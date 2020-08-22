Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
22.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:05
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,51
|6,04
|88,71
|Acıpayam Selüloz
|9,14
|8,42
|44,74
|Adel Kalemcilik
|16,31
|0,00
|3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|2,63
|36,53
|Afyon Çimento
|3,94
|-1,99
|72,94
|Ak Enerji
|1,92
|12,28
|76,15
|Akbank
|5,07
|2,84
|-37,48
|Akçansa
|12,20
|0,58
|25,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,34
|-18,88
|105,69
|Akfen GMYO
|3,21
|-0,62
|-20,74
|Akın Tekstil
|14,57
|-2,48
|5,66
|Akiş GMYO
|2,69
|-3,93
|-14,12
|Akmerkez GMYO
|42,70
|4,10
|90,58
|Aksa
|6,95
|-5,57
|-0,76
|Aksa Enerji
|5,31
|4,32
|39,74
|Aksigorta
|6,96
|2,81
|28,46
|Aksu Enerji
|10,26
|3,64
|-31,00
|Alarko Carrıer
|86,10
|0,88
|44,16
|Alarko GMYO
|15,14
|4,27
|3,01
|Alarko Holding
|4,83
|-1,83
|-18,82
|Albaraka Türk
|1,54
|-1,91
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,56
|17,68
|95,68
|Alkim Kağıt
|14,72
|13,76
|171,60
|Alkim Kimya
|12,92
|0,39
|108,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,20
|0,84
|192,68
|Altınyunus Çeşme
|43,26
|-5,34
|333,03
|Anadolu Cam
|5,32
|4,93
|24,76
|Anadolu Efes
|19,80
|-1,79
|-6,95
|Anadolu Grubu Holding
|17,30
|-0,57
|-1,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,39
|-2,38
|21,44
|Anadolu Isuzu
|13,63
|4,36
|12,00
|Anadolu Sigorta
|6,28
|2,78
|51,20
|Anel Elektrik
|5,29
|-1,86
|65,04
|Arçelik
|22,56
|4,44
|8,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,10
|-4,03
|Arena Bilgisayar
|24,40
|10,51
|234,94
|Armada Bilgisayar
|35,00
|45,83
|113,54
|Arsan Tekstil
|5,05
|9,78
|41,06
|Artı Yatırım Holding
|2,42
|8,04
|198,77
|Aselsan
|17,35
|0,46
|66,20
|Ata GMYO
|3,24
|3,18
|-28,48
|Atakule GMYO
|2,42
|18,05
|26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|2,12
|1,44
|112,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-12,80
|47,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,15
|0,00
|-1,91
|Avrasya GMYO
|2,11
|5,50
|39,74
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,54
|15,45
|39,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,70
|0,01
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|6,92
|10,39
|Ayen Enerji
|5,63
|13,74
|62,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,65
|-5,99
|157,99
|Aygaz
|12,14
|2,10
|-0,05
|Bagfaş
|14,13
|-7,89
|-15,99
|Bak Ambalaj
|9,69
|3,68
|33,02
|Balatacılar Balatacılık
|2,09
|-1,88
|68,55
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|1,97
|43,65
|Banvit
|23,78
|-3,25
|28,06
|Baştaş Başkent Çimento
|4,12
|7,01
|59,07
|Batı Çimento
|3,43
|4,57
|3,63
|Batısöke Çimento
|1,62
|3,85
|23,66
|Bayrak Taban Sanayi
|6,50
|-10,59
|Bera Holding
|8,85
|15,69
|129,87
|Berkosan Yalıtım
|4,34
|9,60
|58,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|5,73
|20,41
|Beyaz Filo
|3,47
|-0,86
|10,87
|Bilici Yatırım
|7,50
|-3,85
|74,43
|Bim Mağazalar
|68,00
|1,19
|47,16
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,40
|29,73
|110,53
|Bizim Mağazaları
|14,67
|-1,15
|31,33
|Bomonti Elektrik
|5,90
|-14,49
|360,94
|Borusan Mannesmann
|12,92
|6,78
|12,84
|Borusan Yat. Paz.
|89,60
|5,79
|49,55
|Bosch Fren Sistemleri
|767,10
|-24,34
|166,56
|Bossa
|8,99
|3,81
|11,54
|Brisa
|11,40
|1,24
|21,55
|Burçelik
|24,52
|9,46
|322,03
|Burçelik Vana
|59,20
|7,83
|509,68
|Bursa Çimento
|5,54
|-2,81
|38,38
|Carrefoursa
|6,21
|-2,82
|31,85
|Casa Emtia Petrol
|28,50
|11,76
|203,51
|Ceo Event Medya
|3,92
|3,70
|7,04
|Coca Cola İçecek
|44,46
|-1,64
|17,43
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|-4,53
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|5,71
|-14,14
|98,26
|Çelebi
|71,10
|-0,84
|-30,36
|Çelik Halat
|12,17
|0,33
|87,23
|Çemaş Döküm
|1,59
|2,58
|26,84
|Çemtaş
|10,14
|7,42
|24,74
|Çimbeton
|68,20
|-0,22
|65,29
|Çimentaş
|24,34
|-3,64
|62,27
|Çimsa
|11,99
|1,35
|32,05
|Çuhadaroğlu Metal
|4,23
|10,16
|32,60
|Dagi Giyim
|9,49
|6,63
|279,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,59
|1,54
|191,59
|Dardanel
|11,90
|-8,39
|213,98
|Datagate Bilgisayar
|8,65
|0,35
|10,76
|Demısaş Döküm
|5,01
|-3,84
|43,97
|Denge Holding
|2,24
|13,71
|63,50
|Deniz GMYO
|3,50
|-4,22
|66,34
|Denizli Cam
|7,02
|0,14
|-15,83
|Derimod
|6,19
|2,15
|-13,31
|Derlüks Deri
|9,04
|19,74
|123,44
|Desa Deri
|5,83
|1,57
|28,41
|Despec Bilgisayar
|7,06
|-0,14
|66,51
|Deva Holding
|19,74
|-12,96
|121,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,25
|15,38
|188,46
|Ditaş Doğan
|28,36
|-9,97
|198,05
|DO-CO
|327,70
|-2,00
|-41,90
|Doğan Burda
|26,22
|10,73
|331,96
|Doğan Holding
|2,10
|2,94
|16,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|-8,82
|50,30
|Doğusan
|2,83
|11,42
|36,06
|Doğuş GMYO
|11,73
|53,94
|158,94
|Doğuş Otomotiv
|15,31
|-3,65
|60,82
|Döktaş Dökümcülük
|26,48
|-7,54
|-16,32
|Duran Doğan Basım
|16,12
|-2,01
|14,81
|Dyo Boya
|5,71
|3,44
|16,53
|Eczacıbaşı İlaç
|5,76
|0,17
|57,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,35
|-0,35
|48,98
|Edip Gayrimenkul
|2,30
|-2,54
|65,47
|Ege Endüstri
|683,90
|0,16
|21,57
|Ege Gübre
|96,60
|0,47
|95,96
|Ege Profil
|16,30
|-9,29
|36,17
|Ege Seramik
|5,33
|4,10
|44,90
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,99
|-1,00
|209,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,98
|3,16
|151,28
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|-1,43
|245,00
|Egeplast
|15,68
|4,53
|25,44
|Ekiz Kimya
|8,79
|-12,71
|1340,98
|Emek Elektrik
|3,00
|18,58
|88,68
|Eminiş Ambalaj
|3,47
|-0,57
|128,29
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,04
|34,70
|Enerjisa Enerji
|8,48
|-1,74
|25,89
|Enka İnşaat
|6,62
|2,64
|18,60
|Erbosan
|22,70
|11,27
|-9,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|4,44
|1,49
|Ersu Gıda
|3,95
|-1,25
|90,82
|Escort Teknoloji
|3,56
|14,10
|156,12
|Etiler Gıda
|3,90
|2,63
|59,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,77
|4,73
|10,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,63
|5,16
|36,54
|Euro Yat. Ort.
|1,52
|-2,56
|35,02
|Euro Yatırım Holding
|1,66
|-1,78
|10,67
|Fade Gıda
|5,01
|7,74
|Fenerbahçe Futbol
|19,44
|32,43
|34,35
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,40
|4,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,66
|5,48
|-19,91
|F-M İzmit Piston
|77,20
|-3,74
|63,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,20
|0,29
|32,64
|Ford Otosan
|89,50
|1,59
|35,37
|Formet Çelik Kapı
|3,03
|1,00
|1,00
|Frigo Pak Gıda
|31,00
|8,01
|139,20
|Galatasaray Sportif
|2,66
|2,70
|31,03
|Garanti Bankası
|7,08
|4,42
|-36,45
|Garanti Faktoring
|12,32
|31,34
|218,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-7,02
|108,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,11
|0,77
|189,67
|Gedik Yatırım Holding
|22,48
|-1,40
|192,33
|Gediz Ambalaj
|12,86
|-8,66
|90,24
|Gentaş
|2,79
|10,28
|35,30
|Gersan Elektrik
|6,27
|5,03
|96,55
|Global Men. Değ.
|4,69
|-1,88
|149,47
|Global Yat. Holding
|4,32
|7,20
|-11,29
|Good-Year
|4,53
|-2,58
|11,85
|Göltaş Çimento
|19,90
|1,43
|11,86
|Gözde Girişim
|5,21
|6,98
|1,36
|GSD Denizcilik
|3,96
|0,76
|54,69
|GSD Holding
|2,17
|-5,65
|45,64
|Gübre Fabrik.
|28,30
|-2,55
|213,05
|Güler Yat. Holding
|18,92
|13,77
|832,02
|Güneş Sigorta
|6,03
|4,15
|176,61
|Halk GMYO
|2,11
|2,93
|73,33
|Halk Sigorta
|3,45
|1,47
|106,13
|Hatay Tekstil
|9,13
|1,00
|35,58
|Hedef Girişim
|4,00
|10,19
|53,26
|Hektaş
|11,96
|-3,31
|49,13
|HUB Girişim
|19,04
|23,64
|102,80
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|3,87
|41,23
|ICBC Turkey Bank
|5,73
|10,19
|8,73
|İdealist Danışmanlık
|4,15
|-4,38
|25,00
|İdealist GMYO
|4,64
|4,98
|51,63
|İhlas Ev Aletleri
|1,79
|1,13
|-42,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|4,70
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|2,44
|2,95
|-46,26
|İhlas Holding
|0,81
|5,19
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-7,45
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|12,27
|0,57
|30,81
|Info Yatırım
|6,12
|-0,16
|25,86
|İntema
|11,92
|-1,16
|28,73
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|11,79
|58,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,93
|2,06
|-11,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA