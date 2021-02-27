Yatırımcı rehberi (8)
27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:07
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,80
|-10,53
|-12,14
|Acıpayam Selüloz
|20,10
|-14,32
|17,41
|Adel Kalemcilik
|25,00
|-13,49
|-26,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,78
|-8,25
|-0,71
|Afyon Çimento
|4,79
|-7,88
|-6,26
|Ak Enerji
|1,95
|-10,14
|-11,76
|Akbank
|6,06
|-5,90
|-12,55
|Akçansa
|18,53
|-7,99
|12,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,07
|-6,33
|-13,86
|Akfen GMYO
|4,25
|-6,80
|-12,55
|Akın Tekstil
|47,40
|-20,13
|49,24
|Akiş GMYO
|2,92
|-15,85
|-17,28
|Akmerkez GMYO
|60,50
|-12,70
|-6,04
|Aksa
|15,90
|-10,02
|8,98
|Aksa Enerji
|10,56
|-9,04
|41,94
|Aksigorta
|9,40
|-4,08
|1,08
|Aksu Enerji
|6,56
|-19,36
|-13,08
|Alarko Carrıer
|407,80
|-16,43
|11,76
|Alarko GMYO
|24,04
|-7,68
|-8,10
|Alarko Holding
|10,71
|-9,24
|23,96
|Albaraka Türk
|2,23
|-9,72
|14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,66
|-4,10
|13,49
|Alkim Kağıt
|19,06
|-12,41
|40,69
|Alkim Kimya
|18,74
|-5,21
|28,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,62
|-5,07
|19,63
|Altınyunus Çeşme
|89,00
|4,71
|78,14
|Anadolu Efes
|23,62
|-5,14
|1,90
|Anadolu Grubu Holding
|27,92
|-17,74
|6,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,98
|-2,82
|15,11
|Anadolu Isuzu
|20,60
|-2,46
|14,44
|Anadolu Sigorta
|8,08
|-1,22
|7,02
|Anel Elektrik
|3,91
|-11,34
|23,34
|Arçelik
|33,18
|-4,87
|9,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,25
|-6,95
|21,15
|Arena Bilgisayar
|48,92
|-12,95
|42,21
|Armada Bilgisayar
|59,00
|-13,24
|20,21
|Arsan Tekstil
|7,64
|-15,11
|4,80
|Artı Yatırım Holding
|6,05
|-6,64
|4,31
|Arzum Ev Aletleri
|23,02
|-9,87
|-6,50
|Aselsan
|16,98
|-4,23
|-6,96
|Ata GMYO
|5,62
|-13,00
|2,00
|Atakule GMYO
|4,21
|2,93
|67,06
|Atlantis Yatırım Holding
|6,99
|-14,65
|25,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,63
|-9,94
|-6,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,64
|-4,91
|-2,12
|Avrasya GMYO
|3,27
|-13,51
|24,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,46
|0,87
|8,12
|Avrupa Yatırım Holding
|6,04
|-5,33
|0,67
|Ayen Enerji
|7,91
|3,26
|46,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,65
|-11,74
|2,64
|Aygaz
|15,67
|-8,79
|6,96
|Bagfaş
|25,16
|-10,78
|25,80
|Bak Ambalaj
|23,68
|-13,01
|17,23
|Balatacılar Balatacılık
|9,80
|-6,67
|18,93
|Bantaş Ambalaj
|4,89
|-10,11
|4,26
|Banvit
|55,00
|1,85
|5,77
|Baştaş Başkent Çimento
|14,41
|-9,94
|-17,04
|Batı Çimento
|12,99
|-0,38
|175,80
|Batısöke Çimento
|3,33
|-5,67
|36,48
|Bayrak Taban Sanayi
|11,00
|-13,79
|3,68
|Bera Holding
|24,62
|-9,82
|21,40
|Berkosan Yalıtım
|12,09
|-12,14
|35,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,98
|1,53
|-1,49
|Beyaz Filo
|13,80
|-20,09
|35,56
|Bilici Yatırım
|9,26
|23,96
|39,46
|Bim Mağazalar
|66,10
|-3,43
|-10,11
|Birko Mensucat
|1,14
|2,70
|2,70
|Birlik Mensucat
|3,00
|-8,54
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|13,72
|-10,15
|-10,68
|Borusan Mannesmann
|29,14
|-11,80
|4,82
|Borusan Yat. Paz.
|491,00
|-1,68
|7,46
|Bosch Fren Sistemleri
|1.118,00
|-8,92
|-9,76
|Bossa
|20,48
|-4,30
|14,73
|Brisa
|29,38
|6,14
|47,34
|Burçelik
|25,02
|-7,06
|19,03
|Burçelik Vana
|38,00
|-8,21
|-23,48
|Bursa Çimento
|4,39
|-4,36
|-11,80
|Carrefoursa
|58,00
|-14,58
|-19,22
|Casa Emtia Petrol
|236,80
|31,78
|123,40
|Ceo Event Medya
|6,36
|-17,30
|-1,09
|Coca Cola İçecek
|70,90
|-6,09
|8,88
|Cosmos Yat. Holding
|13,10
|0,77
|62,53
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|-10,32
|-9,71
|Çelebi
|167,50
|-0,71
|-8,23
|Çelik Halat
|9,18
|-5,36
|0,91
|Çemaş Döküm
|2,04
|-11,30
|-5,12
|Çemtaş
|15,12
|-11,32
|-4,91
|Çimbeton
|315,00
|-9,79
|6,24
|Çimentaş
|43,00
|-13,65
|18,92
|Çimsa
|21,60
|-8,16
|21,35
|Çuhadaroğlu Metal
|7,23
|-11,83
|-6,47
|Dagi Giyim
|7,47
|-8,57
|-7,43
|Dagi Yatırım Holding
|12,51
|-19,39
|-3,02
|Dardanel
|31,66
|-4,00
|-5,49
|Datagate Bilgisayar
|15,50
|-4,85
|-3,79
|Demısaş Döküm
|7,38
|-7,98
|11,65
|Denge Holding
|8,55
|-4,36
|56,02
|Deniz GMYO
|6,60
|3,77
|92,98
|Derimod
|11,19
|-3,53
|14,89
|Derlüks Deri
|8,46
|-7,44
|-4,08
|Desa Deri
|12,42
|-3,65
|27,52
|Despec Bilgisayar
|12,10
|-11,03
|-7,35
|Deva Holding
|29,88
|-12,22
|23,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,30
|-16,58
|50,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,18
|-27,40
|92,49
|Ditaş Doğan
|16,12
|-11,52
|23,73
|DO-CO
|576,00
|7,16
|-8,57
|Doğan Burda
|19,18
|-5,33
|-14,53
|Doğan Holding
|3,17
|-7,04
|3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|-10,45
|3,05
|Doğusan
|5,03
|-5,98
|14,84
|Doğuş GMYO
|9,13
|-6,17
|11,75
|Doğuş Otomotiv
|31,10
|-16,80
|8,21
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-8,34
|1,24
|Duran Doğan Basım
|12,00
|-6,90
|14,39
|Dyo Boya
|13,20
|-9,15
|16,20
|Eczacıbaşı İlaç
|7,19
|-12,21
|-3,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,65
|-8,91
|89,80
|Edip Gayrimenkul
|3,80
|6,44
|14,46
|Ege Endüstri
|1.545,30
|-5,43
|-10,54
|Ege Gübre
|224,70
|-1,14
|54,75
|Ege Profil
|38,12
|-6,52
|-0,31
|Ege Seramik
|12,44
|-8,73
|20,89
|Egeplast
|41,50
|-1,19
|24,62
|Ekiz Kimya
|8,40
|-4,55
|17,81
|Emek Elektrik
|2,11
|-12,51
|-26,10
|Eminiş Ambalaj
|28,94
|-13,66
|-21,44
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|-8,61
|4,21
|Enerjisa Enerji
|11,39
|-13,12
|-8,95
|Enka İnşaat
|7,07
|-7,58
|-4,07
|Erbosan
|58,30
|-17,95
|42,20
|Ereğli Demir Çelik
|14,59
|-1,15
|-2,28
|Ersu Gıda
|4,36
|-11,20
|-11,74
|Escort Teknoloji
|6,88
|-10,42
|4,72
|Esenboğa Elektrik
|35,24
|-6,53
|85,18
|Etiler Gıda
|5,98
|-7,00
|50,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,66
|-6,15
|-4,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|-5,48
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,38
|-2,67
|-2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,39
|-14,39
|19,37
|Fade Gıda
|9,70
|-8,58
|56,70
|Fenerbahçe Futbol
|29,36
|-15,92
|-0,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,58
|-6,27
|3,30
|F-M İzmit Piston
|166,60
|-12,68
|34,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,97
|-9,40
|7,21
|Ford Otosan
|175,10
|-8,80
|38,97
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,01
|-8,45
|-15,58
|Frigo Pak Gıda
|27,00
|-12,05
|28,69
|Galatasaray Sportif
|4,27
|14,48
|5,43
|Garanti Bankası
|8,92
|-5,51
|-13,98
|Garanti Faktoring
|12,86
|5,58
|15,54
|Garanti Yat. Ort.
|3,18
|-5,64
|-1,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,34
|-11,03
|101,11
|Gediz Ambalaj
|36,78
|-8,82
|37,24
|Gentaş
|5,26
|-14,89
|-11,45
|Gersan Elektrik
|6,82
|-7,21
|11,07
|Global Men. Değ.
|7,50
|-16,67
|24,79
|Global Yat. Holding
|5,13
|-10,16
|9,62
|Good-Year
|9,12
|-6,84
|9,09
|Göltaş Çimento
|58,70
|-18,70
|42,27
|Gözde Girişim
|6,20
|-13,29
|-22,31
|GSD Denizcilik
|5,99
|-11,13
|18,85
|GSD Holding
|2,37
|-10,57
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|79,80
|0,00
|-7,26
|Güler Yat. Holding
|10,40
|-5,88
|-4,32
|Halk GMYO
|3,18
|-10,67
|-0,93
|Hatay Tekstil
|22,84
|-19,24
|63,73
|Hedef Girişim
|3,92
|-9,89
|14,40
|Hektaş
|28,60
|-17,96
|49,97
|HUB Girişim
|17,19
|-3,59
|-5,55
|Hürriyet Gzt.
|2,34
|-8,24
|11,43
|ICBC Turkey Bank
|6,14
|-10,63
|-5,54
|İdealist Danışmanlık
|41,86
|16,41
|211,00
|İdealist GMYO
|11,00
|-14,73
|61,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|-7,10
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-12,59
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|3,08
|-14,68
|-24,14
|İhlas Holding
|0,88
|-23,48
|-21,62
|İhlas Yayın Holding
|0,95
|-15,18
|-16,67
|İndeks Bilgisayar
|22,42
|4,57
|17,20
|Info Yatırım
|6,95
|-12,14
|7,75
|İntema
|47,00
|-22,95
|17,79
|Inveo Yatırım Holding
|144,00
|-18,78
|225,64
|İpek Doğal Enerji
|13,70
|-15,12
|4,74
|İskenderun Demir Çelik
|11,43
|-0,52
|13,06
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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