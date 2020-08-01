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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Yatırımcı rehberi (8)
01.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:05

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım3,490,2987,63
Acıpayam Selüloz9,45-4,3549,65
Adel Kalemcilik16,90-5,487,64
Adese Alışveriş Ticaret2,17-8,0551,93
Afyon Çimento4,25-6,8086,54
Ak Enerji1,79-5,2964,22
Akbank5,24-9,34-35,39
Akçansa12,78-3,1831,83
Akdeniz Yatırım Hold.6,6223,97213,74
Akfen GMYO3,64-5,45-10,12
Akın Tekstil16,280,3718,06
Akiş GMYO3,29-4,085,03
Akmerkez GMYO42,5819,6790,05
Aksa7,40-0,275,66
Aksa Enerji5,48-2,6644,21
Aksigorta7,54-7,0339,17
Aksu Enerji10,85-4,49-27,03
Alarko Carrıer90,50-6,9451,53
Alarko GMYO16,58-4,4912,80
Alarko Holding5,43-3,38-8,74
Albaraka Türk1,59-7,563,92
Alcatel Lucent Teletaş19,89-2,3165,20
Alkim Kağıt13,21-5,64143,74
Alkim Kimya13,31-3,41114,61
Altınyağ1,24-5,34202,44
Altınyunus Çeşme40,442,38304,80
Anadolu Cam4,86-11,9613,97
Anadolu Efes19,36-6,47-9,01
Anadolu Grubu Holding18,58-12,695,63
Anadolu Hayat Emek.8,12-5,8033,44
Anadolu Isuzu15,09-5,5123,99
Anadolu Sigorta6,39-3,1853,85
Anel Elektrik5,442,6469,47
Arçelik23,084,4310,75
ARD Bilişim Teknolojileri28,98-8,70
Arena Bilgisayar23,0212,29215,99
Armada Bilgisayar23,36-5,7342,53
Arsan Tekstil5,38-0,7450,28
Artı Yatırım Holding1,71-10,94111,11
Aselsan35,260,5168,88
Ata GMYO3,43-4,19-24,28
Atakule GMYO2,48-4,6229,17
Atlantis Yatırım Holding2,03-1,46103,00
Atlas Yat. Ort.3,0645,71112,50
AvivaSA Emeklilik Hayat13,66-7,141,90
Avrasya GMYO2,40-0,4158,94
Avrasya Petrol ve Tur.2,240,9023,08
Avrasya Stratejik GMYF1.450,500,0412,80
Avrupa Yatırım Holding1,802,8616,88
Ayen Enerji5,47-6,9757,64
Ayes Çelik Hasır ve Çit4,53-0,66106,85
Aygaz12,63-3,003,99
Bagfaş16,89-7,250,42
Bak Ambalaj10,011,6236,19
Balatacılar Balatacılık1,94-3,4856,45
Bantaş Ambalaj4,00-0,9958,73
Banvit25,220,0835,81
Baştaş Başkent Çimento4,19-4,3461,78
Batı Çimento4,20-2,7826,89
Batısöke Çimento1,81-4,2338,17
Bayrak Taban Sanayi6,862,24
Bera Holding8,200,37112,99
Berkosan Yalıtım4,22-9,0554,01
Beşiktaş Futbol Yat.2,9212,3119,18
Beyaz Filo3,80-2,5621,41
Bilici Yatırım8,11-1,5888,62
Bim Mağazalar71,45-3,2554,62
Birko Mensucat0,47-2,0851,61
Birlik Mensucat1,79-1,6557,02
Bizim Mağazaları17,00-10,2452,19
Bomonti Elektrik7,45-0,67482,03
Borusan Mannesmann13,875,7221,14
Borusan Yat. Paz.90,15-1,2650,47
Bosch Fren Sistemleri1.060,2019,42268,41
Bossa9,66-3,9819,85
Brisa11,37-5,5621,23
Burçelik31,3446,18439,41
Burçelik Vana85,9046,34784,65
Bursa Çimento6,01-8,9450,12
Carrefoursa7,26-1,6354,14
Casa Emtia Petrol25,1011,36167,31
Ceo Event Medya4,48-7,4422,33
Coca Cola İçecek44,62-6,5717,86
Cosmos Yat. Holding3,057,3949,51
Credıtwest Faktorıng4,906,5270,14
Çelebi75,70-1,11-25,86
Çelik Halat12,62-7,2194,15
Çemaş Döküm1,66-1,1932,43
Çemtaş12,056,0748,23
Çimbeton79,006,9791,47
Çimentaş26,821,7578,80
Çimsa11,623,2027,97
Çuhadaroğlu Metal4,14-5,4829,78
Dagi Giyim7,50-3,72200,00
Dagi Yatırım Holding7,39-8,54226,99
Dardanel12,30-7,59224,54
Datagate Bilgisayar10,02-3,4728,30
Demısaş Döküm5,46-3,5356,90
Denge Holding2,030,5048,18
Deniz GMYO8,9715,7477,62
Denizli Cam7,35-8,35-11,87
Derimod6,942,21-2,80
Derlüks Deri6,9714,2672,28
Desa Deri7,9033,9074,01
Despec Bilgisayar8,50-0,47100,47
Deva Holding21,123,63136,57
Diriteks Diriliş Tekstil1,521,3394,87
Ditaş Doğan28,584,69200,36
DO-CO357,901,68-36,54
Doğan Burda26,9634,93344,15
Doğan Holding2,11-3,6517,52
Doğtaş Kelebek Mobilya2,806,4669,70
Doğusan3,042,3646,15
Doğuş GMYO8,7846,0993,82
Doğuş Otomotiv17,00-4,4478,57
Döktaş Dökümcülük34,0434,977,57
Duran Doğan Basım17,40-3,0623,93
Dyo Boya7,021,4543,27
Eczacıbaşı İlaç6,310,4872,85
Eczacıbaşı Yatırım15,50-0,1360,92
Edip Gayrimenkul2,61-6,1287,77
Ege Endüstri728,90-8,6029,57
Ege Gübre107,004,24117,06
Ege Profil15,104,9326,15
Ege Seramik5,35-2,9045,44
Egeli & Co Tarım Girişim1,07-9,32234,38
Egeli&Co Enerji Yatırım1,05-9,48169,23
Egeli&Co Yatırım Holding0,76-1,30280,00
Egeplast15,05-1,3120,40
Ekiz Kimya9,291,751422,95
Emek Elektrik2,840,3578,62
Eminiş Ambalaj3,70-5,37143,42
Emlak Konut GMYO2,24-3,8654,73
Enerjisa Enerji8,29-1,8923,07
Enka İnşaat6,490,6216,27
Erbosan23,76-1,49-4,88
Ereğli Demir Çelik7,64-8,72-13,27
Ersu Gıda4,23-4,30104,35
Escort Teknoloji3,51-5,90152,52
Etiler Gıda3,502,6442,86
Euro Kapital Yat. Ort.2,050,4927,82
Euro Trend Yat. Ort.1,781,1449,10
Euro Yat. Ort.1,69-1,7450,12
Euro Yatırım Holding1,811,1220,67
Fenerbahçe Futbol13,44-0,81-7,12
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,373,55-4,38
F-M İzmit Piston118,5043,20150,20
Fonet Bilgi Teknolojileri10,30-4,1933,94
Ford Otosan83,007,1025,54
Formet Çelik Kapı3,110,653,67
Frigo Pak Gıda28,28-13,20118,21
Galatasaray Sportif2,48-2,3622,17
Garanti Bankası7,02-11,25-36,98
Garanti Faktoring9,4045,96142,89
Garanti Yat. Ort.2,4111,06123,15
Gedik Y. Men. Değ.9,06-6,31188,08
Gedik Yatırım Holding22,34-8,22190,51
Gediz Ambalaj13,221,3095,56
Gentaş2,78-5,1234,82
Gersan Elektrik6,46-5,14102,51
Global Men. Değ.5,270,76180,32
Global Yat. Holding4,67-3,91-4,11
Good-Year5,50-3,6835,80
Göltaş Çimento21,08-7,9518,49
Gözde Girişim5,63-6,489,53
GSD Denizcilik4,392,0971,48
GSD Holding2,577,5372,48
Gübre Fabrik.29,20-5,75223,01
Güler Yat. Holding13,948,40586,70
Güneş Sigorta6,2521,36186,70
Halk GMYO2,511,62106,19
Halk Sigorta3,390,30102,55
Hatay Tekstil9,600,6342,56
Hedef Girişim4,0218,9354,02
Hektaş14,770,4184,16
HUB Girişim18,26-2,6194,49
Hürriyet Gzt.1,640,0043,86
ICBC Turkey Bank5,44-9,483,23
İdealist Danışmanlık4,512,5035,84
İdealist GMYO4,24-1,1738,56
İhlas Ev Aletleri2,15-4,87-31,31
İhlas Gayrimenkul1,70-3,9541,67
İhlas Gazetecilik2,850,35-37,22
İhlas Holding0,90-1,10-1,10
İhlas Yayın Holding1,5724,6053,92
İndeks Bilgisayar13,304,7241,79
Info Yatırım7,614,5356,50
İntema13,260,9943,20
İpek Doğal Enerji13,08-8,6669,43
İskenderun Demir Çelik6,76-5,59-13,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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