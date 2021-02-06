Yatırımcı rehberi (8)
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Yatırımcı rehberi (8)

06.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,007,673,36
Acıpayam Selüloz22,861,4233,53
Adel Kalemcilik28,145,63-17,80
Adese Alışveriş Ticaret3,024,867,86
Afyon Çimento5,28-0,193,33
Ak Enerji2,230,450,90
Akbank6,613,61-4,62
Akçansa19,434,8617,47
Akdeniz Yatırım Hold.5,238,511,16
Akfen GMYO4,664,48-4,12
Akın Tekstil51,8523,4563,26
Akiş GMYO3,482,65-1,42
Akmerkez GMYO65,803,222,19
Aksa14,992,672,74
Aksa Enerji11,2814,0551,61
Aksigorta9,863,796,02
Aksu Enerji15,596,9310,41
Alarko Carrıer461,700,5026,53
Alarko GMYO25,882,29-1,07
Alarko Holding10,355,0819,79
Albaraka Türk2,193,7912,89
Alcatel Lucent Teletaş31,249,235,33
Alkim Kağıt21,206,5356,48
Alkim Kimya19,144,4231,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji3,0129,1837,44
Altınyunus Çeşme85,20-7,0970,54
Anadolu Efes25,603,0610,44
Anadolu Grubu Holding30,0010,6714,02
Anadolu Hayat Emek.10,652,4022,84
Anadolu Isuzu20,862,3615,89
Anadolu Sigorta8,38-0,2410,99
Anel Elektrik3,8421,5221,14
Arçelik33,922,7911,58
ARD Bilişim Teknolojileri59,206,2823,13
Arena Bilgisayar55,701,3661,92
Armada Bilgisayar76,6521,6756,17
Arsan Tekstil8,522,9016,87
Artı Yatırım Holding7,608,8831,03
Arzum Ev Aletleri24,469,69-0,65
Aselsan17,652,02-3,29
Ata GMYO6,292,2814,16
Atakule GMYO4,7325,8087,70
Atlantis Yatırım Holding6,82-12,3422,66
Atlas Yat. Ort.1,852,215,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,32-0,577,21
Avrasya GMYO4,175,572,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,172,92-0,94
Avrupa Yatırım Holding6,5715,479,50
Ayen Enerji6,7721,3325,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,252,27-0,88
Aygaz17,64-2,8120,41
Bagfaş27,74-0,3638,70
Bak Ambalaj24,08-0,5019,21
Balatacılar Balatacılık7,763,47-5,83
Bantaş Ambalaj5,442,6415,99
Banvit52,45-0,380,87
Baştaş Başkent Çimento18,43-2,956,10
Batı Çimento11,9511,58153,72
Batısöke Çimento3,450,5841,39
Bayrak Taban Sanayi11,4215,477,63
Bera Holding26,4429,3530,37
Berkosan Yalıtım10,054,3612,67
Beşiktaş Futbol Yat.4,04-1,460,00
Beyaz Filo15,21-5,5949,41
Bilici Yatırım7,386,9611,14
Bim Mağazalar70,90-1,46-3,58
Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,934,64-15,32
Bizim Mağazaları16,369,296,51
Borusan Mannesmann32,923,2018,42
Borusan Yat. Paz.462,800,851,29
Bosch Fren Sistemleri1.262,304,811,89
Bossa20,76-1,9816,30
Brisa26,408,5532,40
Burçelik26,909,8027,97
Burçelik Vana48,509,98-2,34
Bursa Çimento12,394,122,91
Carrefoursa70,50-1,12-1,81
Casa Emtia Petrol155,002,3846,23
Ceo Event Medya7,53-2,2117,11
Coca Cola İçecek75,301,9614,44
Cosmos Yat. Holding12,16-10,6550,87
Credıtwest Faktorıng5,61-1,23-4,43
Çelebi162,201,44-11,14
Çelik Halat23,227,308,40
Çemaş Döküm2,274,615,58
Çemtaş17,355,159,11
Çimbeton414,603,1339,83
Çimentaş52,0015,6143,81
Çimsa24,008,4034,83
Çuhadaroğlu Metal8,272,226,99
Dagi Giyim8,809,459,05
Dagi Yatırım Holding16,1323,7925,04
Dardanel31,96-0,87-4,60
Datagate Bilgisayar17,806,2710,49
Demısaş Döküm6,958,095,14
Denge Holding7,1721,5330,84
Deniz GMYO6,2424,8082,46
Derimod11,236,2415,30
Derlüks Deri10,158,4415,08
Desa Deri12,5024,7528,34
Despec Bilgisayar14,5012,6711,03
Deva Holding30,628,2026,84
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,9015,7555,76
Diriteks Diriliş Tekstil9,0253,14141,82
Ditaş Doğan38,987,5019,28
DO-CO532,107,28-15,54
Doğan Burda21,400,38-4,63
Doğan Holding4,023,3430,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,834,8121,51
Doğusan5,8715,5534,02
Doğuş GMYO9,9211,4621,42
Doğuş Otomotiv35,506,2223,52
Döktaş Dökümcülük37,2610,3021,69
Duran Doğan Basım14,0627,4734,03
Dyo Boya13,001,9614,44
Eczacıbaşı İlaç8,293,6211,13
Eczacıbaşı Yatırım41,0419,1647,95
Edip Gayrimenkul3,375,971,51
Ege Endüstri1.745,703,911,06
Ege Gübre220,60-0,8551,93
Ege Profil40,688,086,38
Ege Seramik13,634,1332,46
Egeplast35,00-2,515,11
Ekiz Kimya12,7756,8879,10
Emek Elektrik5,204,63-12,16
Eminiş Ambalaj37,80-2,582,61
Emlak Konut GMYO2,451,6614,49
Enerjisa Enerji11,981,35-4,24
Enka İnşaat7,861,036,65
Erbosan50,004,1721,95
Ereğli Demir Çelik14,601,74-2,21
Ersu Gıda5,123,643,64
Escort Teknoloji7,885,6319,94
Esenboğa Elektrik35,6015,7387,07
Etiler Gıda5,1010,8728,14
Euro Kapital Yat. Ort.4,3015,2811,69
Euro Trend Yat. Ort.4,3211,0520,00
Euro Yat. Ort.5,160,3914,41
Euro Yatırım Holding3,631,9727,82
Fade Gıda9,2010,3148,63
Fenerbahçe Futbol37,58-1,1127,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,343,2315,23
F-M İzmit Piston186,00-1,3349,64
Fonet Bilgi Teknolojileri15,5910,9619,65
Ford Otosan156,909,0324,52
Formet Celik Kapi Sanayi4,563,87-4,00
Frigo Pak Gıda27,9822,6133,37
Galatasaray Sportif3,813,81-5,93
Garanti Bankası9,764,83-5,88
Garanti Faktoring11,54-0,603,68
Garanti Yat. Ort.3,554,729,91
Gedik Y. Men. Değ.25,8633,02105,24
Gediz Ambalaj35,20-2,0031,34
Gentaş5,926,86-0,34
Gersan Elektrik7,856,0827,85
Global Men. Değ.9,687,0861,06
Global Yat. Holding6,2514,2633,55
Good-Year8,887,646,22
Göltaş Çimento68,8040,1266,75
Gözde Girişim7,156,72-10,40
GSD Denizcilik6,1011,9321,03
GSD Holding2,6715,096,37
Gübre Fabrik.68,00-6,21-20,98
Güler Yat. Holding10,781,13-0,83
Halk GMYO3,86-3,2620,25
Hatay Tekstil23,9016,1371,33
Hedef Girişim4,275,4324,62
Hektaş28,023,8546,93
HUB Girişim18,131,63-0,38
Hürriyet Gzt.2,461,2317,14
ICBC Turkey Bank7,420,9514,15
İdealist Danışmanlık23,8060,8176,82
İdealist GMYO8,906,4630,88
İhlas Ev Aletleri1,880,000,00
İhlas Gayrimenkul1,420,7113,60
İhlas Gazetecilik4,209,953,45
İhlas Holding1,252,460,81
İhlas Yayın Holding1,162,651,75
İndeks Bilgisayar21,088,5510,19
Info Yatırım7,114,5610,23
İntema64,554,1161,78
Inveo Yatırım Holding150,0024,58239,21
İpek Doğal Enerji13,294,651,61
İskenderun Demir Çelik11,703,5415,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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