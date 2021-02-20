Yatırımcı rehberi (8)
20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:08
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,60
|-3,43
|-1,81
|Acıpayam Selüloz
|23,46
|3,44
|37,03
|Adel Kalemcilik
|28,90
|-1,03
|-15,58
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,03
|-4,72
|8,21
|Afyon Çimento
|5,20
|0,39
|1,76
|Ak Enerji
|2,17
|-2,25
|-1,81
|Akbank
|6,44
|-3,01
|-7,07
|Akçansa
|20,14
|-0,30
|21,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,21
|-3,91
|-8,04
|Akfen GMYO
|4,56
|-0,22
|-6,17
|Akın Tekstil
|59,35
|13,48
|86,87
|Akiş GMYO
|3,47
|-4,41
|-1,70
|Akmerkez GMYO
|69,30
|-2,67
|7,62
|Aksa
|17,67
|10,58
|21,11
|Aksa Enerji
|11,61
|1,84
|56,05
|Aksigorta
|9,80
|3,27
|5,38
|Aksu Enerji
|15,22
|-1,68
|7,79
|Alarko Carrıer
|488,00
|-6,53
|33,74
|Alarko GMYO
|26,04
|-0,99
|-0,46
|Alarko Holding
|11,80
|4,52
|36,57
|Albaraka Türk
|2,47
|10,27
|27,32
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,10
|9,28
|18,34
|Alkim Kağıt
|21,76
|-0,27
|60,62
|Alkim Kimya
|19,77
|3,78
|35,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,76
|-6,44
|26,03
|Altınyunus Çeşme
|85,00
|-8,11
|70,14
|Anadolu Efes
|24,90
|-1,97
|7,42
|Anadolu Grubu Holding
|33,94
|14,74
|28,99
|Anadolu Hayat Emek.
|10,27
|0,69
|18,45
|Anadolu Isuzu
|21,12
|2,92
|17,33
|Anadolu Sigorta
|8,18
|-1,45
|8,34
|Anel Elektrik
|4,41
|0,00
|39,12
|Arçelik
|34,88
|3,50
|14,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|62,60
|7,01
|30,20
|Arena Bilgisayar
|56,20
|-8,77
|63,37
|Armada Bilgisayar
|68,00
|-3,55
|38,55
|Arsan Tekstil
|9,00
|8,83
|23,46
|Artı Yatırım Holding
|6,48
|-9,87
|11,72
|Arzum Ev Aletleri
|25,54
|8,59
|3,74
|Aselsan
|17,73
|0,45
|-2,85
|Ata GMYO
|6,46
|0,16
|17,24
|Atakule GMYO
|4,09
|-2,15
|62,30
|Atlantis Yatırım Holding
|8,19
|17,00
|47,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-3,72
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,55
|-0,91
|2,93
|Avrasya GMYO
|5,86
|8,72
|44,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,43
|6,52
|7,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,38
|0,79
|6,33
|Ayen Enerji
|7,66
|6,09
|41,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,20
|6,02
|16,30
|Aygaz
|17,18
|-1,09
|17,27
|Bagfaş
|28,20
|5,86
|41,00
|Bak Ambalaj
|27,22
|-6,33
|34,75
|Balatacılar Balatacılık
|10,50
|16,67
|27,43
|Bantaş Ambalaj
|5,44
|-0,73
|15,99
|Banvit
|54,00
|0,37
|3,85
|Baştaş Başkent Çimento
|16,00
|-7,51
|-7,89
|Batı Çimento
|13,04
|17,69
|176,86
|Batısöke Çimento
|3,53
|3,82
|44,67
|Bayrak Taban Sanayi
|12,76
|8,32
|20,26
|Bera Holding
|27,30
|6,64
|34,62
|Berkosan Yalıtım
|13,76
|38,43
|54,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,92
|-6,00
|-2,97
|Beyaz Filo
|17,27
|3,91
|69,65
|Bilici Yatırım
|7,47
|-1,45
|12,50
|Bim Mağazalar
|68,45
|-0,73
|-6,92
|Birko Mensucat
|1,11
|-9,02
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,28
|9,33
|-5,20
|Bizim Mağazaları
|15,27
|-2,80
|-0,59
|Borusan Mannesmann
|33,04
|1,41
|18,85
|Borusan Yat. Paz.
|499,40
|2,44
|9,30
|Bosch Fren Sistemleri
|1.227,50
|-1,86
|-0,92
|Bossa
|21,40
|3,38
|19,89
|Brisa
|27,68
|3,13
|38,82
|Burçelik
|26,92
|4,83
|28,07
|Burçelik Vana
|41,40
|-8,00
|-16,63
|Bursa Çimento
|4,59
|-7,33
|-7,79
|Carrefoursa
|67,90
|-4,37
|-5,43
|Casa Emtia Petrol
|179,70
|8,25
|69,53
|Ceo Event Medya
|7,69
|8,01
|19,60
|Coca Cola İçecek
|75,50
|-4,15
|15,95
|Cosmos Yat. Holding
|13,00
|0,78
|61,29
|Credıtwest Faktorıng
|5,91
|1,03
|0,68
|Çelebi
|168,70
|-0,12
|-7,57
|Çelik Halat
|9,70
|2,88
|6,62
|Çemaş Döküm
|2,30
|3,60
|6,98
|Çemtaş
|17,05
|-0,93
|7,23
|Çimbeton
|349,20
|-12,06
|17,77
|Çimentaş
|49,80
|-3,86
|37,72
|Çimsa
|23,52
|-0,76
|32,13
|Çuhadaroğlu Metal
|8,20
|-3,07
|6,08
|Dagi Giyim
|8,17
|-5,44
|1,24
|Dagi Yatırım Holding
|15,52
|-4,73
|20,31
|Dardanel
|32,98
|-5,72
|-1,55
|Datagate Bilgisayar
|16,29
|-5,67
|1,12
|Demısaş Döküm
|8,02
|7,65
|21,33
|Denge Holding
|8,94
|-1,22
|63,14
|Deniz GMYO
|6,36
|6,00
|85,96
|Derimod
|11,60
|2,11
|19,10
|Derlüks Deri
|9,14
|-2,56
|3,63
|Desa Deri
|12,89
|-4,80
|32,34
|Despec Bilgisayar
|13,60
|-3,55
|4,13
|Deva Holding
|34,04
|7,38
|41,01
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,54
|2,84
|80,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,89
|1,75
|165,15
|Ditaş Doğan
|45,70
|-6,16
|39,84
|DO-CO
|537,50
|1,99
|-14,68
|Doğan Burda
|20,26
|-4,43
|-9,71
|Doğan Holding
|3,41
|-4,75
|11,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|-2,55
|15,07
|Doğusan
|5,35
|-3,43
|22,15
|Doğuş GMYO
|9,73
|-4,04
|19,09
|Doğuş Otomotiv
|37,38
|5,06
|30,06
|Döktaş Dökümcülük
|33,82
|-5,85
|10,45
|Duran Doğan Basım
|12,89
|0,62
|22,88
|Dyo Boya
|14,53
|10,83
|27,90
|Eczacıbaşı İlaç
|8,19
|1,36
|9,79
|Eczacıbaşı Yatırım
|57,80
|26,87
|108,36
|Edip Gayrimenkul
|3,57
|-2,72
|7,53
|Ege Endüstri
|1.634,10
|-2,28
|-5,40
|Ege Gübre
|227,30
|-2,19
|56,54
|Ege Profil
|40,78
|1,19
|6,64
|Ege Seramik
|13,63
|1,64
|32,46
|Egeplast
|42,00
|11,11
|26,13
|Ekiz Kimya
|8,80
|-25,36
|23,42
|Emek Elektrik
|5,00
|-1,19
|-15,54
|Eminiş Ambalaj
|33,52
|-8,42
|-9,01
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|-3,17
|14,02
|Enerjisa Enerji
|13,11
|7,46
|4,80
|Enka İnşaat
|7,65
|0,00
|3,80
|Erbosan
|71,05
|9,65
|73,29
|Ereğli Demir Çelik
|14,76
|-2,32
|-1,14
|Ersu Gıda
|4,91
|-1,01
|-0,61
|Escort Teknoloji
|7,68
|3,09
|16,89
|Esenboğa Elektrik
|37,70
|-7,14
|98,11
|Etiler Gıda
|6,43
|8,98
|61,56
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|-2,50
|1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,83
|-16,56
|6,39
|Euro Yat. Ort.
|4,50
|-6,44
|-0,22
|Euro Yatırım Holding
|3,96
|1,02
|39,44
|Fade Gıda
|10,61
|4,43
|71,41
|Fenerbahçe Futbol
|34,92
|1,81
|18,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,02
|-0,28
|10,20
|F-M İzmit Piston
|190,80
|-3,64
|53,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,42
|3,42
|18,34
|Ford Otosan
|192,00
|18,23
|52,38
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,38
|-1,13
|-7,79
|Frigo Pak Gıda
|30,70
|1,52
|46,33
|Galatasaray Sportif
|3,73
|-4,85
|-7,90
|Garanti Bankası
|9,44
|-4,84
|-8,97
|Garanti Faktoring
|12,18
|0,66
|9,43
|Garanti Yat. Ort.
|3,37
|-2,88
|4,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|28,48
|9,45
|126,03
|Gediz Ambalaj
|40,34
|-8,11
|50,52
|Gentaş
|6,18
|2,32
|4,04
|Gersan Elektrik
|7,35
|-6,61
|19,71
|Global Men. Değ.
|9,00
|-4,26
|49,75
|Global Yat. Holding
|5,71
|-2,73
|22,01
|Good-Year
|9,79
|3,27
|17,11
|Göltaş Çimento
|72,20
|-8,78
|74,99
|Gözde Girişim
|7,15
|0,99
|-10,40
|GSD Denizcilik
|6,74
|1,51
|33,73
|GSD Holding
|2,65
|-1,85
|5,58
|Gübre Fabrik.
|79,80
|15,40
|-7,26
|Güler Yat. Holding
|11,05
|-0,27
|1,66
|Halk GMYO
|3,56
|-1,93
|10,90
|Hatay Tekstil
|28,28
|14,22
|102,72
|Hedef Girişim
|4,35
|-1,36
|26,95
|Hektaş
|34,86
|31,15
|82,80
|HUB Girişim
|17,83
|-1,27
|-2,03
|Hürriyet Gzt.
|2,55
|2,00
|21,43
|ICBC Turkey Bank
|6,87
|-1,01
|5,69
|İdealist Danışmanlık
|35,96
|19,87
|167,16
|İdealist GMYO
|12,90
|23,92
|89,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,83
|-0,54
|-2,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|-2,88
|8,00
|İhlas Gazetecilik
|3,61
|-5,25
|-11,08
|İhlas Holding
|1,15
|4,55
|2,43
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,44
|-2,01
|12,08
|Info Yatırım
|7,91
|12,20
|22,64
|İntema
|61,00
|-7,44
|52,88
|Inveo Yatırım Holding
|177,30
|7,58
|300,95
|İpek Doğal Enerji
|16,14
|8,39
|23,39
|İskenderun Demir Çelik
|11,49
|-2,46
|13,65
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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