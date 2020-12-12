Yatırımcı rehberi (8)
12.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:09
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,38
|-6,68
|350,54
|Acıpayam Selüloz
|16,79
|0,24
|165,89
|Adel Kalemcilik
|25,12
|7,90
|60,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,93
|-4,25
|105,14
|Afyon Çimento
|4,43
|-0,67
|94,45
|Ak Enerji
|2,22
|-5,13
|103,67
|Akbank
|6,31
|2,10
|-22,19
|Akçansa
|15,77
|6,20
|62,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,90
|-3,12
|179,62
|Akfen GMYO
|4,75
|14,73
|17,28
|Akın Tekstil
|29,34
|9,40
|112,76
|Akiş GMYO
|3,65
|-4,95
|16,52
|Akmerkez GMYO
|66,25
|5,83
|195,70
|Aksa
|11,71
|9,03
|67,21
|Aksa Enerji
|7,13
|-2,99
|87,63
|Aksigorta
|8,23
|1,11
|51,91
|Aksu Enerji
|13,12
|1,47
|-11,77
|Alarko Carrıer
|236,30
|0,08
|295,64
|Alarko GMYO
|20,12
|2,50
|36,89
|Alarko Holding
|6,74
|-2,18
|14,73
|Albaraka Türk
|1,87
|11,31
|22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,50
|-3,51
|128,41
|Alkim Kağıt
|13,04
|-1,21
|140,60
|Alkim Kimya
|13,90
|-1,77
|124,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,39
|-4,78
|482,93
|Altınyunus Çeşme
|48,62
|1,72
|386,69
|Anadolu Efes
|21,72
|-1,90
|2,08
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|8,64
|35,76
|Anadolu Hayat Emek.
|7,92
|0,00
|30,15
|Anadolu Isuzu
|17,15
|6,59
|40,92
|Anadolu Sigorta
|7,09
|0,42
|70,70
|Anel Elektrik
|3,34
|1,52
|89,46
|Arçelik
|30,92
|8,72
|48,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,80
|5,14
|Arena Bilgisayar
|34,58
|3,04
|374,67
|Armada Bilgisayar
|49,22
|-4,33
|200,31
|Arsan Tekstil
|7,47
|7,17
|108,66
|Artı Yatırım Holding
|5,95
|-3,25
|634,57
|Aselsan
|17,54
|-0,96
|68,48
|Ata GMYO
|5,33
|-7,63
|17,66
|Atakule GMYO
|2,43
|-3,95
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|-8,89
|310,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-8,30
|92,59
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,29
|-4,44
|14,06
|Avrasya GMYO
|4,01
|4,70
|165,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|2,19
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,70
|7,55
|270,13
|Ayen Enerji
|5,52
|-2,99
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,10
|-1,77
|406,85
|Aygaz
|13,76
|6,75
|13,29
|Bagfaş
|19,20
|-3,57
|14,15
|Bak Ambalaj
|21,20
|7,07
|191,02
|Balatacılar Balatacılık
|7,99
|-0,12
|544,35
|Bantaş Ambalaj
|4,72
|-3,81
|119,11
|Banvit
|41,18
|10,28
|121,76
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|-3,25
|359,46
|Batı Çimento
|4,57
|2,24
|38,07
|Batısöke Çimento
|2,41
|1,26
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|10,21
|0,89
|Bera Holding
|21,84
|48,37
|467,27
|Berkosan Yalıtım
|7,33
|11,23
|167,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,13
|11,02
|68,57
|Beyaz Filo
|10,02
|-8,74
|220,15
|Bilici Yatırım
|6,65
|8,13
|131,99
|Bim Mağazalar
|70,15
|-0,78
|51,81
|Birko Mensucat
|1,13
|-3,42
|264,52
|Birlik Mensucat
|2,59
|-2,26
|127,19
|Bizim Mağazaları
|15,44
|-4,69
|39,44
|Borusan Mannesmann
|18,17
|13,63
|58,69
|Borusan Yat. Paz.
|326,60
|37,92
|445,12
|Bosch Fren Sistemleri
|1.280,00
|-5,04
|344,79
|Bossa
|14,18
|9,67
|75,93
|Brisa
|19,08
|0,37
|103,43
|Burçelik
|21,84
|-1,09
|275,90
|Burçelik Vana
|60,95
|0,91
|527,70
|Bursa Çimento
|8,94
|-2,83
|123,31
|Carrefoursa
|105,90
|-6,28
|300,42
|Casa Emtia Petrol
|121,40
|27,59
|1192,86
|Ceo Event Medya
|6,64
|-6,87
|81,31
|Coca Cola İçecek
|64,00
|3,64
|69,05
|Cosmos Yat. Holding
|7,95
|-3,05
|289,71
|Credıtwest Faktorıng
|5,78
|5,67
|100,69
|Çelebi
|94,45
|-1,00
|-4,93
|Çelik Halat
|18,90
|-1,25
|190,77
|Çemaş Döküm
|2,34
|-1,68
|86,68
|Çemtaş
|15,24
|4,03
|87,48
|Çimbeton
|175,70
|-5,44
|325,84
|Çimentaş
|33,98
|-1,28
|126,53
|Çimsa
|16,60
|5,60
|82,82
|Çuhadaroğlu Metal
|7,32
|9,75
|129,47
|Dagi Giyim
|8,48
|-1,17
|239,20
|Dagi Yatırım Holding
|12,67
|-3,80
|460,62
|Dardanel
|29,00
|16,00
|665,17
|Datagate Bilgisayar
|15,36
|-0,45
|96,67
|Demısaş Döküm
|6,35
|-0,16
|82,47
|Denge Holding
|5,50
|-5,17
|301,46
|Deniz GMYO
|3,25
|-1,81
|54,46
|Derimod
|9,77
|-0,10
|36,83
|Derlüks Deri
|9,09
|-4,92
|124,68
|Desa Deri
|9,09
|10,72
|100,22
|Despec Bilgisayar
|11,90
|2,67
|180,66
|Deva Holding
|24,10
|1,18
|169,95
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,45
|11,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|-7,08
|438,46
|Ditaş Doğan
|38,72
|19,88
|306,93
|DO-CO
|495,00
|-1,79
|-12,23
|Doğan Burda
|25,74
|12,89
|324,05
|Doğan Holding
|3,06
|6,99
|70,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-2,24
|58,79
|Doğusan
|4,15
|14,64
|99,52
|Doğuş GMYO
|9,02
|-2,80
|99,12
|Doğuş Otomotiv
|27,50
|-2,41
|188,87
|Döktaş Dökümcülük
|31,98
|-0,12
|1,06
|Duran Doğan Basım
|10,63
|-2,39
|59,87
|Dyo Boya
|11,74
|-10,72
|139,59
|Eczacıbaşı İlaç
|7,09
|1,14
|94,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,32
|5,75
|121,34
|Edip Gayrimenkul
|3,04
|-0,33
|118,71
|Ege Endüstri
|1.620,40
|-7,19
|188,04
|Ege Gübre
|133,70
|0,22
|171,22
|Ege Profil
|31,68
|3,33
|164,66
|Ege Seramik
|10,15
|2,01
|175,93
|Egeplast
|22,66
|19,26
|81,28
|Ekiz Kimya
|7,01
|-9,66
|1049,18
|Emek Elektrik
|4,00
|6,95
|151,57
|Eminiş Ambalaj
|24,02
|4,43
|1480,26
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|-6,57
|37,46
|Enerjisa Enerji
|11,12
|1,09
|65,08
|Enka İnşaat
|7,21
|0,98
|29,17
|Erbosan
|36,70
|3,21
|46,92
|Ereğli Demir Çelik
|14,34
|23,41
|62,80
|Ersu Gıda
|5,05
|-2,70
|143,96
|Escort Teknoloji
|6,30
|-3,82
|353,24
|Esenboğa Elektrik
|18,15
|-0,93
|Etiler Gıda
|4,15
|-3,04
|255,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,15
|-4,16
|158,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|-2,93
|233,38
|Euro Yat. Ort.
|4,91
|-6,48
|336,15
|Euro Yatırım Holding
|2,91
|-0,34
|94,00
|Fade Gıda
|6,18
|-1,90
|Fenerbahçe Futbol
|33,54
|-0,36
|131,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,63
|-11,24
|45,08
|F-M İzmit Piston
|119,90
|-5,74
|153,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,20
|-1,67
|45,64
|Ford Otosan
|124,20
|1,55
|87,86
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|0,91
|48,00
|Frigo Pak Gıda
|22,40
|-2,10
|219,75
|Galatasaray Sportif
|3,92
|-2,49
|93,10
|Garanti Bankası
|9,53
|4,61
|-14,45
|Garanti Faktoring
|10,71
|-3,86
|176,74
|Garanti Yat. Ort.
|3,35
|12,79
|236,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,06
|8,64
|251,67
|Gediz Ambalaj
|28,00
|32,83
|314,20
|Gentaş
|5,09
|-1,74
|146,85
|Gersan Elektrik
|6,32
|2,10
|98,12
|Global Men. Değ.
|5,46
|-12,36
|190,43
|Global Yat. Holding
|4,61
|-3,15
|-5,34
|Good-Year
|7,47
|-1,32
|84,44
|Göltaş Çimento
|33,44
|1,83
|87,97
|Gözde Girişim
|6,89
|1,03
|34,05
|GSD Denizcilik
|4,95
|-0,60
|93,36
|GSD Holding
|2,30
|0,44
|54,36
|Gübre Fabrik.
|47,86
|-6,34
|429,42
|Güler Yat. Holding
|13,42
|-5,29
|561,08
|Halk GMYO
|3,37
|0,90
|189,36
|Hatay Tekstil
|13,60
|4,06
|101,96
|Hedef Girişim
|7,33
|12,08
|207,17
|Hektaş
|13,50
|4,01
|68,33
|HUB Girişim
|18,08
|-2,27
|92,57
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|-0,44
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,55
|-0,15
|24,29
|İdealist Danışmanlık
|12,84
|14,44
|286,75
|İdealist GMYO
|6,34
|-9,69
|107,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,54
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-2,31
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,60
|-6,12
|1,32
|İhlas Holding
|1,29
|5,74
|41,76
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|0,00
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,25
|0,00
|73,25
|Info Yatırım
|5,77
|0,35
|201,34
|İntema
|21,36
|2,01
|130,67
|Inveo Yatırım Holding
|36,34
|1,74
|372,56
|İpek Doğal Enerji
|11,90
|-1,16
|54,15
|İskenderun Demir Çelik
|9,62
|11,34
|23,09
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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