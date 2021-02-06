Yatırımcı rehberi (8)
06.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:07
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,00
|7,67
|3,36
|Acıpayam Selüloz
|22,86
|1,42
|33,53
|Adel Kalemcilik
|28,14
|5,63
|-17,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|4,86
|7,86
|Afyon Çimento
|5,28
|-0,19
|3,33
|Ak Enerji
|2,23
|0,45
|0,90
|Akbank
|6,61
|3,61
|-4,62
|Akçansa
|19,43
|4,86
|17,47
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,23
|8,51
|1,16
|Akfen GMYO
|4,66
|4,48
|-4,12
|Akın Tekstil
|51,85
|23,45
|63,26
|Akiş GMYO
|3,48
|2,65
|-1,42
|Akmerkez GMYO
|65,80
|3,22
|2,19
|Aksa
|14,99
|2,67
|2,74
|Aksa Enerji
|11,28
|14,05
|51,61
|Aksigorta
|9,86
|3,79
|6,02
|Aksu Enerji
|15,59
|6,93
|10,41
|Alarko Carrıer
|461,70
|0,50
|26,53
|Alarko GMYO
|25,88
|2,29
|-1,07
|Alarko Holding
|10,35
|5,08
|19,79
|Albaraka Türk
|2,19
|3,79
|12,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,24
|9,23
|5,33
|Alkim Kağıt
|21,20
|6,53
|56,48
|Alkim Kimya
|19,14
|4,42
|31,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,01
|29,18
|37,44
|Altınyunus Çeşme
|85,20
|-7,09
|70,54
|Anadolu Efes
|25,60
|3,06
|10,44
|Anadolu Grubu Holding
|30,00
|10,67
|14,02
|Anadolu Hayat Emek.
|10,65
|2,40
|22,84
|Anadolu Isuzu
|20,86
|2,36
|15,89
|Anadolu Sigorta
|8,38
|-0,24
|10,99
|Anel Elektrik
|3,84
|21,52
|21,14
|Arçelik
|33,92
|2,79
|11,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,20
|6,28
|23,13
|Arena Bilgisayar
|55,70
|1,36
|61,92
|Armada Bilgisayar
|76,65
|21,67
|56,17
|Arsan Tekstil
|8,52
|2,90
|16,87
|Artı Yatırım Holding
|7,60
|8,88
|31,03
|Arzum Ev Aletleri
|24,46
|9,69
|-0,65
|Aselsan
|17,65
|2,02
|-3,29
|Ata GMYO
|6,29
|2,28
|14,16
|Atakule GMYO
|4,73
|25,80
|87,70
|Atlantis Yatırım Holding
|6,82
|-12,34
|22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|2,21
|5,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,32
|-0,57
|7,21
|Avrasya GMYO
|4,17
|5,57
|2,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,17
|2,92
|-0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,57
|15,47
|9,50
|Ayen Enerji
|6,77
|21,33
|25,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,25
|2,27
|-0,88
|Aygaz
|17,64
|-2,81
|20,41
|Bagfaş
|27,74
|-0,36
|38,70
|Bak Ambalaj
|24,08
|-0,50
|19,21
|Balatacılar Balatacılık
|7,76
|3,47
|-5,83
|Bantaş Ambalaj
|5,44
|2,64
|15,99
|Banvit
|52,45
|-0,38
|0,87
|Baştaş Başkent Çimento
|18,43
|-2,95
|6,10
|Batı Çimento
|11,95
|11,58
|153,72
|Batısöke Çimento
|3,45
|0,58
|41,39
|Bayrak Taban Sanayi
|11,42
|15,47
|7,63
|Bera Holding
|26,44
|29,35
|30,37
|Berkosan Yalıtım
|10,05
|4,36
|12,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,04
|-1,46
|0,00
|Beyaz Filo
|15,21
|-5,59
|49,41
|Bilici Yatırım
|7,38
|6,96
|11,14
|Bim Mağazalar
|70,90
|-1,46
|-3,58
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,93
|4,64
|-15,32
|Bizim Mağazaları
|16,36
|9,29
|6,51
|Borusan Mannesmann
|32,92
|3,20
|18,42
|Borusan Yat. Paz.
|462,80
|0,85
|1,29
|Bosch Fren Sistemleri
|1.262,30
|4,81
|1,89
|Bossa
|20,76
|-1,98
|16,30
|Brisa
|26,40
|8,55
|32,40
|Burçelik
|26,90
|9,80
|27,97
|Burçelik Vana
|48,50
|9,98
|-2,34
|Bursa Çimento
|12,39
|4,12
|2,91
|Carrefoursa
|70,50
|-1,12
|-1,81
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|2,38
|46,23
|Ceo Event Medya
|7,53
|-2,21
|17,11
|Coca Cola İçecek
|75,30
|1,96
|14,44
|Cosmos Yat. Holding
|12,16
|-10,65
|50,87
|Credıtwest Faktorıng
|5,61
|-1,23
|-4,43
|Çelebi
|162,20
|1,44
|-11,14
|Çelik Halat
|23,22
|7,30
|8,40
|Çemaş Döküm
|2,27
|4,61
|5,58
|Çemtaş
|17,35
|5,15
|9,11
|Çimbeton
|414,60
|3,13
|39,83
|Çimentaş
|52,00
|15,61
|43,81
|Çimsa
|24,00
|8,40
|34,83
|Çuhadaroğlu Metal
|8,27
|2,22
|6,99
|Dagi Giyim
|8,80
|9,45
|9,05
|Dagi Yatırım Holding
|16,13
|23,79
|25,04
|Dardanel
|31,96
|-0,87
|-4,60
|Datagate Bilgisayar
|17,80
|6,27
|10,49
|Demısaş Döküm
|6,95
|8,09
|5,14
|Denge Holding
|7,17
|21,53
|30,84
|Deniz GMYO
|6,24
|24,80
|82,46
|Derimod
|11,23
|6,24
|15,30
|Derlüks Deri
|10,15
|8,44
|15,08
|Desa Deri
|12,50
|24,75
|28,34
|Despec Bilgisayar
|14,50
|12,67
|11,03
|Deva Holding
|30,62
|8,20
|26,84
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,90
|15,75
|55,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,02
|53,14
|141,82
|Ditaş Doğan
|38,98
|7,50
|19,28
|DO-CO
|532,10
|7,28
|-15,54
|Doğan Burda
|21,40
|0,38
|-4,63
|Doğan Holding
|4,02
|3,34
|30,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|4,81
|21,51
|Doğusan
|5,87
|15,55
|34,02
|Doğuş GMYO
|9,92
|11,46
|21,42
|Doğuş Otomotiv
|35,50
|6,22
|23,52
|Döktaş Dökümcülük
|37,26
|10,30
|21,69
|Duran Doğan Basım
|14,06
|27,47
|34,03
|Dyo Boya
|13,00
|1,96
|14,44
|Eczacıbaşı İlaç
|8,29
|3,62
|11,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,04
|19,16
|47,95
|Edip Gayrimenkul
|3,37
|5,97
|1,51
|Ege Endüstri
|1.745,70
|3,91
|1,06
|Ege Gübre
|220,60
|-0,85
|51,93
|Ege Profil
|40,68
|8,08
|6,38
|Ege Seramik
|13,63
|4,13
|32,46
|Egeplast
|35,00
|-2,51
|5,11
|Ekiz Kimya
|12,77
|56,88
|79,10
|Emek Elektrik
|5,20
|4,63
|-12,16
|Eminiş Ambalaj
|37,80
|-2,58
|2,61
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|1,66
|14,49
|Enerjisa Enerji
|11,98
|1,35
|-4,24
|Enka İnşaat
|7,86
|1,03
|6,65
|Erbosan
|50,00
|4,17
|21,95
|Ereğli Demir Çelik
|14,60
|1,74
|-2,21
|Ersu Gıda
|5,12
|3,64
|3,64
|Escort Teknoloji
|7,88
|5,63
|19,94
|Esenboğa Elektrik
|35,60
|15,73
|87,07
|Etiler Gıda
|5,10
|10,87
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,30
|15,28
|11,69
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,32
|11,05
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|5,16
|0,39
|14,41
|Euro Yatırım Holding
|3,63
|1,97
|27,82
|Fade Gıda
|9,20
|10,31
|48,63
|Fenerbahçe Futbol
|37,58
|-1,11
|27,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,34
|3,23
|15,23
|F-M İzmit Piston
|186,00
|-1,33
|49,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,59
|10,96
|19,65
|Ford Otosan
|156,90
|9,03
|24,52
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,56
|3,87
|-4,00
|Frigo Pak Gıda
|27,98
|22,61
|33,37
|Galatasaray Sportif
|3,81
|3,81
|-5,93
|Garanti Bankası
|9,76
|4,83
|-5,88
|Garanti Faktoring
|11,54
|-0,60
|3,68
|Garanti Yat. Ort.
|3,55
|4,72
|9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,86
|33,02
|105,24
|Gediz Ambalaj
|35,20
|-2,00
|31,34
|Gentaş
|5,92
|6,86
|-0,34
|Gersan Elektrik
|7,85
|6,08
|27,85
|Global Men. Değ.
|9,68
|7,08
|61,06
|Global Yat. Holding
|6,25
|14,26
|33,55
|Good-Year
|8,88
|7,64
|6,22
|Göltaş Çimento
|68,80
|40,12
|66,75
|Gözde Girişim
|7,15
|6,72
|-10,40
|GSD Denizcilik
|6,10
|11,93
|21,03
|GSD Holding
|2,67
|15,09
|6,37
|Gübre Fabrik.
|68,00
|-6,21
|-20,98
|Güler Yat. Holding
|10,78
|1,13
|-0,83
|Halk GMYO
|3,86
|-3,26
|20,25
|Hatay Tekstil
|23,90
|16,13
|71,33
|Hedef Girişim
|4,27
|5,43
|24,62
|Hektaş
|28,02
|3,85
|46,93
|HUB Girişim
|18,13
|1,63
|-0,38
|Hürriyet Gzt.
|2,46
|1,23
|17,14
|ICBC Turkey Bank
|7,42
|0,95
|14,15
|İdealist Danışmanlık
|23,80
|60,81
|76,82
|İdealist GMYO
|8,90
|6,46
|30,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|0,71
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|4,20
|9,95
|3,45
|İhlas Holding
|1,25
|2,46
|0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|2,65
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,08
|8,55
|10,19
|Info Yatırım
|7,11
|4,56
|10,23
|İntema
|64,55
|4,11
|61,78
|Inveo Yatırım Holding
|150,00
|24,58
|239,21
|İpek Doğal Enerji
|13,29
|4,65
|1,61
|İskenderun Demir Çelik
|11,70
|3,54
|15,73
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500