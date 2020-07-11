Yatırımcı rehberi (8) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,36 -15,58 80,65 Acıpayam Selüloz 9,25 -5,23 46,48 Adel Kalemcilik 15,50 -0,83 -1,27 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -0,48 45,63 Afyon Çimento 3,72 -2,36 63,28 Ak Enerji 1,94 10,23 77,98 Akbank 5,75 -2,54 -29,10 Akçansa 13,25 3,68 36,68 Akdenız Güvenlık Hız. 2,94 -0,68 39,34 Akfen GMYO 3,75 -9,86 -7,41 Akın Tekstil 13,17 -3,80 -4,50 Akiş GMYO 3,13 -8,48 -0,08 Akmerkez GMYO 35,72 -1,16 59,43 Aksa 7,14 -3,51 1,95 Aksa Enerji 5,62 0,36 47,89 Aksigorta 7,22 -1,37 33,26 Aksu Enerji 11,01 -3,51 -25,96 Alarko Carrıer 76,10 1,81 26,83 Alarko GMYO 17,03 8,13 12,17 Alarko Holding 5,42 -3,04 -8,91 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.234,80 0,06 1,14 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.169,50 0,05 1,19 Albaraka PY One Tower GMYF 1.184,10 0,06 1,19 Albaraka Türk 1,64 -10,38 7,19 Alcatel Lucent Teletaş 18,85 -2,48 56,56 Alkim Kağıt 10,84 -9,67 100,01 Alkim Kimya 12,20 -8,82 96,71 Altınyağ 1,22 -5,43 197,56 Altınyunus Çeşme 40,04 -2,34 300,80 Anadolu Cam 5,23 6,73 22,65 Anadolu Efes 22,22 4,12 -3,73 Anadolu Grubu Holding 20,52 2,75 16,66 Anadolu Hayat Emek. 8,25 7,84 35,58 Anadolu Isuzu 13,73 -4,72 12,82 Anadolu Sigorta 6,33 -0,47 52,40 Anel Elektrik 4,76 2,37 48,29 Arçelik 19,75 4,33 -5,23 ARD Bilişim Teknolojileri 30,06 -9,35 Arena Bilgisayar 16,60 10,01 127,87 Armada Bilgisayar 23,12 -3,34 41,06 Arsan Tekstil 5,14 -2,10 43,58 Artı Yatırım Holding 1,99 -13,10 145,68 Aselsan 31,78 -1,49 51,77 Ata GMYO 3,48 -10,54 -23,18 Atakule GMYO 2,17 -5,24 13,02 Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00 Atlas Yat. Ort. 1,71 -2,84 18,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,86 1,71 10,85 Avrasya GMYO 2,49 6,41 64,90 Avrasya Petrol ve Tur. 2,00 -5,66 9,89 Avrasya Stratejik GMYF 1.448,90 0,01 12,68 Avrupa Yatırım Holding 1,65 -5,71 7,14 Ayen Enerji 6,40 2,07 84,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,00 -2,44 82,65 Aygaz 11,39 -6,41 -6,22 Bagfaş 16,55 -6,34 -1,61 Bak Ambalaj 8,88 -10,93 20,82 Balatacılar Balatacılık 2,02 -7,34 62,90 Bantaş Ambalaj 3,79 -11,86 50,40 Banvit 24,38 -3,56 31,29 Baştaş Başkent Çimento 4,25 -2,30 64,09 Batı Çimento 3,37 -6,13 1,81 Batısöke Çimento 1,60 -5,33 22,14 Bayrak Taban Sanayi 7,38 -4,03 Bera Holding 5,32 15,90 38,18 Berkosan Yalıtım 4,15 -9,78 51,46 Beşiktaş Futbol Yat. 3,19 -2,15 30,20 Beyaz Filo 3,80 -3,31 21,41 Bilici Yatırım 7,80 -3,35 81,41 Bim Mağazalar 68,15 1,34 47,48 Birko Mensucat 0,47 -6,00 51,61 Birlik Mensucat 1,59 -15,87 39,47 Bizim Mağazaları 19,45 -5,86 74,13 Bomonti Elektrik 5,63 -9,92 339,84 Borusan Mannesmann 11,77 -1,42 2,79 Borusan Yat. Paz. 78,80 12,57 31,52 Bosch Fren Sistemleri 376,80 22,34 30,93 Bossa 9,48 -9,97 17,62 Brisa 12,30 -5,46 31,14 Burçelik 10,98 4,27 88,98 Burçelik Vana 28,62 14,57 194,75 Bursa Çimento 4,41 -5,36 10,16 Carrefoursa 7,22 -5,37 53,29 Casa Emtia Petrol 20,50 -7,41 118,32 Ceo Event Medya 4,07 -7,71 11,13 Coca Cola İçecek 44,58 0,45 17,75 Cosmos Yat. Holding 2,77 -6,10 35,78 Credıtwest Faktorıng 4,53 8,89 57,29 Çelebi 76,00 -0,78 -25,56 Çelik Halat 10,79 -2,53 66,00 Çemaş Döküm 1,59 -5,92 26,84 Çemtaş 8,25 -5,71 1,49 Çimbeton 58,95 -7,02 42,87 Çimentaş 22,96 -8,16 53,07 Çimsa 10,44 1,85 14,98 Çuhadaroğlu Metal 3,70 -4,88 15,99 Dagi Giyim 6,32 7,12 152,80 Dagi Yatırım Holding 7,30 -1,22 223,01 Dardanel 11,50 -0,95 203,43 Datagate Bilgisayar 8,98 -9,11 14,98 Demısaş Döküm 5,95 12,05 70,98 Denge Holding 1,67 6,37 21,90 Deniz GMYO 5,39 -6,10 6,73 Denizli Cam 8,07 -2,06 -3,24 Derimod 6,68 -12,11 -6,44 Derlüks Deri 6,47 -7,97 59,92 Desa Deri 4,95 -7,48 9,03 Despec Bilgisayar 7,46 -8,58 75,94 Deva Holding 19,20 -3,27 115,06 Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 -3,94 56,41 Ditaş Doğan 24,78 31,18 160,43 DO-CO 327,00 -4,50 -42,02 Doğan Burda 16,16 10,68 166,23 Doğan Holding 2,20 0,92 22,53 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 -13,17 47,88 Doğusan 3,00 -11,50 44,23 Doğuş GMYO 5,60 -8,79 23,62 Doğuş Otomotiv 15,08 0,53 58,40 Döktaş Dökümcülük 24,10 -4,74 -23,84 Duran Doğan Basım 16,23 -3,96 15,60 Dyo Boya 6,44 -2,28 31,43 Eczacıbaşı İlaç 6,23 -2,96 70,66 Eczacıbaşı Yatırım 14,58 -5,87 51,36 Edip Gayrimenkul 2,31 -4,55 66,19 Ege Endüstri 639,40 0,35 13,66 Ege Gübre 83,80 -2,78 68,27 Ege Profil 14,44 -3,09 20,63 Ege Seramik 5,09 -5,39 38,37 Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 -6,02 290,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,14 -2,56 192,31 Egeli&Co Yatırım Holding 0,80 -3,61 300,00 Egeplast 16,60 1,22 32,80 Ekiz Kimya 10,23 2,61 1577,05 Emek Elektrik 2,73 -8,39 71,70 Eminiş Ambalaj 3,65 -6,41 140,13 Emlak Konut GMYO 2,16 5,88 47,95 Enerjisa Enerji 8,61 -0,12 27,82 Enka İnşaat 5,97 -4,02 6,95 Erbosan 21,34 -3,18 -14,57 Ereğli Demir Çelik 8,60 0,82 -4,87 Ersu Gıda 4,23 -10,76 104,35 Escort Teknoloji 3,62 -11,71 160,43 Etiler Gıda 2,80 0,00 14,29 Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 -13,51 19,72 Euro Trend Yat. Ort. 1,73 -16,43 44,91 Euro Yat. Ort. 1,73 -6,49 53,68 Euro Yatırım Holding 1,73 -12,18 15,33 Fenerbahçe Futbol 12,30 -2,38 -15,00 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,13 -10,22 -9,63 F-M İzmit Piston 53,90 3,65 13,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 -0,57 35,24 Ford Otosan 73,00 0,62 10,41 Formet Çelik Kapı 2,90 -6,45 -3,33 Frigo Pak Gıda 18,00 -8,30 38,89 Galatasaray Sportif 2,66 -9,22 31,03 Garanti Bankası 7,81 -4,99 -29,89 Garanti Faktoring 4,99 -8,61 28,94 Garanti Yat. Ort. 1,95 -10,55 80,56 Gedik Y. Men. Değ. 9,12 -5,10 189,99 Gedik Yatırım Holding 21,84 -8,62 184,01 Gediz Ambalaj 10,75 -9,66 59,02 Gentaş 2,79 -1,41 35,30 Gersan Elektrik 5,07 -18,75 58,93 Global Men. Değ. 4,73 8,74 151,60 Global Yat. Holding 4,08 -2,16 -16,22 Good-Year 5,35 -9,48 32,10 Göltaş Çimento 18,76 -0,21 5,45 Gözde Girişim 4,70 -5,62 -8,56 GSD Denizcilik 3,90 -6,47 52,34 GSD Holding 2,07 -4,61 38,93 Gübre Fabrik. 26,62 -2,49 194,47 Güler Yat. Holding 14,59 11,37 618,72 Güneş Sigorta 4,15 -5,68 90,37 Halk GMYO 2,23 -4,29 83,19 Halk Sigorta 3,72 -0,80 87,88 Hatay Tekstil 9,25 -7,50 37,36 Hedef Girişim 2,87 -8,31 9,96 Hektaş 13,60 -5,75 69,58 HUB Girişim 19,70 -5,92 109,83 Hürriyet Gzt. 1,40 -4,76 22,81 ICBC Turkey Bank 5,38 -4,27 2,09 İdealist Danışmanlık 3,86 -3,50 16,27 İdealist GMYO 4,07 -8,95 33,01 İhlas Ev Aletleri 2,15 -8,51 -31,31 İhlas Gayrimenkul 1,65 -1,79 37,50 İhlas Gazetecilik 3,89 -7,38 -42,88 İhlas Holding 0,84 -4,55 -7,69 İhlas Yayın Holding 1,13 -6,61 10,78 İndeks Bilgisayar 10,54 -6,14 12,37 Info Yatırım 5,10 4,08 4,88 İntema 12,36 -6,08 33,48 İpek Doğal Enerji 13,95 1,23 80,70 İskenderun Demir Çelik 7,19 -3,36 -10,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA