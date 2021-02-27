Yatırımcı rehberi (8)
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Yatırımcı rehberi (8)

27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,80-10,53-12,14
Acıpayam Selüloz20,10-14,3217,41
Adel Kalemcilik25,00-13,49-26,97
Adese Alışveriş Ticaret2,78-8,25-0,71
Afyon Çimento4,79-7,88-6,26
Ak Enerji1,95-10,14-11,76
Akbank6,06-5,90-12,55
Akçansa18,53-7,9912,03
Akdeniz Yatırım Hold.2,07-6,33-13,86
Akfen GMYO4,25-6,80-12,55
Akın Tekstil47,40-20,1349,24
Akiş GMYO2,92-15,85-17,28
Akmerkez GMYO60,50-12,70-6,04
Aksa15,90-10,028,98
Aksa Enerji10,56-9,0441,94
Aksigorta9,40-4,081,08
Aksu Enerji6,56-19,36-13,08
Alarko Carrıer407,80-16,4311,76
Alarko GMYO24,04-7,68-8,10
Alarko Holding10,71-9,2423,96
Albaraka Türk2,23-9,7214,95
Alcatel Lucent Teletaş33,66-4,1013,49
Alkim Kağıt19,06-12,4140,69
Alkim Kimya18,74-5,2128,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,62-5,0719,63
Altınyunus Çeşme89,004,7178,14
Anadolu Efes23,62-5,141,90
Anadolu Grubu Holding27,92-17,746,11
Anadolu Hayat Emek.9,98-2,8215,11
Anadolu Isuzu20,60-2,4614,44
Anadolu Sigorta8,08-1,227,02
Anel Elektrik3,91-11,3423,34
Arçelik33,18-4,879,14
ARD Bilişim Teknolojileri58,25-6,9521,15
Arena Bilgisayar48,92-12,9542,21
Armada Bilgisayar59,00-13,2420,21
Arsan Tekstil7,64-15,114,80
Artı Yatırım Holding6,05-6,644,31
Arzum Ev Aletleri23,02-9,87-6,50
Aselsan16,98-4,23-6,96
Ata GMYO5,62-13,002,00
Atakule GMYO4,212,9367,06
Atlantis Yatırım Holding6,99-14,6525,72
Atlas Yat. Ort.1,63-9,94-6,86
AvivaSA Emeklilik Hayat17,64-4,91-2,12
Avrasya GMYO3,27-13,5124,84
Avrasya Petrol ve Tur.3,460,878,12
Avrupa Yatırım Holding6,04-5,330,67
Ayen Enerji7,913,2646,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,65-11,742,64
Aygaz15,67-8,796,96
Bagfaş25,16-10,7825,80
Bak Ambalaj23,68-13,0117,23
Balatacılar Balatacılık9,80-6,6718,93
Bantaş Ambalaj4,89-10,114,26
Banvit55,001,855,77
Baştaş Başkent Çimento14,41-9,94-17,04
Batı Çimento12,99-0,38175,80
Batısöke Çimento3,33-5,6736,48
Bayrak Taban Sanayi11,00-13,793,68
Bera Holding24,62-9,8221,40
Berkosan Yalıtım12,09-12,1435,54
Beşiktaş Futbol Yat.3,981,53-1,49
Beyaz Filo13,80-20,0935,56
Bilici Yatırım9,2623,9639,46
Bim Mağazalar66,10-3,43-10,11
Birko Mensucat1,142,702,70
Birlik Mensucat3,00-8,54-13,29
Bizim Mağazaları13,72-10,15-10,68
Borusan Mannesmann29,14-11,804,82
Borusan Yat. Paz.491,00-1,687,46
Bosch Fren Sistemleri1.118,00-8,92-9,76
Bossa20,48-4,3014,73
Brisa29,386,1447,34
Burçelik25,02-7,0619,03
Burçelik Vana38,00-8,21-23,48
Bursa Çimento4,39-4,36-11,80
Carrefoursa58,00-14,58-19,22
Casa Emtia Petrol236,8031,78123,40
Ceo Event Medya6,36-17,30-1,09
Coca Cola İçecek70,90-6,098,88
Cosmos Yat. Holding13,100,7762,53
Credıtwest Faktorıng5,30-10,32-9,71
Çelebi167,50-0,71-8,23
Çelik Halat9,18-5,360,91
Çemaş Döküm2,04-11,30-5,12
Çemtaş15,12-11,32-4,91
Çimbeton315,00-9,796,24
Çimentaş43,00-13,6518,92
Çimsa21,60-8,1621,35
Çuhadaroğlu Metal7,23-11,83-6,47
Dagi Giyim7,47-8,57-7,43
Dagi Yatırım Holding12,51-19,39-3,02
Dardanel31,66-4,00-5,49
Datagate Bilgisayar15,50-4,85-3,79
Demısaş Döküm7,38-7,9811,65
Denge Holding8,55-4,3656,02
Deniz GMYO6,603,7792,98
Derimod11,19-3,5314,89
Derlüks Deri8,46-7,44-4,08
Desa Deri12,42-3,6527,52
Despec Bilgisayar12,10-11,03-7,35
Deva Holding29,88-12,2223,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,30-16,5850,23
Diriteks Diriliş Tekstil7,18-27,4092,49
Ditaş Doğan16,12-11,5223,73
DO-CO576,007,16-8,57
Doğan Burda19,18-5,33-14,53
Doğan Holding3,17-7,043,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,40-10,453,05
Doğusan5,03-5,9814,84
Doğuş GMYO9,13-6,1711,75
Doğuş Otomotiv31,10-16,808,21
Döktaş Dökümcülük31,00-8,341,24
Duran Doğan Basım12,00-6,9014,39
Dyo Boya13,20-9,1516,20
Eczacıbaşı İlaç7,19-12,21-3,62
Eczacıbaşı Yatırım52,65-8,9189,80
Edip Gayrimenkul3,806,4414,46
Ege Endüstri1.545,30-5,43-10,54
Ege Gübre224,70-1,1454,75
Ege Profil38,12-6,52-0,31
Ege Seramik12,44-8,7320,89
Egeplast41,50-1,1924,62
Ekiz Kimya8,40-4,5517,81
Emek Elektrik2,11-12,51-26,10
Eminiş Ambalaj28,94-13,66-21,44
Emlak Konut GMYO2,23-8,614,21
Enerjisa Enerji11,39-13,12-8,95
Enka İnşaat7,07-7,58-4,07
Erbosan58,30-17,9542,20
Ereğli Demir Çelik14,59-1,15-2,28
Ersu Gıda4,36-11,20-11,74
Escort Teknoloji6,88-10,424,72
Esenboğa Elektrik35,24-6,5385,18
Etiler Gıda5,98-7,0050,25
Euro Kapital Yat. Ort.3,66-6,15-4,94
Euro Trend Yat. Ort.3,62-5,480,56
Euro Yat. Ort.4,38-2,67-2,88
Euro Yatırım Holding3,39-14,3919,37
Fade Gıda9,70-8,5856,70
Fenerbahçe Futbol29,36-15,92-0,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,58-6,273,30
F-M İzmit Piston166,60-12,6834,03
Fonet Bilgi Teknolojileri13,97-9,407,21
Ford Otosan175,10-8,8038,97
Formet Celik Kapi Sanayi4,01-8,45-15,58
Frigo Pak Gıda27,00-12,0528,69
Galatasaray Sportif4,2714,485,43
Garanti Bankası8,92-5,51-13,98
Garanti Faktoring12,865,5815,54
Garanti Yat. Ort.3,18-5,64-1,55
Gedik Y. Men. Değ.25,34-11,03101,11
Gediz Ambalaj36,78-8,8237,24
Gentaş5,26-14,89-11,45
Gersan Elektrik6,82-7,2111,07
Global Men. Değ.7,50-16,6724,79
Global Yat. Holding5,13-10,169,62
Good-Year9,12-6,849,09
Göltaş Çimento58,70-18,7042,27
Gözde Girişim6,20-13,29-22,31
GSD Denizcilik5,99-11,1318,85
GSD Holding2,37-10,57-5,58
Gübre Fabrik.79,800,00-7,26
Güler Yat. Holding10,40-5,88-4,32
Halk GMYO3,18-10,67-0,93
Hatay Tekstil22,84-19,2463,73
Hedef Girişim3,92-9,8914,40
Hektaş28,60-17,9649,97
HUB Girişim17,19-3,59-5,55
Hürriyet Gzt.2,34-8,2411,43
ICBC Turkey Bank6,14-10,63-5,54
İdealist Danışmanlık41,8616,41211,00
İdealist GMYO11,00-14,7361,76
İhlas Ev Aletleri1,70-7,10-9,57
İhlas Gayrimenkul1,18-12,59-5,60
İhlas Gazetecilik3,08-14,68-24,14
İhlas Holding0,88-23,48-21,62
İhlas Yayın Holding0,95-15,18-16,67
İndeks Bilgisayar22,424,5717,20
Info Yatırım6,95-12,147,75
İntema47,00-22,9517,79
Inveo Yatırım Holding144,00-18,78225,64
İpek Doğal Enerji13,70-15,124,74
İskenderun Demir Çelik11,43-0,5213,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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