33,03
|Akbank
|5,15
|5,53
|-23,79
|Akçansa
|18,81
|3,64
|16,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,72
|2,38
|-28,43
|Akfen GMYO
|4,03
|1,77
|-17,08
|Akın Tekstil
|39,84
|-5,37
|25,44
|Akiş GMYO
|1,94
|4,30
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|47,90
|-0,17
|-23,30
|Aksa
|15,90
|-2,99
|15,10
|Aksa Enerji
|12,45
|8,83
|67,34
|Aksigorta
|7,82
|3,17
|-10,10
|Aksu Enerji
|5,87
|-0,17
|-22,22
|Alarko Carrıer
|335,60
|-0,42
|-8,03
|Alarko GMYO
|23,80
|0,85
|-9,02
|Alarko Holding
|9,94
|3,22
|15,05
|Albaraka Türk
|1,62
|1,25
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,36
|-3,93
|-1,01
|Alkim Kağıt
|16,77
|-5,09
|29,56
|Alkim Kimya
|16,54
|-3,95
|17,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,23
|0,45
|1,83
|Altınyunus Çeşme
|80,10
|5,46
|60,33
|Anadolu Efes
|24,60
|5,49
|6,13
|Anadolu Grubu Holding
|23,96
|11,44
|-8,94
|Anadolu Hayat Emek.
|8,90
|-1,44
|10,76
|Anadolu Isuzu
|18,27
|4,70
|1,50
|Anadolu Sigorta
|6,80
|5,10
|-5,82
|Anel Elektrik
|3,85
|-0,77
|21,45
|Arçelik
|32,80
|-4,60
|15,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,50
|-4,72
|15,43
|Arena Bilgisayar
|47,48
|2,37
|39,36
|Armada Bilgisayar
|51,40
|-1,63
|4,73
|Arsan Tekstil
|5,43
|3,48
|34,56
|Arzum Ev Aletleri
|19,30
|1,63
|-21,61
|Aselsan
|15,04
|0,27
|-17,59
|Ata GMYO
|3,82
|-0,52
|-30,67
|Atakule GMYO
|2,51
|0,40
|-0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,25
|-5,56
|-23,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-14,44
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,45
|0,16
|4,92
|Avrasya GMYO
|2,93
|-7,28
|11,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,04
|10,14
|-5,00
|Avrupa Yatırım Holding
|7,09
|-6,59
|18,17
|Aydem Enerji
|8,40
|-8,10
|Ayen Enerji
|6,56
|-26,79
|21,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,00
|6,80
|93,83
|Aygaz
|14,32
|4,15
|0,94
|Bagfaş
|26,98
|19,80
|34,90
|Bak Ambalaj
|21,08
|8,21
|4,36
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|-3,69
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,60
|5,94
|40,72
|Banvit
|60,70
|-2,10
|16,73
|Baştaş Başkent Çimento
|13,90
|3,81
|-19,98
|Batı Çimento
|13,40
|2,68
|184,50
|Batısöke Çimento
|2,73
|2,25
|11,89
|Bayrak Taban Sanayi
|12,60
|-6,46
|18,76
|Bera Holding
|32,40
|-1,04
|59,76
|Berkosan Yalıtım
|10,90
|18,87
|22,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,20
|9,26
|127,72
|Beyaz Filo
|11,21
|9,37
|10,12
|Bilici Yatırım
|18,87
|-1,05
|184,19
|Bim Mağazalar
|64,70
|-0,46
|-12,01
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,02
|1,18
|Birko Mensucat
|1,21
|-6,92
|9,01
|Birlik Mensucat
|2,10
|-7,89
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|13,90
|-1,21
|-9,51
|Borusan Mannesmann
|25,80
|4,20
|-7,19
|Borusan Yat. Paz.
|381,80
|6,95
|-15,95
|Bosch Fren Sistemleri
|929,00
|6,14
|-24,45
|Bossa
|27,28
|1,41
|52,83
|Brisa
|23,88
|-6,35
|23,33
|Burçelik
|22,24
|9,66
|5,80
|Burçelik Vana
|28,00
|2,34
|-43,62
|Bursa Çimento
|3,76
|4,44
|-24,46
|Carrefoursa
|45,98
|-4,92
|-35,96
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|-6,15
|36,79
|Ceo Event Medya
|10,12
|8,00
|57,39
|Coca Cola İçecek
|82,95
|5,20
|27,39
|Cosmos Yat. Holding
|10,30
|-12,71
|27,79
|Credıtwest Faktorıng
|3,39
|2,42
|-42,25
|Çan2 Termik
|4,63
|7,93
|Çelebi
|243,30
|8,13
|33,30
|Çelik Halat
|6,79
|8,81
|-25,37
|Çemaş Döküm
|1,19
|2,59
|-30,11
|Çemtaş
|14,62
|0,86
|-6,95
|Çimbeton
|252,10
|-1,83
|-14,97
|Çimentaş
|35,02
|-5,61
|-3,15
|Çimsa
|24,00
|9,09
|34,83
|Çuhadaroğlu Metal
|6,98
|-2,17
|-8,25
|Dagi Giyim
|2,19
|7,35
|-35,71
|Dagi Yatırım Holding
|12,00
|5,17
|-6,98
|Dardanel
|24,62
|-6,03
|-26,51
|Datagate Bilgisayar
|13,60
|1,27
|-15,58
|Demısaş Döküm
|7,50
|2,21
|15,82
|Denge Holding
|5,76
|-7,10
|5,11
|Deniz GMYO
|2,25
|0,00
|22,15
|Derimod
|9,39
|5,74
|-3,59
|Derlüks Yatırım Holding
|7,99
|11,13
|-9,41
|Desa Deri
|13,34
|-8,50
|36,96
|Despec Bilgisayar
|10,88
|4,92
|-16,69
|Deva Holding
|31,50
|3,28
|30,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,99
|1,72
|19,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,82
|19,51
|56,03
|Ditaş Doğan
|17,13
|25,68
|31,71
|DO-CO
|728,00
|1,27
|15,56
|Doğan Burda
|15,54
|-12,00
|-30,75
|Doğan Holding
|2,99
|1,36
|-0,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,43
|3,40
|4,34
|Doğusan
|4,91
|18,31
|12,10
|Doğuş GMYO
|8,93
|-1,00
|9,30
|Doğuş Otomotiv
|27,26
|2,48
|-0,22
|Döktaş Dökümcülük
|27,74
|-6,35
|-9,41
|Duran Doğan Basım
|11,87
|0,51
|13,16
|Dyo Boya
|13,53
|14,37
|20,30
|Eczacıbaşı İlaç
|6,36
|-0,63
|-11,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,54
|4,81
|61,74
|Edip Gayrimenkul
|2,48
|-1,20
|-25,30
|Ege Endüstri
|1.353,80
|-5,00
|-18,68
|Ege Gübre
|216,20
|-0,73
|48,90
|Ege Profil
|31,38
|1,55
|-17,94
|Ege Seramik
|14,23
|-2,33
|38,29
|Egeplast
|26,94
|5,23
|-19,10
|Ekiz Kimya
|8,35
|13,61
|17,11
|Emek Elektrik
|1,86
|-3,12
|-34,86
|Eminiş Ambalaj
|24,32
|5,28
|-33,98
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|2,31
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,43
|1,26
|-9,54
|Enka İnşaat
|7,95
|1,27
|12,90
|Erbosan
|82,00
|11,72
|100,00
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|3,68
|50,27
|Ersu Gıda
|4,16
|-1,42
|-15,79
|Escort Teknoloji
|5,84
|6,76
|-11,11
|Esenboğa Elektrik
|29,60
|-1,27
|55,57
|Etiler Gıda
|7,40
|27,59
|85,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,20
|4,48
|9,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|-3,09
|-4,17
|Euro Yat. Ort.
|4,40
|1,38
|-2,44
|Euro Yatırım Holding
|3,25
|-3,27
|14,44
|Fade Gıda
|18,90
|6,54
|205,33
|Fenerbahçe Futbol
|26,64
|-6,85
|-9,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|4,89
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|122,70
|-2,00
|0,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,26
|-4,93
|9,44
|Ford Otosan
|182,00
|3,53
|49,01
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,38
|4,55
|-43,75
|Frigo Pak Gıda
|26,00
|-5,45
|23,93
|Galata Wind Enerji
|4,65
|-4,71
|Galatasaray Sportif
|3,07
|-2,54
|-24,20
|Garanti Bankası
|7,72
|7,07
|-23,95
|Garanti Faktoring
|11,77
|3,25
|5,75
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|1,25
|-24,77
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,55
|1,03
|57,09
|Gediz Ambalaj
|35,28
|4,07
|31,64
|Gentaş
|5,00
|6,84
|-15,82
|Gersan Elektrik
|5,57
|-0,54
|-9,28
|Global Men. Değ.
|6,56
|2,66
|9,15
|Global Yat. Holding
|3,62
|1,69
|-22,65
|Good-Year
|7,74
|2,79
|-7,42
|Göltaş Çimento
|50,55
|9,42
|22,52
|Gözde Girişim
|6,75
|-8,41
|-15,41
|GSD Denizcilik
|5,02
|3,08
|-0,40
|GSD Holding
|1,80
|3,45
|-28,29
|Gübre Fabrik.
|61,35
|1,32
|-28,70
|Güler Yat. Holding
|2,55
|-4,49
|-26,36
|Halk GMYO
|3,26
|-0,91
|1,71
|Hatay Tekstil
|20,12
|-2,33
|44,23
|Hedef Girişim
|4,44
|-2,63
|29,58
|Hektaş
|9,64
|17,56
|80,45
|HUB Girişim
|14,31
|-0,42
|-21,37
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|-1,84
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,11
|0,00
|-21,38
|İdealist Danışmanlık
|73,00
|-5,26
|442,35
|İdealist GMYO
|6,15
|-3,91
|-9,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,20
|2,56
|-36,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|3,00
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,43
|9,11
|-41,95
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|8,82
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|1,39
|52,01
|Info Yatırım
|6,66
|-0,75
|3,26
|İntema
|45,72
|3,30
|14,59
|Inveo Yatırım Holding
|120,00
|26,05
|171,37
|İpek Doğal Enerji
|13,45
|7,34
|2,83
|İskenderun Demir Çelik
|13,71
|1,78
|51,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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