Yatırımcı rehberi (8)
30.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:05
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,43
|-4,50
|-4,01
|Acıpayam Selüloz
|22,54
|0,63
|31,66
|Adel Kalemcilik
|26,64
|-5,20
|-22,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,88
|3,23
|2,86
|Afyon Çimento
|5,29
|-2,58
|3,52
|Ak Enerji
|2,22
|-3,90
|0,45
|Akbank
|6,38
|-5,06
|-7,94
|Akçansa
|18,53
|-5,94
|12,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,82
|-10,58
|-6,77
|Akfen GMYO
|4,46
|-5,91
|-8,23
|Akın Tekstil
|42,00
|-19,00
|32,24
|Akiş GMYO
|3,39
|-6,09
|-3,97
|Akmerkez GMYO
|63,75
|-6,11
|-1,00
|Aksa
|14,60
|0,14
|0,07
|Aksa Enerji
|9,89
|6,12
|32,93
|Aksigorta
|9,50
|-4,52
|2,15
|Aksu Enerji
|14,58
|-3,83
|3,26
|Alarko Carrıer
|459,40
|-3,10
|25,90
|Alarko GMYO
|25,30
|-3,29
|-3,29
|Alarko Holding
|9,85
|-7,16
|14,00
|Albaraka Türk
|2,11
|-0,47
|8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|-11,46
|-3,57
|Alkim Kağıt
|19,90
|11,67
|46,89
|Alkim Kimya
|18,33
|-7,61
|26,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,33
|2,19
|6,39
|Altınyunus Çeşme
|91,70
|0,27
|83,55
|Anadolu Efes
|24,84
|-8,07
|7,16
|Anadolu Grubu Holding
|27,22
|-9,21
|3,03
|Anadolu Hayat Emek.
|10,40
|-2,62
|19,95
|Anadolu Isuzu
|20,38
|-5,74
|13,22
|Anadolu Sigorta
|8,40
|-0,59
|11,26
|Anel Elektrik
|3,16
|1,61
|-0,32
|Arçelik
|33,00
|-6,78
|8,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,70
|-0,71
|15,85
|Arena Bilgisayar
|54,95
|-3,77
|59,74
|Armada Bilgisayar
|63,00
|-9,61
|28,36
|Arsan Tekstil
|8,28
|-2,01
|13,58
|Artı Yatırım Holding
|6,98
|-18,84
|20,34
|Arzum Ev Aletleri
|22,30
|-0,45
|-9,42
|Aselsan
|17,30
|-5,93
|-5,21
|Ata GMYO
|6,15
|3,19
|11,62
|Atakule GMYO
|3,76
|-19,83
|49,21
|Atlantis Yatırım Holding
|7,78
|-19,79
|39,93
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-6,70
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,43
|6,52
|7,82
|Avrasya GMYO
|3,95
|-4,13
|-2,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,08
|-7,51
|-3,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,69
|-20,20
|-5,17
|Ayen Enerji
|5,58
|-2,79
|3,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,00
|-0,99
|-3,08
|Aygaz
|18,15
|-2,21
|23,89
|Bagfaş
|27,84
|-7,39
|39,20
|Bak Ambalaj
|24,20
|8,52
|19,80
|Balatacılar Balatacılık
|7,50
|-2,60
|-8,98
|Bantaş Ambalaj
|5,30
|2,91
|13,01
|Banvit
|52,65
|-2,50
|1,25
|Baştaş Başkent Çimento
|18,99
|16,50
|9,33
|Batı Çimento
|10,71
|51,49
|127,39
|Batısöke Çimento
|3,43
|26,10
|40,57
|Bayrak Taban Sanayi
|9,89
|-4,90
|-6,79
|Bera Holding
|20,44
|-3,13
|0,79
|Berkosan Yalıtım
|9,63
|-7,85
|7,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|-2,15
|1,49
|Beyaz Filo
|16,11
|21,95
|58,25
|Bilici Yatırım
|6,90
|-5,99
|3,92
|Bim Mağazalar
|71,95
|-2,84
|-2,16
|Birko Mensucat
|1,13
|1,80
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,80
|-1,41
|-19,08
|Bizim Mağazaları
|14,97
|-6,50
|-2,54
|Borusan Mannesmann
|31,90
|-6,73
|14,75
|Borusan Yat. Paz.
|458,90
|-10,88
|0,44
|Bosch Fren Sistemleri
|1.204,40
|-4,81
|-2,78
|Bossa
|21,18
|-9,10
|18,66
|Brisa
|24,32
|-9,79
|21,97
|Burçelik
|24,50
|-3,31
|16,56
|Burçelik Vana
|44,10
|-13,87
|-11,20
|Bursa Çimento
|11,90
|-0,58
|-1,16
|Carrefoursa
|71,30
|1,93
|-0,70
|Casa Emtia Petrol
|151,40
|4,41
|42,83
|Ceo Event Medya
|7,70
|8,45
|19,75
|Coca Cola İçecek
|73,85
|-10,10
|12,23
|Cosmos Yat. Holding
|13,61
|-9,08
|68,86
|Credıtwest Faktorıng
|5,68
|3,27
|-3,24
|Çelebi
|159,90
|-7,30
|-12,40
|Çelik Halat
|21,64
|2,27
|1,03
|Çemaş Döküm
|2,17
|-3,56
|0,93
|Çemtaş
|16,50
|-3,96
|3,77
|Çimbeton
|402,00
|-2,02
|35,58
|Çimentaş
|44,98
|-11,46
|24,39
|Çimsa
|22,14
|-1,60
|24,38
|Çuhadaroğlu Metal
|8,09
|-1,94
|4,66
|Dagi Giyim
|8,04
|-3,83
|-0,37
|Dagi Yatırım Holding
|13,03
|-9,26
|1,01
|Dardanel
|32,24
|-0,19
|-3,76
|Datagate Bilgisayar
|16,75
|-10,14
|3,97
|Demısaş Döküm
|6,43
|-10,45
|-2,72
|Denge Holding
|5,90
|-2,96
|7,66
|Deniz GMYO
|5,00
|10,13
|46,20
|Derimod
|10,57
|-5,88
|8,52
|Derlüks Deri
|9,36
|-0,53
|6,12
|Desa Deri
|10,02
|-5,74
|2,87
|Despec Bilgisayar
|12,87
|-9,75
|-1,45
|Deva Holding
|28,30
|7,77
|17,23
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,60
|7,51
|34,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,89
|24,26
|57,91
|Ditaş Doğan
|36,26
|-8,11
|10,95
|DO-CO
|496,00
|-8,42
|-21,27
|Doğan Burda
|21,32
|-3,53
|-4,99
|Doğan Holding
|3,89
|1,83
|26,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|-9,09
|15,93
|Doğusan
|5,08
|0,40
|15,98
|Doğuş GMYO
|8,90
|-8,90
|8,94
|Doğuş Otomotiv
|33,42
|2,83
|16,28
|Döktaş Dökümcülük
|33,78
|-10,73
|10,32
|Duran Doğan Basım
|11,03
|0,27
|5,15
|Dyo Boya
|12,75
|-5,90
|12,24
|Eczacıbaşı İlaç
|8,00
|3,36
|7,24
|Eczacıbaşı Yatırım
|34,44
|-8,21
|24,15
|Edip Gayrimenkul
|3,18
|-4,22
|-4,22
|Ege Endüstri
|1.680,00
|-3,97
|-2,74
|Ege Gübre
|222,50
|-4,18
|53,24
|Ege Profil
|37,64
|-8,20
|-1,57
|Ege Seramik
|13,09
|0,15
|27,21
|Egeplast
|35,90
|-7,95
|7,81
|Ekiz Kimya
|8,14
|3,69
|14,17
|Emek Elektrik
|4,97
|-1,19
|-16,05
|Eminiş Ambalaj
|38,80
|-6,82
|5,32
|Emlak Konut GMYO
|2,41
|-3,21
|12,62
|Enerjisa Enerji
|11,82
|-5,21
|-5,52
|Enka İnşaat
|7,78
|-4,54
|5,56
|Erbosan
|48,00
|-1,56
|17,07
|Ereğli Demir Çelik
|14,35
|-3,37
|-3,88
|Ersu Gıda
|4,94
|-5,73
|0,00
|Escort Teknoloji
|7,46
|3,47
|13,55
|Esenboğa Elektrik
|30,76
|25,96
|61,64
|Etiler Gıda
|4,60
|6,48
|15,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,73
|-1,32
|-3,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,89
|0,52
|8,06
|Euro Yat. Ort.
|5,14
|3,63
|13,97
|Euro Yatırım Holding
|3,56
|-0,56
|25,35
|Fade Gıda
|8,34
|29,10
|34,73
|Fenerbahçe Futbol
|38,00
|-1,14
|28,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,11
|6,28
|11,62
|F-M İzmit Piston
|188,50
|-3,78
|51,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,05
|10,54
|7,83
|Ford Otosan
|143,90
|-9,33
|14,21
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|-4,57
|-7,58
|Frigo Pak Gıda
|22,82
|-6,09
|8,77
|Galatasaray Sportif
|3,67
|-4,92
|-9,38
|Garanti Bankası
|9,31
|-4,61
|-10,22
|Garanti Faktoring
|11,61
|-2,52
|4,31
|Garanti Yat. Ort.
|3,39
|-3,97
|4,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,44
|10,83
|54,29
|Gediz Ambalaj
|35,92
|-0,44
|34,03
|Gentaş
|5,54
|-0,54
|-6,73
|Gersan Elektrik
|7,40
|-3,65
|20,52
|Global Men. Değ.
|9,04
|26,43
|50,42
|Global Yat. Holding
|5,47
|0,00
|16,88
|Good-Year
|8,25
|-7,41
|-1,32
|Göltaş Çimento
|49,10
|3,15
|19,00
|Gözde Girişim
|6,70
|-4,42
|-16,04
|GSD Denizcilik
|5,45
|-1,98
|8,13
|GSD Holding
|2,32
|-6,45
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|72,50
|8,61
|-15,75
|Güler Yat. Holding
|10,66
|7,68
|-1,93
|Halk GMYO
|3,99
|-5,90
|24,30
|Hatay Tekstil
|20,58
|-7,80
|47,53
|Hedef Girişim
|4,05
|1,00
|18,20
|Hektaş
|26,98
|-1,60
|41,48
|HUB Girişim
|17,84
|-5,71
|-1,98
|Hürriyet Gzt.
|2,43
|-4,33
|15,71
|ICBC Turkey Bank
|7,35
|10,69
|13,08
|İdealist Danışmanlık
|14,80
|0,68
|9,96
|İdealist GMYO
|8,36
|-2,79
|22,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|-2,08
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|-4,73
|12,80
|İhlas Gazetecilik
|3,82
|-3,78
|-5,91
|İhlas Holding
|1,22
|-3,17
|-1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-1,74
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,42
|-4,62
|1,52
|Info Yatırım
|6,80
|-7,98
|5,43
|İntema
|62,00
|-10,79
|55,39
|Inveo Yatırım Holding
|120,40
|-1,07
|172,27
|İpek Doğal Enerji
|12,70
|-5,37
|-2,91
|İskenderun Demir Çelik
|11,30
|0,71
|11,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500