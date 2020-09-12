Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
12.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:27
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,54
|4,73
|90,32
|Acıpayam Selüloz
|9,45
|8,50
|49,65
|Adel Kalemcilik
|18,45
|2,50
|17,52
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|3,92
|48,43
|Afyon Çimento
|4,09
|2,00
|79,52
|Ak Enerji
|1,95
|5,41
|78,90
|Akbank
|4,92
|0,00
|-39,33
|Akçansa
|12,36
|5,91
|27,50
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,09
|-11,01
|141,23
|Akfen GMYO
|3,36
|6,33
|-17,04
|Akın Tekstil
|14,96
|4,69
|8,48
|Akiş GMYO
|2,78
|1,83
|-11,25
|Akmerkez GMYO
|41,88
|6,56
|86,92
|Aksa
|6,82
|3,65
|-2,62
|Aksa Enerji
|5,45
|3,81
|43,42
|Aksigorta
|7,24
|-0,14
|33,63
|Aksu Enerji
|10,50
|2,04
|-29,39
|Alarko Carrıer
|89,35
|6,37
|49,60
|Alarko GMYO
|14,87
|3,19
|1,17
|Alarko Holding
|5,13
|1,38
|-13,78
|Albaraka Türk
|1,49
|2,05
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,90
|7,34
|123,42
|Alkim Kağıt
|13,72
|4,41
|153,15
|Alkim Kimya
|13,65
|8,59
|120,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,49
|11,19
|263,41
|Altınyunus Çeşme
|58,15
|16,53
|482,08
|Anadolu Cam
|5,36
|0,94
|26,63
|Anadolu Efes
|20,60
|2,49
|-3,19
|Anadolu Grubu Holding
|17,02
|3,65
|-3,24
|Anadolu Hayat Emek.
|7,42
|1,09
|21,94
|Anadolu Isuzu
|13,58
|3,51
|11,59
|Anadolu Sigorta
|6,26
|-0,32
|50,72
|Anel Elektrik
|5,64
|4,06
|75,96
|Arçelik
|22,78
|3,55
|9,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,84
|6,26
|Arena Bilgisayar
|37,44
|19,24
|413,93
|Armada Bilgisayar
|59,00
|25,05
|259,98
|Arsan Tekstil
|5,21
|6,11
|45,53
|Artı Yatırım Holding
|4,53
|60,64
|459,26
|Aselsan
|16,63
|-1,48
|59,31
|Ata GMYO
|3,46
|3,28
|-23,62
|Atakule GMYO
|2,25
|0,00
|17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|2,30
|-4,17
|130,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|5,56
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,28
|3,83
|-0,94
|Avrasya GMYO
|2,24
|4,19
|48,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,41
|4,33
|32,42
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,90
|-0,39
|12,52
|Avrupa Yatırım Holding
|1,95
|15,38
|26,62
|Ayen Enerji
|5,47
|0,18
|57,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,99
|19,08
|219,18
|Aygaz
|11,65
|5,24
|-4,08
|Bagfaş
|15,00
|0,20
|-10,82
|Bak Ambalaj
|11,12
|4,81
|52,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,72
|13,81
|119,35
|Bantaş Ambalaj
|3,89
|5,99
|54,37
|Banvit
|25,10
|3,72
|35,16
|Baştaş Başkent Çimento
|4,63
|15,75
|78,76
|Batı Çimento
|3,63
|4,31
|9,67
|Batısöke Çimento
|1,77
|7,27
|35,11
|Bayrak Taban Sanayi
|7,46
|0,13
|Bera Holding
|9,38
|-2,09
|143,64
|Berkosan Yalıtım
|5,17
|13,88
|88,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,59
|7,16
|46,53
|Beyaz Filo
|4,84
|24,42
|54,64
|Bilici Yatırım
|5,08
|4,53
|77,22
|Bim Mağazalar
|69,30
|2,29
|49,97
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,44
|-2,40
|114,04
|Bizim Mağazaları
|15,64
|-0,70
|40,02
|Bomonti Elektrik
|5,30
|12,77
|314,06
|Borusan Mannesmann
|12,69
|3,17
|10,83
|Borusan Yat. Paz.
|89,30
|5,87
|49,05
|Bosch Fren Sistemleri
|864,00
|0,50
|200,23
|Bossa
|9,90
|8,55
|22,83
|Brisa
|11,77
|5,00
|25,49
|Burçelik
|21,20
|-7,59
|264,89
|Burçelik Vana
|56,00
|-7,82
|476,73
|Bursa Çimento
|5,92
|6,28
|47,87
|Carrefoursa
|10,19
|35,51
|116,35
|Casa Emtia Petrol
|31,00
|3,33
|230,14
|Ceo Event Medya
|4,28
|4,14
|16,87
|Coca Cola İçecek
|45,50
|3,46
|20,18
|Cosmos Yat. Holding
|4,65
|60,34
|127,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,42
|-24,51
|88,19
|Çelebi
|69,35
|1,84
|-30,20
|Çelik Halat
|12,38
|0,98
|90,46
|Çemaş Döküm
|1,57
|6,08
|25,25
|Çemtaş
|11,52
|2,77
|41,71
|Çimbeton
|76,80
|10,03
|86,14
|Çimentaş
|29,68
|17,13
|97,87
|Çimsa
|11,57
|2,94
|27,42
|Çuhadaroğlu Metal
|5,41
|0,93
|69,59
|Dagi Giyim
|11,25
|9,22
|350,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,92
|10,72
|206,19
|Dardanel
|12,50
|3,31
|229,82
|Datagate Bilgisayar
|11,30
|-0,35
|44,69
|Demısaş Döküm
|5,70
|7,55
|63,79
|Denge Holding
|2,73
|-4,55
|99,27
|Deniz GMYO
|3,09
|-0,96
|46,85
|Denizli Cam
|7,74
|13,16
|-7,19
|Derimod
|7,10
|7,41
|-0,56
|Derlüks Deri
|8,38
|-1,64
|107,13
|Desa Deri
|6,60
|14,78
|45,37
|Despec Bilgisayar
|9,23
|12,56
|117,69
|Deva Holding
|19,07
|1,87
|113,60
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|6,82
|60,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,15
|-11,52
|175,64
|Ditaş Doğan
|36,00
|20,00
|278,35
|DO-CO
|324,50
|1,56
|-42,46
|Doğan Burda
|23,70
|-16,84
|290,44
|Doğan Holding
|2,16
|0,47
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|0,76
|61,21
|Doğusan
|3,84
|3,78
|84,62
|Doğuş GMYO
|10,77
|-0,37
|137,75
|Doğuş Otomotiv
|14,67
|0,62
|54,10
|Döktaş Dökümcülük
|29,36
|6,07
|-7,22
|Duran Doğan Basım
|19,20
|13,07
|36,75
|Dyo Boya
|6,54
|10,66
|33,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|7,82
|81,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,75
|3,96
|63,51
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|2,54
|74,10
|Ege Endüstri
|729,50
|0,01
|29,67
|Ege Gübre
|103,00
|6,02
|108,94
|Ege Profil
|16,40
|4,33
|37,01
|Ege Seramik
|5,39
|3,26
|46,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,95
|6,74
|196,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|1,12
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|235,00
|Egeplast
|15,52
|1,44
|24,16
|Ekiz Kimya
|8,75
|0,57
|1334,43
|Emek Elektrik
|3,49
|14,43
|119,50
|Eminiş Ambalaj
|11,67
|60,52
|667,76
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|2,87
|23,65
|Enerjisa Enerji
|8,53
|4,15
|26,63
|Enka İnşaat
|6,66
|1,06
|19,31
|Erbosan
|22,82
|4,01
|-8,65
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|4,21
|3,88
|Ersu Gıda
|4,41
|-2,00
|113,04
|Escort Teknoloji
|3,60
|5,88
|158,99
|Etiler Gıda
|3,59
|4,66
|207,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,99
|4,19
|24,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,87
|5,06
|56,64
|Euro Yat. Ort.
|2,03
|2,53
|80,32
|Euro Yatırım Holding
|1,92
|3,78
|28,00
|Fade Gıda
|5,60
|-7,28
|Fenerbahçe Futbol
|39,90
|7,78
|175,74
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,40
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,96
|5,60
|-13,35
|F-M İzmit Piston
|87,70
|6,89
|85,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,81
|13,67
|53,58
|Ford Otosan
|86,15
|1,95
|30,30
|Formet Çelik Kapı
|3,91
|10,14
|30,33
|Frigo Pak Gıda
|22,10
|-9,35
|215,47
|Galatasaray Sportif
|3,88
|7,78
|91,13
|Garanti Bankası
|6,79
|-0,15
|-39,05
|Garanti Faktoring
|11,05
|-1,34
|185,53
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|19,62
|134,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,04
|0,22
|187,44
|Gedik Yatırım Holding
|24,54
|-2,08
|219,12
|Gediz Ambalaj
|14,70
|13,08
|117,46
|Gentaş
|2,79
|3,72
|35,30
|Gersan Elektrik
|6,86
|-0,44
|115,05
|Global Men. Değ.
|4,74
|1,72
|152,13
|Global Yat. Holding
|4,36
|-0,23
|-10,47
|Good-Year
|5,00
|4,60
|23,46
|Göltaş Çimento
|26,40
|18,81
|48,40
|Gözde Girişim
|5,39
|1,70
|4,86
|GSD Denizcilik
|4,42
|0,00
|72,66
|GSD Holding
|2,11
|-5,80
|41,61
|Gübre Fabrik.
|28,00
|-6,10
|209,73
|Güler Yat. Holding
|17,80
|-6,32
|776,85
|Halk GMYO
|2,24
|11,44
|92,34
|Hatay Tekstil
|12,62
|6,05
|87,41
|Hedef Girişim
|3,62
|-2,16
|51,70
|Hektaş
|12,26
|1,24
|52,87
|HUB Girişim
|19,04
|-2,81
|102,80
|Hürriyet Gzt.
|1,77
|-3,28
|55,26
|ICBC Turkey Bank
|7,58
|-1,69
|43,83
|İdealist Danışmanlık
|4,97
|13,73
|49,70
|İdealist GMYO
|5,13
|9,62
|67,65
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|20,00
|-29,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,55
|10,71
|29,17
|İhlas Gazetecilik
|4,91
|32,35
|8,15
|İhlas Holding
|1,07
|24,42
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,29
|8,40
|54,74
|İndeks Bilgisayar
|14,62
|9,68
|55,87
|Info Yatırım
|7,41
|9,45
|52,38
|İntema
|19,95
|3,10
|115,44
|İpek Doğal Enerji
|11,89
|3,21
|54,02
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|8,21
|-7,23
(Sürecek)
Kaynak: AA
Haber Yorumları
500