HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı rehberi (8)
11.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:09

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,36 -15,58 80,65
Acıpayam Selüloz 9,25 -5,23 46,48
Adel Kalemcilik 15,50 -0,83 -1,27
Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -0,48 45,63
Afyon Çimento 3,72 -2,36 63,28
Ak Enerji 1,94 10,23 77,98
Akbank 5,75 -2,54 -29,10
Akçansa 13,25 3,68 36,68
Akdenız Güvenlık Hız. 2,94 -0,68 39,34
Akfen GMYO 3,75 -9,86 -7,41
Akın Tekstil 13,17 -3,80 -4,50
Akiş GMYO 3,13 -8,48 -0,08
Akmerkez GMYO 35,72 -1,16 59,43
Aksa 7,14 -3,51 1,95
Aksa Enerji 5,62 0,36 47,89
Aksigorta 7,22 -1,37 33,26
Aksu Enerji 11,01 -3,51 -25,96
Alarko Carrıer 76,10 1,81 26,83
Alarko GMYO 17,03 8,13 12,17
Alarko Holding 5,42 -3,04 -8,91
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.234,80 0,06 1,14
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.169,50 0,05 1,19
Albaraka PY One Tower GMYF 1.184,10 0,06 1,19
Albaraka Türk 1,64 -10,38 7,19
Alcatel Lucent Teletaş 18,85 -2,48 56,56
Alkim Kağıt 10,84 -9,67 100,01
Alkim Kimya 12,20 -8,82 96,71
Altınyağ 1,22 -5,43 197,56
Altınyunus Çeşme 40,04 -2,34 300,80
Anadolu Cam 5,23 6,73 22,65
Anadolu Efes 22,22 4,12 -3,73
Anadolu Grubu Holding 20,52 2,75 16,66
Anadolu Hayat Emek. 8,25 7,84 35,58
Anadolu Isuzu 13,73 -4,72 12,82
Anadolu Sigorta 6,33 -0,47 52,40
Anel Elektrik 4,76 2,37 48,29
Arçelik 19,75 4,33 -5,23
ARD Bilişim Teknolojileri 30,06 -9,35
Arena Bilgisayar 16,60 10,01 127,87
Armada Bilgisayar 23,12 -3,34 41,06
Arsan Tekstil 5,14 -2,10 43,58
Artı Yatırım Holding 1,99 -13,10 145,68
Aselsan 31,78 -1,49 51,77
Ata GMYO 3,48 -10,54 -23,18
Atakule GMYO 2,17 -5,24 13,02
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,71 -2,84 18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,86 1,71 10,85
Avrasya GMYO 2,49 6,41 64,90
Avrasya Petrol ve Tur. 2,00 -5,66 9,89
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,90 0,01 12,68
Avrupa Yatırım Holding 1,65 -5,71 7,14
Ayen Enerji 6,40 2,07 84,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,00 -2,44 82,65
Aygaz 11,39 -6,41 -6,22
Bagfaş 16,55 -6,34 -1,61
Bak Ambalaj 8,88 -10,93 20,82
Balatacılar Balatacılık 2,02 -7,34 62,90
Bantaş Ambalaj 3,79 -11,86 50,40
Banvit 24,38 -3,56 31,29
Baştaş Başkent Çimento 4,25 -2,30 64,09
Batı Çimento 3,37 -6,13 1,81
Batısöke Çimento 1,60 -5,33 22,14
Bayrak Taban Sanayi 7,38 -4,03
Bera Holding 5,32 15,90 38,18
Berkosan Yalıtım 4,15 -9,78 51,46
Beşiktaş Futbol Yat. 3,19 -2,15 30,20
Beyaz Filo 3,80 -3,31 21,41
Bilici Yatırım 7,80 -3,35 81,41
Bim Mağazalar 68,15 1,34 47,48
Birko Mensucat 0,47 -6,00 51,61
Birlik Mensucat 1,59 -15,87 39,47
Bizim Mağazaları 19,45 -5,86 74,13
Bomonti Elektrik 5,63 -9,92 339,84
Borusan Mannesmann 11,77 -1,42 2,79
Borusan Yat. Paz. 78,80 12,57 31,52
Bosch Fren Sistemleri 376,80 22,34 30,93
Bossa 9,48 -9,97 17,62
Brisa 12,30 -5,46 31,14
Burçelik 10,98 4,27 88,98
Burçelik Vana 28,62 14,57 194,75
Bursa Çimento 4,41 -5,36 10,16
Carrefoursa 7,22 -5,37 53,29
Casa Emtia Petrol 20,50 -7,41 118,32
Ceo Event Medya 4,07 -7,71 11,13
Coca Cola İçecek 44,58 0,45 17,75
Cosmos Yat. Holding 2,77 -6,10 35,78
Credıtwest Faktorıng 4,53 8,89 57,29
Çelebi 76,00 -0,78 -25,56
Çelik Halat 10,79 -2,53 66,00
Çemaş Döküm 1,59 -5,92 26,84
Çemtaş 8,25 -5,71 1,49
Çimbeton 58,95 -7,02 42,87
Çimentaş 22,96 -8,16 53,07
Çimsa 10,44 1,85 14,98
Çuhadaroğlu Metal 3,70 -4,88 15,99
Dagi Giyim 6,32 7,12 152,80
Dagi Yatırım Holding 7,30 -1,22 223,01
Dardanel 11,50 -0,95 203,43
Datagate Bilgisayar 8,98 -9,11 14,98
Demısaş Döküm 5,95 12,05 70,98
Denge Holding 1,67 6,37 21,90
Deniz GMYO 5,39 -6,10 6,73
Denizli Cam 8,07 -2,06 -3,24
Derimod 6,68 -12,11 -6,44
Derlüks Deri 6,47 -7,97 59,92
Desa Deri 4,95 -7,48 9,03
Despec Bilgisayar 7,46 -8,58 75,94
Deva Holding 19,20 -3,27 115,06
Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 -3,94 56,41
Ditaş Doğan 24,78 31,18 160,43
DO-CO 327,00 -4,50 -42,02
Doğan Burda 16,16 10,68 166,23
Doğan Holding 2,20 0,92 22,53
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 -13,17 47,88
Doğusan 3,00 -11,50 44,23
Doğuş GMYO 5,60 -8,79 23,62
Doğuş Otomotiv 15,08 0,53 58,40
Döktaş Dökümcülük 24,10 -4,74 -23,84
Duran Doğan Basım 16,23 -3,96 15,60
Dyo Boya 6,44 -2,28 31,43
Eczacıbaşı İlaç 6,23 -2,96 70,66
Eczacıbaşı Yatırım 14,58 -5,87 51,36
Edip Gayrimenkul 2,31 -4,55 66,19
Ege Endüstri 639,40 0,35 13,66
Ege Gübre 83,80 -2,78 68,27
Ege Profil 14,44 -3,09 20,63
Ege Seramik 5,09 -5,39 38,37
Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 -6,02 290,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,14 -2,56 192,31
Egeli&Co Yatırım Holding 0,80 -3,61 300,00
Egeplast 16,60 1,22 32,80
Ekiz Kimya 10,23 2,61 1577,05
Emek Elektrik 2,73 -8,39 71,70
Eminiş Ambalaj 3,65 -6,41 140,13
Emlak Konut GMYO 2,16 5,88 47,95
Enerjisa Enerji 8,61 -0,12 27,82
Enka İnşaat 5,97 -4,02 6,95
Erbosan 21,34 -3,18 -14,57
Ereğli Demir Çelik 8,60 0,82 -4,87
Ersu Gıda 4,23 -10,76 104,35
Escort Teknoloji 3,62 -11,71 160,43
Etiler Gıda 2,80 0,00 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 -13,51 19,72
Euro Trend Yat. Ort. 1,73 -16,43 44,91
Euro Yat. Ort. 1,73 -6,49 53,68
Euro Yatırım Holding 1,73 -12,18 15,33
Fenerbahçe Futbol 12,30 -2,38 -15,00
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,13 -10,22 -9,63
F-M İzmit Piston 53,90 3,65 13,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 -0,57 35,24
Ford Otosan 73,00 0,62 10,41
Formet Çelik Kapı 2,90 -6,45 -3,33
Frigo Pak Gıda 18,00 -8,30 38,89
Galatasaray Sportif 2,66 -9,22 31,03
Garanti Bankası 7,81 -4,99 -29,89
Garanti Faktoring 4,99 -8,61 28,94
Garanti Yat. Ort. 1,95 -10,55 80,56
Gedik Y. Men. Değ. 9,12 -5,10 189,99
Gedik Yatırım Holding 21,84 -8,62 184,01
Gediz Ambalaj 10,75 -9,66 59,02
Gentaş 2,79 -1,41 35,30
Gersan Elektrik 5,07 -18,75 58,93
Global Men. Değ. 4,73 8,74 151,60
Global Yat. Holding 4,08 -2,16 -16,22
Good-Year 5,35 -9,48 32,10
Göltaş Çimento 18,76 -0,21 5,45
Gözde Girişim 4,70 -5,62 -8,56
GSD Denizcilik 3,90 -6,47 52,34
GSD Holding 2,07 -4,61 38,93
Gübre Fabrik. 26,62 -2,49 194,47
Güler Yat. Holding 14,59 11,37 618,72
Güneş Sigorta 4,15 -5,68 90,37
Halk GMYO 2,23 -4,29 83,19
Halk Sigorta 3,72 -0,80 87,88
Hatay Tekstil 9,25 -7,50 37,36
Hedef Girişim 2,87 -8,31 9,96
Hektaş 13,60 -5,75 69,58
HUB Girişim 19,70 -5,92 109,83
Hürriyet Gzt. 1,40 -4,76 22,81
ICBC Turkey Bank 5,38 -4,27 2,09
İdealist Danışmanlık 3,86 -3,50 16,27
İdealist GMYO 4,07 -8,95 33,01
İhlas Ev Aletleri 2,15 -8,51 -31,31
İhlas Gayrimenkul 1,65 -1,79 37,50
İhlas Gazetecilik 3,89 -7,38 -42,88
İhlas Holding 0,84 -4,55 -7,69
İhlas Yayın Holding 1,13 -6,61 10,78
İndeks Bilgisayar 10,54 -6,14 12,37
Info Yatırım 5,10 4,08 4,88
İntema 12,36 -6,08 33,48
İpek Doğal Enerji 13,95 1,23 80,70
İskenderun Demir Çelik 7,19 -3,36 -10,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı Ekonomi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor Yaşam
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş, şık olmak için modacıların kapısını çaldı
O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş, şık olmak için modacıların kapısını çaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Reynmen Seda Sayan Mabel Matiz
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Serdar Gürler Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (8) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 11:12:02. #1.14#
title