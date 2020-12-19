Yatırımcı rehberi (8)
19.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:11
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,70
|3,82
|367,74
|Acıpayam Selüloz
|16,28
|-3,04
|157,81
|Adel Kalemcilik
|26,72
|6,37
|70,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|-3,75
|97,44
|Afyon Çimento
|4,54
|2,48
|99,27
|Ak Enerji
|2,24
|0,90
|105,50
|Akbank
|6,49
|2,85
|-19,98
|Akçansa
|16,85
|6,85
|73,81
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,79
|-1,86
|174,41
|Akfen GMYO
|4,95
|4,21
|22,22
|Akın Tekstil
|28,18
|-3,95
|104,35
|Akiş GMYO
|3,84
|5,21
|22,59
|Akmerkez GMYO
|63,85
|-3,62
|184,98
|Aksa
|11,98
|2,31
|71,06
|Aksa Enerji
|7,12
|-0,14
|87,37
|Aksigorta
|8,85
|7,53
|63,35
|Aksu Enerji
|13,85
|5,56
|-6,86
|Alarko Carrıer
|281,10
|18,96
|370,65
|Alarko GMYO
|21,20
|5,37
|44,24
|Alarko Holding
|6,91
|2,52
|17,62
|Albaraka Türk
|1,96
|4,81
|28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,44
|-0,22
|127,91
|Alkim Kağıt
|13,57
|4,06
|150,38
|Alkim Kimya
|14,20
|2,16
|128,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|-3,35
|463,41
|Altınyunus Çeşme
|47,60
|-2,10
|376,48
|Anadolu Efes
|23,54
|8,38
|10,63
|Anadolu Grubu Holding
|25,20
|5,53
|43,26
|Anadolu Hayat Emek.
|8,10
|2,27
|33,11
|Anadolu Isuzu
|16,65
|-2,92
|36,81
|Anadolu Sigorta
|7,09
|0,00
|70,70
|Anel Elektrik
|3,18
|-4,79
|80,39
|Arçelik
|29,56
|-4,40
|41,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,62
|21,25
|Arena Bilgisayar
|33,74
|-2,43
|363,14
|Armada Bilgisayar
|50,60
|2,80
|208,72
|Arsan Tekstil
|7,15
|-4,28
|99,72
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|-7,56
|579,01
|Aselsan
|17,84
|1,99
|71,83
|Ata GMYO
|5,09
|-4,50
|12,36
|Atakule GMYO
|2,51
|3,29
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|4,65
|13,41
|365,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|1,09
|94,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,30
|6,61
|21,59
|Avrasya GMYO
|4,19
|4,49
|177,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,39
|3,67
|86,26
|Avrupa Yatırım Holding
|5,60
|-1,75
|263,64
|Ayen Enerji
|5,44
|-1,45
|56,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,14
|0,36
|408,68
|Aygaz
|14,21
|3,27
|16,99
|Bagfaş
|19,49
|1,51
|15,87
|Bak Ambalaj
|20,32
|-4,15
|178,94
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|-2,38
|529,03
|Bantaş Ambalaj
|4,65
|-1,48
|115,86
|Banvit
|45,08
|9,47
|142,76
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,84
|363,32
|Batı Çimento
|4,70
|2,84
|41,99
|Batısöke Çimento
|2,42
|0,41
|84,73
|Bayrak Taban Sanayi
|11,07
|8,42
|Bera Holding
|16,80
|-23,08
|336,36
|Berkosan Yalıtım
|7,11
|-3,00
|159,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,12
|-0,24
|68,16
|Beyaz Filo
|9,60
|-4,19
|206,73
|Bilici Yatırım
|6,44
|-3,16
|124,67
|Bim Mağazalar
|72,50
|3,35
|56,90
|Birko Mensucat
|1,15
|1,77
|270,97
|Birlik Mensucat
|2,95
|13,90
|158,77
|Bizim Mağazaları
|15,42
|-0,13
|39,26
|Borusan Mannesmann
|23,00
|26,58
|100,87
|Borusan Yat. Paz.
|460,50
|41,00
|668,61
|Bosch Fren Sistemleri
|1.271,00
|-0,70
|341,66
|Bossa
|14,00
|-1,27
|73,70
|Brisa
|19,99
|4,77
|113,14
|Burçelik
|21,64
|-0,92
|272,46
|Burçelik Vana
|59,25
|-2,79
|510,20
|Bursa Çimento
|8,92
|-0,22
|122,81
|Carrefoursa
|90,00
|-15,01
|240,30
|Casa Emtia Petrol
|137,70
|13,43
|1366,45
|Ceo Event Medya
|6,66
|0,30
|81,86
|Coca Cola İçecek
|62,55
|-2,27
|65,22
|Cosmos Yat. Holding
|7,70
|-3,14
|277,45
|Credıtwest Faktorıng
|5,64
|-2,42
|95,83
|Çelebi
|118,20
|25,15
|18,97
|Çelik Halat
|18,95
|0,26
|191,54
|Çemaş Döküm
|2,25
|-3,85
|79,50
|Çemtaş
|14,88
|-2,36
|83,05
|Çimbeton
|189,90
|8,08
|360,25
|Çimentaş
|32,40
|-4,65
|116,00
|Çimsa
|18,49
|11,39
|103,63
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|3,83
|138,24
|Dagi Giyim
|8,49
|0,12
|239,60
|Dagi Yatırım Holding
|12,00
|-5,29
|430,97
|Dardanel
|26,00
|-10,34
|586,02
|Datagate Bilgisayar
|15,01
|-2,28
|92,19
|Demısaş Döküm
|6,32
|-0,47
|81,61
|Denge Holding
|5,60
|1,82
|308,76
|Deniz GMYO
|3,34
|2,77
|58,73
|Derimod
|9,77
|0,00
|36,83
|Derlüks Deri
|8,68
|-4,51
|114,54
|Desa Deri
|9,39
|3,30
|106,83
|Despec Bilgisayar
|11,86
|-0,34
|179,72
|Deva Holding
|24,08
|-0,08
|169,72
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|-2,53
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,12
|-1,90
|428,21
|Ditaş Doğan
|33,50
|-13,48
|252,07
|DO-CO
|505,30
|2,08
|-10,41
|Doğan Burda
|23,70
|-7,93
|290,44
|Doğan Holding
|3,14
|2,61
|74,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|0,00
|58,79
|Doğusan
|3,67
|-11,57
|76,44
|Doğuş GMYO
|8,93
|-1,00
|97,13
|Doğuş Otomotiv
|26,84
|-2,40
|181,93
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|-2,75
|-1,72
|Duran Doğan Basım
|10,45
|-1,69
|57,16
|Dyo Boya
|11,60
|-1,19
|136,73
|Eczacıbaşı İlaç
|7,03
|-0,85
|92,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|22,90
|7,41
|137,74
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|-0,33
|117,99
|Ege Endüstri
|1.641,00
|1,27
|191,70
|Ege Gübre
|133,30
|-0,30
|170,41
|Ege Profil
|32,80
|3,54
|174,02
|Ege Seramik
|9,93
|-2,17
|169,95
|Egeplast
|25,62
|13,06
|104,96
|Ekiz Kimya
|7,25
|3,42
|1088,52
|Emek Elektrik
|4,63
|15,75
|191,19
|Eminiş Ambalaj
|25,70
|6,99
|1590,79
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|11,06
|52,66
|Enerjisa Enerji
|11,20
|0,72
|66,27
|Enka İnşaat
|7,26
|0,69
|30,06
|Erbosan
|37,16
|1,25
|48,76
|Ereğli Demir Çelik
|13,93
|-2,86
|58,14
|Ersu Gıda
|5,01
|-0,79
|142,03
|Escort Teknoloji
|6,51
|3,33
|368,35
|Esenboğa Elektrik
|17,59
|-3,09
|Etiler Gıda
|4,14
|-0,24
|254,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|-6,02
|143,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,71
|-6,78
|210,77
|Euro Yat. Ort.
|4,80
|-2,24
|326,38
|Euro Yatırım Holding
|2,86
|-1,72
|90,67
|Fade Gıda
|6,50
|5,18
|Fenerbahçe Futbol
|30,06
|-10,38
|107,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,76
|1,96
|47,92
|F-M İzmit Piston
|117,80
|-1,75
|148,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,27
|0,63
|46,55
|Ford Otosan
|125,90
|1,37
|90,43
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|0,00
|48,00
|Frigo Pak Gıda
|22,62
|0,98
|222,89
|Galatasaray Sportif
|4,03
|2,81
|98,52
|Garanti Bankası
|9,87
|3,57
|-11,40
|Garanti Faktoring
|10,50
|-1,96
|171,32
|Garanti Yat. Ort.
|3,64
|8,66
|265,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,20
|1,27
|256,13
|Gediz Ambalaj
|25,48
|-9,00
|276,92
|Gentaş
|5,41
|6,29
|162,36
|Gersan Elektrik
|6,13
|-3,01
|92,16
|Global Men. Değ.
|5,25
|-3,85
|179,26
|Global Yat. Holding
|4,67
|1,30
|-4,11
|Good-Year
|7,74
|3,61
|91,11
|Göltaş Çimento
|33,90
|1,38
|90,56
|Gözde Girişim
|7,30
|5,95
|42,02
|GSD Denizcilik
|4,93
|-0,40
|92,58
|GSD Holding
|2,46
|6,96
|65,10
|Gübre Fabrik.
|47,52
|-0,71
|425,66
|Güler Yat. Holding
|12,53
|-6,63
|517,24
|Halk GMYO
|4,19
|24,33
|259,77
|Hatay Tekstil
|13,43
|-1,25
|99,44
|Hedef Girişim
|8,12
|10,78
|240,28
|Hektaş
|14,49
|7,33
|80,67
|HUB Girişim
|17,90
|-1,00
|90,66
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|-2,22
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|6,58
|0,46
|24,86
|İdealist Danışmanlık
|13,90
|8,26
|318,67
|İdealist GMYO
|7,35
|15,93
|140,20
|İhlas Ev Aletleri
|2,07
|11,29
|-33,87
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|-1,74
|-0,44
|İhlas Holding
|1,24
|-3,88
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-1,68
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,36
|0,68
|74,42
|Info Yatırım
|6,35
|10,05
|231,63
|İntema
|21,90
|2,53
|136,50
|Inveo Yatırım Holding
|35,80
|-1,49
|365,54
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|3,19
|59,07
|İskenderun Demir Çelik
|9,85
|2,39
|26,04
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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