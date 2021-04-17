Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,28 -2,93 -5,94 Acıpayam Selüloz 18,72 -6,87 9,35 Adel Kalemcilik 25,62 -2,21 -25,16 Adese Gayrimenkul 2,28 -22,18 -18,57 Afyon Çimento 3,98 -1,00 -22,11 Ak Enerji 1,56 -4,88 -29,41 Akbank 4,97 4,41 -26,46 Akçansa 18,47 -3,20 14,70 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 -8,82 -22,60 Akfen GMYO 3,63 -3,20 -25,31 Akın Tekstil 40,88 -7,30 28,72 Akiş GMYO 1,89 -3,57 -32,31 Akmerkez GMYO 50,00 1,01 -22,35 Aksa 15,11 -3,23 9,38 Aksa Enerji 12,46 1,63 67,47 Aksigorta 8,28 -2,82 -4,81 Aksu Enerji 5,78 -3,34 -23,42 Alarko Carrıer 342,30 -6,09 -6,19 Alarko GMYO 24,60 -0,16 -5,96 Alarko Holding 10,51 1,25 21,64 Albaraka Türk 1,64 -6,29 -15,46 Alcatel Lucent Teletaş 28,70 -5,09 -3,24 Alkim Kağıt 17,99 -4,90 38,99 Alkim Kimya 17,00 1,58 20,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 14,00 4,11 Altınyunus Çeşme 56,15 -8,48 12,39 Anadolu Efes 22,16 2,31 -4,40 Anadolu Grubu Holding 21,54 -1,19 -18,13 Anadolu Hayat Emek. 9,94 8,87 23,70 Anadolu Isuzu 18,30 -4,19 1,67 Anadolu Sigorta 6,52 -1,21 -9,70 Anel Elektrik 6,10 -16,44 92,43 Arçelik 31,56 -3,96 10,90 ARD Bilişim Teknolojileri 57,50 -0,26 19,59 Arena Bilgisayar 49,94 -7,48 46,58 Armada Bilgisayar 51,90 -6,57 5,75 Arsan Tekstil 10,00 -1,86 37,17 Arzum Ev Aletleri 21,18 -4,77 -13,97 Aselsan 15,21 0,46 -16,66 Ata GMYO 4,20 -8,70 -23,77 Atakule GMYO 2,71 -4,91 7,54 Atlantis Yatırım Holding 4,10 -23,22 -26,26 Atlas Yat. Ort. 1,57 6,80 -10,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,94 -0,70 -3,67 Avrasya GMYO 3,24 -19,60 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 2,71 -11,15 -15,31 Avrupa Yatırım Holding 8,50 1,43 41,67 Ayen Enerji 9,20 14,71 70,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 16,50 19,74 45,37 Aygaz 13,68 -7,38 -3,57 Bagfaş 22,70 4,42 13,50 Bak Ambalaj 20,88 -6,87 3,37 Balatacılar Balatacılık 6,00 -13,67 -27,18 Bantaş Ambalaj 6,83 28,38 45,63 Banvit 64,00 -3,90 23,08 Baştaş Başkent Çimento 12,19 -5,14 -29,82 Batı Çimento 13,80 2,22 192,99 Batısöke Çimento 3,13 -7,12 28,28 Bayrak Taban Sanayi 9,13 -8,24 -13,95 Bera Holding 27,86 11,71 37,38 Berkosan Yalıtım 10,15 -6,02 13,79 Beşiktaş Futbol Yat. 11,79 5,46 191,83 Beyaz Filo 10,06 -13,50 -1,18 Bilici Yatırım 19,44 5,65 192,77 Bim Mağazalar 68,70 -0,36 -6,58 Birko Mensucat 1,40 -22,22 26,13 Birlik Mensucat 2,25 -13,13 -34,97 Bizim Mağazaları 15,07 -2,77 -1,89 Borusan Mannesmann 25,50 -5,20 -8,27 Borusan Yat. Paz. 381,10 -5,53 -16,11 Bosch Fren Sistemleri 947,80 -6,80 -23,50 Bossa 28,98 9,36 62,35 Brisa 24,74 -6,15 27,77 Burçelik 22,48 -5,70 6,95 Burçelik Vana 30,04 -12,32 -39,51 Bursa Çimento 3,74 -0,80 -24,86 Carrefoursa 50,35 -8,29 -29,87 Casa Emtia Petrol 116,40 -1,27 9,81 Ceo Event Medya 7,36 21,65 14,46 Coca Cola İçecek 71,50 -1,38 9,81 Cosmos Yat. Holding 12,00 -4,00 48,88 Credıtwest Faktorıng 3,93 -4,61 -33,05 Çelebi 237,10 -16,46 29,90 Çelik Halat 6,80 -4,36 -25,26 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 17,10 4,40 7,54 Çimbeton 268,20 -11,49 -9,54 Çimentaş 33,50 -6,94 -7,36 Çimsa 20,74 1,97 16,52 Çuhadaroğlu Metal 7,53 -3,09 -2,59 Dagi Giyim 2,07 -11,54 -39,23 Dagi Yatırım Holding 12,25 -8,51 -5,04 Dardanel 25,20 -15,72 -24,78 Datagate Bilgisayar 14,77 -3,78 -8,32 Demısaş Döküm 7,54 -2,84 14,07 Denge Holding 5,91 -11,13 7,85 Deniz GMYO 1,92 -18,98 4,23 Derimod 11,19 -3,45 14,89 Derlüks Yatırım Holding 7,10 -7,07 -19,50 Desa Deri 13,59 -0,51 39,53 Despec Bilgisayar 11,41 0,26 -12,63 Deva Holding 29,82 1,15 23,95 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,90 -7,86 18,89 Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 -2,99 74,26 Ditaş Doğan 13,94 -3,06 7,00 DO-CO 715,70 2,98 13,60 Doğan Burda 20,34 -6,70 -9,36 Doğan Holding 3,17 0,63 3,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 -2,60 12,50 Doğusan 4,13 -11,37 -5,71 Doğuş GMYO 10,30 -10,82 26,07 Doğuş Otomotiv 29,06 -0,75 1,11 Döktaş Dökümcülük 28,10 -0,43 -8,23 Duran Doğan Basım 11,90 -1,65 13,44 Dyo Boya 12,75 -5,90 12,24 Eczacıbaşı İlaç 6,55 1,24 -12,20 Eczacıbaşı Yatırım 46,46 -10,65 67,48 Edip Gayrimenkul 2,45 -19,14 -26,20 Ege Endüstri 1.419,70 -6,79 -14,73 Ege Gübre 245,70 12,09 69,21 Ege Profil 30,94 -3,85 -19,09 Ege Seramik 13,84 -8,95 34,50 Egeplast 28,00 -11,95 -15,92 Ekiz Kimya 6,51 -12,15 -8,70 Emek Elektrik 2,14 -8,55 -25,05 Eminiş Ambalaj 20,14 -11,28 -45,33 Emlak Konut GMYO 1,89 0,53 -11,68 Enerjisa Enerji 10,48 -3,32 -9,11 Enka İnşaat 8,10 7,17 15,03 Erbosan 69,05 -5,15 68,41 Ereğli Demir Çelik 18,34 12,45 39,61 Ersu Gıda 4,60 -1,92 -6,88 Escort Teknoloji 6,12 -4,38 -6,85 Esenboğa Elektrik 35,34 -5,76 85,71 Etiler Gıda 5,80 -0,34 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,29 -10,25 11,43 Euro Trend Yat. Ort. 3,79 -36,52 5,28 Euro Yat. Ort. 4,57 -8,60 1,33 Euro Yatırım Holding 3,66 3,98 28,87 Fade Gıda 17,27 -2,04 179,00 Fenerbahçe Futbol 29,00 -13,38 -1,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,86 -8,37 -36,90 F-M İzmit Piston 131,80 -7,12 7,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,19 -0,78 16,58 Ford Otosan 185,20 -1,12 51,63 Formet Celik Kapi Sanayi 1,19 -10,53 -51,49 Frigo Pak Gıda 40,88 -18,40 94,85 Galatasaray Sportif 3,27 -16,79 -19,26 Garanti Bankası 7,28 9,64 -28,28 Garanti Faktoring 12,42 -7,66 11,59 Garanti Yat. Ort. 2,56 -7,58 -20,74 Gedik Y. Men. Değ. 20,26 -3,24 62,80 Gediz Ambalaj 34,48 -2,05 28,66 Gentaş 5,17 -2,64 -12,96 Gersan Elektrik 5,90 -4,07 -3,91 Global Men. Değ. 6,30 -8,30 4,83 Global Yat. Holding 4,73 -7,25 1,07 Good-Year 7,28 -2,15 -12,92 Göltaş Çimento 55,70 -3,97 35,00 Gözde Girişim 6,85 -3,66 -14,16 GSD Denizcilik 5,69 -7,03 12,90 GSD Holding 1,88 -3,59 -25,10 Gübre Fabrik. 68,15 -4,69 -20,80 Güler Yat. Holding 2,99 -14,33 -13,65 Halk GMYO 3,44 3,61 7,33 Hatay Tekstil 20,38 -1,07 46,09 Hedef Girişim 4,90 -6,49 43,00 Hektaş 29,64 0,47 55,43 HUB Girişim 15,37 -5,47 -15,55 Hürriyet Gzt. 1,68 -5,62 -20,00 ICBC Turkey Bank 5,69 -3,40 -12,46 İdealist Danışmanlık 68,50 -13,29 408,92 İdealist GMYO 8,24 -20,08 21,18 İhlas Ev Aletleri 1,27 -4,51 -32,45 İhlas Gayrimenkul 1,08 -0,92 -13,60 İhlas Gazetecilik 2,34 -13,33 -42,36 İhlas Holding 0,64 -3,03 -42,99 İhlas Yayın Holding 0,77 -4,94 -32,46 İndeks Bilgisayar 30,42 -1,55 59,02 Info Yatırım 7,19 -3,49 11,47 İntema 36,72 -19,30 -7,97 Inveo Yatırım Holding 113,10 -8,86 155,77 İpek Doğal Enerji 12,34 0,57 -5,66 İskenderun Demir Çelik 13,79 10,67 52,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt