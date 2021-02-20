Yatırımcı rehberi (8)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırımcı rehberi (8)

20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:08
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,60-3,43-1,81
Acıpayam Selüloz23,463,4437,03
Adel Kalemcilik28,90-1,03-15,58
Adese Alışveriş Ticaret3,03-4,728,21
Afyon Çimento5,200,391,76
Ak Enerji2,17-2,25-1,81
Akbank6,44-3,01-7,07
Akçansa20,14-0,3021,77
Akdeniz Yatırım Hold.2,21-3,91-8,04
Akfen GMYO4,56-0,22-6,17
Akın Tekstil59,3513,4886,87
Akiş GMYO3,47-4,41-1,70
Akmerkez GMYO69,30-2,677,62
Aksa17,6710,5821,11
Aksa Enerji11,611,8456,05
Aksigorta9,803,275,38
Aksu Enerji15,22-1,687,79
Alarko Carrıer488,00-6,5333,74
Alarko GMYO26,04-0,99-0,46
Alarko Holding11,804,5236,57
Albaraka Türk2,4710,2727,32
Alcatel Lucent Teletaş35,109,2818,34
Alkim Kağıt21,76-0,2760,62
Alkim Kimya19,773,7835,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,76-6,4426,03
Altınyunus Çeşme85,00-8,1170,14
Anadolu Efes24,90-1,977,42
Anadolu Grubu Holding33,9414,7428,99
Anadolu Hayat Emek.10,270,6918,45
Anadolu Isuzu21,122,9217,33
Anadolu Sigorta8,18-1,458,34
Anel Elektrik4,410,0039,12
Arçelik34,883,5014,74
ARD Bilişim Teknolojileri62,607,0130,20
Arena Bilgisayar56,20-8,7763,37
Armada Bilgisayar68,00-3,5538,55
Arsan Tekstil9,008,8323,46
Artı Yatırım Holding6,48-9,8711,72
Arzum Ev Aletleri25,548,593,74
Aselsan17,730,45-2,85
Ata GMYO6,460,1617,24
Atakule GMYO4,09-2,1562,30
Atlantis Yatırım Holding8,1917,0047,30
Atlas Yat. Ort.1,81-3,723,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,55-0,912,93
Avrasya GMYO5,868,7244,33
Avrasya Petrol ve Tur.3,436,527,19
Avrupa Yatırım Holding6,380,796,33
Ayen Enerji7,666,0941,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,206,0216,30
Aygaz17,18-1,0917,27
Bagfaş28,205,8641,00
Bak Ambalaj27,22-6,3334,75
Balatacılar Balatacılık10,5016,6727,43
Bantaş Ambalaj5,44-0,7315,99
Banvit54,000,373,85
Baştaş Başkent Çimento16,00-7,51-7,89
Batı Çimento13,0417,69176,86
Batısöke Çimento3,533,8244,67
Bayrak Taban Sanayi12,768,3220,26
Bera Holding27,306,6434,62
Berkosan Yalıtım13,7638,4354,26
Beşiktaş Futbol Yat.3,92-6,00-2,97
Beyaz Filo17,273,9169,65
Bilici Yatırım7,47-1,4512,50
Bim Mağazalar68,45-0,73-6,92
Birko Mensucat1,11-9,020,00
Birlik Mensucat3,289,33-5,20
Bizim Mağazaları15,27-2,80-0,59
Borusan Mannesmann33,041,4118,85
Borusan Yat. Paz.499,402,449,30
Bosch Fren Sistemleri1.227,50-1,86-0,92
Bossa21,403,3819,89
Brisa27,683,1338,82
Burçelik26,924,8328,07
Burçelik Vana41,40-8,00-16,63
Bursa Çimento4,59-7,33-7,79
Carrefoursa67,90-4,37-5,43
Casa Emtia Petrol179,708,2569,53
Ceo Event Medya7,698,0119,60
Coca Cola İçecek75,50-4,1515,95
Cosmos Yat. Holding13,000,7861,29
Credıtwest Faktorıng5,911,030,68
Çelebi168,70-0,12-7,57
Çelik Halat9,702,886,62
Çemaş Döküm2,303,606,98
Çemtaş17,05-0,937,23
Çimbeton349,20-12,0617,77
Çimentaş49,80-3,8637,72
Çimsa23,52-0,7632,13
Çuhadaroğlu Metal8,20-3,076,08
Dagi Giyim8,17-5,441,24
Dagi Yatırım Holding15,52-4,7320,31
Dardanel32,98-5,72-1,55
Datagate Bilgisayar16,29-5,671,12
Demısaş Döküm8,027,6521,33
Denge Holding8,94-1,2263,14
Deniz GMYO6,366,0085,96
Derimod11,602,1119,10
Derlüks Deri9,14-2,563,63
Desa Deri12,89-4,8032,34
Despec Bilgisayar13,60-3,554,13
Deva Holding34,047,3841,01
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,542,8480,09
Diriteks Diriliş Tekstil9,891,75165,15
Ditaş Doğan45,70-6,1639,84
DO-CO537,501,99-14,68
Doğan Burda20,26-4,43-9,71
Doğan Holding3,41-4,7511,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,68-2,5515,07
Doğusan5,35-3,4322,15
Doğuş GMYO9,73-4,0419,09
Doğuş Otomotiv37,385,0630,06
Döktaş Dökümcülük33,82-5,8510,45
Duran Doğan Basım12,890,6222,88
Dyo Boya14,5310,8327,90
Eczacıbaşı İlaç8,191,369,79
Eczacıbaşı Yatırım57,8026,87108,36
Edip Gayrimenkul3,57-2,727,53
Ege Endüstri1.634,10-2,28-5,40
Ege Gübre227,30-2,1956,54
Ege Profil40,781,196,64
Ege Seramik13,631,6432,46
Egeplast42,0011,1126,13
Ekiz Kimya8,80-25,3623,42
Emek Elektrik5,00-1,19-15,54
Eminiş Ambalaj33,52-8,42-9,01
Emlak Konut GMYO2,44-3,1714,02
Enerjisa Enerji13,117,464,80
Enka İnşaat7,650,003,80
Erbosan71,059,6573,29
Ereğli Demir Çelik14,76-2,32-1,14
Ersu Gıda4,91-1,01-0,61
Escort Teknoloji7,683,0916,89
Esenboğa Elektrik37,70-7,1498,11
Etiler Gıda6,438,9861,56
Euro Kapital Yat. Ort.3,90-2,501,30
Euro Trend Yat. Ort.3,83-16,566,39
Euro Yat. Ort.4,50-6,44-0,22
Euro Yatırım Holding3,961,0239,44
Fade Gıda10,614,4371,41
Fenerbahçe Futbol34,921,8118,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,02-0,2810,20
F-M İzmit Piston190,80-3,6453,50
Fonet Bilgi Teknolojileri15,423,4218,34
Ford Otosan192,0018,2352,38
Formet Celik Kapi Sanayi4,38-1,13-7,79
Frigo Pak Gıda30,701,5246,33
Galatasaray Sportif3,73-4,85-7,90
Garanti Bankası9,44-4,84-8,97
Garanti Faktoring12,180,669,43
Garanti Yat. Ort.3,37-2,884,33
Gedik Y. Men. Değ.28,489,45126,03
Gediz Ambalaj40,34-8,1150,52
Gentaş6,182,324,04
Gersan Elektrik7,35-6,6119,71
Global Men. Değ.9,00-4,2649,75
Global Yat. Holding5,71-2,7322,01
Good-Year9,793,2717,11
Göltaş Çimento72,20-8,7874,99
Gözde Girişim7,150,99-10,40
GSD Denizcilik6,741,5133,73
GSD Holding2,65-1,855,58
Gübre Fabrik.79,8015,40-7,26
Güler Yat. Holding11,05-0,271,66
Halk GMYO3,56-1,9310,90
Hatay Tekstil28,2814,22102,72
Hedef Girişim4,35-1,3626,95
Hektaş34,8631,1582,80
HUB Girişim17,83-1,27-2,03
Hürriyet Gzt.2,552,0021,43
ICBC Turkey Bank6,87-1,015,69
İdealist Danışmanlık35,9619,87167,16
İdealist GMYO12,9023,9289,71
İhlas Ev Aletleri1,83-0,54-2,66
İhlas Gayrimenkul1,35-2,888,00
İhlas Gazetecilik3,61-5,25-11,08
İhlas Holding1,154,552,43
İhlas Yayın Holding1,120,00-1,75
İndeks Bilgisayar21,44-2,0112,08
Info Yatırım7,9112,2022,64
İntema61,00-7,4452,88
Inveo Yatırım Holding177,307,58300,95
İpek Doğal Enerji16,148,3923,39
İskenderun Demir Çelik11,49-2,4613,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Osman Özköylü Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Terör Otomobil Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (8) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 11:28:04. #1.16#
title